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Африканский наемник армии РФ с палкой вышел на поединок с дроном-камикадзе. ВIДЕО

Африканский наемник российской армии, которого украинский дрон-камикадзе застал на открытом пространстве, вышел на поединок с палкой в ​​руках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись противостояния опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанту удалось выжить – после атаки дрона он, хоть и ковыляя, но может ходить.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Темношкірий найманець армії РФ відбивається палкою від українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армия РФ (19340) Африка (278) наемник (354) наемники рф (2085)


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Топ комментарии
+25
Стече кров'ю. То він на адреналіні закульгавив
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06.09.2024 09:52
+23
в мірє животних...
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06.09.2024 09:43
+19
Він тепер "заряджений" залізом. Якщо і не помре - здадуть на металобрухт
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06.09.2024 09:54
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То шо ж тут доброго?
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06.09.2024 09:43 Ответить
нічого, але цього 3,14-ра орки не відпустять лише тому, що він накульгує, наступного разу буде менш спритним
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06.09.2024 09:47 Ответить
в мірє животних...
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06.09.2024 09:43 Ответить
Без броні його гарно нашпигувало.
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06.09.2024 09:44 Ответить
Стече кров'ю. То він на адреналіні закульгавив
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06.09.2024 09:52 Ответить
Він тепер "заряджений" залізом. Якщо і не помре - здадуть на металобрухт
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06.09.2024 09:54 Ответить
І демцю терористичну організацію знищюють і люто проклинають. Ви хоч з одним спілкувалися з Африки?! У мене студентів звідти багато і як і що вони думають не те про що ви.А найманців добіса кругом
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06.09.2024 09:47 Ответить
.. де Ви цих казок наслухалися?
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06.09.2024 10:12 Ответить
Яка брехня, ви так давно тут постійно брешете проти України і вас не банять?!
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06.09.2024 10:40 Ответить
Банять періодично.
Те, що написав - не брехня, лише дуже близька до дійсності реконструкція. Ви просто не дуже розумієте русскую логіку, це й добре.
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06.09.2024 10:42 Ответить
По-перше, не "негри", а вихідці з африканського континенту. По-друге, в тебе уявлення про представників темношкірої раси ідентичне з дрімучими кацапами "їхня справа вантажитись у транспорт". Як вони "вантажаться у транспорт" ми вже бачили у Малі, з горами трупів вагнерів.
По-третє, цапи заманюють африканців в Україну байками про охорону на третій лінії, і три тисячі доларів зарплати. По факту роблять з них рабів і смертників, і ті у відповідь втікають і блукають в степу у незнайомій країні, поки не зустрінуть дрона, як цей хлопець.
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06.09.2024 11:30 Ответить
В Малі тепер гори трупів туарегів. Удари БПЛА по їх поселенням.
Можете пошукати в Інтернеті матеріали про "розваги" вагнєров у африканських поселеннях. Деякі гурмани активно використовують кайла.
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06.09.2024 11:56 Ответить
Послухайте Всеволода Тверда і використовуйте надалі "темношкірий"
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06.09.2024 23:31 Ответить
Ти книжки читай, тоді будеш знати, що точно, а що не точно. Вихідці з африканського континенту - це не раса чорних, як ти думаєш, а загальна назва всіх жителів материка Африка - і корінних темношкірих, і не темношкірих, які переселилися в Африку з Азії, з Європи, і Америки.
Негр образлива назва для африканців. бо походить з їхнього колоніального минулого, коли вони були рабами. Хоча думаю, марна справа пояснювати російськомовному фанату Брат2 що цивілізовані люди не говорять "прібалти", "піндоси" "нігери" і т.д.
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06.09.2024 15:20 Ответить
Посміявся про книжки. Маю підозру, що я їх прочитав як міімум раз у 10 більше твого, саме тому і стверджую, що "негр" не є образливою назвою ніде, крім США - та й там негри один одного саме так і називають, але білим себе так називати заборонили. Ти ж замість книг явно блоги читаєш з новими "повєсточками".
І так, є офіційні наукові назви основних рас - європеоїдна, негроїдна і монголоїдна. Це наукові назви, а не образи. Ти б про це знав би, якщо читав би книжки.
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06.09.2024 19:16 Ответить
Та я навіть не сумніваюсь, що ти по 10 книжок в день читаєш. Інакше ти б не видалив свій попередній неотесаний коментар, і не сидів би 2 години у Вікіпедії, щоб написати мені новий.)
Почуй мене. Ти можеш сидіти в підворітті навпочіпки, лускати насіння і називати усіх по своїх "панятіях", як тобі заманеться "слишішь, нігер", "ей інвалід іді сюда". Але туди, куди ми йдемо, ці назвиська є небажаними.
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06.09.2024 20:49 Ответить
Не порівнюйте "слишішь, нігер", або навіть "слухай, негре" із констатацією, що людина є негром, чи мурином (як говорили в Галичині).

Дійшли до маразму. У деяких країнах Європи не вітають із Різдвом, щоб не образити не християн.
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06.09.2024 23:26 Ответить
У деяких країнах раптом циган вже не циган, жид вже не жид. В Україні тепер треба наших класиків підредаговувати? Як переназвати твір Старицького - "Ромка Аза", чи як?

У Польщі й надалі використовують "жид" і усе нормально, бо початково це слово не було образливим (на відміну від хахол, чи кацап).
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07.09.2024 00:03 Ответить
У тебе занадто завищена самооцінка, якщо ти вважаєш, що задля коменту тобі хтось сидить у вікіпедії. Нормальні люди заходять почитати новини на цензор час від часу, а не сидять тут, оновлюючи відповіді кожну хвилину з думкою - "що ж там мені відповів якийсь там всеволод".
І ні, я не видаляв свого коменту. В ньому не було нічого такого, чого немає у моєму наступному коментові.

І так, мене не цікавить твій побут з насінням, братом-2 і іншим лайном.
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07.09.2024 14:15 Ответить
Послухайте Всеволода Тверда і використовуйте надалі "темношкірий"
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06.09.2024 23:29 Ответить
Чому "темношкірий" - не образливо, а "негр" - образливо
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06.09.2024 23:19 Ответить
Хоча слово "негр", просто перекладається, як "чорний".
Що може бути образливого, якщо чорних називають чорними? Ну, вони такі є від природи.
Білі ж не ображаються, коли їх називають білими. )))

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07.09.2024 10:33 Ответить
Окей, не негра, а людина негроїдної раси. А з Африканського він континенту чи ні я не питав. Нєгри народжуються і в УкраїніҐ, якщо ви не знали. Це якщо поумнічать
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06.09.2024 19:11 Ответить
Послухайте Всеволода Тверда і використовуйте надалі "темношкірий". Саме так він написав у одному свому дописі.
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06.09.2024 23:34 Ответить
В тебе в імені помилка. Українською має бути ДенИс.
ДьєнІс -- то кацапською.
Чи може ти кацап?
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06.09.2024 10:07 Ответить
Це як подивитись.
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06.09.2024 10:27 Ответить
а може він дЕніс... наприклад як Denis Villeneuve?
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06.09.2024 11:29 Ответить
Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу.
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06.09.2024 20:57 Ответить
..Ваше ствердження багато країн контролює вагнер не має ніякого підгрунття! В Малі ці голодранці нічим не відрізняються від місцевих. Тільки кольором шкіри. Раз в неділю прилітає Іл-76 зі смердячої... привозить пожерти і чим постріляти. В інших країнах ..накшталт Судану..Нігеру ..то там їх і не видно і не чутно. Там рівень міждержавних стосунків..де рашка дала військовим гроші... і вони почали цілувати рашку у дупу. Завтра китайці дадуть Нігеру гроші... і за три хвилини за рашку там забудуть. Французи...німці гроші не давали... а примушували. Споконвіку чорні ..самий ледащий вид людей. Тому слово дай саме ходове і зрозуміле для чорних. А в Нігерії вагнерівців ніколи не було і близько. Там військові крім китайців нікого і близько у країну не пустять. Нігерія повністью відмовилася від російської зброї..
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06.09.2024 10:09 Ответить
Просто https://nv.ua/world/geopolitics/chvk-vagnera-v-afrike-v-kakih-stranah-kak-rabotaet-i-vytesnit-li-putin-prigozhina-poslednie-novosti-50335219.html ось сюди подивіться. Не наші писали аналітику, The Economis.
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06.09.2024 10:24 Ответить
Что характерно - на рузьком.
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06.09.2024 10:46 Ответить
Там є посилання на оригінал.
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06.09.2024 10:48 Ответить
Я не про статью... Палево...
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06.09.2024 10:50 Ответить
Та на здоров'я.
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06.09.2024 10:51 Ответить
на здоров'я сіді на бутилкє молча
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06.09.2024 15:26 Ответить
Здохни вже ублюдок
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06.09.2024 23:24 Ответить
І що ви хотіли тим м'яким знаком сказати. Добре, що хоч "з", а не "с".
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07.09.2024 00:12 Ответить
Ви праві, помилився, треба так: руϞϞком.
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07.09.2024 08:36 Ответить
.. мені достатньо було побачити у списку. країн, де МАЮТЬ !!! ??? вплив вагнерівці... ПАР... Кенію... Мадагаскар..Судан.. та ДРК... то далі навіть читати огидно! Отакі статьї і пишуть для подібних Вам!! Які не хочуть думати, нічого не розуміють...а просто хавають інформацію. якой би вона не була..)))
ПАР має вплив на всю південну частину Африки. Починаючи з Ботсвани...і включаючи ДРК і Конго-Браззавіль. Там повсюди військові ПАР, їхня техніка..озброєння... Там смердячими кацапами і не смердить близько. Це ж треба таке написати, що вагнерівці мають щось в ПАР... Достатно шедевральна думка. Просто ідіотична!!)))
Дорогенький! В Малі.. Нігері... Буркіна-Фасо французи тримали достатньо великий контингент з винищувально-бомбардувальною авіацією... добрим десятком транспортних літаків... вертольоти всіх типів... бронетехніку. І НІЧОГО не змогли зробити з повстанцями і урядами цих країн. А тут приперлися голосракі кацапи з калашниковими ..сіли на місцеві Тайоти.. і вся Африка затрусилася від жаху! ))) Поки платять місцевим урядам...... будуть там по Малі та Нігеру ..шлятися.. наматуя на кінці спід та місцеві хвороби. Як тільки щось не складеться.. їх там просто виріжуть як свиней.
І Economis пише маячню... Достатньо Вам один раз побачити, що привозить руснявий військовий Іл-76 у столицю Малі Бомако... зразу Вам ні Економіс.. ні Таймс не знадобиться. А побачите цих замизганих голодранців... що зустрічають цей літак... то просто зрозумієте весь їх ВПЛИВ...))) Пригнали вони туди ще один Іл-76 .. зробили його малійським..і на другому польоті в Гао розбилися разом з кацапським екіпажем і парою сотень так званих вагнеріців..))) Не роздмужуйте з махи слона!!! Африканського! Найманці були і будуть... ПОВСЮДИ! Гроші не пахнуть...
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06.09.2024 16:30 Ответить
Дєніска Войцеховскій це свинособака.
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06.09.2024 23:26 Ответить
брехня повна 👎👎👎
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06.09.2024 11:54 Ответить
Русская лапта с украинским колоритом
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06.09.2024 09:46 Ответить
Прутін з матвієнчихою, сміються і «памятають» про УБОГОГО з Африки…
Довбень підзаробив тугриків…
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06.09.2024 09:49 Ответить
Зулуси вони такі...
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06.09.2024 09:51 Ответить
Горила з дрючком - страшна сила!
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06.09.2024 09:52 Ответить
мавпа з палицею
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06.09.2024 09:52 Ответить
Не за горами той час, коли лаптеморді будуть воювати тамагавками проти дронів ))
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06.09.2024 09:54 Ответить
А міг би з палицею бігати за антилопою в своїй Африці ...
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06.09.2024 09:58 Ответить
Найбільш випробувані та ідейні захисники "рускава міра" то негри,буряти і чукчі...Так вже історично склалось.
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06.09.2024 10:21 Ответить
Про кадирівців забули...
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06.09.2024 10:43 Ответить
як кадирка здохне то кадирівці розповзуться і знову кацапів херачити почнуть.
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06.09.2024 22:32 Ответить
Сяйво зірок кремля з висоти його башт манить менш розвинені народи.
В мемуарах якогось чи то режисера, чи то письменника є рядки, що він у Другу світову пішов до війська лише для того, щоб побачити мАцкву. Десь він чув, що в мАцкві живуть дуже красиві люди. В результаті мАцкву він проїхав під землею, по мережі метро - і відправився одразу на фронт.
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06.09.2024 11:10 Ответить
Нічого, дон Себастьяно Перейра поставить свіжу партію чорного дерева...
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06.09.2024 10:37 Ответить
Чорнявий, ти не в Африці а в Україні. Тут з палицею багато не навоюєш! 😁
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06.09.2024 10:45 Ответить
Дрон - не банан, может сделать больно.
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06.09.2024 10:46 Ответить
Много видео где дроны из-за РЭБ летают вслепую пока их не собьют.
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06.09.2024 10:52 Ответить
и вслепую гоняются за нигерами!
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06.09.2024 15:27 Ответить
так то нігєр РЕБом і глушив дрона.
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06.09.2024 22:33 Ответить
"Ну и что, что Зомби?
Зомби тоже могут играть в баскетбол!' )
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06.09.2024 11:00 Ответить
то той випадок коли "мйортвій нєгр ідьот іграть в баскєтбол"
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06.09.2024 22:34 Ответить
повна срака свинцю і без яєць, хай щастить
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06.09.2024 11:38 Ответить
Курка після відрізання голови ще секунд 30-ть може бігати !
То ще був не кінець....
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06.09.2024 11:40 Ответить
Який вправний
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06.09.2024 11:48 Ответить
Потрібна крайня жорстокість, голови на палях або нігери посаджені на кол, щоб відбити бажання їхати найманцями - інакше в пуйла там безкінечний ресурс.
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06.09.2024 12:08 Ответить
йшов третій рік трьохднівної війни кАлєчної Московії проти України, на яку "Вєлікая" Росососіюшка виставила на бій спійманих у саваннах чорношкірих рабів з дрючками проти дронів.. бо тупорила недоїмперія у голові ***** нЄ імЄЄт граніц і зайвохромосомні кацапські дебіли увіровали у це...
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06.09.2024 12:22 Ответить
Деякі пілоти ФПВ замість швидкого знищення ворога, починають з ним гратися. Це по-перше - знижує ефективність, а по-друге - це вже проблеми з психікою.
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06.09.2024 14:35 Ответить
правильно підмічено
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06.09.2024 14:41 Ответить
В світі "обізян" .Є "обізяна" з гранатою, а ця з палицею.
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06.09.2024 15:29 Ответить
Будьте обережнішими з подібними відео, бо скажуть що вже і в Україні африканців лінчують.
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06.09.2024 17:05 Ответить
Это по-моему уже третий ролик с таким сюжетом. Под этим видео ссылка на один, и был еще один (вроде он там около БМП бегал).
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06.09.2024 17:48 Ответить
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06.09.2024 18:17 Ответить
Сдохнет от сепсиса, бо никто за этим павианом не приедет и на больничку не повезет.
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06.09.2024 23:28 Ответить
А чому на відео все по російські6 ручное управление,карти памяти тощо? на 3 році війни? дивно...
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06.09.2024 23:45 Ответить
Путін казав, що у нас нацизм. А у нас ще гірше - проста рассізм какой та.
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07.09.2024 00:17 Ответить
Слабенький дрон якись.
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07.09.2024 11:07 Ответить
пирисвет и чилубей
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07.09.2024 15:34 Ответить
 
 