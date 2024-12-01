Повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо, - Al Arabia

Режим Асада вперше за 10 років конфлікту в Сирії втратив контроль над другим за розміром містом країни Алеппо.

Про це пише Al Arabia, передає Цензор.НЕТ.

"Вперше від початку конфлікту місто Алеппо вийшло з-під контролю сирійських урядових сил", - заявив виданню голова Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абдель Рахман.

Він розповів, що "Хаят Тахрір аш-Шам" і союзні з ними опозиційні угруповання контролюють місто Алеппо, за винятком районів, контрольованих курдськими підрозділами. Кілька північних районів Алеппо, переважно населені сирійськими курдами, перебувають під контролем загонів YPG (національної армії Сирійського Курдистану).

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Також у Сирійській обсерваторії з прав людини повідомили, що "Хаят Тахрір аш-Шам" і союзні опозиційні підрозділи захопили аеропорт Алеппо та десятки прилеглих міст у суботу.

Відновлення боїв в Алеппо

Зазначимо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

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29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.