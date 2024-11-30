Турецкие войска не участвуют в конфликте в Сирии, - глава МИД Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что турецкие войска не участвуют в конфликте, который вспыхнул в Сирии в Алеппо.
Об этом сообщает издание Türkiye Gazetesi, передает Цензор.НЕТ.
Также Фидан подтвердил приверженность Турции территориальной целостности Сирии и предупредил Соединенные Штаты об опасности поддержки "террористических групп" в регионе.
Напомним, ранее источники Reuters в оппозиции, которые общаются с турецкой разведкой, заявили в анонимном комментарии изданию, что Турция, которая поддерживает повстанцев, дала "зеленый свет" для наступления в Сирии.
Возобновление боев в Алеппо
Отметим, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
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Хай відчуває задоволення від подібних коників.
Він відомий тим, що не втік під час приходу до влади Башара Асада, а сформував загони повстанців разом зі своїм поплічником Єрм Альк Ом
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