Африканський найманець армії РФ з палицею вийшов на двобій із дроном-камікадзе. ВIДЕО
Африканський найманець російської армії, якого український дрон-камікадзе заскочив на відкритому просторі, вийшов на двобій з палицею у руках.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис протистояння опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанту вдалося вижити - після атаки дрона він, хоча і шкандибаючи, але може ходити.
Топ коментарі
+25 Dmitriy Prudko
показати весь коментар06.09.2024 09:52
+23 Александр Чуднивец #474549
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+19 Магирус
показати весь коментар06.09.2024 09:54
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Те, що написав - не брехня, лише дуже близька до дійсності реконструкція. Ви просто не дуже розумієте русскую логіку, це й добре.
По-третє, цапи заманюють африканців в Україну байками про охорону на третій лінії, і три тисячі доларів зарплати. По факту роблять з них рабів і смертників, і ті у відповідь втікають і блукають в степу у незнайомій країні, поки не зустрінуть дрона, як цей хлопець.
Можете пошукати в Інтернеті матеріали про "розваги" вагнєров у африканських поселеннях. Деякі гурмани активно використовують кайла.
Негр образлива назва для африканців. бо походить з їхнього колоніального минулого, коли вони були рабами. Хоча думаю, марна справа пояснювати російськомовному фанату Брат2 що цивілізовані люди не говорять "прібалти", "піндоси" "нігери" і т.д.
І так, є офіційні наукові назви основних рас - європеоїдна, негроїдна і монголоїдна. Це наукові назви, а не образи. Ти б про це знав би, якщо читав би книжки.
Почуй мене. Ти можеш сидіти в підворітті навпочіпки, лускати насіння і називати усіх по своїх "панятіях", як тобі заманеться "слишішь, нігер", "ей інвалід іді сюда". Але туди, куди ми йдемо, ці назвиська є небажаними.
Дійшли до маразму. У деяких країнах Європи не вітають із Різдвом, щоб не образити не християн.
У Польщі й надалі використовують "жид" і усе нормально, бо початково це слово не було образливим (на відміну від хахол, чи кацап).
І ні, я не видаляв свого коменту. В ньому не було нічого такого, чого немає у моєму наступному коментові.
І так, мене не цікавить твій побут з насінням, братом-2 і іншим лайном.
Що може бути образливого, якщо чорних називають чорними? Ну, вони такі є від природи.
Білі ж не ображаються, коли їх називають білими. )))
ДьєнІс -- то кацапською.
Чи може ти кацап?
ПАР має вплив на всю південну частину Африки. Починаючи з Ботсвани...і включаючи ДРК і Конго-Браззавіль. Там повсюди військові ПАР, їхня техніка..озброєння... Там смердячими кацапами і не смердить близько. Це ж треба таке написати, що вагнерівці мають щось в ПАР... Достатно шедевральна думка. Просто ідіотична!!)))
Дорогенький! В Малі.. Нігері... Буркіна-Фасо французи тримали достатньо великий контингент з винищувально-бомбардувальною авіацією... добрим десятком транспортних літаків... вертольоти всіх типів... бронетехніку. І НІЧОГО не змогли зробити з повстанцями і урядами цих країн. А тут приперлися голосракі кацапи з калашниковими ..сіли на місцеві Тайоти.. і вся Африка затрусилася від жаху! ))) Поки платять місцевим урядам...... будуть там по Малі та Нігеру ..шлятися.. наматуя на кінці спід та місцеві хвороби. Як тільки щось не складеться.. їх там просто виріжуть як свиней.
І Economis пише маячню... Достатньо Вам один раз побачити, що привозить руснявий військовий Іл-76 у столицю Малі Бомако... зразу Вам ні Економіс.. ні Таймс не знадобиться. А побачите цих замизганих голодранців... що зустрічають цей літак... то просто зрозумієте весь їх ВПЛИВ...))) Пригнали вони туди ще один Іл-76 .. зробили його малійським..і на другому польоті в Гао розбилися разом з кацапським екіпажем і парою сотень так званих вагнеріців..))) Не роздмужуйте з махи слона!!! Африканського! Найманці були і будуть... ПОВСЮДИ! Гроші не пахнуть...
Довбень підзаробив тугриків…
В мемуарах якогось чи то режисера, чи то письменника є рядки, що він у Другу світову пішов до війська лише для того, щоб побачити мАцкву. Десь він чув, що в мАцкві живуть дуже красиві люди. В результаті мАцкву він проїхав під землею, по мережі метро - і відправився одразу на фронт.
Зомби тоже могут играть в баскетбол!' )
То ще був не кінець....