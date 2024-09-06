Африканский наемник армии РФ с палкой вышел на поединок с дроном-камикадзе. ВIДЕО

Африканский наемник российской армии, которого украинский дрон-камикадзе застал на открытом пространстве, вышел на поединок с палкой в ​​руках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись противостояния опубликована в соцсетях. На записи видно, что оккупанту удалось выжить – после атаки дрона он, хоть и ковыляя, но может ходить.

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