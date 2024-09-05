УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4348 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 216 156
путін (23312) росія (63552) переговори з Росією (834)

РФ ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але тільки на основі "стамбульських угод", - Путін

Путін про перемовини

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялась від переговорів щодо України. 

Про це він заявив на Східному економічному форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"РФ ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але не на основі "ефемерних вимог", а на базі узгоджених у Стамбулі параметрів", - сказав Путін.

За словами диктатора, "Захід і Київ відмовилися від стамбульських угод, щоб досягти стратегічної поразки РФ".

Про докладний аналіз "стамбульських домовленостей" читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Читайте: Путін визнав зрив держпрограми виробництва регіональних літаків

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
От і все стало на свої місця.Що там і хто там щось підписував з кацапами????
показати весь коментар
05.09.2024 10:42
+28
Цієї заяви достатньо, щоб СБУ (якщо було б реальним, а не ручним) зайнялося б діяльністю стамбульських переговорників на чолі з абрахамією.
показати весь коментар
05.09.2024 10:43
+17
Засунути нема що. 😊 Ніяких "стамбульських угод" ніколи не було. Були спроби певних, схильних до колаборації з кацапами осіб зварганити договірнячок. Але спроби не набули форми міждержавної угоди. Тому так звані "стамбульські угоди" і існують лише у вологих фантазіях пуцина.
показати весь коментар
05.09.2024 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Мєчти мєчти, где ваша сладость...
показати весь коментар
05.09.2024 11:58 Відповісти
Китай поглинає Росію як удав.
Війна псує Китаю торгівлю.
Тому Росія капітуляцію підпише.
показати весь коментар
05.09.2024 12:08 Відповісти
Піщов на куй чорт лаптеногий
показати весь коментар
05.09.2024 10:53 Відповісти
Стільки коментаторів, і ніхто не помітив, що фраза "за умов ситуації на землі" просто зникла з його вимог? Там у Курську йому дуже боляче.
показати весь коментар
05.09.2024 11:06 Відповісти
Не правильное фото!
Вот правильное:
показати весь коментар
05.09.2024 11:07 Відповісти
Тому що його в стамбулі нах послали, ось і кочевряжить.
показати весь коментар
05.09.2024 11:14 Відповісти
Ще не відомо хто там кого посилав великий і страшний Арахамія Путіна чи Путін Абрахама?

Але ПУ вже не вперше нагадує про цю угоду...

Таки щось там хтось понапідписував

А ще всі забули,що одного із членів укрделегації застрелили у Києві по приїзду із Стамбулу. І досі мовчок
показати весь коментар
05.09.2024 11:29 Відповісти
Для ідіотів пояснюю.На шабаш в стамбул гопоту типу арахаміі,подоляка,умерова і мстера "яйця по 17" плюс уродцев з бувшого опоблока-опзж відправлял ОПг презідента.Тепер для тупоголових може дойде чим відрізняються погані "мінські" порешенка от хороших оманско-стамбульских від єрмака.Особливе "дякую" ряженим пацреотам-націоналістам,які волали що Порошенко здає Україну х...у своїми мінськими договорняками.
показати весь коментар
05.09.2024 11:14 Відповісти
в стамбулі рашку взагалі нах послали офіційно
показати весь коментар
05.09.2024 11:15 Відповісти
Хто конкретно і у якій формі послав?
показати весь коментар
05.09.2024 11:31 Відповісти
Ніхто.І хвала Джонсону.
показати весь коментар
05.09.2024 11:40 Відповісти
Ну і де це офіційне "послання"? На бамазі чи усно, нецензурно?
показати весь коментар
05.09.2024 11:39 Відповісти
Вже чітко доведено що не було ніяких "стамбульских угод" а папірець котрим трясло та трясе )(уйло (воно ж путін) є ПРОТОКОЛОМ РОЗБІЖНОСТЕЙ де вказано із чим Україна категорично незгодна була на той час. Тож цей престарілий кремлядський недопалок задовбав вже своєю брехнею як і ті хто намагається підспівувати цій плешивій молі вводячи суспільство в оману фейками від Москви!!!
показати весь коментар
05.09.2024 11:17 Відповісти
А які були угоди в Стамбулі? Де примірники з підписами?
показати весь коментар
05.09.2024 11:17 Відповісти
шизануте старе плюгаве падло.
показати весь коментар
05.09.2024 11:21 Відповісти
Стамбульські є продовженням оманських.
Починати(досліджувати) треба з оманських,щоб зрозуміти логіку стамбульських.
І Б.Джонсону звання Героя(!),що приклався до зупинки зрадницьких стамбульських.
А як зешобла кидалась на Мінські,що врятували країну-не йде в ніяке порівняння з стамбульськими.
показати весь коментар
05.09.2024 11:30 Відповісти
Вони і без Джонсона б не підписали. Бо їх би розвісили б усіх на стовпах. Військові їм так і сказали. Деякі люди, які воювали ще з 14-го. А можливо і сам Залужний. І за це його з'їли. А зараз так виглядає, що і Сирського починають їсти, бо він теж Єрмака культурно послав, і відмовляється зливатись. Хоча, я можу помилятись, але навіщо його гризе Безумна, якщо він ручний?
показати весь коментар
05.09.2024 15:03 Відповісти
Відповідь саме на це питання була б ключем до розуміння всього. Просто всього. Звісно, відповідь справжня, а не підігнана під власний світогляд непрямими доказами.
показати весь коментар
05.09.2024 16:49 Відповісти
Хто сказав,що не підписали:Подоляк,Умеров,Арахамія? Вони такого не стверджували,принаймні публічно.
Одного учасника застрелили вже свої,в Києві.
А путін тепер жонглює цим договором і може підкинути на переговорах,які вже анонсував зе.
показати весь коментар
05.09.2024 17:45 Відповісти
Підписи хтось бачив? А те, що ***** чимось ********, то його проблема. Надрукувати любий текст можна. Я скажу більше, ці підписи нічого не варті. Без ратифікації Радою навіть підписані якоюсь арахамією за дорученням зезидента, ці папірці не набувають ніякої сили. Але підписи були б нам цікаві в майбутньому. Для можливого суду за державну зраду. ***** на Зе наїзжав, бо той у Нормандії пообіцяв нам запхати ОРДЛО назад в Україну із контрольним пакетом акцій. Але, у нас парламентська республіка, і це нас не раз рятувало від культу особистості. А ***** не розумів, як так, Зе не може піти проти волі народу. Доречі, це й була одна з головних причин початку війни. Шо Зе ***** кинув. І він це так і сказав у своїй промові 24.02.22.

Я не відношусь до зелефілів, але треба бути об'єктивним.
показати весь коментар
05.09.2024 21:13 Відповісти
З яких це пір Чекалкін став євреєм?

Прадед Дмитрия происходит из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F Удмуртской деревни https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE Чекалкино (Россия). Он имел 22-х детей, большинство из них умерло, по всем возможным причинам, после прихода советской власти.

І взагалі до чого його сюди приплітати?
показати весь коментар
06.09.2024 18:48 Відповісти
1.Добре знає іврит,єврейську історію і культуру,ззовні -як,висоосвічений євр.,якось так.
2.Він до того,що саме його спочатку агітували на роль в проекті "слуга народу",що наробив стільки лиха,але він відмовився.
показати весь коментар
06.09.2024 19:49 Відповісти
Учора Швець цитував Кофмана, який з відома 2 члєна Ставки шниряв по фронту. Кофман описав Курськ як безцільну фанаберію військових. І головне, ніякі переговори з х.....навіть не намічались, всі вруть. Дерьмаковські фінти. Хоча *партнер з той сторони* Ушаков, аналогічний Дерьмаку поц Х....., зразу ж після початку курської операції повідомив, що тьорки таки мали місце, але відкладені. Канва готова, узгоджено через члена ради Київстару Помпео з Рижим Донні. Але головне, пердак Дерьмака відчуває тривогу. Будуть бити і сільно.
показати весь коментар
05.09.2024 11:33 Відповісти
Швець працює 60/40. 60% правди на 40% того, що треба розвісити на вуха лохам.
показати весь коментар
05.09.2024 15:04 Відповісти
В США Швецю зливають інформацію,орієнтовану на українського споживача.Його випуски треба уважно слухати,щоб зрозуміти суть піднятого ним питання.
показати весь коментар
06.09.2024 11:58 Відповісти
Саме так.

Стамбульські є продовженням оманських.

Розкручувати цей клубок потрібно з Оману
показати весь коментар
05.09.2024 11:34 Відповісти
А чому не з Мінську ?
показати весь коментар
05.09.2024 12:20 Відповісти
От курви ЗЕлені, що б не тринділи але без згадування Порошенка ніяк не можуть. Ну прямо горло дере, як ложка без чарки.
Якби не Мінськ, то України вже не було б. Запам'ятайте це довбойоби!
Ви не на Порошенко кивайте, ви, вірніше ваші фюрери-95, готуйтесь розповідати про Оман і Стамбул.
показати весь коментар
05.09.2024 12:36 Відповісти
Добряче , в тебе , бомбануло !
До речі , матюки - ознака кацапа ...
показати весь коментар
05.09.2024 12:49 Відповісти
Не розповідати, а відповідати
показати весь коментар
06.09.2024 18:50 Відповісти
Ну то розкажіть нам про Мінськ, чекаємо
показати весь коментар
06.09.2024 18:54 Відповісти
А ще раніше з вагнергейту
показати весь коментар
05.09.2024 11:35 Відповісти
Так а що за угоди, альо. Що вже там зелені домовились, "сайтісь пасередінє"?
показати весь коментар
05.09.2024 11:51 Відповісти
Угоди можете знайти в Інтернеті, не складно
показати весь коментар
05.09.2024 12:00 Відповісти
Не було ніяких "угод" - були російські забаганки.
Вони щось там "пропонували" - далі справа не пішла.
показати весь коментар
05.09.2024 12:10 Відповісти
«Здатися шляхом переговорів».

Die Welt опублікувала проєкт угоди, яку Україна та Росія могли укласти на початку повномасштабної війн

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/peregovori-29-bereznya-2022-roku-u-turechchini-shcho-bude-za-peregovorami-u-stambuli-eksperti-50229429.html Невдовзі після вторгнення Росії в Україну учасники переговорів З ОБОХ СТОРІН підготували проєкт мирного договору.

Проєкт УЗГОДИЛИ на перемовинах 15 квітня 2022 року.

За інтерпретацією Die Welt, цей проєкт угоди демонструє, наскільки близько сторони були до укладення договору

«Це була найкраща угода, яку ми могли мати», - цитують автори неназваного члена УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ.

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/peregovori-z-rf-pro-shcho-domovlyalisya-v-stambuli-v-2022-roci-50413716.html
показати весь коментар
06.09.2024 19:06 Відповісти
пуйлу придется принимать во внимание текущую ситуацию, а не ту, которая сложилась весной 2022 г.
показати весь коментар
05.09.2024 12:12 Відповісти
ВВС

В Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Каков их итог?

https://www.bbc.com/russian/news-60912184
показати весь коментар
05.09.2024 13:27 Відповісти
АРАХМИЯ?
показати весь коментар
05.09.2024 13:54 Відповісти
Шо, опять?
показати весь коментар
05.09.2024 14:09 Відповісти
один із пунктів цих дурних угод - лояльний до рашки уряд в Україні

показати весь коментар
05.09.2024 14:09 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2024 14:13 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2024 14:15 Відповісти
Допитати би з пристрастю Агрохімію щодо того Стамбула..
показати весь коментар
05.09.2024 14:16 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2024 14:16 Відповісти
Не знаю "С там", чи не "с там", але "буль" тупорилому точно буде, - навіть турок про це знає.
показати весь коментар
05.09.2024 16:08 Відповісти
От потвора...нелюд. Упир.
показати весь коментар
05.09.2024 16:51 Відповісти
На нари безтолкового ішака!
показати весь коментар
05.09.2024 20:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 