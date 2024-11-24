Крупнейшие банки Китая прекратили выдавать наличные с карт российского Газпромбанка
В воскресенье, 24 ноября, крупнейшие банки Китая прекратили выдачу наличных с карт платежной системы UnionPay, эмитированные российским Газпромбанком.
Российское государственное информагентство ТАСС сообщило, что в китайских банках Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank и Agricultural Bank of China теперь невозможно снять наличные с карт Газпромбанка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что это произошло после того, как Соединенные Штаты ранее на этой неделе ввели санкции против финансового сектора России.
Как сообщалось, 21 ноября Минфин США ввел санкции против более чем 50 российских банков, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 финансовых чиновников. В санкционный список попал, в частности, Газпромбанк. 23 ноября банки Турции, ОАЭ, Таиланда и Венгрии прекратили обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, эмитированные российским Газпромбанком.
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росія та білорусь - регулярно декілька раз з 1991 року - как дєті в школу.
Це тим хто задає тупе питання чия економіка СТАБІЛЬНІША.
А помнится, была держава. Боялись ляхи и тевтоны.Когда 1,8 - 2 гривни за доллар. После зарплаты в 15 лимонов.
Это шоб кляті москалі з Ростова нашу ковбасу не вивозили. А через пару лет мы им сами масло сливочное, с доставкой на дом, повели. А обратно Приму, ростовскую (кто в курсе) полосатую.
Товариш майор?
Бо за всіма даними навіть засрашки - зростання оборонки, попри величезні витрати, з-за яких рипить бюджет, в них зростає доволі низькими темпами. Причина проста: витрати збільшуються, але зброї більше особливо не виробляється, бо свого виробництва мало, а посередники з кожним місяцем гребуть все більше і більше.
Китайці не дурні, грошики Заходу втрачати не бажають.
У кацапів чим далі цікавіше.
Так, вони мають зараз військові успіхи. Але й піднатужилися вони добряче. Чи не надірвуться?
Їх «надійні» союзники хоч і ефективні в допомозі зброєю та гарматним мʼясом, але якщо почують момент, миттю перетворяться з найкращих друзів на стервʼятників.