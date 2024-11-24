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Крупнейшие банки Китая прекратили выдавать наличные с карт российского Газпромбанка

Газпромбанк

В воскресенье, 24 ноября, крупнейшие банки Китая прекратили выдачу наличных с карт платежной системы UnionPay, эмитированные российским Газпромбанком.

Российское государственное информагентство ТАСС сообщило, что в китайских банках Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank и Agricultural Bank of China теперь невозможно снять наличные с карт Газпромбанка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что это произошло после того, как Соединенные Штаты ранее на этой неделе ввели санкции против финансового сектора России.

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Как сообщалось, 21 ноября Минфин США ввел санкции против более чем 50 российских банков, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 финансовых чиновников. В санкционный список попал, в частности, Газпромбанк. 23 ноября банки Турции, ОАЭ, Таиланда и Венгрии прекратили обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, эмитированные российским Газпромбанком.

Автор: 

банки (1935) Китай (2946) россия (95418) санкции (11268)


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Топ комментарии
+13
Прадалісь амєріканцам!
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24.11.2024 13:54
+10
Доляр снова к пятсот-тисяче-стовке руплей и дальше... Гойда!
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24.11.2024 14:18
+5
Юань то майбутня валюта кацапських потвор.
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24.11.2024 14:05
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Прадалісь амєріканцам!
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24.11.2024 13:54 Ответить
Ні, будуть на ЗСУ донатить.
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24.11.2024 14:11 Ответить
Китайські бандєравці!
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24.11.2024 14:37 Ответить
Юань то майбутня валюта кацапських потвор.
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24.11.2024 14:05 Ответить
Китайці так не думають. Відповідно, заборонили майже будь-які прямі розрахунки навіть тими юанями, які раніше дали свинорилим. Зараз кацапи тими юанями можуть майже підтертися. І вимушені через цілу низку посередників, справжніми грошами (баксами) з китайцями розраховуватись.
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24.11.2024 14:46 Ответить
Доляр снова к пятсот-тисяче-стовке руплей и дальше... Гойда!
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24.11.2024 14:18 Ответить
Це, до речі, слушна думка. Вірогідно, скоро в засрашці буде чергова "деномінація". І лаптєногіє знов будуть розказувати про "рупль дорожче доляра".
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24.11.2024 14:40 Ответить
Україна з 1991 року НІРАЗУ не здійснювала деномінацію гривні.
росія та білорусь - регулярно декілька раз з 1991 року - как дєті в школу.
Це тим хто задає тупе питання чия економіка СТАБІЛЬНІША.
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24.11.2024 14:55 Ответить
ГРИВНЮ не деномінували, це правда. А от 100'000 купоно-карбованців на 1 гривню - міняли. На жаль, комуняцька влада в 1992-1994 роках допустила гіперінфляцію...
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24.11.2024 15:12 Ответить
А помнится, была держава. Боялись ляхи и тевтоны.
Когда 1,8 - 2 гривни за доллар. После зарплаты в 15 лимонов.
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24.11.2024 15:21 Ответить
1991-1993. Коли для купівлі хліба - одна валюта, а для купівлі цукру, мила чи прального порошку - інша валюта - "запрошення". Приблизно такі ж, які були в 1946 році, під час голоду.
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24.11.2024 15:32 Ответить
Орест, вы шо то путаете. С 92-го всё было по свободно конвертируемым ценам. Купоны были, не спорю. Но талонов не было. Вот 89-й - 91 то да. К рублю прикладывался талон. И, не дай бог оторванный. Только из листа. Шоб продавец сама отрезала.
Это шоб кляті москалі з Ростова нашу ковбасу не вивозили. А через пару лет мы им сами масло сливочное, с доставкой на дом, повели. А обратно Приму, ростовскую (кто в курсе) полосатую.
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24.11.2024 16:23 Ответить
можливо. але ж ось. Шукайте в гуглі: "запрошення на цукор 1993".
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24.11.2024 20:44 Ответить
Да всё там "нормально" 13,9 рублей за юань. Звучит не так тревожно.
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24.11.2024 15:23 Ответить
А шо сі сталось, касаби?
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24.11.2024 14:24 Ответить
Все погано, санкції працюють, банки відмовляються.... тільки зброї виробляється кацапами більше й більше, видатки на армію збільшуються, а ми тішимося, що хтось, щось написав....
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24.11.2024 14:27 Ответить
Цікаво, а хто тобі в вуха надзюрив щодо "зброї виробляється більше й більше"?!?

Товариш майор?

Бо за всіма даними навіть засрашки - зростання оборонки, попри величезні витрати, з-за яких рипить бюджет, в них зростає доволі низькими темпами. Причина проста: витрати збільшуються, але зброї більше особливо не виробляється, бо свого виробництва мало, а посередники з кожним місяцем гребуть все більше і більше.
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24.11.2024 14:43 Ответить
Ой, це ж той самий Китай яких спить і бачить як він знищить Захід. А як так?
Китайці не дурні, грошики Заходу втрачати не бажають.
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24.11.2024 15:23 Ответить
І це ще скоро Саудити і Тромбон будуть нафту опускати.
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24.11.2024 15:25 Ответить
НЕ ДОБИЛИ ПОГНАНУ ЗОЛОТУ ОРДУ !!!
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24.11.2024 15:48 Ответить
🍿🍿🍿
У кацапів чим далі цікавіше.
Так, вони мають зараз військові успіхи. Але й піднатужилися вони добряче. Чи не надірвуться?
Їх «надійні» союзники хоч і ефективні в допомозі зброєю та гарматним мʼясом, але якщо почують момент, миттю перетворяться з найкращих друзів на стервʼятників.
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24.11.2024 16:04 Ответить
 
 