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Новости Война в Сирии
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Турецкие войска не участвуют в конфликте в Сирии, - глава МИД Фидан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что турецкие войска не участвуют в конфликте, который вспыхнул в Сирии в Алеппо.

Об этом сообщает издание Türkiye Gazetesi, передает Цензор.НЕТ.

Также Фидан подтвердил приверженность Турции территориальной целостности Сирии и предупредил Соединенные Штаты об опасности поддержки "террористических групп" в регионе.

Напомним, ранее источники Reuters в оппозиции, которые общаются с турецкой разведкой, заявили в анонимном комментарии изданию, что Турция, которая поддерживает повстанцев, дала "зеленый свет" для наступления в Сирии.

Также смотрите: Повстанцы в Сирии зашли в центр Алеппо, РФ пообещала Дамаску дополнительную помощь, - Reuters. ФОТОРЕПОРТАЖ

Возобновление боев в Алеппо

Отметим, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

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Автор: 

Сирия (3144) Турция (3371) Фидан Хакан (27)


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Топ комментарии
+19
Норм ! Нас там нєт! )))
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30.11.2024 17:24
+11
Так. Там ще турецькі офіцери керують наступом. Але хіба то участь?
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30.11.2024 17:47
+10
ихтамнети наберают обороты
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30.11.2024 17:27
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Норм ! Нас там нєт! )))
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30.11.2024 17:24 Ответить
Участі не беруть - а зброєю ж допомогли?
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30.11.2024 17:24 Ответить
Так. Там ще турецькі офіцери керують наступом. Але хіба то участь?
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30.11.2024 17:47 Ответить
То "атпускнікі"
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30.11.2024 18:00 Ответить
Звісно, що ні. Турецькі офіцери лише керують наступом, а турецькі солдати лише виконують команди офіцерів. А воюють лише місцеві шахтарі та фермери.
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30.11.2024 18:04 Ответить
Ні, не допомогли. Зброю тамможно купити у любому військторгу любого оазісу.
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30.11.2024 19:09 Ответить
ихтамнети наберают обороты
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30.11.2024 17:27 Ответить
Пуйлу пора накидати його ж монетами, щоб аж вдавився, многоходовщик хренов.
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30.11.2024 18:04 Ответить
Зараз дії Туреччини та й Ізраїлю (побічно) допомагають Україні...
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30.11.2024 17:35 Ответить
Прямо допомагають. Плюс саудити там ще дотичні. Їм дуже кортить кинути трубу, через Сирію і Туреччину, прямо в Європу. Поки клан Асадів при владі, це неможливо
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30.11.2024 17:44 Ответить
"Побічно" - там у дужках. Це означає що кожна сторона діє у власних інтересах.
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30.11.2024 17:49 Ответить
Але поки в одному напрямку
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30.11.2024 17:55 Ответить
Турки зробили своє "ДНР" на півночі Сирії, а тепер водять тим же члєном по губам *****. )))
Хай відчуває задоволення від подібних коників.
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30.11.2024 17:39 Ответить
Алеппо повністю взяли, тепер підійшли до Хами (500тис. населення), завтра візьмуть і Хаму))
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30.11.2024 18:01 Ответить
Ета ачєрєдной удар в псіну...
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30.11.2024 18:08 Ответить
их там нет
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30.11.2024 18:37 Ответить
Реджеп мрії о відновлені османській імперії, но їх там нема.
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30.11.2024 19:10 Ответить
... ,,шашлык---три порции---выкинула в пропасть... ,, . Так и запишем. А вы докажите? Нас там нет. Вот именно так и воевать надо за свои земли, страну и народ! Чем больше и чаще просишь---тем меньше дают.
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30.11.2024 19:21 Ответить
Сериал ИХТАМНЕТ, второй сезон. В эту игру можно играть вдвоём или очередной кинжал в жопу ***** от Эрдогана!
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30.11.2024 20:17 Ответить
⚡️Повстання у Сирії очолює відомий командир Зель аль Буб

Він відомий тим, що не втік під час приходу до влади Башара Асада, а сформував загони повстанців разом зі своїм поплічником Єрм Альк Ом

Українська Кривда | Підписатися
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30.11.2024 20:51 Ответить
Чорножопі "іхтамнєти"? Як ***** з кремля попросить, то стамбульський чурка пЄрдоґан аж бігом виконає, введе чи виведе війська з якими треба шевронами і прапорами. Головне, щоб рашистські дегенерати жерли турецькі помідорки і везли свої гроші на анталійські курорти. Турецький блюдолиз готовий на все заради комерції
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30.11.2024 22:19 Ответить
 
 