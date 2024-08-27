Головне завдання - не дати РФ повністю окупувати Донбас, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що головне завдання на Донбасі - не дати РФ окупувати регіон повністю.

Про це він заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ

"План дій - не дати йому реалізувати це (окупацію Донбасу. - Ред.). Із цим планом ми живемо дуже давно. І це абсолютно відкрита інформація, що це головна їхня місія на Сході - повна окупація Донбасу. Наше завдання - не дати цю можливість. І щоб вони постійно обіцяли своєму суспільству це зробити і постійно переносили цей термін", - сказав він.

За словами Зеленського, завдання на Сході України - стабілізувати ситуацію.

"Бо для стабілізації ситуації їм доведеться тримати найпотужніші свої бригади там. Це дуже важливо. Це також етап інших дій ЗСУ. Але це не просто. Це найскладніше. Там треба стабілізувати ситуацію, зробити все для цього", - додав президент.

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