Китай на прикладі Росії вивчає, як обійти західні санкції у разі вторгнення на Тайвань, - WSJ

Китай вивчає досвід Росії, як можна обійти західні санкції. Китайські посадовці періодично відвідують Москву для взаємодії з російськими відомствами, які беруть участь у протидії санкціям Заходу.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни РФ проти України Китай підтримує економіку Росії, купуючи її нафту і постачаючи країні все - від мікроелектроніки до пральних машин. Водночас Пекін отримує від цієї співпраці і власну стратегічну вигоду - реальний приклад того, як обійти західні санкції.

Видання пише, що міжвідомча група, створена Китаєм після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вивчала вплив санкцій і регулярно готувала звіти для керівництва країни, щоб зрозуміти, як пом'якшити їхні наслідки, в разі, якщо конфлікт навколо Тайваню спонукає США та їхніх союзників запровадити аналогічні санкції проти Китаю.

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"Пекін дуже зацікавлений практично в усьому: від способів їхнього обходу до всіляких позитивних ефектів, як-от стимули для розвитку внутрішнього виробництва",- говорить джерело, яке знайоме з діями Китаю щодо Росії з приводу санкцій.

WSJ посилаючсь на джерела пише, що китайські чиновники періодично відвідують Москву для зустрічей із Центральним банком Росії, Міністерством фінансів та іншими відомствами, які беруть участь у протидії західним санкціям.

Водночас, як говорять інші джерела, такі дії Китаю не означають, що країна готується до вторгнення на Тайвань. Радше, Пекін готується до "екстремального сценарію" збройного конфлікту і його економічних наслідків.

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Видання зазначає, що такі "дослідження" протидії санкція Китаєм є символом нової ери економічної війни, розв'язаної вторгненням Росії в Україну, коли межі між економічною політикою і геополітичною стратегією стають дедалі більш розмитими.

І, ймовірно, цю тенденцію лише посилить другий президентський термін Дональда Трампа, який планує посилити використання тарифів як інструменту для переговорів і примусу.

Раніше уряд КНР заявляв, що Китай ніколи не візьме на себе зобов’язання відмовитися від застосування сили проти Тайваню, однак прагне до перспективи "мирного возз'єднання".

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