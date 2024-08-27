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Новости Война
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Главная задача – не дать РФ полностью оккупировать Донбасс, - Зеленский

Володимир Зеленський прокоментував бої на Донбасі

Президент Владимир Зеленский заявил, что главная задача на Донбассе - не дать РФ оккупировать регион полностью.

Об этом он заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ

"План действий - не дать ему реализовать это (оккупацию Донбасса. - Ред.). С этим планом мы живем очень давно. И это абсолютно открытая информация, что это главная их миссия на Востоке - полная оккупация Донбасса. Наша задача - не дать этой возможности. И чтобы они постоянно обещали своему обществу это сделать и постоянно переносили этот срок", - сказал он.

По словам Зеленского, задача на Востоке Украины - стабилизировать ситуацию.

"Потому что для стабилизации ситуации им придется держать самые мощные свои бригады там. Это очень важно. Это также этап других действий ВСУ. Но это не просто. Это самое сложное. Там надо стабилизировать ситуацию, сделать все для этого", - добавил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Донбасс (26955) боевые действия (3959)


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Топ комментарии
+18
Головне притягнути до відповідальності ти хто надав наказа про розмінування Чонгару та Донбассу.
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27.08.2024 15:20
+14
А в омані яку територію домовився здати?
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27.08.2024 15:19
+9
Добавлю: Навіть 100 Судж не варті одного Покровська.
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27.08.2024 15:22
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А в омані яку територію домовився здати?
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27.08.2024 15:19 Ответить
А яку?
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27.08.2024 15:21 Ответить
Що ви усе домовився та домовився. Ні про що він у Омані не домовився. Ніхто з нікчемою квартальною домовлятися не збирався, йому сказали підписати призначення Єрмака, а далі виконувати інструкції з москви, а Єрмак буде контролювати.
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27.08.2024 16:00 Ответить
Головне притягнути до відповідальності ти хто надав наказа про розмінування Чонгару та Донбассу.
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27.08.2024 15:20 Ответить
Добавлю: Навіть 100 Судж не варті одного Покровська.
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27.08.2024 15:22 Ответить
Це так каже ліліпутін? Що ж очікувано.
Ще ліліпутін казав, що одна ракета по Україні вартує як котеджне містечко для біженців з Курська.
Думаєш брехав?
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27.08.2024 15:28 Ответить
Цікаво, а що там такого цінного в тому Покровську, крім лугандонів, голосувавших за незалежність Донбасу і проти України??
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27.08.2024 15:28 Ответить
літій, великі вугільні працюючі шахти. Та навіть поля
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27.08.2024 15:35 Ответить
Зрозумів, там на полях ростуть кавуни й дині!
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27.08.2024 20:22 Ответить
Літієві родовища під Ровеньками та Волновахою вже не використаєш. Залишилося два родовища в центрі України.
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28.08.2024 07:44 Ответить
А що там такого цінного в тому Покровську? Коксівне вугілля від якого існує критична залежність української металургійної промисловості, пряма дорога на Дніпро, літій, вигідне географічне розташування, логістичний центр для ЗСУ. За вашою логікою, росіянам, необхідно відати Закарпаття, мешканці якого зробили Медведчука депутатом, голосували за прокремлівську "ОПЗЖ", яка мала представництво в обласній раді Закарпаття, міській раді Ужгорода, міській раді Мукачева. До того ж, найзахідніший українській регіон, знаходився під контролем Михайла Ланьо, колишнього регіонала, що під час Євромайдану, голосував за диктаторські закони, підтримуючи публічно Януковича. Думайте!
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27.08.2024 17:42 Ответить
Просто це місто ще ближче до Дніпра чим ті міста що уже здали.
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27.08.2024 18:09 Ответить
Тут мавби признати і свою провину ,провал демобілізації спочатку звілнили всіх воєнкорів ,далі вісім місяців не підписував закон про зменшення призивного віку з 27 до 25 ,потім затягування з мобілізацією майже пять місяців ,що не дало змогу створити резерви, ну і звісн звільнення всього вищого військового керівництва ,плюс відсутність фортефікаційних споруд.
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27.08.2024 15:25 Ответить
Головне завдання звільнити Південь!! Чи про Південь вже забули??
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27.08.2024 15:25 Ответить
а уже по донбасу и все это понимают
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27.08.2024 15:29 Ответить
в якій частині донбасу знаходиться Суджа?
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27.08.2024 15:32 Ответить
То есть остальное можно сдать *****...
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27.08.2024 15:33 Ответить
Придётся! И знаешь, казахша сойле собачка
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27.08.2024 18:44 Ответить
на х.й пошёл в след за русским военным кораблём, тролль одноразовый! Я весь твой род до седьмого колена тотал!
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27.08.2024 23:30 Ответить
Раньше надо было, и не сдать, а разменять юг на донбалласт. Именно весь. Теперь же они и сами его заберут. И юг менять будет не на что. А в курской обл, позволят нам сидеть пока зима пургу погонит. Выходить прийдёться ---как Наполеону из мац-квы!
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27.08.2024 20:05 Ответить
Сланцевий газ, літій, коксівне вугілля, від якого критично залежить українська металургія, вихід до моря, так мабуть з точки зору пана, виглядає баласт в вигляді Донбасу. Справді навіщо Україні робочі місця, експортні надходження до бюджету, великі платники податків, регіон який знаходиться поруч з Запорізькою, Дніпропетровською, Харківською областю, регіон ресурси якого можуть посилити Росію, регіон який буде перетворений росіянами на плацдарм, для продовження їхнього наступу.
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28.08.2024 00:05 Ответить
На Донбасі давним давно немає всього того, про що ви написали.
Шахти закриваються і вже закриті, туди зливаються радіоактивні відходи та всяка інша погань. Там уже й українців практично не залишилося, одні буряти, киргизи та туркмени, ви їх звідти будете виселять?
І всю ту рабсійське шелупонь що зараз там осіла?
Це не курські кудахчучі курu, ці днрівці ненавидять Україну найбільше.
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28.08.2024 06:37 Ответить
Ну так і у Львові таких вистачає. Що пропонуєте у зв'язку з цим?
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28.08.2024 07:15 Ответить
Да главного нет! Квалифицированной рабсилы. Технарей. Кацапы вывезли лучшее оборудование уже к 16 г. Какая валюта от экспорта??? Рынки сбыта перехвачены. Там есть ещё старая беда---- для нашего пенсфонда. 1-2 список. С 45 на пенсию. Там 15 лет назад пенсуха у многих была 10 т гр. У нас сегодня таких из 11 мил пенсов пусть тысяч 350--400 чел. Думаем срочно башкой. Донбалласт свинцовый якорь!
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28.08.2024 08:38 Ответить
Ви чимось нагадуєте статуетки мавпочок які продаються в Індії, одна закриває очі, друга вуха, третя свої вуста. Вам було написано, про території Донбасу які зараз контролюються ЗСУ, не території які були втрачені в 2014 році, в Покровську знаходяться рентабельні шахти, з яких кацапи не вивезли обладнання, та само як із підприємств Краматорська. Поблизу Покровська та Курахове, знаходиться літій, поблизу Слов'янська і Лиману, знаходиться сланцевий газ, ще раз, ці території контролюються ЗСУ, за ними знаходиться Дніпропетровська та Харківська область, по яких будуть завдані удари, якщо ці території будуть втрачені Україною. Пане, вчить географію.
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28.08.2024 17:40 Ответить
Спасибо за географию. Люблю отвечать про такое. Школу и правда закончил в 1970г и на 3. В Индии был несколько раз. Марлевые платья покупал на продажу. А вот статуэтки покупал на о. Бали, с черного дерева, но маленькие, а австралийцы что на борту были лайнера---те большие покупали. Много я всякого покупал. Правда давно, с 1974 по 1984гг. А теперь как говорил Ги Де Мопассан---,,ближе к телу,,! Не всегда моря были в моей жизни. Пришлось чуть поработать (7 лет) на одном заводике, он называется ,,Свет Шахтера, ему кстати почти 150 лет. И находится он в одном очень большом городе, много тут заводов и есть и было раньше много НИИ и Трестов, например ,,Донвугилля,, в украинской транскрипции читать. И даже есть эксперементальный завод коксохимический и НИИ при нём было. Раньше правда. А потом такие заводы пошли строить по всему донбалласту. Ясное дело были и другие НИИ ,,Гипроруда, ,,Южгипрошахт,, итд. Проверь свои знания, угадай город. Я в этом городе 5 мая вот уже 70-первую пасочку скушал. Не газуй когда уверен в себе, а газуй когда в десятый раз едешь. Много тут народу с 14 года приезжало, уезжало, оставалось жить, квартиры снимать и родня у жены в Горловке сильная, и вот вторая волна народу перла с 24 февраля итд. И реальные факты люди говорили. Там индустрии нет, всё терпимое оборудование касапы вывозили в 14--16гг, остальное порезано на лом. Шахты затоплены тоже. Есть и работающие, но смешно мало. И через 10 лет мир тему угля закроет окончательно. А за народ что там, я тут сто раз печатал---биомусор!
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28.08.2024 22:26 Ответить
Вельмишановний пане, ви на жаль, знову не прочитали написане мною, мова не йде про території окуповані Росією в 2014 році, я пишу про території Донбасу які зараз контролюються Україною, на території яких знаходиться літій і сланцевий газ, до того ж, здача цих територій призведе до удару по Дніпропетровській та Харківській області. Щодо народу, то за 10 років тотальної окупації, репресій, депортацій, фільтрації, примусової мобілізації, на території Південної України, залишеться як ви написали лише "біологічне сміття". Тому досвід 2014 року, прекрасно показав, що апетит агресора не зменшиться після здачі йому українських територій.
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29.08.2024 02:21 Ответить
Это форум, и вообще сеть, паутина, интернет---тоже форум как бы. Мнение своё всегда выкладываю, что зацепило. Но не навязываю. Я и ранее писал здесь что Порох не рискнул поступить прямолинейно. Как только мы поучили безвиз, кажись в конце 17г, это было очень сильно для нас, все события по крыму и донбалласту уже произошли и многое стало ясно. Кацапы кстати тогда не брали на баланс ордло. Они хотели нам втюхать эту 5 колону. А надо было сразу признать этих дураков, вести визовый режим и рахой тоже---убрать посольства, только консульства и забыть навеки. Почти уверен, это бы устроило многих, нас, запад и кацапов скорее всего. А гипотетически чтоб было бы, если бы, и подобная теоретическая болтовня---так иди знай наперёд! Теперь мы потеряли очень много, главное это сотни тысяч людей и настоящих, а раха зэков и отбросы на бой отправляла, а сейчас там контрактники. И воюют как видим не плохо. Такая цена теперь. Хотя прямой вины Пороха нет конечно. Общество слишком разрознено у нас. Теперь очень многое поздно. Есть умные действия и поступки, а есть смелые. Иногда смелые работают на века поступки. Ведь победителей не судят. А как ошибка вдруг, так сразу исправлять надо. Ладно. За зиму пора браться всем, а то она возьмётся за нас.
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29.08.2024 22:44 Ответить
Ви спочатку прочитайте те, що я написав, мова не йде про території Донбасу окуповані в 2014 році, на нинішній території Донецької області яка контролюється ЗСУ, шахти не закриті і не знищені, так само як і підприємства, на цих територіях також знаходиться літій та сланцевий газ. Тож, в Краматорську, Слов'янську, Покровську, зараз не знаходяться буряти, киргизи, туркмени. Вивчайте уважніше географію.
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28.08.2024 17:28 Ответить
Тому ми йдемо до Курска. ЗеЛогiка залiзна
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27.08.2024 15:47 Ответить
Сойтісь гдє-то посєрідінє?
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27.08.2024 16:42 Ответить
Пізно, боба, піздно!
Скоро по тебе прийдуть! Двоє, з ношами, та один з лопатою,
а з ними стоятеме баба в чорному, та з косою. І тиша!!!!
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27.08.2024 18:15 Ответить
Примара " Брусилівського прориву! "--никає по Курщині! " Або : на війні- головне-маневри!
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Доцільність Курського прориву. коли тріщать фронти Донеччини -- підтверде.чи спростує лише час...( в залежності від наслідків. оскільки межує із ризикованою авантюрою...) Сьогодні ж це лише підтверджує. що ми маємо далеко НЕ українську владу.найвище командування ЗСУ
Відчувається московський військ / вишкіл : там і досі самовтішаються героїкою Брусилівського прориву... Йдеться про епізод ганебної поразки у Першій Світовій Російської Імперії - під Горлицею від австро--німецьких військ .з втратою великих територій...) У безвиході поразки кацапидли наважилися на авантюру : вчинити зухвалий прорив--це здійснив г/л Брусилов...Його козачки на : Аля--Ура ! таки прорвали розтягнуті ряди німців. австро-угорців і це був порятунок !Вони могли дозволити собі таку розкіш.адже покласти 500 тис. убієними в прориві. для них це мізер ...Щось подібне .вже сьогодні. споглядаємо і ми з Вами... Натомість самолюбування і переможні фанфари ЗЕ-керманмчів-- досить передчасні...У разі втрати Донбасу ЗЕ-чудодіям буде реальна пред*ява. щодо свідомого переведення елітних . найпідготовленіших сил із театру військових дій Донеччини на маневри по курських яругах -- тобто реальна зрада !? Чи НЕ так !?(бо як розцінювати .щоденний. нахрапистий поступ рашо-раклів по Донеччині ?)
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27.08.2024 18:53 Ответить
Як хочеться, щоб без відосиків, без хрипоти, без брехні, без фальші! Щоб згадувалось, як страшний сон! Коли вже?
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27.08.2024 19:37 Ответить
любіть мене я ваш мессія!
а нічого шо я на твої капці попісяю?
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28.08.2024 06:48 Ответить
Вона хоча б щира і природня, а не так як ваші дописи
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28.08.2024 07:17 Ответить
Що там про припинити стріляти було?
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27.08.2024 21:59 Ответить
Я чось думав, шо головне завдання вигнати кацапів за "поребрік", а он воно як...
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27.08.2024 22:01 Ответить
Паляници дермократи уже 5 пост матюкаю усих ! Не банять ! Мордерии давай бан та я спати пиду ! Р аг улье тупе розвалили вкраину !
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27.08.2024 23:17 Ответить
не дати повністю. А на 99% можна?
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28.08.2024 00:19 Ответить
"...я ваш вирок"- сказав зелупень. І як не дивно, не збрехав
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28.08.2024 04:05 Ответить
Очередной ПЕРДЕЖ в лужу.
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28.08.2024 06:00 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/18/7212664/ Володимир Зеленський в четвер, 18 квітня 2019року в ефірі програми "Право на владу" телеканалу "1+1" заявив, що йде лише на один термін в якості глави держави. "Не справлюсь, -- уйду. Поэтому иду на пять лет. Поэтому предлагаю один из первых законов - закон про импичмент", - сказав Зеленський.
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28.08.2024 07:47 Ответить
 
 