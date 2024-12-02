Китай на примере России изучает, как обойти западные санкции в случае вторжения на Тайвань, - WSJ
Китай изучает опыт России, как можно обойти западные санкции. Китайские чиновники периодически посещают Москву для взаимодействия с российскими ведомствами, которые участвуют в противодействии санкциям Запада.
Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины Китай поддерживает экономику России, покупая ее нефть и поставляя стране все - от микроэлектроники до стиральных машин. В то же время Пекин получает от этого сотрудничества и собственную стратегическую выгоду - реальный пример того, как обойти западные санкции.
Издание пишет, что межведомственная группа, созданная Китаем после полномасштабного вторжения России в Украину, изучала влияние санкций и регулярно готовила отчеты для руководства страны, чтобы понять, как смягчить их последствия, в случае, если конфликт вокруг Тайваня побудит США и их союзников ввести аналогичные санкции против Китая.
"Пекин очень заинтересован практически во всем: от способов их обхода до всевозможных положительных эффектов, таких как стимулы для развития внутреннего производства",- говорит источник, знакомый с действиями Китая в отношении России по поводу санкций.
WSJ ссылаясь на источники пишет, что китайские чиновники периодически посещают Москву для встреч с Центральным банком России, Министерством финансов и другими ведомствами, которые участвуют в противодействии западным санкциям.
В то же время, как говорят другие источники, такие действия Китая не означают, что страна готовится к вторжению на Тайвань. Скорее, Пекин готовится к "экстремальному сценарию" вооруженного конфликта и его экономическим последствиям.
Издание отмечает, что такие "исследования" противодействия санкция Китаем являются символом новой эры экономической войны, развязанной вторжением России в Украину, когда границы между экономической политикой и геополитической стратегией становятся все более размытыми.
И, вероятно, эту тенденцию лишь усилит второй президентский срок Дональда Трампа, который планирует усилить использование тарифов как инструмента для переговоров и принуждения.
Ранее правительство КНР заявляло, что Китай никогда не возьмет на себя обязательства отказаться от применения силы против Тайваня, однако стремится к перспективе "мирного воссоединения".
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От тільки Роіся виробляє тільки нафту, а Китай повністю залежний від Західного ринку та Західних інвестицій.
Як можна "обійти" заборону продажу китайських авто, наприклад?
Будуть у бразильські фавели їх продавати?
По-друге, самим США та Європі війна не потрібна... Це нам вже "похєр" - бо ми кацапами "в куток загнані"...
гуляючи по вулицям міст і містечок Каліфорнії, Невади, Колорадо чи Техаса їх можна побачити воочію
просто тепер вони називаються мексиканцями, гватемальцями, перуанцями, колумбійцями, венесуельцями
Так що, головне для них - це земля!
Но технологическая отсталость у них присутствовала последние века. Я не говорю что им будет хватать еды и они не будут экспортировать, а то что их положение очень выгодное в принципе.
Надіюся - це не "стьоб"...
Просто мене вчили дивиться на все "комплексно" - а не вичленовувать якийсь один факт і на нього опираться...
І з якими "сусідами" китайці воювали? Були два серйозні народи - "сюнну" (предки гуннів-ефталітів), які пішли на захід ще в 5 столітті нашої ери, і монголи з ойратами... Ці вже були пізніше Ну, ще маньчжури були... Та й по тому...
Я знаю як домовитися з Трампом - завести на Хантера кримінальну справу і подати на екстрадикцію. Я не шуткую ні грама.
Рашка експортує лише сировину (навіть агропродукція потребує подальшого приготування), китайський експорт- готова до вживання продукція.
Якщо китайські товари потраплять під санкції- заволає весь Світ! Тіж електромобілі зараз комплектують на 90% батареями китайського виробництва. Китай стає, Тесла з VW вішаються, бо власного виробництва ходових акумуляторів не мають і його створення потребує часу.
Але сам Китай санкції відкинуть у 80÷90і роки минулого сторіччя, коли він був занюханою аграрною провінцією з багатою історією.
Рашку ж нема куди відкидати, там 80÷90% території й сьогодні таким каноном живуть.
Схоже матеріал пАтужні ануслітики з купленими дипломами трускавецьких акадєміьов готували.
Чи просто хтось вирішив лохов західних настрашити.