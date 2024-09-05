РФ ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але тільки на основі "стамбульських угод", - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялась від переговорів щодо України.
Про це він заявив на Східному економічному форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"РФ ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але не на основі "ефемерних вимог", а на базі узгоджених у Стамбулі параметрів", - сказав Путін.
За словами диктатора, "Захід і Київ відмовилися від стамбульських угод, щоб досягти стратегічної поразки РФ".
Про докладний аналіз "стамбульських домовленостей" читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+30 Василь Воробець
показати весь коментар05.09.2024 10:42
+28 Ирина Мороз
показати весь коментар05.09.2024 10:43
+17 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар05.09.2024 10:59
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Будь ласка, зачекайте...
Війна псує Китаю торгівлю.
Тому Росія капітуляцію підпише.
Вот правильное:
Але ПУ вже не вперше нагадує про цю угоду...
Таки щось там хтось понапідписував
А ще всі забули,що одного із членів укрделегації застрелили у Києві по приїзду із Стамбулу. І досі мовчок
Починати(досліджувати) треба з оманських,щоб зрозуміти логіку стамбульських.
І Б.Джонсону звання Героя(!),що приклався до зупинки зрадницьких стамбульських.
А як зешобла кидалась на Мінські,що врятували країну-не йде в ніяке порівняння з стамбульськими.
Одного учасника застрелили вже свої,в Києві.
А путін тепер жонглює цим договором і може підкинути на переговорах,які вже анонсував зе.
Я не відношусь до зелефілів, але треба бути об'єктивним.
Прадед Дмитрия происходит из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F Удмуртской деревни https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE Чекалкино (Россия). Он имел 22-х детей, большинство из них умерло, по всем возможным причинам, после прихода советской власти.
І взагалі до чого його сюди приплітати?
2.Він до того,що саме його спочатку агітували на роль в проекті "слуга народу",що наробив стільки лиха,але він відмовився.
Стамбульські є продовженням оманських.
Розкручувати цей клубок потрібно з Оману
Якби не Мінськ, то України вже не було б. Запам'ятайте це довбойоби!
Ви не на Порошенко кивайте, ви, вірніше ваші фюрери-95, готуйтесь розповідати про Оман і Стамбул.
До речі , матюки - ознака кацапа ...
Вони щось там "пропонували" - далі справа не пішла.
Die Welt опублікувала проєкт угоди, яку Україна та Росія могли укласти на початку повномасштабної війн
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/peregovori-29-bereznya-2022-roku-u-turechchini-shcho-bude-za-peregovorami-u-stambuli-eksperti-50229429.html Невдовзі після вторгнення Росії в Україну учасники переговорів З ОБОХ СТОРІН підготували проєкт мирного договору.
Проєкт УЗГОДИЛИ на перемовинах 15 квітня 2022 року.
За інтерпретацією Die Welt, цей проєкт угоди демонструє, наскільки близько сторони були до укладення договору
«Це була найкраща угода, яку ми могли мати», - цитують автори неназваного члена УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/peregovori-z-rf-pro-shcho-domovlyalisya-v-stambuli-v-2022-roci-50413716.html
В Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Каков их итог?
https://www.bbc.com/russian/news-60912184