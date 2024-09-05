Путин назвал захват Донбасса первоочередной целью войны

Российский диктатор Владимир Путин назвал оккупацию Донбасса первоочередной целью в войне.

Об этом он отметил во время пленарной сессии Восточного экономического форума, информирует Цензор.НЕТ.

"Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой, и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего на Донбассе, освобождение (оккупация. - Ред.) которого является нашей первоочередной целью", - цитируют его российские пропагандистские СМИ.

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Он также заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но только на основе "стамбульских соглашений".