Війська та дипломати РФ тікають із Дамаска, - ГУР МО

Росіяни тікають зі столиці Сирії - Дамаска. Військові та дипломати РФ аврально залишають місто.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Опозиційні до підтримуваного росією режиму Асада сили активно просуваються на південь країни, відбулись перші міські бої у містах Хама, Хомс та Сувейда.



Військовий контингент держави-агресора росії втік із Хами та евакуювався до бази "Хмеймім". Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник алєксандр журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада", - йдеться в повідомленні.

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За даними ГУР МО, перші збройні заворушення розпочалися у Дамаску.

"Російські військові та дипломати аврально та терміново почали залишати столицю Сирії. Також росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки", - зазначили там.

1 грудня 2024 року літаки військ РФ завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна. Мета - знищити техніку РФ, яка перейшла до опозиційних сил.

"На тлі панічної втечі російських військ в арабомовних пабліках набула активного поширення новина про відставку командувача контингенту рф генерала кісєля. До москви "на килим" також відкликали полковника вадіма байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців ― він має пояснити вождям, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена", - підсумували в ГУР МО.

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Відновлення боїв в Алеппо

Зазначимо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

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