Повстанці в Сирії зайшли в центр Алеппо, РФ пообіцяла Дамаску додаткову допомогу, - Reuters. ФОТОрепортаж
30 листопада повстанці в Сирії заявили, що досягли центра Алеппо. У місті закрили аеропорт, а також усі дороги, що ведуть до нього.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на військові джерела, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Росія, один із головних союзників Асада, пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, щоб завадити повстанцям. Нова зброя надходитиме впродовж наступних 72 годин.
Повстанці пізно ввечері п'ятниці, 29 листопада, повідомили, що вони заходять у різні райони Алеппо.
Крім того, урядовим військам наказали "безпечно відійти" з основних районів міста, куди увійшли повстанці.
"Атака ісламістського бойового угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" стала найсерйознішим викликом для президента Башара Асада за останні роки, сколихнувши фронт сирійської громадянської війни, який здебільшого був заморожений з 2020 року", - пише агентство.
Мустафа Абдул Джабер, командир повстанської бригади Джейш аль-Ізза, сказав, що їхньому швидкому просуванню цього тижня сприяла нестача живої сили, яку підтримує Іран, у ширшій провінції Алеппо.
Російська та сирійська авіації атакували Алеппо
Про те, що російські військові літаки в ніч на 30 листопада вперше з 2016 року завдали ударів по сирійському Алеппо повідомляє і Сирійський наглядовий центр з прав людини.
Як зазначається, авіаудари були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста.
За даними Сирійського наглядового центру з прав людини, губернатор Алеппо, керівники поліції та служб безпеки залишили центр міста, а урядові війська втекли в район Аль-Сафіра.
Джерела Reuters в опозиції, які спілкуються з турецькою розвідкою, заявили в анонімному коментарі виданню, що Туреччина, яка підтримує повстанців, дала зелене світло для цього наступу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вертоліт Асаду до Ростову?
Це типу знову 3 дні. Сакрально.
Ісаї 17 глава - Біблія - Біблія в перекладі Огієнка
«Пророчество о Дамаске. Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развалин.»
Исаия 17 глава - Библия синодальный перевод.
The burden of Damascus: "Behold, Damascus is taken away from being a city, and it will be a ******* heap.
Ви б почитали першоджерела спочатку, перед тим як кепкувати...
====
Особливо не радійте...щоб таж сама Туреччина не дала
підмашкувідмашку ***** в Україні...в обмін на її інтереси на сході
пуйло навіть для курська не хотіло знімати донбаські резерви до останнього.
ніякої додаткової зброї в сирію не поїде (може 2 літаки і кілька броньовиків, те що не жалко).
сирія - сирією, а маньяк зациклився на Україні
даже если просмотреть как герасимов отчитывался на видео путину,
по видео уже было ясно, что они х*й забили на неё.
Но, то что операция оттянула силы с некоторых направлений это факт.
Но, если глянуть на карту от курска до тулы около 364км, и даже если б мы захватили всю курскую область, нам пришлось влить в неё 100.000 солдат, которых и так не хватает, а это ресурсы, еда, снаряды, патроны, одежда, и как в игре стратегии на пк, эти ресурсы из не откуда не генерируются сами по себе. Ресурсы это уже экономика.
проблема в том что рфия ещё и большая, и чтобы захватить часть её территорий, нужно много солдат.
Более того, я совершенно уверен, что, если вдруг этим "повстанцам" удастся свалить режим Асада, то следующими, на кого он обратят свой пылкий джихадистский взор - будем мы. Даром что-ли наш премьер собирает в шабат совещание по мотивам событий в Сирии.
Ауслендер
Опозиціонери скористувались ситуацією - русня в Україні, Хезболла у роздраї.
Чи "етодругоє"? 😞
Сирийская повстанческая армия сама разберется с путинскими подстилками. Жаль только что Асаду Баширову кишки не выпустили. заведомо ретировался в Ростов к Яныку
Такими темпами в Ростов уже зараз потрібно Асаду валити