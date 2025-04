Крупнейшие банки Китая прекратили выдавать наличные с карт российского Газпромбанка

В воскресенье, 24 ноября, крупнейшие банки Китая прекратили выдачу наличных с карт платежной системы UnionPay, эмитированные российским Газпромбанком.

Российское государственное информагентство ТАСС сообщило, что в китайских банках Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank и Agricultural Bank of China теперь невозможно снять наличные с карт Газпромбанка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что это произошло после того, как Соединенные Штаты ранее на этой неделе ввели санкции против финансового сектора России.

Как сообщалось, 21 ноября Минфин США ввел санкции против более чем 50 российских банков, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 финансовых чиновников. В санкционный список попал, в частности, Газпромбанк. 23 ноября банки Турции, ОАЭ, Таиланда и Венгрии прекратили обслуживать карты китайской платежной системы UnionPay, эмитированные российским Газпромбанком.