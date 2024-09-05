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Новини Війна
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путін (23312) Донбас (22348)

Путін назвав захоплення Донбасу першочерговою ціллю у війні

Путін про ситуацію в Курській області

Російський диктатор Володимир Путін назвав окупацію Донбасу першочерговою метою у війні.

Про це він зазначив під час пленарній сесії Східного економічного форуму, інформує Цензор.НЕТ.

"Мета противника полягала в тому, щоб змусити нас нервувати, метушитися, перекидати війська з однієї ділянки на іншу, і зупинити наш наступ на ключових напрямках, насамперед у Донбасі, звільнення (окупація. - Ред.) якого є нашою першочерговою метою", - цитують його російські пропагандистські ЗМІ.

Також читайте: Головне завдання - не дати РФ повністю окупувати Донбас, - Зеленський

Він також заявив, що РФ ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але тільки на основі "стамбульських угод".

Автор: 
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Топ коментарі
+21
BBC:
Захід не може змінити позицію Путіна щодо України, пише старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, у минулому аналітик ЦРУ Пітер Шредер у статті для https://www.foreignaffairs.com/ukraine/putin-will-never-give-ukraine Foreign Affairs . Тому є лише один варіант припинення війни на умовах, прийнятних для Заходу і Києва, - "перечекати Путіна".
Схоже, великий і могутній блок НАТО вирішив "перечекати", якщо вже такі статті малюють на ввс, клуб обісраних імпотентів.
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05.09.2024 10:56
+18
Коли ти **** фашиська вже здохнеш ,тобі паскуда землі мало ?,в вас варварів найбільша територія в світі і що ніщета і тупість ,тобі гаду хватить метр на півтора землі ,а те в що ти перетворив Донбас це руїна і чорна дира до тієї пори доки на Донбас не прийшов "русский мир" в Донецькій області проживало 4,7 мільйона жителів тепер там і 2 мільйона немає і навряд чи буде.
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05.09.2024 11:03
+16
і ніяких балачок про денаціфікацію, демілітарізацію. Саме захват теріторий. То про які перемови може йти розмови
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05.09.2024 11:00
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BBC:
Захід не може змінити позицію Путіна щодо України, пише старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, у минулому аналітик ЦРУ Пітер Шредер у статті для https://www.foreignaffairs.com/ukraine/putin-will-never-give-ukraine Foreign Affairs . Тому є лише один варіант припинення війни на умовах, прийнятних для Заходу і Києва, - "перечекати Путіна".
Схоже, великий і могутній блок НАТО вирішив "перечекати", якщо вже такі статті малюють на ввс, клуб обісраних імпотентів.
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05.09.2024 10:56 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cj9lgy9nx7ko
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05.09.2024 10:57 Відповісти
Доволі песимістичний сценарій, але, нажаль, політика штатів йде саме в цьому напрямку. Не хочуть вони програшу рашки...
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05.09.2024 12:14 Відповісти
Треба , про це , весь час казати , бо цим багато чого пояснюється ...
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05.09.2024 12:18 Відповісти
Є інший сценарій дати далекобійну зброю і дотримуватися хоча б тих санкцій які вже ввели а не через пару місяців тишком скасовувати їх...

А перечекати враховуючи які зараз є технології для продовження життя це не варіант а якщо враховувати що там вся еліта така і через диряві санкції вони заробляють зараз більше чим до війни... то навіть якщо Ху...ло чудом здохне там двійника поставлять керувати
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05.09.2024 11:03 Відповісти
Я лише читаю те,що пишуть американці. Стаття на foreign affairs довга, але прочитавши її стає зрозуміло, що в США вже все вирішили саме так, там довгий аналіз і пояснення, чому треба і вигідно для США саме "перечекати". Крім того, на їх сайтах вивішують рило лаврова з нагадуванням про червоні лінії , то ж ніякої далекобійної зброї не буде. Для на "перечікування" дуже небезпечний і жахливий сценарій, а для НАТО - саме те,що треба. Читайте статтю і робіть висновки самі.
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05.09.2024 11:19 Відповісти
Та це давно зрозуміло їм потрібен просто час на переозброєння та і все
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05.09.2024 12:51 Відповісти
Друже ти попав в прямо в ціль - "васіліч путін" не здохне ніколи.
Недавно "васіліч" наказав вучоним росії створити вакцину від старості і смерті.
Думаю найближчим часом цю вакцину "вічного життя" ТАКИ СТВОРЯТЬ на папері звичайно.
І оголосять - мол коллєктівний "васіліч" тепер не помре ніколи
Панове - я у шоке від креативності ліліпутінського цирку
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05.09.2024 12:52 Відповісти
The Times:

Putin ally orders scientists to unlock the secrets of eternal life
The Russian president, who turns 72 on October 7, has already been in power for almost 25 years

https://www.thetimes.com/article/putin-ally-orders-scientists-to-unlock-the-secrets-of-eternal-life-zb26023t0

@уйло зібрався жити вічно
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05.09.2024 11:12 Відповісти
смерть кощеева в яйце
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05.09.2024 11:14 Відповісти
у палаці геленджика, де живуть під охороною його сини 2015 та 2019 років народження
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05.09.2024 11:16 Відповісти
Поки будуть так перечікувати, Пукін можливо через 10 років здохне, але і українці до того часу теж передохнуть.
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05.09.2024 11:24 Відповісти
Independent:

Putin aide 'crazy' about eternal life orders research on anti-ageing treatments

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/vladimir-putin-russia-age-science-research-b2606784.html

ковальчук ****** @уйлу еліксир вічного життя.
@уйло повівся

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05.09.2024 11:27 Відповісти
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05.09.2024 11:28 Відповісти
На те й розрахунок. ***** колись таки здохне, а на українців їм насрати
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05.09.2024 11:35 Відповісти
Я вас здивую. Самим українцям на себе насрати. Так з якого ...ля, комусь іншому має бути не насрати.
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05.09.2024 12:25 Відповісти
доки вони будуть перечікувати, то до влади в деяких країнах Європи і НАТО можуть прийти зовсім інші політики, які або санкції з росії знімуть, або ж їх блок і союз почне валитися. Подивиться, що робиться в Болгарії, та й у Німеччині. Старі імпотенти можуть просрати НАТО і ЄС.
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05.09.2024 11:42 Відповісти
а за нас вони точно не хвилюються, за нас повинні хвилюватися ми самі, вони думають як би не втратити тих членів НАТО і ЄС,що вони набрали
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05.09.2024 11:47 Відповісти
Так їм усім по фіг на українців, їм головне, щоб Третя світова не почалася.
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05.09.2024 12:19 Відповісти
...підар мокрожопий.
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05.09.2024 10:56 Відповісти
С.М.О.К.Ч.И П.І.С.О.С
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05.09.2024 10:56 Відповісти
і ніяких балачок про денаціфікацію, демілітарізацію. Саме захват теріторий. То про які перемови може йти розмови
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05.09.2024 11:00 Відповісти
Коли ти **** фашиська вже здохнеш ,тобі паскуда землі мало ?,в вас варварів найбільша територія в світі і що ніщета і тупість ,тобі гаду хватить метр на півтора землі ,а те в що ти перетворив Донбас це руїна і чорна дира до тієї пори доки на Донбас не прийшов "русский мир" в Донецькій області проживало 4,7 мільйона жителів тепер там і 2 мільйона немає і навряд чи буде.
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05.09.2024 11:03 Відповісти
Краще учора,але можна і завтра. Я не в захваті від лебединого, но дивилася б стоячи. Хоча, хто має впевненість що це іменно путін, їх так багато ботоксних...
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05.09.2024 11:07 Відповісти
Путін просто так "асвабаждаєт русскаязичних, каторим запрєщялі разгаварівать на русскам даже дома".
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05.09.2024 22:45 Відповісти
ну, пока что для Московии всё выглядит так, как-будто ***** хочет её окончательно развалить или распродать по-дешёвке грошовитым соседям, прикончив-покалечив как можно больше своих холопов-леворуционеров способных держать оружие, а под шумок разграбить золотой запас недоимперии для наследников и для своего никчемного "бессмертия"..
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05.09.2024 11:05 Відповісти
Почему Путин не дождался когда Украина на него нападёт? Все страны помогали бы ему, давали бы оружие, деньги, приглашали на все Совбезы ООН, выступал бы он во всех зарубежных парламентах, чествовали бы его как лидера страны, борющейся с фашизмом на своей территории.
Не вытерпел.....
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05.09.2024 11:32 Відповісти
Якби в України було хоча б 10% того ресурсу що є в НАТО,то в нас вже була б через декілька років нова війна.З Китаєм за території колишньої росії....
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05.09.2024 11:05 Відповісти
Нажаль за ваші ресурси збагатилася фотографи, комедіанти, стрептизерші,коміки ,коротко,то слуги не того народу. І нажаль це була Воля народу, тих 73% з
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05.09.2024 11:09 Відповісти
Головне щоб кацапів не було на Українській землі!В землі можна.А з рештою завжди можна розібратись
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05.09.2024 11:12 Відповісти
Ну да,если что-мы его сметём!
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05.09.2024 11:56 Відповісти
Крім ресурсу ще потрібне бажання. Ну не культивувалось у нас "можем павтаріть", "нада памочь угнєтьонним",..., "український світ на весь Світ".
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05.09.2024 22:51 Відповісти
Від Києва за три дні, до будемо битися головою об Донбас.
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05.09.2024 11:06 Відповісти
Так в тебе нема вибору чмо . !! Не бахвалься Вова .
Перекидати війська з інших напрямків однаково доведеться . Не сьогодні так - завтра . Курськ в тебе як пляшка в задниці .
Ну повийожуйся ще трохи , подивимось як надовго тебе вистачить .
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05.09.2024 11:07 Відповісти
Не дав Джонсон реалізувати "стамбульскі угоди"
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05.09.2024 11:08 Відповісти
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05.09.2024 11:13 Відповісти
Как то насрать на высеры *****. Если смотреть его с выключеным звуком то услышите больше правды. А правда такова что ***** остановится только там где ему дадут по морде. И выйдет он с Украины только вперед ногами а не с помощью перегаворав
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05.09.2024 11:08 Відповісти
Починалося з того, щоб російські солдати помили черевики в Середземному морі.
Потім програма скоротилася до "Київ за 3 дні".
Потім до Донбасу.
Так тримати.
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05.09.2024 11:12 Відповісти
Це він глаголить, про окупацію з 2014 року територій України ??
А спочатку, у 2014 році, він, щось теліпав про іхтамнетів, зельоних чалавечків, заблукавших, відпусників…. Аж ось, старого попердолило, про дамбас… і коричневі лінії, з його штанів!!
До цього воно щось варнякало ДОТРИМАННЯ великого двостороннього Договору між ********** і Мирною Україною!!
Коли він правду каже, а коли бреше, дивлячись в очі, і не моргає??
Московіту вірити, себе не поважати!! Меркель з шредером, можуть цепідтвердити!
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05.09.2024 11:14 Відповісти
Рік назад про план до 2028р -- захоплення всієі Украіни
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05.09.2024 11:16 Відповісти
Путін меле про якісь "стамбульські угоди"... Тоді питання:"А вони "існують у природі"?" Угода є дійсною - коли вона відповідним чином укладена та ратифікована А такого ще не сталося Тому це лише "декларація про наміри" Тобто - - "хотєлки" А "хотєлки" не мають юридичних наслідків! Тобто це таке собі "бажання однієї з сторін" переговорного процесу"
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05.09.2024 11:21 Відповісти
на основе Томогавков ты будешь условия ставить...
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05.09.2024 11:39 Відповісти
Найгірше що з цього є проміжний висновок. Їм наплювати на Курщіну. Вони не будуть намагатися вичавити ЗСУ та перекидати з Донбасу чи Харкова сили. Тож ми тільки розтягнули ЛЗ.
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05.09.2024 12:01 Відповісти
Це він щоб виправдати своє долбой....ство перед насєлєнієм ,той дамбасс йому так же потрібен, як руснявому алкашу лекція про врєд алкагалізма .
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05.09.2024 13:00 Відповісти
Борис, ты не прав!
Данбас ему похрен, а вот красивые линии нарисованные им на карте....
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05.09.2024 13:20 Відповісти
*****, виголошуючи цю *****, вже забув, що він рік тому "контституційно" приєднав собі Херсонську та Запорізьку області.
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05.09.2024 15:52 Відповісти
Його слова і заяви безцінні. Він їхній хазяїн, його слово як горобець. Та й по всьому.
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05.09.2024 16:55 Відповісти
 
 