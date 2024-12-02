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Новини Війна
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Війська та дипломати РФ тікають із Дамаска, - ГУР МО

Російські війська тікають з Дамаска

Росіяни тікають зі столиці Сирії - Дамаска. Військові та дипломати РФ аврально залишають місто.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Опозиційні до підтримуваного росією режиму Асада сили активно просуваються на південь країни, відбулись перші міські бої у містах Хама, Хомс та Сувейда.

Військовий контингент держави-агресора росії втік із Хами та евакуювався до бази "Хмеймім". Керівник розташованого у Хмеймімі координаційного штабу росіян генерал-полковник алєксандр журавльов констатував, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада", - йдеться в повідомленні.

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За даними ГУР МО, перші збройні заворушення розпочалися у Дамаску.

"Російські військові та дипломати аврально та терміново почали залишати столицю Сирії. Також росіяни втекли із військової бази в місті Хан-Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки", - зазначили там.

1 грудня 2024 року літаки військ РФ завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна. Мета - знищити техніку РФ, яка перейшла до опозиційних сил.

"На тлі панічної втечі російських військ в арабомовних пабліках набула активного поширення новина про відставку командувача контингенту рф генерала кісєля. До москви "на килим" також відкликали полковника вадіма байкулова, який командував підрозділом російських спецпризначенців ― він має пояснити вождям, чому підлеглий йому особовий склад зазнав втрат вбитими, а військова техніка в Алеппо була захоплена", - підсумували в ГУР МО.

Також читайте: РФ посилає найманців із Сирії у "м’ясні" штурми на Луганщині, - ГУР

Відновлення боїв в Алеппо

Зазначимо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турецькі війська не беруть участі у конфлікті у Сирії, - глава МЗС Фідан

Автор: 

росія (64958) Сирія (1857) ГУР (491)


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Топ коментарі
+39
москальня так само буде драпати з Криму і Донецька, Маріуполя і Луганська
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02.12.2024 10:09
+22
Турецький султан глибоко ***** ятагана засунув. А якщо ще й з проворотом- то кацапи надовго про Близький Схід забудуть. На такій розтяжці кацапи ще не стояли. Кавказ, Середня Азія, тепер ще Сірія.... Тут нахрапом в гопника нічого не вийде, мабуть ***** кацапні. Дай боже щоб у нас забуксували, тварюки.
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02.12.2024 10:19
+21
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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02.12.2024 10:22
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А статью прочитать, не? Бои идут уже в Хама и Хомс - это на полпути от Алеппо до Дамаска
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02.12.2024 10:21 Відповісти
Я тільки що "відкрив" Дамаск на південь від Алеппо, як і вказано в статті.
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02.12.2024 10:26 Відповісти
Кацапам скажи нехай відкриють та перестануть драпати.
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02.12.2024 10:28 Відповісти
В Дамаскі була спроба перевороту. Владу намагався захопити родич Башара. При чому тут карта?
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02.12.2024 10:32 Відповісти
москальня так само буде драпати з Криму і Донецька, Маріуполя і Луганська
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02.12.2024 10:09 Відповісти
Після смерті *****, коли там павуки почнуть жерти друг друга за владу.
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02.12.2024 10:10 Відповісти
Тот *****, чо был в начале уже может и сдох. ***** это не человек, а собирательный образ. Всегда можно быдлу подсунуть картинку с человеком похожим на *****, да и дип-фейк сейчас сделать не проблема, что не отличишь от оригинала
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02.12.2024 10:28 Відповісти
+100500.
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02.12.2024 12:49 Відповісти
ніхто з відти не побіжить...Бо ніхто не турбує окупантів..Вони впевнені що Київ не буде обстрілювати Маріуполь та інші міста... Якщо б обстрілювався б Марик то ніякий дурак би неїхав будувати..Ніякого дипломатичного рішення вже не буде... Хіба що проведуть референдум, коли не залишить проукраїнського населення..
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02.12.2024 12:50 Відповісти
звідти
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03.12.2024 13:46 Відповісти
ви ще не підустали розганяти мємчик про "коли ***** сдохне"? раша - то колективне *****! сдохнути повинні кацапи всіх національностей, які її населяють
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02.12.2024 13:09 Відповісти
(задумливо):
Але Господа на дорозі в Дамаск рузьге навряд чи зустрінуть...
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02.12.2024 10:14 Відповісти
Головне щоб осліпли,а Господь навряд чи до них прийде.Сатана хіба що
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02.12.2024 10:39 Відповісти
Криси перші тікають з тонучого корабля.
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02.12.2024 10:15 Відповісти
Турецький султан глибоко ***** ятагана засунув. А якщо ще й з проворотом- то кацапи надовго про Близький Схід забудуть. На такій розтяжці кацапи ще не стояли. Кавказ, Середня Азія, тепер ще Сірія.... Тут нахрапом в гопника нічого не вийде, мабуть ***** кацапні. Дай боже щоб у нас забуксували, тварюки.
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02.12.2024 10:19 Відповісти
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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02.12.2024 10:22 Відповісти
Чого ото тікать , подкрєплєніє в дорозі ж?
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02.12.2024 10:23 Відповісти
Та да, і чого це вони... срюскіє ж "своїх не бросають"! ???

Я уявляю, як через тиждень-два, коли оці, що драпають, дай боже, будуть вантажитись на якісь баржі в Тартусі, всі пропогандони і "зет-воєнкори" будуть вити щодо зрадоньки зрадної. В них же там за 10 років вже насправді культ своєрідний створився щодо "братньої допомоги сирійськім братушкам" і "сіли рускава оріжіва в Сирії".
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02.12.2024 15:53 Відповісти
В Тартусе и Латакии ещё совковые базы были. Практически самые боевые и новые корабли ЧФ там базировались постоянно. Подводные лодки стояли даже в Албании, но давно, потом прогнали их албанцы. Так и ходили они по квадратам Средиземного моря, в одном корабли 6 флота США, в друго рядом корабль ЧФ. Но авианосцы конечно вносили резкий контраст. В Пирее, Греция, часто видел Саратогу, или на Пальма де Мальорке но на рейде. Это на 1975-84гг. Соответственно и англичане на своих базах были, но больше авиация там была, о. Мальта и Гибралтар. Иногда облетали на форсаже лайнер тбх ,,Леонид Собинов,, Харриеры кругами, так гордилсь англичане на палубу высыпав, в круизах что были. Работал лайнер от порта Саутгемтон с рыжими пенсами, понять конечно можно. Железно НАТО всегда держало Средиземное море.
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02.12.2024 20:26 Відповісти
треба було б на тій базі покинутій поритися. шахтьорські танки
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02.12.2024 10:24 Відповісти
Жаль що кацапня тікає, треба щоб вони там лишилися на гумус.
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02.12.2024 10:24 Відповісти
Аж лапти сверкают
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02.12.2024 10:25 Відповісти
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02.12.2024 11:17 Відповісти
Смiюсь-представила реакцiю нашого люду, як щоб хтось вийшов на вулицю в цiх черевичках-лаптях...😂
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02.12.2024 17:54 Відповісти
Якщо б вони тікали з Криму, то це була б приємна новина. Але це вже не при вислюку
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02.12.2024 10:27 Відповісти
А так же хорошо было, по-домашнему...
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02.12.2024 10:32 Відповісти
Жест добрай волі.
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02.12.2024 10:33 Відповісти
А чего они не хотят сесть за стол перегаворав и дагаварицца?
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02.12.2024 10:34 Відповісти
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02.12.2024 12:50 Відповісти
Повстанцям треба не Дамаск, а базу Хмеймім брати. Бо там кацапмька авіація.
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02.12.2024 10:36 Відповісти
Тартус теж не завадило б.
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02.12.2024 10:41 Відповісти
Нехай щастить!!!
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02.12.2024 10:50 Відповісти
Двойка
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02.12.2024 10:56 Відповісти
Усі ті військові будуть направлені вгадайте куди?
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02.12.2024 11:12 Відповісти
Ось де мав відбутись український контрнаступ, в Сирії. Там тепло, щонайменьше. І цапів видно здалеку
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02.12.2024 11:46 Відповісти
Анально залишають місто.
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02.12.2024 12:26 Відповісти
Ось якби зараз повстанціям підкинути Стінгерів та Джевелінів! Так, ці повстанці не кращі Хамаса, але зараз вони фактично по нашій стороні бо @издят росіян і їх халуїв. Поразка рашки в Сірії могла б дати шаленний ефект і в Україні. Але найбільше що зробить Захід це поміняє памперс і знову стурбується. Може наміть сильно.
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02.12.2024 12:35 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=46590 Слухи про… (Часть 1)

ПРО СИРИЮ

Согласно слухам из совершенно анонимных источников, Башар Асад наотрез отказывается возвращаться из москвы в Дамаск. Якобы, он очень полюбил мясо снеговиков, а в Дамаске снега нет совершенно. Судя по всему, зимнюю пору он желает провести в местах, где снег бывает регулярно. С другой стороны, местные хирурги помогут ему укрепить шею так, чтобы она оказалась устойчивой к любым поперечным нагрузкам, которые может обеспечить хоть металл, а хоть и веревка. Правда, с учетом судьбы Муамара Каддафи, чисто факультативно, ему бы хорошо подлечить и противоположное голове место на туловище, но это уже не обязательно, а в режиме «чтобы два раза не вставать».

А тем временем, про-турецкие повстанцы подошли к городу Хама, после которого останется дойти до Хомса, и можно сказать, что Западная часть Сирии, где находится военно-морская база федерации Латакия и военно-воздушная - Хмеймим, будут полностью отрезаны от остальной территории Сирии. Кстати, от нее будет отрезан и Дамаск. А если такое произойдет, то вопрос укрепления невероятно длинной шеи Асада встанет в полный рост. Поэтому он счел за благо спрятать свою шею среди стволов березок.

Тем временем, позавчера в конце дня прошло сообщение от том, что прутин намерен в течение последующих 72 часов перекинуть в Сирию 4 фронтовых бомбардировщика Су-34, оружие и боеприпасы. И если самолеты могут долететь до места своим ходом, то оружие и боеприпасы за такой короткий срок можно доставить исключительно по воздуху. Сколько он там сможет перебросить - большой вопрос, как и вопрос - кому оно достанется.

Дело в том, что повстанцы захватили https://x.com/Tendar/status/1863158643035648131 авиабазу Квейрис , а на ней был организован арсенал различного вида вооружений и боеприпасов российского производства. Его там оказалось настолько много и оно настолько разнообразно, что только этим оружием повстанцы могут обеспечивать свои операции на несколько месяцев вперед. А как пишут наши коллеги, по их данным, отступающий из Алеппо противник подорвал как минимум один крупный арсенал с боеприпасами и оружием. Но уже очевидно, что полностью «зачистить» подобные склады не удалось и теперь российское оружие будет работать против асадовых войск и лаптей.

Так что срочная переброска оружия - дело пафосное, но вот часть этого оружия уже развернулась против своих хозяев. Ну а сколько точно такого оружия вывернул ЦАХАЛ у Хезболы, это просто какая-то фантастика. Уже известно о том, что часть железа будет использована против тех, кому лапти его поставляли, а остальное - будет уничтожено. Так что именно в этом случае можно вспомнить пророческие слова Остапа Ибрагимовича Бендера: «Грузите апельсины бочками». Ну а совокупность этих слухов у самих лаптей вызывает нехорошие ощущения такого свойства:

«Такие опасения высказал источник в Минобороны. «После того, что произошло в Алеппо, в Сирии вообще из-за предательства турок, от Эрдогана можно ждать чего угодно. Есть основания думать, что будут организованы серьезные проблемы в Крыму», - сказал он. Помощью врагу могут быть наводка ракет и беспилотников на важные объекты на полуострове, разведывательная информация и даже, возможно, «какие-то действия, связанные с оружием». Хотя насчет вооружений подтверждения информации пока нет».

Причем, эти опасения звучат не только от сапогов, но и непосредственно из конюшни товарища Лаврова. Там тоже говорят о том, что от Эрдогана можно ожидать чего угодно, в плохом смысле.
https://dl-news.defence-line.org/?p=46590
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02.12.2024 12:53 Відповісти
Ну-у, так вже незабаром відкриття турецької військово-морської бази в Тартусі...
А що, турків "там нЄту".
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02.12.2024 13:11 Відповісти
То добра новина. Ось тільки Залужного нашим ЗСУ зараз не вистачає. А грузинській Революції (опозиції) - Саакашвілі.
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02.12.2024 14:31 Відповісти
Нам, як і грузинам, виборів не вистачає
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02.12.2024 14:48 Відповісти
Схоже, турки на чиїсь гроші добряче попрацювали над тим, аби "повстанці" мали на озброєнні танкові батальйони з робочою технікою.

Бритва Оккама: то, як зараз розвиваються "наступи повстанців" дає очевидну і просту версію: 4 роки Турція готувала експедиційний корпус для знищення режиму Асада під видом "повстанці знайшли танки та РСЗВ в печерах". Мабуть дуже вже ***** та Асад допікли Ердогана...
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02.12.2024 15:49 Відповісти
Сирійці, долучайтеся в Україні до боротьби зі спільним ворогом з **********.
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02.12.2024 18:19 Відповісти
хоч у когось все добре. Завдяки нам карабах відійшов законному хазяїну, тепер асада повалять і багаторічна війна в сирії закінчиться. Якщо б грузія не щолкала клювом, могла б підібрати абхазію, японія - свої острови, а південна корея - північну. І тільки у нас повна ж*па. Без просвіту.
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03.12.2024 00:32 Відповісти
 
 