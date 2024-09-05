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Новости Война
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Путин назвал захват Донбасса первоочередной целью войны

Путін про ситуацію в Курській області

Российский диктатор Владимир Путин назвал оккупацию Донбасса первоочередной целью в войне.

Об этом он отметил во время пленарной сессии Восточного экономического форума, информирует Цензор.НЕТ.

"Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой, и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего на Донбассе, освобождение (оккупация. - Ред.) которого является нашей первоочередной целью", - цитируют его российские пропагандистские СМИ.

Также читайте: Главная задача - не дать РФ полностью оккупировать Донбасс, - Зеленский

Он также заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но только на основе "стамбульских соглашений".
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Топ комментарии
+21
BBC:
Захід не може змінити позицію Путіна щодо України, пише старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, у минулому аналітик ЦРУ Пітер Шредер у статті для https://www.foreignaffairs.com/ukraine/putin-will-never-give-ukraine Foreign Affairs . Тому є лише один варіант припинення війни на умовах, прийнятних для Заходу і Києва, - "перечекати Путіна".
Схоже, великий і могутній блок НАТО вирішив "перечекати", якщо вже такі статті малюють на ввс, клуб обісраних імпотентів.
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05.09.2024 10:56
+18
Коли ти **** фашиська вже здохнеш ,тобі паскуда землі мало ?,в вас варварів найбільша територія в світі і що ніщета і тупість ,тобі гаду хватить метр на півтора землі ,а те в що ти перетворив Донбас це руїна і чорна дира до тієї пори доки на Донбас не прийшов "русский мир" в Донецькій області проживало 4,7 мільйона жителів тепер там і 2 мільйона немає і навряд чи буде.
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05.09.2024 11:03
+16
і ніяких балачок про денаціфікацію, демілітарізацію. Саме захват теріторий. То про які перемови може йти розмови
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05.09.2024 11:00
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Правила форума Совет форумчан
BBC:
Захід не може змінити позицію Путіна щодо України, пише старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, у минулому аналітик ЦРУ Пітер Шредер у статті для https://www.foreignaffairs.com/ukraine/putin-will-never-give-ukraine Foreign Affairs . Тому є лише один варіант припинення війни на умовах, прийнятних для Заходу і Києва, - "перечекати Путіна".
Схоже, великий і могутній блок НАТО вирішив "перечекати", якщо вже такі статті малюють на ввс, клуб обісраних імпотентів.
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05.09.2024 10:56 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cj9lgy9nx7ko
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05.09.2024 10:57 Ответить
Доволі песимістичний сценарій, але, нажаль, політика штатів йде саме в цьому напрямку. Не хочуть вони програшу рашки...
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05.09.2024 12:14 Ответить
Треба , про це , весь час казати , бо цим багато чого пояснюється ...
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05.09.2024 12:18 Ответить
Є інший сценарій дати далекобійну зброю і дотримуватися хоча б тих санкцій які вже ввели а не через пару місяців тишком скасовувати їх...

А перечекати враховуючи які зараз є технології для продовження життя це не варіант а якщо враховувати що там вся еліта така і через диряві санкції вони заробляють зараз більше чим до війни... то навіть якщо Ху...ло чудом здохне там двійника поставлять керувати
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05.09.2024 11:03 Ответить
Я лише читаю те,що пишуть американці. Стаття на foreign affairs довга, але прочитавши її стає зрозуміло, що в США вже все вирішили саме так, там довгий аналіз і пояснення, чому треба і вигідно для США саме "перечекати". Крім того, на їх сайтах вивішують рило лаврова з нагадуванням про червоні лінії , то ж ніякої далекобійної зброї не буде. Для на "перечікування" дуже небезпечний і жахливий сценарій, а для НАТО - саме те,що треба. Читайте статтю і робіть висновки самі.
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05.09.2024 11:19 Ответить
Та це давно зрозуміло їм потрібен просто час на переозброєння та і все
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05.09.2024 12:51 Ответить
Друже ти попав в прямо в ціль - "васіліч путін" не здохне ніколи.
Недавно "васіліч" наказав вучоним росії створити вакцину від старості і смерті.
Думаю найближчим часом цю вакцину "вічного життя" ТАКИ СТВОРЯТЬ на папері звичайно.
І оголосять - мол коллєктівний "васіліч" тепер не помре ніколи
Панове - я у шоке від креативності ліліпутінського цирку
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05.09.2024 12:52 Ответить
The Times:

Putin ally orders scientists to unlock the secrets of eternal life
The Russian president, who turns 72 on October 7, has already been in power for almost 25 years

https://www.thetimes.com/article/putin-ally-orders-scientists-to-unlock-the-secrets-of-eternal-life-zb26023t0

@уйло зібрався жити вічно
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05.09.2024 11:12 Ответить
смерть кощеева в яйце
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05.09.2024 11:14 Ответить
у палаці геленджика, де живуть під охороною його сини 2015 та 2019 років народження
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05.09.2024 11:16 Ответить
Поки будуть так перечікувати, Пукін можливо через 10 років здохне, але і українці до того часу теж передохнуть.
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05.09.2024 11:24 Ответить
Independent:

Putin aide 'crazy' about eternal life orders research on anti-ageing treatments

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/vladimir-putin-russia-age-science-research-b2606784.html

ковальчук ****** @уйлу еліксир вічного життя.
@уйло повівся

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05.09.2024 11:27 Ответить
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05.09.2024 11:28 Ответить
На те й розрахунок. ***** колись таки здохне, а на українців їм насрати
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05.09.2024 11:35 Ответить
Я вас здивую. Самим українцям на себе насрати. Так з якого ...ля, комусь іншому має бути не насрати.
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05.09.2024 12:25 Ответить
доки вони будуть перечікувати, то до влади в деяких країнах Європи і НАТО можуть прийти зовсім інші політики, які або санкції з росії знімуть, або ж їх блок і союз почне валитися. Подивиться, що робиться в Болгарії, та й у Німеччині. Старі імпотенти можуть просрати НАТО і ЄС.
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05.09.2024 11:42 Ответить
а за нас вони точно не хвилюються, за нас повинні хвилюватися ми самі, вони думають як би не втратити тих членів НАТО і ЄС,що вони набрали
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05.09.2024 11:47 Ответить
Так їм усім по фіг на українців, їм головне, щоб Третя світова не почалася.
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05.09.2024 12:19 Ответить
...підар мокрожопий.
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05.09.2024 10:56 Ответить
С.М.О.К.Ч.И П.І.С.О.С
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05.09.2024 10:56 Ответить
і ніяких балачок про денаціфікацію, демілітарізацію. Саме захват теріторий. То про які перемови може йти розмови
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05.09.2024 11:00 Ответить
Коли ти **** фашиська вже здохнеш ,тобі паскуда землі мало ?,в вас варварів найбільша територія в світі і що ніщета і тупість ,тобі гаду хватить метр на півтора землі ,а те в що ти перетворив Донбас це руїна і чорна дира до тієї пори доки на Донбас не прийшов "русский мир" в Донецькій області проживало 4,7 мільйона жителів тепер там і 2 мільйона немає і навряд чи буде.
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05.09.2024 11:03 Ответить
Краще учора,але можна і завтра. Я не в захваті від лебединого, но дивилася б стоячи. Хоча, хто має впевненість що це іменно путін, їх так багато ботоксних...
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05.09.2024 11:07 Ответить
Путін просто так "асвабаждаєт русскаязичних, каторим запрєщялі разгаварівать на русскам даже дома".
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05.09.2024 22:45 Ответить
ну, пока что для Московии всё выглядит так, как-будто ***** хочет её окончательно развалить или распродать по-дешёвке грошовитым соседям, прикончив-покалечив как можно больше своих холопов-леворуционеров способных держать оружие, а под шумок разграбить золотой запас недоимперии для наследников и для своего никчемного "бессмертия"..
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05.09.2024 11:05 Ответить
Почему Путин не дождался когда Украина на него нападёт? Все страны помогали бы ему, давали бы оружие, деньги, приглашали на все Совбезы ООН, выступал бы он во всех зарубежных парламентах, чествовали бы его как лидера страны, борющейся с фашизмом на своей территории.
Не вытерпел.....
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05.09.2024 11:32 Ответить
Якби в України було хоча б 10% того ресурсу що є в НАТО,то в нас вже була б через декілька років нова війна.З Китаєм за території колишньої росії....
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05.09.2024 11:05 Ответить
Нажаль за ваші ресурси збагатилася фотографи, комедіанти, стрептизерші,коміки ,коротко,то слуги не того народу. І нажаль це була Воля народу, тих 73% з
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05.09.2024 11:09 Ответить
Головне щоб кацапів не було на Українській землі!В землі можна.А з рештою завжди можна розібратись
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05.09.2024 11:12 Ответить
Ну да,если что-мы его сметём!
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05.09.2024 11:56 Ответить
Крім ресурсу ще потрібне бажання. Ну не культивувалось у нас "можем павтаріть", "нада памочь угнєтьонним",..., "український світ на весь Світ".
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05.09.2024 22:51 Ответить
Від Києва за три дні, до будемо битися головою об Донбас.
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05.09.2024 11:06 Ответить
Так в тебе нема вибору чмо . !! Не бахвалься Вова .
Перекидати війська з інших напрямків однаково доведеться . Не сьогодні так - завтра . Курськ в тебе як пляшка в задниці .
Ну повийожуйся ще трохи , подивимось як надовго тебе вистачить .
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05.09.2024 11:07 Ответить
Не дав Джонсон реалізувати "стамбульскі угоди"
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05.09.2024 11:08 Ответить
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05.09.2024 11:13 Ответить
Как то насрать на высеры *****. Если смотреть его с выключеным звуком то услышите больше правды. А правда такова что ***** остановится только там где ему дадут по морде. И выйдет он с Украины только вперед ногами а не с помощью перегаворав
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05.09.2024 11:08 Ответить
Починалося з того, щоб російські солдати помили черевики в Середземному морі.
Потім програма скоротилася до "Київ за 3 дні".
Потім до Донбасу.
Так тримати.
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05.09.2024 11:12 Ответить
Це він глаголить, про окупацію з 2014 року територій України ??
А спочатку, у 2014 році, він, щось теліпав про іхтамнетів, зельоних чалавечків, заблукавших, відпусників…. Аж ось, старого попердолило, про дамбас… і коричневі лінії, з його штанів!!
До цього воно щось варнякало ДОТРИМАННЯ великого двостороннього Договору між ********** і Мирною Україною!!
Коли він правду каже, а коли бреше, дивлячись в очі, і не моргає??
Московіту вірити, себе не поважати!! Меркель з шредером, можуть цепідтвердити!
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05.09.2024 11:14 Ответить
Рік назад про план до 2028р -- захоплення всієі Украіни
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05.09.2024 11:16 Ответить
Путін меле про якісь "стамбульські угоди"... Тоді питання:"А вони "існують у природі"?" Угода є дійсною - коли вона відповідним чином укладена та ратифікована А такого ще не сталося Тому це лише "декларація про наміри" Тобто - - "хотєлки" А "хотєлки" не мають юридичних наслідків! Тобто це таке собі "бажання однієї з сторін" переговорного процесу"
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05.09.2024 11:21 Ответить
на основе Томогавков ты будешь условия ставить...
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05.09.2024 11:39 Ответить
Найгірше що з цього є проміжний висновок. Їм наплювати на Курщіну. Вони не будуть намагатися вичавити ЗСУ та перекидати з Донбасу чи Харкова сили. Тож ми тільки розтягнули ЛЗ.
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05.09.2024 12:01 Ответить
Це він щоб виправдати своє долбой....ство перед насєлєнієм ,той дамбасс йому так же потрібен, як руснявому алкашу лекція про врєд алкагалізма .
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05.09.2024 13:00 Ответить
Борис, ты не прав!
Данбас ему похрен, а вот красивые линии нарисованные им на карте....
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05.09.2024 13:20 Ответить
*****, виголошуючи цю *****, вже забув, що він рік тому "контституційно" приєднав собі Херсонську та Запорізьку області.
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05.09.2024 15:52 Ответить
Його слова і заяви безцінні. Він їхній хазяїн, його слово як горобець. Та й по всьому.
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05.09.2024 16:55 Ответить
 
 