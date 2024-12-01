Трамп пригрозив країнам БРІКС митом на імпорт у 100% у разі відмови від долара
У разі якщо країни-члени обʼєднання БРІКС перейдуть у розрахунках між собою на валюту, відмінну від американського долара, то США обкладатимуть імпорт їхньої продукції митом у 100%.
Про це у соцмережі Truth Social заявив новообраний президент США Дональд Трамп, передає Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми вимагаємо обіцянки від цих держав, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни сильного американського долара. Інакше вони стикнуться зі 100% митами й можуть попрощатися з імпортом до неймовірної економіки США",- заявив Трамп.
Республіканець додав, що країни-члени БРІКС можуть пошукати іншого "відбувайла".
"Немає шансів, що БРІКС замінить американський долар у міжнародній торгівлі. Будь-яка країна, що спробує зробити це, повинна попрощатися з Америкою", - сказав новообраний президент США.
Як відомо, Росія просуває ідею замінити американський долар у розрахунках між членами обʼєднання БРІКС. Однак Індія та Китай виступають проти.
Довідка
БРІКС - організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм.
Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.
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