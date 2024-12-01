Повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо, - Al Arabia
Режим Асада вперше за 10 років конфлікту в Сирії втратив контроль над другим за розміром містом країни Алеппо.
Про це пише Al Arabia, передає Цензор.НЕТ.
"Вперше від початку конфлікту місто Алеппо вийшло з-під контролю сирійських урядових сил", - заявив виданню голова Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абдель Рахман.
Він розповів, що "Хаят Тахрір аш-Шам" і союзні з ними опозиційні угруповання контролюють місто Алеппо, за винятком районів, контрольованих курдськими підрозділами. Кілька північних районів Алеппо, переважно населені сирійськими курдами, перебувають під контролем загонів YPG (національної армії Сирійського Курдистану).
Також у Сирійській обсерваторії з прав людини повідомили, що "Хаят Тахрір аш-Шам" і союзні опозиційні підрозділи захопили аеропорт Алеппо та десятки прилеглих міст у суботу.
Відновлення боїв в Алеппо
Зазначимо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
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Башар капут
Туреччина тим часом озброювала туркоманів.
Курдам без підтримки США довелося йти на компроміси з Башаром Асадом.
Курдський і американський військовий в Сирії.
Якщо ж говорити про фронт, то повстанці вже дійшли до Хами, але поки що вирішили підтягнути тили і накопичити сили, також зачищають по флангах
Орки розвалили Сірію щоб дешевий газ від арабів не пішов в ЄС.
І це я не згадую про інші країни Перської затоки, яким обвал ринку енергоносіїв і підсилення когось іншого непотрібні.
Тому бажання окремих заробити на транзиті зрозуміле, але реальність - це зона бойових дій ще дуже надовго. Де усі будуть проти усіх і вчорашні союзники будуть завтрашніми запеклими ворогами.
Близький Схід це купа лайна завантаженого в Ламборгіні і з центнером вибухівки всередині і схоже що будь-який рух там, активує детонатор. Дуже вже там все непросто і взаємопов'язано, і всі намагаються не допустити збагачення інших.
Це одна з причин, через що рашисти підтримали війну в Сирії своїми збройними силами.
Інші причини - це отримання на Середземномор'ї забезплатно двох військових баз - повітряної в Хмеймімі та морської - в Тартусі. А також прив'язка до загарбницьких планів пітьми шиїтського Ірану - союзника алавітів Асада.
Схоже, що Тереччина має на цей проєкт свої плани, в яких пітьмі місця не залишається.