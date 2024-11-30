Повстанці в Сирії зайшли в центр Алеппо, РФ пообіцяла Дамаску додаткову допомогу, - Reuters. ФОТОрепортаж

30 листопада повстанці в Сирії заявили, що досягли центра Алеппо. У місті закрили аеропорт, а також усі дороги, що ведуть до нього.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на військові джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Росія, один із головних союзників Асада, пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, щоб завадити повстанцям. Нова зброя надходитиме впродовж наступних 72 годин.

Повстанці пізно ввечері п'ятниці, 29 листопада, повідомили, що вони заходять у різні райони Алеппо.





Крім того, урядовим військам наказали "безпечно відійти" з основних районів міста, куди увійшли повстанці.

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"Атака ісламістського бойового угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" стала найсерйознішим викликом для президента Башара Асада за останні роки, сколихнувши фронт сирійської громадянської війни, який здебільшого був заморожений з 2020 року", - пише агентство.

Мустафа Абдул Джабер, командир повстанської бригади Джейш аль-Ізза, сказав, що їхньому швидкому просуванню цього тижня сприяла нестача живої сили, яку підтримує Іран, у ширшій провінції Алеппо.

Російська та сирійська авіації атакували Алеппо

Про те, що російські військові літаки в ніч на 30 листопада вперше з 2016 року завдали ударів по сирійському Алеппо повідомляє і Сирійський наглядовий центр з прав людини.

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Як зазначається, авіаудари були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста.

За даними Сирійського наглядового центру з прав людини, губернатор Алеппо, керівники поліції та служб безпеки залишили центр міста, а урядові війська втекли в район Аль-Сафіра.

Джерела Reuters в опозиції, які спілкуються з турецькою розвідкою, заявили в анонімному коментарі виданню, що Туреччина, яка підтримує повстанців, дала зелене світло для цього наступу.

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