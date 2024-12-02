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Новини Війна в Сирії
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РФ та Іран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії, - МЗС України

Нова стадія війни в Сирії: коментар МЗС України

Саме Москва та Тегеран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії, а жахливі злочини, скоєні режимами Асада, Путіна та іранських аятол проти сирійців поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави.

Про це йдеться в заяві МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Україні з тривогою слідкують за загостренням бойових дій у Сирії. У відомстві наголошують, що держава переживає новий небезпечний етап війни, який може призвести до непередбачуваних наслідків для регіонального миру та безпеки.

"Російський диктатор Путін та його союзники в Ірані й зараз продовжують докладати всіх зусиль, аби не втратити контроль над маріонетковим сирійським режимом, який асоціюється більшістю сирійців із нелюдською жорстокістю, тиранією та злочинами", - йдеться у повідомленні.

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У МЗС нагадали, що понад тринадцять років війни у Сирії принесли народу цієї країни неймовірний біль та страждання. Більше півмільйона сирійців загинули, мільйони громадян Сирії стали біженцями та вимушеними переселенцями.

"Сирійський народ в його багатому релігійному та етноконфесійному розмаїтті заслуговує на гідне життя у вільній, сучасній, демократичній країні, де немає місця політичним репресіям та тиранії, тероризму, релігійному екстремізму та фундаменталізму, де панують верховенство права та повага до прав людини", - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

МЗС України наголошує, що страждання і негаразди сирійців стали результатом правління злочинного режиму Башара Асада, який упродовж десятиліть не лише проводив безжалісну політику придушення власного народу, але й перетворив територію Сирії на полігон для інших злочинних режимів — російського та іранського, а також їхніх проксі-сил, зокрема угруповання "Хезболла".

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Відомство зазначає, що українці як ніхто інший знають, що ці режими несуть лише смерть, страждання та руйнування.

Ще у 2016 році злочинний асадівський режим визнав російську анексію АР Крим, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році активно допомагав російським загарбникам, надсилаючи найманців для війни проти Сил безпеки й оборони України.

Нині не минає й ночі, щоб українці не перебували під загрозою через нальоти іранських "шахедів", які Росія використовує, щоб зробити нестерпним життя цивільних людей.

"Поглиблена військово-технічна співпраця Росії та Ірану вже сьогодні дестабілізує безпекову ситуацію як в Європі, так і на Близькому Сході. Переконані, що шлях до стабільної, вільної та демократичної Сирії лежить через реалізацію положень резолюцій Ради Безпеки ООН 2254 та 2118, а також загальнонаціональний інклюзивний діалог. У цей надскладний для сирійського народу час важливо зберегти єдність і цілісність Сирії як держави та гарантувати сирійцям мир, стабільність і шанс на якнайшвидше припинення довготривалого збройного протистояння", - додали у МЗС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турецькі війська не беруть участі у конфлікті у Сирії, - глава МЗС Фідан

Що відбувається у Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повстанці в Сирії зайшли в центр Алеппо, РФ пообіцяла Дамаску додаткову допомогу, - Reuters. ФОТОрепортаж

Автор: 

Іран (2014) МЗС (4110) росія (64958) Сирія (1857)


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Топ коментарі
+3
Сосия бомбит КАБами больницы, и дома города Алеппо. Где озабоченность ООН и Запада? Где выписаны ордера на арест ***** и Асада? Или ООН только визжит когда Израиль притеснял ХАМАС и Хезболлу в Газе
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02.12.2024 21:02
+2
ой *** йой йой....
ми тепер теж озабочені?
то ж ******* робота нового єрмачівського задроченця?
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02.12.2024 20:59
+2
РФ та Іран несуть основну відповідальність

Тавишо???
І де та як вони її несуть, га?
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02.12.2024 21:05
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Ви це Канада?
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02.12.2024 21:05 Відповісти
Я на удальонцi!
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02.12.2024 22:16 Відповісти
І шо, з канадського сервака заходиш на Цензор?
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02.12.2024 23:46 Відповісти
А на Цензор взагалi нiколи не захожу.
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02.12.2024 23:53 Відповісти
А це ти на якому ресурсі строчиш?
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03.12.2024 07:59 Відповісти
Та ім пох - віина в них в крові
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02.12.2024 20:54 Відповісти
Брехня. Жоден народ не хоче війн та страждань.
Крім рашистів.
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02.12.2024 20:56 Відповісти
А я за кого? - рашка і Іран колотять Близьким Сходом
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02.12.2024 21:01 Відповісти
Ось сраша пiдпише стратегiчний договiр з Хезбалою, побачим тодi на захiдну "озабоченность".
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02.12.2024 22:15 Відповісти
У МЗС нагадали, що понад тринадцять років війни у Сирії принесли народу цієї країни неймовірний біль та страждання. Більше півмільйона сирійців загинули, мільйони громадян Сирії стали біженцями та вимушеними переселенцями.

Майже так само, як і у нас.
Але в Сирії це відбулось за 13 років війни а у нас за три роки війни.
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02.12.2024 20:55 Відповісти
ой *** йой йой....
ми тепер теж озабочені?
то ж ******* робота нового єрмачівського задроченця?
показати весь коментар
02.12.2024 20:59 Відповісти
Сосия бомбит КАБами больницы, и дома города Алеппо. Где озабоченность ООН и Запада? Где выписаны ордера на арест ***** и Асада? Или ООН только визжит когда Израиль притеснял ХАМАС и Хезболлу в Газе
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02.12.2024 21:02 Відповісти
РФ та Іран несуть основну відповідальність

Тавишо???
І де та як вони її несуть, га?
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02.12.2024 21:05 Відповісти
І куди несуть? Чи не важко їм її нести? Відповідальність пручається чи не дуже? Що буде, коли донесуть?
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02.12.2024 21:44 Відповісти
Iнша справa Польща - з вагонiв украiнське зерно повисипали на замлю i все! На стражi безпеки, мля!!!
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02.12.2024 22:34 Відповісти
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02.12.2024 22:14 Відповісти
.

Москва й Тегеран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії. Жахливі злочини, скоєні режимами Асада, [нелегітимного президента РФ Володимира] Путіна та іранських аятол проти сирійців поставили під загрозу виживання Сирії як єдиної незалежної держави
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03.12.2024 10:59 Відповісти
 
 