Трамп пригрозив країнам БРІКС митом на імпорт у 100% у разі відмови від долара

У разі якщо країни-члени обʼєднання БРІКС перейдуть у розрахунках між собою на валюту, відмінну від американського долара, то США обкладатимуть імпорт їхньої продукції митом у 100%.

Про це у соцмережі Truth Social заявив новообраний президент США Дональд Трамп, передає Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вимагаємо обіцянки від цих держав, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни сильного американського долара. Інакше вони стикнуться зі 100% митами й можуть попрощатися з імпортом до неймовірної економіки США",- заявив Трамп.

Республіканець додав, що країни-члени БРІКС можуть пошукати іншого "відбувайла".

"Немає шансів, що БРІКС замінить американський долар у міжнародній торгівлі. Будь-яка країна, що спробує зробити це, повинна попрощатися з Америкою", - сказав новообраний президент США.

Як відомо, Росія просуває ідею замінити американський долар у розрахунках між членами обʼєднання БРІКС. Однак Індія та Китай виступають проти.

Читайте також: Спроба Путіна отримати від БРІКС підтримку війни проти України провалилася, - речник ЄС Стано

Довідка

БРІКС - організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм.

Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

Читайте також: Зацікавленість Туреччини у БРІКС не впливає безпосередньо на підтримку України, - посол Боднар