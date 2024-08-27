Главная задача – не дать РФ полностью оккупировать Донбасс, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что главная задача на Донбассе - не дать РФ оккупировать регион полностью.
Об этом он заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", передает Цензор.НЕТ
"План действий - не дать ему реализовать это (оккупацию Донбасса. - Ред.). С этим планом мы живем очень давно. И это абсолютно открытая информация, что это главная их миссия на Востоке - полная оккупация Донбасса. Наша задача - не дать этой возможности. И чтобы они постоянно обещали своему обществу это сделать и постоянно переносили этот срок", - сказал он.
По словам Зеленского, задача на Востоке Украины - стабилизировать ситуацию.
"Потому что для стабилизации ситуации им придется держать самые мощные свои бригады там. Это очень важно. Это также этап других действий ВСУ. Но это не просто. Это самое сложное. Там надо стабилизировать ситуацию, сделать все для этого", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ще ліліпутін казав, що одна ракета по Україні вартує як котеджне містечко для біженців з Курська.
Думаєш брехав?
Шахти закриваються і вже закриті, туди зливаються радіоактивні відходи та всяка інша погань. Там уже й українців практично не залишилося, одні буряти, киргизи та туркмени, ви їх звідти будете виселять?
І всю ту рабсійське шелупонь що зараз там осіла?
Це не курські кудахчучі курu, ці днрівці ненавидять Україну найбільше.
Скоро по тебе прийдуть! Двоє, з ношами, та один з лопатою,
а з ними стоятеме баба в чорному, та з косою. І тиша!!!!
--------------------------------------------
Доцільність Курського прориву. коли тріщать фронти Донеччини -- підтверде.чи спростує лише час...( в залежності від наслідків. оскільки межує із ризикованою авантюрою...) Сьогодні ж це лише підтверджує. що ми маємо далеко НЕ українську владу.найвище командування ЗСУ
Відчувається московський військ / вишкіл : там і досі самовтішаються героїкою Брусилівського прориву... Йдеться про епізод ганебної поразки у Першій Світовій Російської Імперії - під Горлицею від австро--німецьких військ .з втратою великих територій...) У безвиході поразки кацапидли наважилися на авантюру : вчинити зухвалий прорив--це здійснив г/л Брусилов...Його козачки на : Аля--Ура ! таки прорвали розтягнуті ряди німців. австро-угорців і це був порятунок !Вони могли дозволити собі таку розкіш.адже покласти 500 тис. убієними в прориві. для них це мізер ...Щось подібне .вже сьогодні. споглядаємо і ми з Вами... Натомість самолюбування і переможні фанфари ЗЕ-керманмчів-- досить передчасні...У разі втрати Донбасу ЗЕ-чудодіям буде реальна пред*ява. щодо свідомого переведення елітних . найпідготовленіших сил із театру військових дій Донеччини на маневри по курських яругах -- тобто реальна зрада !? Чи НЕ так !?(бо як розцінювати .щоденний. нахрапистий поступ рашо-раклів по Донеччині ?)
а нічого шо я на твої капці попісяю?