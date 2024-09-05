Путін назвав захоплення Донбасу першочерговою ціллю у війні
Російський диктатор Володимир Путін назвав окупацію Донбасу першочерговою метою у війні.
Про це він зазначив під час пленарній сесії Східного економічного форуму, інформує Цензор.НЕТ.
"Мета противника полягала в тому, щоб змусити нас нервувати, метушитися, перекидати війська з однієї ділянки на іншу, і зупинити наш наступ на ключових напрямках, насамперед у Донбасі, звільнення (окупація. - Ред.) якого є нашою першочерговою метою", - цитують його російські пропагандистські ЗМІ.
Він також заявив, що РФ ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але тільки на основі "стамбульських угод".
Топ коментарі
+21 Ruslana 5d33ed85
показати весь коментар05.09.2024 10:56
+18 володимир омельянов
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+16 Frol Fedoroff
показати весь коментар05.09.2024 11:00
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Будь ласка, зачекайте...
Захід не може змінити позицію Путіна щодо України, пише старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, у минулому аналітик ЦРУ Пітер Шредер у статті для https://www.foreignaffairs.com/ukraine/putin-will-never-give-ukraine Foreign Affairs . Тому є лише один варіант припинення війни на умовах, прийнятних для Заходу і Києва, - "перечекати Путіна".
Схоже, великий і могутній блок НАТО вирішив "перечекати", якщо вже такі статті малюють на ввс, клуб обісраних імпотентів.
А перечекати враховуючи які зараз є технології для продовження життя це не варіант а якщо враховувати що там вся еліта така і через диряві санкції вони заробляють зараз більше чим до війни... то навіть якщо Ху...ло чудом здохне там двійника поставлять керувати
Недавно "васіліч" наказав вучоним росії створити вакцину від старості і смерті.
Думаю найближчим часом цю вакцину "вічного життя" ТАКИ СТВОРЯТЬ на папері звичайно.
І оголосять - мол коллєктівний "васіліч" тепер не помре ніколи
Панове - я у шоке від креативності ліліпутінського цирку
Putin ally orders scientists to unlock the secrets of eternal life
The Russian president, who turns 72 on October 7, has already been in power for almost 25 years
https://www.thetimes.com/article/putin-ally-orders-scientists-to-unlock-the-secrets-of-eternal-life-zb26023t0
@уйло зібрався жити вічно
Putin aide 'crazy' about eternal life orders research on anti-ageing treatments
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/vladimir-putin-russia-age-science-research-b2606784.html
ковальчук ****** @уйлу еліксир вічного життя.
@уйло повівся
Не вытерпел.....
Перекидати війська з інших напрямків однаково доведеться . Не сьогодні так - завтра . Курськ в тебе як пляшка в задниці .
Ну повийожуйся ще трохи , подивимось як надовго тебе вистачить .
Потім програма скоротилася до "Київ за 3 дні".
Потім до Донбасу.
Так тримати.
А спочатку, у 2014 році, він, щось теліпав про іхтамнетів, зельоних чалавечків, заблукавших, відпусників…. Аж ось, старого попердолило, про дамбас… і коричневі лінії, з його штанів!!
До цього воно щось варнякало ДОТРИМАННЯ великого двостороннього Договору між ********** і Мирною Україною!!
Коли він правду каже, а коли бреше, дивлячись в очі, і не моргає??
Московіту вірити, себе не поважати!! Меркель з шредером, можуть цепідтвердити!
Данбас ему похрен, а вот красивые линии нарисованные им на карте....