Турецькі війська не беруть участі у конфлікті у Сирії, - глава МЗС Фідан
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що турецькі війська не беруть участі у конфлікті, який спалахнув у Сирії в Алеппо.
Про це повідомляє видання Türkiye Gazetesi, передає Цензор.НЕТ.
Також Фідан підтвердив прихильність Туреччини територіальній цілісності Сирії та попередив Сполучені Штати про небезпеку підтримки "терористичних груп" у регіоні.
Нагадаємо, раніше джерела Reuters в опозиції, які спілкуються з турецькою розвідкою, заявили в анонімному коментарі виданню, що Туреччина, яка підтримує повстанців, дала "зелене світло" для наступу в Сирії.
Відновлення боїв в Алеппо
Зазначимо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
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Хай відчуває задоволення від подібних коників.
Він відомий тим, що не втік під час приходу до влади Башара Асада, а сформував загони повстанців разом зі своїм поплічником Єрм Альк Ом
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