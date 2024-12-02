Війська та дипломати РФ тікають із Дамаска, - ГУР МО
Росіяни тікають зі столиці Сирії - Дамаска. Військові та дипломати РФ аврально залишають місто.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"Опозиційні до підтримуваного росією режиму Асада сили активно просуваються на південь країни, відбулись перші міські бої у містах Хама, Хомс та Сувейда.
Військовий контингент держави-агресора росії втік із Хами та евакуювався до бази "Хмеймім". Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник алєксандр журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада", - йдеться в повідомленні.
За даними ГУР МО, перші збройні заворушення розпочалися у Дамаску.
"Російські військові та дипломати аврально та терміново почали залишати столицю Сирії. Також росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки", - зазначили там.
1 грудня 2024 року літаки військ РФ завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна. Мета - знищити техніку РФ, яка перейшла до опозиційних сил.
"На тлі панічної втечі російських військ в арабомовних пабліках набула активного поширення новина про відставку командувача контингенту рф генерала кісєля. До москви "на килим" також відкликали полковника вадіма байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців ― він має пояснити вождям, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена", - підсумували в ГУР МО.
Відновлення боїв в Алеппо
Зазначимо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.
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Але Господа на дорозі в Дамаск рузьге навряд чи зустрінуть...
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Я уявляю, як через тиждень-два, коли оці, що драпають, дай боже, будуть вантажитись на якісь баржі в Тартусі, всі пропогандони і "зет-воєнкори" будуть вити щодо зрадоньки зрадної. В них же там за 10 років вже насправді культ своєрідний створився щодо "братньої допомоги сирійськім братушкам" і "сіли рускава оріжіва в Сирії".
ПРО СИРИЮ
Согласно слухам из совершенно анонимных источников, Башар Асад наотрез отказывается возвращаться из москвы в Дамаск. Якобы, он очень полюбил мясо снеговиков, а в Дамаске снега нет совершенно. Судя по всему, зимнюю пору он желает провести в местах, где снег бывает регулярно. С другой стороны, местные хирурги помогут ему укрепить шею так, чтобы она оказалась устойчивой к любым поперечным нагрузкам, которые может обеспечить хоть металл, а хоть и веревка. Правда, с учетом судьбы Муамара Каддафи, чисто факультативно, ему бы хорошо подлечить и противоположное голове место на туловище, но это уже не обязательно, а в режиме «чтобы два раза не вставать».
А тем временем, про-турецкие повстанцы подошли к городу Хама, после которого останется дойти до Хомса, и можно сказать, что Западная часть Сирии, где находится военно-морская база федерации Латакия и военно-воздушная - Хмеймим, будут полностью отрезаны от остальной территории Сирии. Кстати, от нее будет отрезан и Дамаск. А если такое произойдет, то вопрос укрепления невероятно длинной шеи Асада встанет в полный рост. Поэтому он счел за благо спрятать свою шею среди стволов березок.
Тем временем, позавчера в конце дня прошло сообщение от том, что прутин намерен в течение последующих 72 часов перекинуть в Сирию 4 фронтовых бомбардировщика Су-34, оружие и боеприпасы. И если самолеты могут долететь до места своим ходом, то оружие и боеприпасы за такой короткий срок можно доставить исключительно по воздуху. Сколько он там сможет перебросить - большой вопрос, как и вопрос - кому оно достанется.
Дело в том, что повстанцы захватили https://x.com/Tendar/status/1863158643035648131 авиабазу Квейрис , а на ней был организован арсенал различного вида вооружений и боеприпасов российского производства. Его там оказалось настолько много и оно настолько разнообразно, что только этим оружием повстанцы могут обеспечивать свои операции на несколько месяцев вперед. А как пишут наши коллеги, по их данным, отступающий из Алеппо противник подорвал как минимум один крупный арсенал с боеприпасами и оружием. Но уже очевидно, что полностью «зачистить» подобные склады не удалось и теперь российское оружие будет работать против асадовых войск и лаптей.
Так что срочная переброска оружия - дело пафосное, но вот часть этого оружия уже развернулась против своих хозяев. Ну а сколько точно такого оружия вывернул ЦАХАЛ у Хезболы, это просто какая-то фантастика. Уже известно о том, что часть железа будет использована против тех, кому лапти его поставляли, а остальное - будет уничтожено. Так что именно в этом случае можно вспомнить пророческие слова Остапа Ибрагимовича Бендера: «Грузите апельсины бочками». Ну а совокупность этих слухов у самих лаптей вызывает нехорошие ощущения такого свойства:
«Такие опасения высказал источник в Минобороны. «После того, что произошло в Алеппо, в Сирии вообще из-за предательства турок, от Эрдогана можно ждать чего угодно. Есть основания думать, что будут организованы серьезные проблемы в Крыму», - сказал он. Помощью врагу могут быть наводка ракет и беспилотников на важные объекты на полуострове, разведывательная информация и даже, возможно, «какие-то действия, связанные с оружием». Хотя насчет вооружений подтверждения информации пока нет».
Причем, эти опасения звучат не только от сапогов, но и непосредственно из конюшни товарища Лаврова. Там тоже говорят о том, что от Эрдогана можно ожидать чего угодно, в плохом смысле.
https://dl-news.defence-line.org/?p=46590
А що, турків "там нЄту".
Бритва Оккама: то, як зараз розвиваються "наступи повстанців" дає очевидну і просту версію: 4 роки Турція готувала експедиційний корпус для знищення режиму Асада під видом "повстанці знайшли танки та РСЗВ в печерах". Мабуть дуже вже ***** та Асад допікли Ердогана...