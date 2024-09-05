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РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но только на основе "стамбульских соглашений", - Путин

Путін про перемовини

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров", - сказал Путин.

По словам диктатора, "Запад и Киев отказались от стамбульских соглашений, чтобы достичь стратегического поражения РФ".

О подробном анализе "стамбульских договоренностей" читайте в материале Цензор.НЕТ.

Читайте: Путин признал срыв госпрограммы производства региональных самолетов
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Топ комментарии
+30
От і все стало на свої місця.Що там і хто там щось підписував з кацапами????
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05.09.2024 10:42
+28
Цієї заяви достатньо, щоб СБУ (якщо було б реальним, а не ручним) зайнялося б діяльністю стамбульських переговорників на чолі з абрахамією.
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05.09.2024 10:43
+17
Засунути нема що. 😊 Ніяких "стамбульських угод" ніколи не було. Були спроби певних, схильних до колаборації з кацапами осіб зварганити договірнячок. Але спроби не набули форми міждержавної угоди. Тому так звані "стамбульські угоди" і існують лише у вологих фантазіях пуцина.
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05.09.2024 10:59
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Мєчти мєчти, где ваша сладость...
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05.09.2024 11:58 Ответить
Китай поглинає Росію як удав.
Війна псує Китаю торгівлю.
Тому Росія капітуляцію підпише.
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05.09.2024 12:08 Ответить
Піщов на куй чорт лаптеногий
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05.09.2024 10:53 Ответить
Стільки коментаторів, і ніхто не помітив, що фраза "за умов ситуації на землі" просто зникла з його вимог? Там у Курську йому дуже боляче.
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05.09.2024 11:06 Ответить
Не правильное фото!
Вот правильное:
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05.09.2024 11:07 Ответить
Тому що його в стамбулі нах послали, ось і кочевряжить.
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05.09.2024 11:14 Ответить
Ще не відомо хто там кого посилав великий і страшний Арахамія Путіна чи Путін Абрахама?

Але ПУ вже не вперше нагадує про цю угоду...

Таки щось там хтось понапідписував

А ще всі забули,що одного із членів укрделегації застрелили у Києві по приїзду із Стамбулу. І досі мовчок
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05.09.2024 11:29 Ответить
Для ідіотів пояснюю.На шабаш в стамбул гопоту типу арахаміі,подоляка,умерова і мстера "яйця по 17" плюс уродцев з бувшого опоблока-опзж відправлял ОПг презідента.Тепер для тупоголових може дойде чим відрізняються погані "мінські" порешенка от хороших оманско-стамбульских від єрмака.Особливе "дякую" ряженим пацреотам-націоналістам,які волали що Порошенко здає Україну х...у своїми мінськими договорняками.
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05.09.2024 11:14 Ответить
в стамбулі рашку взагалі нах послали офіційно
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05.09.2024 11:15 Ответить
Хто конкретно і у якій формі послав?
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05.09.2024 11:31 Ответить
Ніхто.І хвала Джонсону.
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05.09.2024 11:40 Ответить
Ну і де це офіційне "послання"? На бамазі чи усно, нецензурно?
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05.09.2024 11:39 Ответить
Вже чітко доведено що не було ніяких "стамбульских угод" а папірець котрим трясло та трясе )(уйло (воно ж путін) є ПРОТОКОЛОМ РОЗБІЖНОСТЕЙ де вказано із чим Україна категорично незгодна була на той час. Тож цей престарілий кремлядський недопалок задовбав вже своєю брехнею як і ті хто намагається підспівувати цій плешивій молі вводячи суспільство в оману фейками від Москви!!!
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05.09.2024 11:17 Ответить
А які були угоди в Стамбулі? Де примірники з підписами?
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05.09.2024 11:17 Ответить
шизануте старе плюгаве падло.
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05.09.2024 11:21 Ответить
Стамбульські є продовженням оманських.
Починати(досліджувати) треба з оманських,щоб зрозуміти логіку стамбульських.
І Б.Джонсону звання Героя(!),що приклався до зупинки зрадницьких стамбульських.
А як зешобла кидалась на Мінські,що врятували країну-не йде в ніяке порівняння з стамбульськими.
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05.09.2024 11:30 Ответить
Вони і без Джонсона б не підписали. Бо їх би розвісили б усіх на стовпах. Військові їм так і сказали. Деякі люди, які воювали ще з 14-го. А можливо і сам Залужний. І за це його з'їли. А зараз так виглядає, що і Сирського починають їсти, бо він теж Єрмака культурно послав, і відмовляється зливатись. Хоча, я можу помилятись, але навіщо його гризе Безумна, якщо він ручний?
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05.09.2024 15:03 Ответить
Відповідь саме на це питання була б ключем до розуміння всього. Просто всього. Звісно, відповідь справжня, а не підігнана під власний світогляд непрямими доказами.
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05.09.2024 16:49 Ответить
Хто сказав,що не підписали:Подоляк,Умеров,Арахамія? Вони такого не стверджували,принаймні публічно.
Одного учасника застрелили вже свої,в Києві.
А путін тепер жонглює цим договором і може підкинути на переговорах,які вже анонсував зе.
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05.09.2024 17:45 Ответить
Підписи хтось бачив? А те, що ***** чимось ********, то його проблема. Надрукувати любий текст можна. Я скажу більше, ці підписи нічого не варті. Без ратифікації Радою навіть підписані якоюсь арахамією за дорученням зезидента, ці папірці не набувають ніякої сили. Але підписи були б нам цікаві в майбутньому. Для можливого суду за державну зраду. ***** на Зе наїзжав, бо той у Нормандії пообіцяв нам запхати ОРДЛО назад в Україну із контрольним пакетом акцій. Але, у нас парламентська республіка, і це нас не раз рятувало від культу особистості. А ***** не розумів, як так, Зе не може піти проти волі народу. Доречі, це й була одна з головних причин початку війни. Шо Зе ***** кинув. І він це так і сказав у своїй промові 24.02.22.

Я не відношусь до зелефілів, але треба бути об'єктивним.
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05.09.2024 21:13 Ответить
З яких це пір Чекалкін став євреєм?

Прадед Дмитрия происходит из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F Удмуртской деревни https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE Чекалкино (Россия). Он имел 22-х детей, большинство из них умерло, по всем возможным причинам, после прихода советской власти.

І взагалі до чого його сюди приплітати?
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06.09.2024 18:48 Ответить
1.Добре знає іврит,єврейську історію і культуру,ззовні -як,висоосвічений євр.,якось так.
2.Він до того,що саме його спочатку агітували на роль в проекті "слуга народу",що наробив стільки лиха,але він відмовився.
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06.09.2024 19:49 Ответить
Учора Швець цитував Кофмана, який з відома 2 члєна Ставки шниряв по фронту. Кофман описав Курськ як безцільну фанаберію військових. І головне, ніякі переговори з х.....навіть не намічались, всі вруть. Дерьмаковські фінти. Хоча *партнер з той сторони* Ушаков, аналогічний Дерьмаку поц Х....., зразу ж після початку курської операції повідомив, що тьорки таки мали місце, але відкладені. Канва готова, узгоджено через члена ради Київстару Помпео з Рижим Донні. Але головне, пердак Дерьмака відчуває тривогу. Будуть бити і сільно.
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05.09.2024 11:33 Ответить
Швець працює 60/40. 60% правди на 40% того, що треба розвісити на вуха лохам.
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05.09.2024 15:04 Ответить
В США Швецю зливають інформацію,орієнтовану на українського споживача.Його випуски треба уважно слухати,щоб зрозуміти суть піднятого ним питання.
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06.09.2024 11:58 Ответить
Саме так.

Стамбульські є продовженням оманських.

Розкручувати цей клубок потрібно з Оману
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05.09.2024 11:34 Ответить
А чому не з Мінську ?
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05.09.2024 12:20 Ответить
От курви ЗЕлені, що б не тринділи але без згадування Порошенка ніяк не можуть. Ну прямо горло дере, як ложка без чарки.
Якби не Мінськ, то України вже не було б. Запам'ятайте це довбойоби!
Ви не на Порошенко кивайте, ви, вірніше ваші фюрери-95, готуйтесь розповідати про Оман і Стамбул.
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05.09.2024 12:36 Ответить
Добряче , в тебе , бомбануло !
До речі , матюки - ознака кацапа ...
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05.09.2024 12:49 Ответить
Не розповідати, а відповідати
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06.09.2024 18:50 Ответить
Ну то розкажіть нам про Мінськ, чекаємо
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06.09.2024 18:54 Ответить
А ще раніше з вагнергейту
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05.09.2024 11:35 Ответить
Так а що за угоди, альо. Що вже там зелені домовились, "сайтісь пасередінє"?
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05.09.2024 11:51 Ответить
Угоди можете знайти в Інтернеті, не складно
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05.09.2024 12:00 Ответить
Не було ніяких "угод" - були російські забаганки.
Вони щось там "пропонували" - далі справа не пішла.
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05.09.2024 12:10 Ответить
«Здатися шляхом переговорів».

Die Welt опублікувала проєкт угоди, яку Україна та Росія могли укласти на початку повномасштабної війн

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/peregovori-29-bereznya-2022-roku-u-turechchini-shcho-bude-za-peregovorami-u-stambuli-eksperti-50229429.html Невдовзі після вторгнення Росії в Україну учасники переговорів З ОБОХ СТОРІН підготували проєкт мирного договору.

Проєкт УЗГОДИЛИ на перемовинах 15 квітня 2022 року.

За інтерпретацією Die Welt, цей проєкт угоди демонструє, наскільки близько сторони були до укладення договору

«Це була найкраща угода, яку ми могли мати», - цитують автори неназваного члена УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ.

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/peregovori-z-rf-pro-shcho-domovlyalisya-v-stambuli-v-2022-roci-50413716.html
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06.09.2024 19:06 Ответить
пуйлу придется принимать во внимание текущую ситуацию, а не ту, которая сложилась весной 2022 г.
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05.09.2024 12:12 Ответить
ВВС

В Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Каков их итог?

https://www.bbc.com/russian/news-60912184
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05.09.2024 13:27 Ответить
АРАХМИЯ?
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05.09.2024 13:54 Ответить
Шо, опять?
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05.09.2024 14:09 Ответить
один із пунктів цих дурних угод - лояльний до рашки уряд в Україні

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05.09.2024 14:09 Ответить
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05.09.2024 14:13 Ответить
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05.09.2024 14:15 Ответить
Допитати би з пристрастю Агрохімію щодо того Стамбула..
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05.09.2024 14:16 Ответить
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05.09.2024 14:16 Ответить
Не знаю "С там", чи не "с там", але "буль" тупорилому точно буде, - навіть турок про це знає.
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05.09.2024 16:08 Ответить
От потвора...нелюд. Упир.
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05.09.2024 16:51 Ответить
На нари безтолкового ішака!
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05.09.2024 20:41 Ответить
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