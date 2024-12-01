УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10844 відвідувача онлайн
Новини
12 714 105

Трамп пригрозив країнам БРІКС митом на імпорт у 100% у разі відмови від долара

Трамп пригрозив країнам брікс

У разі якщо країни-члени обʼєднання БРІКС перейдуть у розрахунках між собою на валюту, відмінну від американського долара, то США обкладатимуть імпорт їхньої продукції митом у 100%.

Про це у соцмережі Truth Social заявив новообраний президент США Дональд Трамп, передає Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вимагаємо обіцянки від цих держав, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни сильного американського долара. Інакше вони стикнуться зі 100% митами й можуть попрощатися з імпортом до неймовірної економіки США",- заявив Трамп.

Республіканець додав, що країни-члени БРІКС можуть пошукати іншого "відбувайла".

"Немає шансів, що БРІКС замінить американський долар у міжнародній торгівлі. Будь-яка країна, що спробує зробити це, повинна попрощатися з Америкою", - сказав новообраний президент США.

Як відомо, Росія просуває ідею замінити американський долар у розрахунках між членами обʼєднання БРІКС. Однак Індія та Китай виступають проти.

Читайте також: Спроба Путіна отримати від БРІКС підтримку війни проти України провалилася, - речник ЄС Стано

Довідка

БРІКС - організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм.

Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

Читайте також: Зацікавленість Туреччини у БРІКС не впливає безпосередньо на підтримку України, - посол Боднар

Автор: 

долар (533) США (22737) Трамп Дональд (5594) БРІКС (61)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
звісно що ні, лише китайцям доведеться продавати свій непотріб втричі дешевше
показати весь коментар
01.12.2024 00:52
+11
єдина валюта для бріксу потрібна як п'яте колесо до брички. То тільки у кацапів ідея-фікс відмовитись від долара.
показати весь коментар
01.12.2024 01:19
+9
А Тампон знает что зачинщик всего етого БРИКС ето его лучший друг *****, который всю жизнь мечтает развалить Америку?
показати весь коментар
01.12.2024 00:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зараз економні люди усе китайське лайно купляють тільки з річною гарантією ...
Декотрі за цей час примудряються обмінювати по 2 - або й 3 "файних " ел. чайники !
Найбіліша проблема - мусиш мати в своєму помешканні окрему комірку для тари
з чеками в сердині... а це не усім . особливо маю на увазі економістів , доступно....
показати весь коментар
01.12.2024 08:14 Відповісти
Герой, ага. Брікс це мильна бульбашка що за 18 років існування не зробила *****. Марення про відмову від долара е лише у кацапів, всі інші набагато розумніші. І в першу чергу Китай. Чекайте, Китай ще буде в США позики просити в замін на різні поступки.
показати весь коментар
01.12.2024 08:43 Відповісти
У США огромный дефицит торгового баланса. Страна потребитель. Нельзя жить только за счет печатания долларов. Поэтому и голосовали за Трампа. Потому что остальные просто игнорируют опасность такого образа жизни.
показати весь коментар
01.12.2024 09:34 Відповісти
Казки дядюшкі Рімуса. Ну то накупіть фублів і радійте.
показати весь коментар
01.12.2024 09:58 Відповісти
Давай рампуша - довби довбо-ів!!
показати весь коментар
01.12.2024 10:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 