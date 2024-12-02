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Китай на примере России изучает, как обойти западные санкции в случае вторжения на Тайвань, - WSJ

Китай цікавить досвід рф щодо обходу санкцій

Китай изучает опыт России, как можно обойти западные санкции. Китайские чиновники периодически посещают Москву для взаимодействия с российскими ведомствами, которые участвуют в противодействии санкциям Запада.

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины Китай поддерживает экономику России, покупая ее нефть и поставляя стране все - от микроэлектроники до стиральных машин. В то же время Пекин получает от этого сотрудничества и собственную стратегическую выгоду - реальный пример того, как обойти западные санкции.

Издание пишет, что межведомственная группа, созданная Китаем после полномасштабного вторжения России в Украину, изучала влияние санкций и регулярно готовила отчеты для руководства страны, чтобы понять, как смягчить их последствия, в случае, если конфликт вокруг Тайваня побудит США и их союзников ввести аналогичные санкции против Китая.

Также читайте: Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня для "строгого предупреждения"

"Пекин очень заинтересован практически во всем: от способов их обхода до всевозможных положительных эффектов, таких как стимулы для развития внутреннего производства",- говорит источник, знакомый с действиями Китая в отношении России по поводу санкций.

WSJ ссылаясь на источники пишет, что китайские чиновники периодически посещают Москву для встреч с Центральным банком России, Министерством финансов и другими ведомствами, которые участвуют в противодействии западным санкциям.

В то же время, как говорят другие источники, такие действия Китая не означают, что страна готовится к вторжению на Тайвань. Скорее, Пекин готовится к "экстремальному сценарию" вооруженного конфликта и его экономическим последствиям.

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Издание отмечает, что такие "исследования" противодействия санкция Китаем являются символом новой эры экономической войны, развязанной вторжением России в Украину, когда границы между экономической политикой и геополитической стратегией становятся все более размытыми.

И, вероятно, эту тенденцию лишь усилит второй президентский срок Дональда Трампа, который планирует усилить использование тарифов как инструмента для переговоров и принуждения.

Ранее правительство КНР заявляло, что Китай никогда не возьмет на себя обязательства отказаться от применения силы против Тайваня, однако стремится к перспективе "мирного воссоединения".

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Автор: 

Китай (2959) россия (95489) санкции (11285) Тайвань (113)


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Топ комментарии
+8
А тому що ЕС і США здулись...потурають агресорам і плачуться в платочок замість кото щоб від дикарів лишити те що конкістадори від ацтеків
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02.12.2024 00:33
+5
Цікаво.
От тільки Роіся виробляє тільки нафту, а Китай повністю залежний від Західного ринку та Західних інвестицій.

Як можна "обійти" заборону продажу китайських авто, наприклад?
Будуть у бразильські фавели їх продавати?
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02.12.2024 00:30
+4
Нічого подібного не станеться. Тайванські філіали вже працюють в США та в Європі. А ще аналогічну продукцію випускає ряд європейських країн. А от китайському автопрому точно наступить повний капут. Скільки б пропагандистських фільмів не знімали китайські комуністи про конфу, "великих воїнів" і "славні перемоги" вони ніколи не вміли воювати і програвали всі війни. Китайцям краще вдається торгувати і виробляти масу корисних речей. Тому влазити в війни для них немає сенсу. Ну хіба що геть здуріють. Китайці здорово піднялися на тому що не встигли вивезти з Гонконгу в 2000 році. Тоді приєднання відбулось мирно, але провідні спеціалісти з Гонконгу виїздили сотнями тисяч. В випадку з спробою військовим шляхом привласнити здобутки Тайваню китайським комуністам не дістанеться нічого. Замість підйому і прибутку вони отримають економічну ізоляцію і масу китайців яких звільнять з компаній цивілізованих країн. Тож 600 000 китайських шпигунів не матимуть змоги і далі красти технології...
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02.12.2024 02:20
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Якщко Китай захвате, Тайвань, Автовиробництву в ЄС, хана, закриється половина заводів, в кращому випадку!
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02.12.2024 00:24 Ответить
Нічого подібного не станеться. Тайванські філіали вже працюють в США та в Європі. А ще аналогічну продукцію випускає ряд європейських країн. А от китайському автопрому точно наступить повний капут. Скільки б пропагандистських фільмів не знімали китайські комуністи про конфу, "великих воїнів" і "славні перемоги" вони ніколи не вміли воювати і програвали всі війни. Китайцям краще вдається торгувати і виробляти масу корисних речей. Тому влазити в війни для них немає сенсу. Ну хіба що геть здуріють. Китайці здорово піднялися на тому що не встигли вивезти з Гонконгу в 2000 році. Тоді приєднання відбулось мирно, але провідні спеціалісти з Гонконгу виїздили сотнями тисяч. В випадку з спробою військовим шляхом привласнити здобутки Тайваню китайським комуністам не дістанеться нічого. Замість підйому і прибутку вони отримають економічну ізоляцію і масу китайців яких звільнять з компаній цивілізованих країн. Тож 600 000 китайських шпигунів не матимуть змоги і далі красти технології...
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02.12.2024 02:20 Ответить
Недавно проскочила цікава штука... Нібито, враховуючи можливість силового захоплення Тайваню Китаєм, у США розвернули будівництво житла та промислових виробництв мікроелектроніки. І, в крайньому випадку, кістяк спеціалістів у цій галузі вантажиться на кораблі (можливо, з обладнанням заводів), та вивозиться в США... І там це виробництво відновлюється. А промисловість, яка залишається - знищується... І Китай отримує "шматок землі" з купою селян... А йому це "нахєр непотрібно"...
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02.12.2024 06:23 Ответить
У Китая величезний шмат експорту завʼязаний на США та Євросоюз, він нікуди від цього не дінеться.
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02.12.2024 00:28 Ответить
Цікаво.
От тільки Роіся виробляє тільки нафту, а Китай повністю залежний від Західного ринку та Західних інвестицій.

Як можна "обійти" заборону продажу китайських авто, наприклад?
Будуть у бразильські фавели їх продавати?
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02.12.2024 00:30 Ответить
А тому що ЕС і США здулись...потурають агресорам і плачуться в платочок замість кото щоб від дикарів лишити те що конкістадори від ацтеків
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02.12.2024 00:33 Ответить
По-перше, ацтеки (та й інші цивілізації Мезоамерики), були знищені, реально, не силою зброї конкістадорів, а хворобами, які ці конкістадори принеслм (віспу, наприклад). Тобто, реально, вони вимерли в результаті БАКТЕРІОЛОГІЧНОЇ ВІЙНИ... Ти ЦЕ пропонуєш? Чи війну ЯДЕРНУ? Бо в Китаї живе півтора мільярда населення...
По-друге, самим США та Європі війна не потрібна... Це нам вже "похєр" - бо ми кацапами "в куток загнані"...
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02.12.2024 06:30 Ответить
Але і потурання диктаторам до війни веде
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02.12.2024 14:14 Ответить
Я згоден... Але ж не розв"язувать "свинячу війну"? (Відкрий Гугл і почитай...)
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02.12.2024 14:23 Ответить
майя, ацтеки та інки нікуди не зникли

гуляючи по вулицям міст і містечок Каліфорнії, Невади, Колорадо чи Техаса їх можна побачити воочію

просто тепер вони називаються мексиканцями, гватемальцями, перуанцями, колумбійцями, венесуельцями
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02.12.2024 11:16 Ответить
Коли вже ті джерела допетрають що китай нападе на тайвань і корею шойно трамп дасть відмашку. Мабуть будуть заперечувати до останнього дня як гундос в бункері
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02.12.2024 01:01 Ответить
Для Китая главное не просто напасть на Тайвань, а потопить все американские корабли которые рядышком. И объявить эту часть океана своей. А это уже Трампу вряд ли понравится.
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02.12.2024 02:32 Ответить
І як це вони зроблять? Гіперзвуковими вундервафлями?
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02.12.2024 04:18 Ответить
Также как Украина потопила русские корабли. Ракетой в бок.
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02.12.2024 12:37 Ответить
Україна потопила тому що на Москві радянська ППО була. Я сам брав участь у її проектуванні.
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02.12.2024 22:49 Ответить
Хай Китай краще вивчає досвід Північної Кореї - як їсти траву, коли горобці закінчаться.
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02.12.2024 01:27 Ответить
У Китая достаточно ресурсов чтобы не помереть от голода. Технологии они как бы все украли уже. Спасибо Западу.
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02.12.2024 02:33 Ответить
Іди гуляй, він пише як хоче, навіть якщо тобі це не подобається. Це його право, і він нікого як ти особисто не ображає.
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02.12.2024 05:31 Ответить
Меншовартісні під×уйловики лізуть, як гриби після дощу.
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02.12.2024 12:35 Ответить
"Технології" погано жуються... Основну масу продовольства люди ще на землі вирощують... А враховуючи дурь х хімікатами, якою китайці останні десятки років бавилися - у них ще й проблеми з бджолами (як раніше були проблеми з горобцями). Тоді, при Мао, горобців знищили і розповсюдилися комахи-шкідники. А зараз вони отрутохімікатами вигубили бджіл... А основна маса сільськогосподарських культур саме бджолами запилюється. Тому взялися вже за штучне (ручне) запилювання... Навіть з мікродронами почали експерименти... А це - ГІГАНТСЬКІ ТРУДОЗАТРАТИ!!!
Так що, головне для них - це земля!
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02.12.2024 06:40 Ответить
Китай очень богатая земля сама по себе. Иначе в нем бы не жил каждый 3-6 человек в мире всю историю. В 1850 году было 500 миллионов китайцев. Вдумайся в это число. Это почти в два раза больше чем современных американцев и это без современных технологий.

Но технологическая отсталость у них присутствовала последние века. Я не говорю что им будет хватать еды и они не будут экспортировать, а то что их положение очень выгодное в принципе.
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02.12.2024 12:40 Ответить
В этом, например, отличие Китая от России, которая логистический кошмар.
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02.12.2024 12:41 Ответить
Вообще большинство людей на земле живет в южно-восточной Азии. Причина как бы в том что там очень хороший климат, урожай четыре раза в год и много полноводных рек из-за тропического климата. Это то что отсутствует в Африке или в остальной Евразии. Или даже в США, которое большинство страны пустыня, где разве что можно кукурузу выращивать.
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02.12.2024 12:45 Ответить
Згоден, що багата земля... Але причина головна не в "багатості"... А в ГЕОГРАФІЇ... Тисячоліттями Китай від зовнішньої агресії був захищений зі сходу океанськими водами. З півдня - горами, з заходу - пустелями... Тільки північ була відкрита... Тому китайці побудували Велику китайську стіну... А ніщо так не сприяє розвитку виробничих сил, як стабільність у державі... Тобто відсутність зовнішньої військової загрози... І саме тому ж ця стабільність вплинула і негативно на економічний розвиток... Бо поки китайці воювали з сусідами - у них був технічний прогрес. (бо саме війни сприяють його розвитку). А коли війни закінчилися - люди зосередилися на боротьбі з силами природи всередині країни... І саме цьому був присвячений економічний розвиток... Тому, коли до них прийшла Європа кінця 18 століття - вони не змогли їй нічого протиставить, крім величезної маси людей...
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02.12.2024 12:55 Ответить
Ну да. В географии. Теплый климат, океан рядышком.
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02.12.2024 12:58 Ответить
І води прісної доволі...
Надіюся - це не "стьоб"...
Просто мене вчили дивиться на все "комплексно" - а не вичленовувать якийсь один факт і на нього опираться...
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02.12.2024 13:06 Ответить
Океан приносит дожди на которых растет урожай. Это главная причина численности населения, а войны Китай вел внутри страны. Китай не единая страна почти всю историю, это много соперничающих царств, часто три штуки(географически), которые постоянно воевали между собой. А временами еще с соседями.
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02.12.2024 13:10 Ответить
Китайские войны вообще одна из самых страшных штук в истории. Так как численности жертв шли на миллионы человек. В Европе такие войны были редкостью, особенно до 20 го века, хотя отдельные эпизоды случались такой же жестокости.
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02.12.2024 13:14 Ответить
Достаточно взять знаменитое восстание Ань Лушаня в 8 веке, когда погибло 30 миллионов человек. Население Китая тогда было около 200 миллионов.
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02.12.2024 13:16 Ответить
Вспомнил знаменитую историю времен Ань Лушаня. Там мятежники осаждали многотысячный город, который был ключом к внутреннему Китаю. Город не сдался, но за время осады всех жителей города - женщин, стариков и большую часть солдат съели обороняющиеся. Такой дикости в Европе не было и близко.
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02.12.2024 13:20 Ответить
А я й не знав! І коли ж ті "три царства" воювали між собою? В якому столітті? Бо в часи НАШОЇ ери Китай вже давно був ЄДИНИМ...
І з якими "сусідами" китайці воювали? Були два серйозні народи - "сюнну" (предки гуннів-ефталітів), які пішли на захід ще в 5 столітті нашої ери, і монголи з ойратами... Ці вже були пізніше Ну, ще маньчжури були... Та й по тому...
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02.12.2024 13:38 Ответить
Они много с кем воевали. Единый Китай это такой же миф как единая Европа.
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02.12.2024 16:09 Ответить
Китай по сути географически поделен на три региона - юг, запад и север. Когда происходила потеря власти центра, то страна делилась по этой географии. Но это как бы условно. В реальности независимых сторон было иногда побольше. Возьми хотя бы историю монголов и Китая. Когда монголы напали на Китай тот был поделен на три государства - Си Ся, Цзинь и Сун. До установления империи Сун в Китае была так называемая эпоха пяти династий и десяти царств. И так далее. Просто история Китая на Западе рассматривается как одно целое, хотя по сути Китай это как Европа.
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02.12.2024 16:18 Ответить
Хо, хо, хо. Байден тільки що помилував Хантера.
Я знаю як домовитися з Трампом - завести на Хантера кримінальну справу і подати на екстрадикцію. Я не шуткую ні грама.
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02.12.2024 04:17 Ответить
Якби американці захотіли- то хрен би хто міг що обійти. Якби американці захотіои то хрен би тут гроші киздиди. Не хочуть ******.
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02.12.2024 05:25 Ответить
Порівняння прутня з пальцем.
Рашка експортує лише сировину (навіть агропродукція потребує подальшого приготування), китайський експорт- готова до вживання продукція.
Якщо китайські товари потраплять під санкції- заволає весь Світ! Тіж електромобілі зараз комплектують на 90% батареями китайського виробництва. Китай стає, Тесла з VW вішаються, бо власного виробництва ходових акумуляторів не мають і його створення потребує часу.
Але сам Китай санкції відкинуть у 80÷90і роки минулого сторіччя, коли він був занюханою аграрною провінцією з багатою історією.
Рашку ж нема куди відкидати, там 80÷90% території й сьогодні таким каноном живуть.
Схоже матеріал пАтужні ануслітики з купленими дипломами трускавецьких акадєміьов готували.
Чи просто хтось вирішив лохов західних настрашити.
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02.12.2024 05:52 Ответить
Коли Китай вирішить що йому не страшні санкції заходу, тоді він і нападе. А вони над цим питанням працюють. Намагаються підмінити штати у всьому
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02.12.2024 08:09 Ответить
 
 