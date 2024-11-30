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Новини Війна в Сирії
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Турецькі війська не беруть участі у конфлікті у Сирії, - глава МЗС Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що турецькі війська не беруть участі у конфлікті, який спалахнув у Сирії в Алеппо. 

Про це повідомляє видання Türkiye Gazetesi, передає Цензор.НЕТ.

Також Фідан підтвердив прихильність Туреччини територіальній цілісності Сирії та попередив Сполучені Штати про небезпеку підтримки "терористичних груп" у регіоні.

Нагадаємо, раніше джерела Reuters в опозиції, які спілкуються з турецькою розвідкою, заявили в анонімному коментарі виданню, що Туреччина, яка підтримує повстанців, дала "зелене світло" для наступу в Сирії.

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Відновлення боїв в Алеппо

Зазначимо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

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Автор: 

Сирія (1857) Туреччина (3499) Фідан Хакан (32)


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Топ коментарі
+19
Норм ! Нас там нєт! )))
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30.11.2024 17:24
+11
Так. Там ще турецькі офіцери керують наступом. Але хіба то участь?
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30.11.2024 17:47
+10
ихтамнети наберают обороты
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30.11.2024 17:27
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Норм ! Нас там нєт! )))
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30.11.2024 17:24 Відповісти
Участі не беруть - а зброєю ж допомогли?
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30.11.2024 17:24 Відповісти
Так. Там ще турецькі офіцери керують наступом. Але хіба то участь?
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30.11.2024 17:47 Відповісти
То "атпускнікі"
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30.11.2024 18:00 Відповісти
Звісно, що ні. Турецькі офіцери лише керують наступом, а турецькі солдати лише виконують команди офіцерів. А воюють лише місцеві шахтарі та фермери.
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30.11.2024 18:04 Відповісти
Ні, не допомогли. Зброю тамможно купити у любому військторгу любого оазісу.
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30.11.2024 19:09 Відповісти
ихтамнети наберают обороты
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30.11.2024 17:27 Відповісти
Пуйлу пора накидати його ж монетами, щоб аж вдавився, многоходовщик хренов.
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30.11.2024 18:04 Відповісти
Зараз дії Туреччини та й Ізраїлю (побічно) допомагають Україні...
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30.11.2024 17:35 Відповісти
Прямо допомагають. Плюс саудити там ще дотичні. Їм дуже кортить кинути трубу, через Сирію і Туреччину, прямо в Європу. Поки клан Асадів при владі, це неможливо
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30.11.2024 17:44 Відповісти
"Побічно" - там у дужках. Це означає що кожна сторона діє у власних інтересах.
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30.11.2024 17:49 Відповісти
Але поки в одному напрямку
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30.11.2024 17:55 Відповісти
Турки зробили своє "ДНР" на півночі Сирії, а тепер водять тим же члєном по губам *****. )))
Хай відчуває задоволення від подібних коників.
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30.11.2024 17:39 Відповісти
Алеппо повністю взяли, тепер підійшли до Хами (500тис. населення), завтра візьмуть і Хаму))
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30.11.2024 18:01 Відповісти
Ета ачєрєдной удар в псіну...
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30.11.2024 18:08 Відповісти
их там нет
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30.11.2024 18:37 Відповісти
Реджеп мрії о відновлені османській імперії, но їх там нема.
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30.11.2024 19:10 Відповісти
... ,,шашлык---три порции---выкинула в пропасть... ,, . Так и запишем. А вы докажите? Нас там нет. Вот именно так и воевать надо за свои земли, страну и народ! Чем больше и чаще просишь---тем меньше дают.
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30.11.2024 19:21 Відповісти
Сериал ИХТАМНЕТ, второй сезон. В эту игру можно играть вдвоём или очередной кинжал в жопу ***** от Эрдогана!
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30.11.2024 20:17 Відповісти
⚡️Повстання у Сирії очолює відомий командир Зель аль Буб

Він відомий тим, що не втік під час приходу до влади Башара Асада, а сформував загони повстанців разом зі своїм поплічником Єрм Альк Ом

Українська Кривда | Підписатися
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30.11.2024 20:51 Відповісти
Чорножопі "іхтамнєти"? Як ***** з кремля попросить, то стамбульський чурка пЄрдоґан аж бігом виконає, введе чи виведе війська з якими треба шевронами і прапорами. Головне, щоб рашистські дегенерати жерли турецькі помідорки і везли свої гроші на анталійські курорти. Турецький блюдолиз готовий на все заради комерції
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30.11.2024 22:19 Відповісти
 
 