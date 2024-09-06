Африканський найманець армії РФ з палицею вийшов на двобій із дроном-камікадзе. ВIДЕО

Африканський найманець російської армії, якого український дрон-камікадзе заскочив на відкритому просторі, вийшов на двобій з палицею у руках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис протистояння опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанту вдалося вижити - після атаки дрона він, хоча і шкандибаючи, але може ходити.

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