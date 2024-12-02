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Китай на прикладі Росії вивчає, як обійти західні санкції у разі вторгнення на Тайвань, - WSJ

Китай цікавить досвід рф щодо обходу санкцій

Китай вивчає досвід Росії, як можна обійти західні санкції. Китайські посадовці періодично відвідують Москву для взаємодії з російськими відомствами, які беруть участь у протидії санкціям Заходу.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни РФ проти України Китай підтримує економіку Росії, купуючи її нафту і постачаючи країні все - від мікроелектроніки до пральних машин. Водночас Пекін отримує від цієї співпраці і власну стратегічну вигоду - реальний приклад того, як обійти західні санкції.

Видання пише, що міжвідомча група, створена Китаєм після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вивчала вплив санкцій і регулярно готувала звіти для керівництва країни, щоб зрозуміти, як пом'якшити їхні наслідки, в разі, якщо конфлікт навколо Тайваню спонукає США та їхніх союзників запровадити аналогічні санкції проти Китаю.

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"Пекін дуже зацікавлений практично в усьому: від способів їхнього обходу до всіляких позитивних ефектів, як-от стимули для розвитку внутрішнього виробництва",- говорить джерело, яке знайоме з діями Китаю щодо Росії з приводу санкцій.

WSJ посилаючсь на джерела пише, що китайські чиновники періодично відвідують Москву для зустрічей із Центральним банком Росії, Міністерством фінансів та іншими відомствами, які беруть участь у протидії західним санкціям.

Водночас, як говорять інші джерела, такі дії Китаю не означають, що країна готується до вторгнення на Тайвань. Радше, Пекін готується до "екстремального сценарію" збройного конфлікту і його економічних наслідків.

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Видання зазначає, що такі "дослідження" протидії санкція Китаєм є символом нової ери економічної війни, розв'язаної вторгненням Росії в Україну, коли межі між економічною політикою і геополітичною стратегією стають дедалі більш розмитими.

І, ймовірно, цю тенденцію лише посилить другий президентський термін Дональда Трампа, який планує посилити використання тарифів як інструменту для переговорів і примусу.

Раніше уряд КНР заявляв, що Китай ніколи не візьме на себе зобов’язання відмовитися від застосування сили проти Тайваню, однак прагне до перспективи "мирного возз'єднання".

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Автор: 

Китай (4517) росія (64958) санкції (11773) Тайвань (180)


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Топ коментарі
+8
А тому що ЕС і США здулись...потурають агресорам і плачуться в платочок замість кото щоб від дикарів лишити те що конкістадори від ацтеків
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02.12.2024 00:33
+5
Цікаво.
От тільки Роіся виробляє тільки нафту, а Китай повністю залежний від Західного ринку та Західних інвестицій.

Як можна "обійти" заборону продажу китайських авто, наприклад?
Будуть у бразильські фавели їх продавати?
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02.12.2024 00:30
+4
Нічого подібного не станеться. Тайванські філіали вже працюють в США та в Європі. А ще аналогічну продукцію випускає ряд європейських країн. А от китайському автопрому точно наступить повний капут. Скільки б пропагандистських фільмів не знімали китайські комуністи про конфу, "великих воїнів" і "славні перемоги" вони ніколи не вміли воювати і програвали всі війни. Китайцям краще вдається торгувати і виробляти масу корисних речей. Тому влазити в війни для них немає сенсу. Ну хіба що геть здуріють. Китайці здорово піднялися на тому що не встигли вивезти з Гонконгу в 2000 році. Тоді приєднання відбулось мирно, але провідні спеціалісти з Гонконгу виїздили сотнями тисяч. В випадку з спробою військовим шляхом привласнити здобутки Тайваню китайським комуністам не дістанеться нічого. Замість підйому і прибутку вони отримають економічну ізоляцію і масу китайців яких звільнять з компаній цивілізованих країн. Тож 600 000 китайських шпигунів не матимуть змоги і далі красти технології...
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02.12.2024 02:20
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Якщко Китай захвате, Тайвань, Автовиробництву в ЄС, хана, закриється половина заводів, в кращому випадку!
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02.12.2024 00:24 Відповісти
Нічого подібного не станеться. Тайванські філіали вже працюють в США та в Європі. А ще аналогічну продукцію випускає ряд європейських країн. А от китайському автопрому точно наступить повний капут. Скільки б пропагандистських фільмів не знімали китайські комуністи про конфу, "великих воїнів" і "славні перемоги" вони ніколи не вміли воювати і програвали всі війни. Китайцям краще вдається торгувати і виробляти масу корисних речей. Тому влазити в війни для них немає сенсу. Ну хіба що геть здуріють. Китайці здорово піднялися на тому що не встигли вивезти з Гонконгу в 2000 році. Тоді приєднання відбулось мирно, але провідні спеціалісти з Гонконгу виїздили сотнями тисяч. В випадку з спробою військовим шляхом привласнити здобутки Тайваню китайським комуністам не дістанеться нічого. Замість підйому і прибутку вони отримають економічну ізоляцію і масу китайців яких звільнять з компаній цивілізованих країн. Тож 600 000 китайських шпигунів не матимуть змоги і далі красти технології...
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02.12.2024 02:20 Відповісти
Недавно проскочила цікава штука... Нібито, враховуючи можливість силового захоплення Тайваню Китаєм, у США розвернули будівництво житла та промислових виробництв мікроелектроніки. І, в крайньому випадку, кістяк спеціалістів у цій галузі вантажиться на кораблі (можливо, з обладнанням заводів), та вивозиться в США... І там це виробництво відновлюється. А промисловість, яка залишається - знищується... І Китай отримує "шматок землі" з купою селян... А йому це "нахєр непотрібно"...
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02.12.2024 06:23 Відповісти
У Китая величезний шмат експорту завʼязаний на США та Євросоюз, він нікуди від цього не дінеться.
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02.12.2024 00:28 Відповісти
Цікаво.
От тільки Роіся виробляє тільки нафту, а Китай повністю залежний від Західного ринку та Західних інвестицій.

Як можна "обійти" заборону продажу китайських авто, наприклад?
Будуть у бразильські фавели їх продавати?
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02.12.2024 00:30 Відповісти
А тому що ЕС і США здулись...потурають агресорам і плачуться в платочок замість кото щоб від дикарів лишити те що конкістадори від ацтеків
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02.12.2024 00:33 Відповісти
По-перше, ацтеки (та й інші цивілізації Мезоамерики), були знищені, реально, не силою зброї конкістадорів, а хворобами, які ці конкістадори принеслм (віспу, наприклад). Тобто, реально, вони вимерли в результаті БАКТЕРІОЛОГІЧНОЇ ВІЙНИ... Ти ЦЕ пропонуєш? Чи війну ЯДЕРНУ? Бо в Китаї живе півтора мільярда населення...
По-друге, самим США та Європі війна не потрібна... Це нам вже "похєр" - бо ми кацапами "в куток загнані"...
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02.12.2024 06:30 Відповісти
Але і потурання диктаторам до війни веде
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02.12.2024 14:14 Відповісти
Я згоден... Але ж не розв"язувать "свинячу війну"? (Відкрий Гугл і почитай...)
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02.12.2024 14:23 Відповісти
майя, ацтеки та інки нікуди не зникли

гуляючи по вулицям міст і містечок Каліфорнії, Невади, Колорадо чи Техаса їх можна побачити воочію

просто тепер вони називаються мексиканцями, гватемальцями, перуанцями, колумбійцями, венесуельцями
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02.12.2024 11:16 Відповісти
Коли вже ті джерела допетрають що китай нападе на тайвань і корею шойно трамп дасть відмашку. Мабуть будуть заперечувати до останнього дня як гундос в бункері
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02.12.2024 01:01 Відповісти
Для Китая главное не просто напасть на Тайвань, а потопить все американские корабли которые рядышком. И объявить эту часть океана своей. А это уже Трампу вряд ли понравится.
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02.12.2024 02:32 Відповісти
І як це вони зроблять? Гіперзвуковими вундервафлями?
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02.12.2024 04:18 Відповісти
Также как Украина потопила русские корабли. Ракетой в бок.
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02.12.2024 12:37 Відповісти
Україна потопила тому що на Москві радянська ППО була. Я сам брав участь у її проектуванні.
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02.12.2024 22:49 Відповісти
Хай Китай краще вивчає досвід Північної Кореї - як їсти траву, коли горобці закінчаться.
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02.12.2024 01:27 Відповісти
У Китая достаточно ресурсов чтобы не помереть от голода. Технологии они как бы все украли уже. Спасибо Западу.
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02.12.2024 02:33 Відповісти
Іди гуляй, він пише як хоче, навіть якщо тобі це не подобається. Це його право, і він нікого як ти особисто не ображає.
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02.12.2024 05:31 Відповісти
Меншовартісні під×уйловики лізуть, як гриби після дощу.
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02.12.2024 12:35 Відповісти
"Технології" погано жуються... Основну масу продовольства люди ще на землі вирощують... А враховуючи дурь х хімікатами, якою китайці останні десятки років бавилися - у них ще й проблеми з бджолами (як раніше були проблеми з горобцями). Тоді, при Мао, горобців знищили і розповсюдилися комахи-шкідники. А зараз вони отрутохімікатами вигубили бджіл... А основна маса сільськогосподарських культур саме бджолами запилюється. Тому взялися вже за штучне (ручне) запилювання... Навіть з мікродронами почали експерименти... А це - ГІГАНТСЬКІ ТРУДОЗАТРАТИ!!!
Так що, головне для них - це земля!
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02.12.2024 06:40 Відповісти
Китай очень богатая земля сама по себе. Иначе в нем бы не жил каждый 3-6 человек в мире всю историю. В 1850 году было 500 миллионов китайцев. Вдумайся в это число. Это почти в два раза больше чем современных американцев и это без современных технологий.

Но технологическая отсталость у них присутствовала последние века. Я не говорю что им будет хватать еды и они не будут экспортировать, а то что их положение очень выгодное в принципе.
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02.12.2024 12:40 Відповісти
В этом, например, отличие Китая от России, которая логистический кошмар.
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02.12.2024 12:41 Відповісти
Вообще большинство людей на земле живет в южно-восточной Азии. Причина как бы в том что там очень хороший климат, урожай четыре раза в год и много полноводных рек из-за тропического климата. Это то что отсутствует в Африке или в остальной Евразии. Или даже в США, которое большинство страны пустыня, где разве что можно кукурузу выращивать.
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02.12.2024 12:45 Відповісти
Згоден, що багата земля... Але причина головна не в "багатості"... А в ГЕОГРАФІЇ... Тисячоліттями Китай від зовнішньої агресії був захищений зі сходу океанськими водами. З півдня - горами, з заходу - пустелями... Тільки північ була відкрита... Тому китайці побудували Велику китайську стіну... А ніщо так не сприяє розвитку виробничих сил, як стабільність у державі... Тобто відсутність зовнішньої військової загрози... І саме тому ж ця стабільність вплинула і негативно на економічний розвиток... Бо поки китайці воювали з сусідами - у них був технічний прогрес. (бо саме війни сприяють його розвитку). А коли війни закінчилися - люди зосередилися на боротьбі з силами природи всередині країни... І саме цьому був присвячений економічний розвиток... Тому, коли до них прийшла Європа кінця 18 століття - вони не змогли їй нічого протиставить, крім величезної маси людей...
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02.12.2024 12:55 Відповісти
Ну да. В географии. Теплый климат, океан рядышком.
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02.12.2024 12:58 Відповісти
І води прісної доволі...
Надіюся - це не "стьоб"...
Просто мене вчили дивиться на все "комплексно" - а не вичленовувать якийсь один факт і на нього опираться...
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02.12.2024 13:06 Відповісти
Океан приносит дожди на которых растет урожай. Это главная причина численности населения, а войны Китай вел внутри страны. Китай не единая страна почти всю историю, это много соперничающих царств, часто три штуки(географически), которые постоянно воевали между собой. А временами еще с соседями.
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02.12.2024 13:10 Відповісти
Китайские войны вообще одна из самых страшных штук в истории. Так как численности жертв шли на миллионы человек. В Европе такие войны были редкостью, особенно до 20 го века, хотя отдельные эпизоды случались такой же жестокости.
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02.12.2024 13:14 Відповісти
Достаточно взять знаменитое восстание Ань Лушаня в 8 веке, когда погибло 30 миллионов человек. Население Китая тогда было около 200 миллионов.
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02.12.2024 13:16 Відповісти
Вспомнил знаменитую историю времен Ань Лушаня. Там мятежники осаждали многотысячный город, который был ключом к внутреннему Китаю. Город не сдался, но за время осады всех жителей города - женщин, стариков и большую часть солдат съели обороняющиеся. Такой дикости в Европе не было и близко.
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02.12.2024 13:20 Відповісти
А я й не знав! І коли ж ті "три царства" воювали між собою? В якому столітті? Бо в часи НАШОЇ ери Китай вже давно був ЄДИНИМ...
І з якими "сусідами" китайці воювали? Були два серйозні народи - "сюнну" (предки гуннів-ефталітів), які пішли на захід ще в 5 столітті нашої ери, і монголи з ойратами... Ці вже були пізніше Ну, ще маньчжури були... Та й по тому...
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02.12.2024 13:38 Відповісти
Они много с кем воевали. Единый Китай это такой же миф как единая Европа.
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02.12.2024 16:09 Відповісти
Китай по сути географически поделен на три региона - юг, запад и север. Когда происходила потеря власти центра, то страна делилась по этой географии. Но это как бы условно. В реальности независимых сторон было иногда побольше. Возьми хотя бы историю монголов и Китая. Когда монголы напали на Китай тот был поделен на три государства - Си Ся, Цзинь и Сун. До установления империи Сун в Китае была так называемая эпоха пяти династий и десяти царств. И так далее. Просто история Китая на Западе рассматривается как одно целое, хотя по сути Китай это как Европа.
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02.12.2024 16:18 Відповісти
Хо, хо, хо. Байден тільки що помилував Хантера.
Я знаю як домовитися з Трампом - завести на Хантера кримінальну справу і подати на екстрадикцію. Я не шуткую ні грама.
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02.12.2024 04:17 Відповісти
Якби американці захотіли- то хрен би хто міг що обійти. Якби американці захотіои то хрен би тут гроші киздиди. Не хочуть ******.
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02.12.2024 05:25 Відповісти
Порівняння прутня з пальцем.
Рашка експортує лише сировину (навіть агропродукція потребує подальшого приготування), китайський експорт- готова до вживання продукція.
Якщо китайські товари потраплять під санкції- заволає весь Світ! Тіж електромобілі зараз комплектують на 90% батареями китайського виробництва. Китай стає, Тесла з VW вішаються, бо власного виробництва ходових акумуляторів не мають і його створення потребує часу.
Але сам Китай санкції відкинуть у 80÷90і роки минулого сторіччя, коли він був занюханою аграрною провінцією з багатою історією.
Рашку ж нема куди відкидати, там 80÷90% території й сьогодні таким каноном живуть.
Схоже матеріал пАтужні ануслітики з купленими дипломами трускавецьких акадєміьов готували.
Чи просто хтось вирішив лохов західних настрашити.
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02.12.2024 05:52 Відповісти
Коли Китай вирішить що йому не страшні санкції заходу, тоді він і нападе. А вони над цим питанням працюють. Намагаються підмінити штати у всьому
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02.12.2024 08:09 Відповісти
 
 