Турецькі війська не беруть участі у конфлікті у Сирії, - глава МЗС Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що турецькі війська не беруть участі у конфлікті, який спалахнув у Сирії в Алеппо.

Про це повідомляє видання Türkiye Gazetesi, передає Цензор.НЕТ.

Також Фідан підтвердив прихильність Туреччини територіальній цілісності Сирії та попередив Сполучені Штати про небезпеку підтримки "терористичних груп" у регіоні.

Нагадаємо, раніше джерела Reuters в опозиції, які спілкуються з турецькою розвідкою, заявили в анонімному коментарі виданню, що Туреччина, яка підтримує повстанців, дала "зелене світло" для наступу в Сирії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повстанці в Сирії зайшли в центр Алеппо, РФ пообіцяла Дамаску додаткову допомогу, - Reuters. ФОТОрепортаж

Відновлення боїв в Алеппо

Зазначимо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

Читайте також: У Туреччині на офіційному рівні підтвердили, що не підтримають мирний план із територіальними поступками, - Чийгоз