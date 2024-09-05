Путін назвав захоплення Донбасу першочерговою ціллю у війні

Російський диктатор Володимир Путін назвав окупацію Донбасу першочерговою метою у війні.

Про це він зазначив під час пленарній сесії Східного економічного форуму, інформує Цензор.НЕТ.

"Мета противника полягала в тому, щоб змусити нас нервувати, метушитися, перекидати війська з однієї ділянки на іншу, і зупинити наш наступ на ключових напрямках, насамперед у Донбасі, звільнення (окупація. - Ред.) якого є нашою першочерговою метою", - цитують його російські пропагандистські ЗМІ.

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Він також заявив, що РФ ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але тільки на основі "стамбульських угод".