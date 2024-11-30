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Новини Війна в Сирії
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Повстанці в Сирії зайшли в центр Алеппо, РФ пообіцяла Дамаску додаткову допомогу, - Reuters. ФОТОрепортаж

30 листопада повстанці в Сирії заявили, що досягли центра Алеппо. У місті закрили аеропорт, а також усі дороги, що ведуть до нього. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на військові джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Росія, один із головних союзників Асада, пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, щоб завадити повстанцям. Нова зброя надходитиме впродовж наступних 72 годин.

Повстанці пізно ввечері п'ятниці, 29 листопада, повідомили, що вони заходять у різні райони Алеппо.

Сирійські повстанці досягли центру міста Алеппо
Сирійські повстанці досягли центру міста Алеппо

Крім того, урядовим військам наказали "безпечно відійти" з основних районів міста, куди увійшли повстанці.

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"Атака ісламістського бойового угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" стала найсерйознішим викликом для президента Башара Асада за останні роки, сколихнувши фронт сирійської громадянської війни, який здебільшого був заморожений з 2020 року", - пише агентство.

Мустафа Абдул Джабер, командир повстанської бригади Джейш аль-Ізза, сказав, що їхньому швидкому просуванню цього тижня сприяла нестача живої сили, яку підтримує Іран, у ширшій провінції Алеппо.

Сирійські повстанці досягли центру міста Алеппо

Російська та сирійська авіації атакували Алеппо

Про те, що російські військові літаки в ніч на 30 листопада вперше з 2016 року завдали ударів по сирійському Алеппо повідомляє і Сирійський наглядовий центр з прав людини.

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Як зазначається, авіаудари були спрямовані на район Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо на заході міста.

За даними Сирійського наглядового центру з прав людини, губернатор Алеппо, керівники поліції та служб безпеки залишили центр міста, а урядові війська втекли в район Аль-Сафіра.

Джерела Reuters в опозиції, які спілкуються з турецькою розвідкою, заявили в анонімному коментарі виданню, що Туреччина, яка підтримує повстанців, дала зелене світло для цього наступу.

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Сирійські повстанці досягли центру міста Алеппо

Автор: 

росія (65098) Сирія (1857)


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Топ коментарі
+53
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30.11.2024 12:32
+38
Допомогу?
Вертоліт Асаду до Ростову?
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30.11.2024 12:21
+37
Зе отримав дуже багато, недарорм всі депутати його фравкції доларові мільйонери, а деякі як абрахамія чи Колян котлєта і мільярдери. Офіс президента запас зробив не тільки для себе, а і правнуків. Такий він простий мальчік від наріду 73%. А наріду вони дали відоси, обіцянки і марафончик. Чи Ви вважаєте, що пуйло за 72 години літакками перекине більше зброї чим США і НАТО з Європи потягами і вантажівками?
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30.11.2024 12:55
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Допомогу?
Вертоліт Асаду до Ростову?
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30.11.2024 12:21 Відповісти
Він вже там !
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30.11.2024 12:25 Відповісти
апять касапов паимели - знову терпыли будуть волать
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30.11.2024 12:42 Відповісти
Тут вчора хтось писав, що Асад уже на території "Рубльовської народної республіки"... Історична довідка: коли асадівців повстанці товкли вперше (у 2016-му) - Асад прислав свою рідню і вони купили на Рубльовці кілька особняків...
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30.11.2024 12:57 Відповісти
воно вже в масквабаді
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30.11.2024 14:56 Відповісти
Ого, оце так санкції що *уйло ще може військову допомогу надавати іншим..
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30.11.2024 12:22 Відповісти
Ын всім допоможе.
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30.11.2024 12:45 Відповісти
А *уйлу діватися нікуди,воно само себе загнало у таку ситуацію,що відмовити свойому холую-Асаду воно не може.
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30.11.2024 13:40 Відповісти
Обіцяти та одружитись трохи різні речі.
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01.12.2024 12:10 Відповісти
Нова зброя надходитиме впродовж наступних 72 годин. Джерело: https://censor.net/ua/p3522708

Це типу знову 3 дні. Сакрально.
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30.11.2024 12:24 Відповісти
возможно, Асад сейчас тоже поймет, что означает "х#йло", хотя он, вероятно, и так в курсе.
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30.11.2024 12:25 Відповісти
Древні пророцтва казали, що коли впаде Сирія, почнеться Третя
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30.11.2024 12:27 Відповісти
Тобто, коли впаде режим Асада? Бо Сирії як цілісної держави не існує з 2011 року.
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30.11.2024 12:30 Відповісти
Можливо то росіяни збрехали. Подивимось
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30.11.2024 12:37 Відповісти
В Біблії написано що Дамаск перестане існувати.
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30.11.2024 14:57 Відповісти
В якому місці написано ?
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30.11.2024 15:17 Відповісти
«Пророцтво про Дамаск. Ось Дама́ск вилуча́ється з міст, і стається, як купа руїн.»
Ісаї 17 глава - Біблія - Біблія в перекладі Огієнка
«Пророчество о Дамаске. Вот, Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развалин.»
Исаия 17 глава - Библия синодальный перевод.
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30.11.2024 17:19 Відповісти
А знаєте, що є 4 канонічних євангелія, і ще 60 неканонічних - апокрифи? Скачайте книгу Андрія Степаненка "Истории больше нет", побачите план міста Ієрусалим на лівому березі Нілу вище першого порогу. Його, побудувавши Асуанську плотину, затопили, і казочк перенесли туди, куди і тепер везуть гроші довірливі туристи.
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30.11.2024 19:38 Відповісти
апокрифічих є 32.
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01.12.2024 20:20 Відповісти
Только тут ещё может подразумеваеться как ядерное оружие так и невероятной силы разрушения землетрясение.
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01.12.2024 12:05 Відповісти
Що за пророцтво, мабуть по НТВ ?
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30.11.2024 15:19 Відповісти
https://en.wikisource.org/wiki/Bible_(World_English)/Isaiah#Chapter_17

The burden of Damascus: "Behold, Damascus is taken away from being a city, and it will be a ******* heap.

Ви б почитали першоджерела спочатку, перед тим як кепкувати...
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30.11.2024 18:08 Відповісти
Зараз свинособаки на китайських самокатах підтягнуться на допомогу м'яснику асаду
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30.11.2024 12:29 Відповісти
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30.11.2024 12:30 Відповісти
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30.11.2024 12:32 Відповісти
До цієї парочки б ще підійшов наш Гундос, було б взагалі чудово.
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30.11.2024 13:08 Відповісти
Турки дали відмашку
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30.11.2024 12:34 Відповісти
Та якби ЗЕ! отримав стільки допомоги, скільки сирійські повстанці...
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30.11.2024 12:46 Відповісти
Зе отримав дуже багато, недарорм всі депутати його фравкції доларові мільйонери, а деякі як абрахамія чи Колян котлєта і мільярдери. Офіс президента запас зробив не тільки для себе, а і правнуків. Такий він простий мальчік від наріду 73%. А наріду вони дали відоси, обіцянки і марафончик. Чи Ви вважаєте, що пуйло за 72 години літакками перекине більше зброї чим США і НАТО з Європи потягами і вантажівками?
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30.11.2024 12:55 Відповісти
Це така песимістична іронія...
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30.11.2024 13:03 Відповісти
що Туреччина, яка підтримує повстанців, дала зелене світло для цього наступу. Джерело: https://censor.net/ua/p3522708

====
Особливо не радійте...щоб таж сама Туреччина не дала підмашку відмашку ***** в Україні...в обмін на її інтереси на сході
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30.11.2024 12:47 Відповісти
А какой смысл Турции торговаться с мордором, если они уже бесплатно получили Алеппо? Они ещё захватят, а это минус оружие кацапов, бешеной кореи и ирана на нашем фронте.
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30.11.2024 13:45 Відповісти
Дело в том что и Ирак похоже заинтересован в падении Ассада, ведь за ним и Иран стоит; у тех свои счета с Ираном есть
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01.12.2024 12:08 Відповісти
Пишуть що сирійських начальників купили, але насправді це звичайна справа для арабських армій. Бігти навіть через чутки про наближення противника.
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30.11.2024 12:48 Відповісти
А ще пишуть, що серед повстанців помічені укронацисти.
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30.11.2024 12:50 Відповісти
Так.Напевно Яценюк як завжди.
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30.11.2024 13:26 Відповісти
Зараз ще й Ин впряжеться і на Туреччину пальци потапиріт.
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30.11.2024 12:50 Відповісти
для пуйла ціль №1 - захопити Україну, поки воно живе, воно не заспокоїться.

пуйло навіть для курська не хотіло знімати донбаські резерви до останнього.

ніякої додаткової зброї в сирію не поїде (може 2 літаки і кілька броньовиків, те що не жалко).

сирія - сирією, а маньяк зациклився на Україні
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30.11.2024 12:55 Відповісти
за місяць-два нашкребуть "добровольців" і відправлять відбивати утрачене або в комуняк з Кореї привезуть.
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30.11.2024 13:26 Відповісти
Не отправит помощь - Эрдоган заберёт этот кусок себе. Ж.пу поднял - место потерял,. Ну и какой же он после этого офоршмачивания геополитический авторитет?
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30.11.2024 13:49 Відповісти
нагорний карабах він втратив.
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30.11.2024 19:14 Відповісти
Для ***** ціль номер один, це втримати владу.
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30.11.2024 14:16 Відповісти
тут есть много ньюансов, то что им на*ер не нужна курская обл это ясно,
даже если просмотреть как герасимов отчитывался на видео путину,
по видео уже было ясно, что они х*й забили на неё.
Но, то что операция оттянула силы с некоторых направлений это факт.
Но, если глянуть на карту от курска до тулы около 364км, и даже если б мы захватили всю курскую область, нам пришлось влить в неё 100.000 солдат, которых и так не хватает, а это ресурсы, еда, снаряды, патроны, одежда, и как в игре стратегии на пк, эти ресурсы из не откуда не генерируются сами по себе. Ресурсы это уже экономика.
проблема в том что рфия ещё и большая, и чтобы захватить часть её территорий, нужно много солдат.
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01.12.2024 14:28 Відповісти
Хороші новини
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30.11.2024 12:55 Відповісти
Загони Ан-Нусра стримувала Хезболла. Але вони зараз у Лівані.
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30.11.2024 13:05 Відповісти
Де хоч є якась частина кацапів - там кров, муки, вбивства і знищені міста та вся інфраструктура. Орда, яка все життя нападала на сусідів і грабувала їх, не може жити мирно і будувати свої міста і селі, вони мають і сьогодні грабувати, гвалтувати і вбивати та не переставати брехату світу про своє "магущество".
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30.11.2024 12:58 Відповісти
Просто потрібно разок усім кому кацапи недають жити,зібратися,дати таких піздюлєй щоб не могли оговтатись десятки а той сотні років,тоді на платнеті землі настане мир та порядо
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30.11.2024 14:07 Відповісти
А тому це недолуге штучне утворення-московія має зникнути.
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30.11.2024 13:27 Відповісти
Арабська косплей-війна. От би у ЗСУ були такі супротивники. Або хоча б ці тік-токери на пікапах.
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30.11.2024 13:28 Відповісти
Корейцями з під Суджі допоможуть? А що, вони вже навчанні... серветки спиртові жерти.
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30.11.2024 13:33 Відповісти
Я боюсь що корейці від сирійського клімату *******. Ну і там втікти ще легче ніж у суджі.
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30.11.2024 14:18 Відповісти
в путіна і бензоколонки, виявилося, є купа зброї, а у сильного НАТО постійне ниття про ескалацію і про те, що підтримка України їх дуже виснажує.
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30.11.2024 13:37 Відповісти
Ага, только оружие НАТО нужно самому НАТО, чтобы при необходимости быстро прекратить кучу оружия мордора в кучу г.вна. А нам НАТО ничего не должно, спасибо что помогают.
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30.11.2024 13:52 Відповісти
Повстанцы
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30.11.2024 13:39 Відповісти
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30.11.2024 16:07 Відповісти
Вся помощь ***** ето будет опять стирать Алеппо слица земли бомбардировками под молчаливое согласие ООН
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30.11.2024 13:51 Відповісти
Почему молчаливое? Они выразят обеспокоенность и призовут стороны к деэскалации конфликта. Они бы и в Бухенвальде призывали к тому же.
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30.11.2024 13:54 Відповісти
Хай йдуть в Дамаск і підвісять друга путіна, щоб карлик знав, що на нього чекає.
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30.11.2024 13:59 Відповісти
Не підвісять - дружок #уйла вже з сім'єю в мацкве. Хіба що потім
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30.11.2024 14:16 Відповісти
Ворог мого ворога мій друг. А друзів, як то кажуть, не обирають - які вже є. Ну, і Раджеп вчергове встромив ятаган #уйлу в ср@ку - молодець
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30.11.2024 14:15 Відповісти
Надо непременно отметить, что, несмотря на радость (вполне объяснимую) в Израиле или, скажем, Украине, по поводу событий в Алеппо и Идлибе, там нет, в привычных нам законах драматургии, хороших и плохих парней. Там все плохие. Поэтому не разберешь, жаба там пялит гадюку или наоборот.

Более того, я совершенно уверен, что, если вдруг этим "повстанцам" удастся свалить режим Асада, то следующими, на кого он обратят свой пылкий джихадистский взор - будем мы. Даром что-ли наш премьер собирает в шабат совещание по мотивам событий в Сирии.

Ауслендер

Опозиціонери скористувались ситуацією - русня в Україні, Хезболла у роздраї.
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30.11.2024 14:38 Відповісти
Гм, якщо євреї настільки стурбовані сирійською ситуацією, може їм слід для початку визнати парашу державою-терористкою (яка спонсорує зброєю всі антиізраїльські сили), і розірвати з нею дипстосунки?

Чи "етодругоє"? 😞
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30.11.2024 18:12 Відповісти
А я казав що рано радіти. І ***** відправить туди допомогу.
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30.11.2024 14:19 Відповісти
то на нас менше полетить. Чи ні?
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30.11.2024 19:15 Відповісти
Масла вершкового до Сирії треба запропонувати кацлорилим відправляти як допомогу))))))
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30.11.2024 15:14 Відповісти
Алеппо за 3 дня _))) А рашка и там 5 лет возилась, бомбилась и лососнула ))
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30.11.2024 15:44 Відповісти
От би ще москалів з їх бази вмф у Тартусі викинули
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30.11.2024 16:03 Відповісти
Обіцянки-цяцянки))
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30.11.2024 17:18 Відповісти
А НА ШПАГАТ ХЙЛО СЯДЕТ !?)
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30.11.2024 17:19 Відповісти
Хиба що клуб диктаторів корейців туди спорядить ))
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30.11.2024 17:20 Відповісти
Главное шоб ябучие миротворцы туда не лезли. Как в Израиле. У Израиля был шанс вопрос палестинского недоразумения закрыть раз и навсегда.
Сирийская повстанческая армия сама разберется с путинскими подстилками. Жаль только что Асаду Баширову кишки не выпустили. заведомо ретировался в Ростов к Яныку
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30.11.2024 18:44 Відповісти
Отак як ми дивимся як шоу на війну в Сірії так на нас дивляться на заході їх електорат. А в реальності з хорошого міста, орки перетворили його в пустку та полігон для озброєння.
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30.11.2024 19:35 Відповісти
Швидкiсть акуєвающа (с) Лесь

Такими темпами в Ростов уже зараз потрібно Асаду валити
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30.11.2024 21:09 Відповісти
Надо Дамаск брать . Пока Ассад в Росси .
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30.11.2024 21:55 Відповісти
Аби до понеділку були в Дамаску, що кремлівська чмоня відправила туди частину військ
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30.11.2024 22:08 Відповісти
Звідки у них віра в те шо вони роблять - практично нема нічого з озброєння, а воюють. Та і міністра оборони резнікова-умерова нема, генштабу з працівниками нема. зеленского нема.
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01.12.2024 02:38 Відповісти
Того і продовжують воювати, бо не мають перелічених персонажів у владі
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01.12.2024 08:33 Відповісти
Ростов НЕ резиновый !
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01.12.2024 14:39 Відповісти
 
 