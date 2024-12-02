Китай на прикладі Росії вивчає, як обійти західні санкції у разі вторгнення на Тайвань, - WSJ
Китай вивчає досвід Росії, як можна обійти західні санкції. Китайські посадовці періодично відвідують Москву для взаємодії з російськими відомствами, які беруть участь у протидії санкціям Заходу.
Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що з початку повномасштабної війни РФ проти України Китай підтримує економіку Росії, купуючи її нафту і постачаючи країні все - від мікроелектроніки до пральних машин. Водночас Пекін отримує від цієї співпраці і власну стратегічну вигоду - реальний приклад того, як обійти західні санкції.
Видання пише, що міжвідомча група, створена Китаєм після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вивчала вплив санкцій і регулярно готувала звіти для керівництва країни, щоб зрозуміти, як пом'якшити їхні наслідки, в разі, якщо конфлікт навколо Тайваню спонукає США та їхніх союзників запровадити аналогічні санкції проти Китаю.
"Пекін дуже зацікавлений практично в усьому: від способів їхнього обходу до всіляких позитивних ефектів, як-от стимули для розвитку внутрішнього виробництва",- говорить джерело, яке знайоме з діями Китаю щодо Росії з приводу санкцій.
WSJ посилаючсь на джерела пише, що китайські чиновники періодично відвідують Москву для зустрічей із Центральним банком Росії, Міністерством фінансів та іншими відомствами, які беруть участь у протидії західним санкціям.
Водночас, як говорять інші джерела, такі дії Китаю не означають, що країна готується до вторгнення на Тайвань. Радше, Пекін готується до "екстремального сценарію" збройного конфлікту і його економічних наслідків.
Видання зазначає, що такі "дослідження" протидії санкція Китаєм є символом нової ери економічної війни, розв'язаної вторгненням Росії в Україну, коли межі між економічною політикою і геополітичною стратегією стають дедалі більш розмитими.
І, ймовірно, цю тенденцію лише посилить другий президентський термін Дональда Трампа, який планує посилити використання тарифів як інструменту для переговорів і примусу.
Раніше уряд КНР заявляв, що Китай ніколи не візьме на себе зобов’язання відмовитися від застосування сили проти Тайваню, однак прагне до перспективи "мирного возз'єднання".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От тільки Роіся виробляє тільки нафту, а Китай повністю залежний від Західного ринку та Західних інвестицій.
Як можна "обійти" заборону продажу китайських авто, наприклад?
Будуть у бразильські фавели їх продавати?
По-друге, самим США та Європі війна не потрібна... Це нам вже "похєр" - бо ми кацапами "в куток загнані"...
гуляючи по вулицям міст і містечок Каліфорнії, Невади, Колорадо чи Техаса їх можна побачити воочію
просто тепер вони називаються мексиканцями, гватемальцями, перуанцями, колумбійцями, венесуельцями
Так що, головне для них - це земля!
Но технологическая отсталость у них присутствовала последние века. Я не говорю что им будет хватать еды и они не будут экспортировать, а то что их положение очень выгодное в принципе.
Надіюся - це не "стьоб"...
Просто мене вчили дивиться на все "комплексно" - а не вичленовувать якийсь один факт і на нього опираться...
І з якими "сусідами" китайці воювали? Були два серйозні народи - "сюнну" (предки гуннів-ефталітів), які пішли на захід ще в 5 столітті нашої ери, і монголи з ойратами... Ці вже були пізніше Ну, ще маньчжури були... Та й по тому...
Я знаю як домовитися з Трампом - завести на Хантера кримінальну справу і подати на екстрадикцію. Я не шуткую ні грама.
Рашка експортує лише сировину (навіть агропродукція потребує подальшого приготування), китайський експорт- готова до вживання продукція.
Якщо китайські товари потраплять під санкції- заволає весь Світ! Тіж електромобілі зараз комплектують на 90% батареями китайського виробництва. Китай стає, Тесла з VW вішаються, бо власного виробництва ходових акумуляторів не мають і його створення потребує часу.
Але сам Китай санкції відкинуть у 80÷90і роки минулого сторіччя, коли він був занюханою аграрною провінцією з багатою історією.
Рашку ж нема куди відкидати, там 80÷90% території й сьогодні таким каноном живуть.
Схоже матеріал пАтужні ануслітики з купленими дипломами трускавецьких акадєміьов готували.
Чи просто хтось вирішив лохов західних настрашити.