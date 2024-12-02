Китай на примере России изучает, как обойти западные санкции в случае вторжения на Тайвань, - WSJ

Китай изучает опыт России, как можно обойти западные санкции. Китайские чиновники периодически посещают Москву для взаимодействия с российскими ведомствами, которые участвуют в противодействии санкциям Запада.

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины Китай поддерживает экономику России, покупая ее нефть и поставляя стране все - от микроэлектроники до стиральных машин. В то же время Пекин получает от этого сотрудничества и собственную стратегическую выгоду - реальный пример того, как обойти западные санкции.

Издание пишет, что межведомственная группа, созданная Китаем после полномасштабного вторжения России в Украину, изучала влияние санкций и регулярно готовила отчеты для руководства страны, чтобы понять, как смягчить их последствия, в случае, если конфликт вокруг Тайваня побудит США и их союзников ввести аналогичные санкции против Китая.

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"Пекин очень заинтересован практически во всем: от способов их обхода до всевозможных положительных эффектов, таких как стимулы для развития внутреннего производства",- говорит источник, знакомый с действиями Китая в отношении России по поводу санкций.

WSJ ссылаясь на источники пишет, что китайские чиновники периодически посещают Москву для встреч с Центральным банком России, Министерством финансов и другими ведомствами, которые участвуют в противодействии западным санкциям.

В то же время, как говорят другие источники, такие действия Китая не означают, что страна готовится к вторжению на Тайвань. Скорее, Пекин готовится к "экстремальному сценарию" вооруженного конфликта и его экономическим последствиям.

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Издание отмечает, что такие "исследования" противодействия санкция Китаем являются символом новой эры экономической войны, развязанной вторжением России в Украину, когда границы между экономической политикой и геополитической стратегией становятся все более размытыми.

И, вероятно, эту тенденцию лишь усилит второй президентский срок Дональда Трампа, который планирует усилить использование тарифов как инструмента для переговоров и принуждения.

Ранее правительство КНР заявляло, что Китай никогда не возьмет на себя обязательства отказаться от применения силы против Тайваня, однако стремится к перспективе "мирного воссоединения".

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