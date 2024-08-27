Главная задача – не дать РФ полностью оккупировать Донбасс, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что главная задача на Донбассе - не дать РФ оккупировать регион полностью.

Об этом он заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ

"План действий - не дать ему реализовать это (оккупацию Донбасса. - Ред.). С этим планом мы живем очень давно. И это абсолютно открытая информация, что это главная их миссия на Востоке - полная оккупация Донбасса. Наша задача - не дать этой возможности. И чтобы они постоянно обещали своему обществу это сделать и постоянно переносили этот срок", - сказал он.

По словам Зеленского, задача на Востоке Украины - стабилизировать ситуацию.

"Потому что для стабилизации ситуации им придется держать самые мощные свои бригады там. Это очень важно. Это также этап других действий ВСУ. Но это не просто. Это самое сложное. Там надо стабилизировать ситуацию, сделать все для этого", - добавил президент.

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