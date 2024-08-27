Головне завдання - не дати РФ повністю окупувати Донбас, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що головне завдання на Донбасі - не дати РФ окупувати регіон повністю.
Про це він заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ
"План дій - не дати йому реалізувати це (окупацію Донбасу. - Ред.). Із цим планом ми живемо дуже давно. І це абсолютно відкрита інформація, що це головна їхня місія на Сході - повна окупація Донбасу. Наше завдання - не дати цю можливість. І щоб вони постійно обіцяли своєму суспільству це зробити і постійно переносили цей термін", - сказав він.
За словами Зеленського, завдання на Сході України - стабілізувати ситуацію.
"Бо для стабілізації ситуації їм доведеться тримати найпотужніші свої бригади там. Це дуже важливо. Це також етап інших дій ЗСУ. Але це не просто. Це найскладніше. Там треба стабілізувати ситуацію, зробити все для цього", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ще ліліпутін казав, що одна ракета по Україні вартує як котеджне містечко для біженців з Курська.
Думаєш брехав?
Шахти закриваються і вже закриті, туди зливаються радіоактивні відходи та всяка інша погань. Там уже й українців практично не залишилося, одні буряти, киргизи та туркмени, ви їх звідти будете виселять?
І всю ту рабсійське шелупонь що зараз там осіла?
Це не курські кудахчучі курu, ці днрівці ненавидять Україну найбільше.
Скоро по тебе прийдуть! Двоє, з ношами, та один з лопатою,
а з ними стоятеме баба в чорному, та з косою. І тиша!!!!
--------------------------------------------
Доцільність Курського прориву. коли тріщать фронти Донеччини -- підтверде.чи спростує лише час...( в залежності від наслідків. оскільки межує із ризикованою авантюрою...) Сьогодні ж це лише підтверджує. що ми маємо далеко НЕ українську владу.найвище командування ЗСУ
Відчувається московський військ / вишкіл : там і досі самовтішаються героїкою Брусилівського прориву... Йдеться про епізод ганебної поразки у Першій Світовій Російської Імперії - під Горлицею від австро--німецьких військ .з втратою великих територій...) У безвиході поразки кацапидли наважилися на авантюру : вчинити зухвалий прорив--це здійснив г/л Брусилов...Його козачки на : Аля--Ура ! таки прорвали розтягнуті ряди німців. австро-угорців і це був порятунок !Вони могли дозволити собі таку розкіш.адже покласти 500 тис. убієними в прориві. для них це мізер ...Щось подібне .вже сьогодні. споглядаємо і ми з Вами... Натомість самолюбування і переможні фанфари ЗЕ-керманмчів-- досить передчасні...У разі втрати Донбасу ЗЕ-чудодіям буде реальна пред*ява. щодо свідомого переведення елітних . найпідготовленіших сил із театру військових дій Донеччини на маневри по курських яругах -- тобто реальна зрада !? Чи НЕ так !?(бо як розцінювати .щоденний. нахрапистий поступ рашо-раклів по Донеччині ?)
а нічого шо я на твої капці попісяю?