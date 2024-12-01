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Повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо, - Al Arabia

Сирійські повстанці у центрі Алеппо

Режим Асада вперше за 10 років конфлікту в Сирії втратив контроль над другим за розміром містом країни Алеппо.

Про це пише Al Arabia, передає Цензор.НЕТ.

"Вперше від початку конфлікту місто Алеппо вийшло з-під контролю сирійських урядових сил", - заявив виданню голова Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абдель Рахман.

Він розповів, що "Хаят Тахрір аш-Шам" і союзні з ними опозиційні угруповання контролюють місто Алеппо, за винятком районів, контрольованих курдськими підрозділами. Кілька північних районів Алеппо, переважно населені сирійськими курдами, перебувають під контролем загонів YPG (національної армії Сирійського Курдистану).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турецькі війська не беруть участі у конфлікті у Сирії, - глава МЗС Фідан

Також у Сирійській обсерваторії з прав людини повідомили, що "Хаят Тахрір аш-Шам" і союзні опозиційні підрозділи захопили аеропорт Алеппо та десятки прилеглих міст у суботу.

Відновлення боїв в Алеппо

Зазначимо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

Читайте також: Повстанці в Сирії зайшли в центр Алеппо, РФ пообіцяла Дамаску додаткову допомогу, - Reuters. ФОТОрепортаж

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

Автор: 

Сирія (1857) Асад Башар (200)


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Топ коментарі
+38
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01.12.2024 18:52
+37
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01.12.2024 18:46
+29
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01.12.2024 19:04
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Аллах Акбар
Башар капут
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01.12.2024 18:45 Відповісти
на самом деле там чуть сложнее чем кажется, Алеппо контролировали проАсадовские силы и проамериканские SDF. И там главное проходил путь в курдский Африн, который тоже больше проамериканский и ситуативно пророссийский, и он очень важен для американских SDF.
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01.12.2024 23:53 Відповісти
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01.12.2024 18:46 Відповісти
А у нас?
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01.12.2024 18:48 Відповісти
а вас 95 квартал
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01.12.2024 19:03 Відповісти
Кую тобі не в Украіні яйця не мішають?.
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01.12.2024 19:08 Відповісти
не знаю як там в "в не Україні", давно не був
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02.12.2024 02:28 Відповісти
пнх ухилянте
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01.12.2024 19:21 Відповісти
ну розкажіть, від чого я ухилився?
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02.12.2024 02:38 Відповісти
І вилізе ж якийсь дрищ-ухилянт... Нах до мамки під спідницю!
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01.12.2024 20:35 Відповісти
не хочете приєднатись?, разом поухиляємся, в підрозділі людей не вистачає.
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02.12.2024 02:41 Відповісти
Якщо це правда, то вибачаюсь... Та квартал якось пов'язаний із подіями в Сирії, і якби не квартал, ми б просувались вже в ростовській області???
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02.12.2024 06:22 Відповісти
Апять етат путін всєх пєрєіграл!
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01.12.2024 18:48 Відповісти
главний стєрх геополітікі!
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01.12.2024 18:52 Відповісти
Так само швидко кацапи втечуть з українських міст
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01.12.2024 18:51 Відповісти
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01.12.2024 18:52 Відповісти
Ооо, Густаво
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01.12.2024 18:59 Відповісти
Якраз дивлюсь 4 й сезон.
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01.12.2024 19:31 Відповісти
Густаво шикарний
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01.12.2024 19:34 Відповісти
Мені здається він в цьому серіалі переграЄ всіх, навіть головних героїв.
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01.12.2024 19:37 Відповісти
Там всі класні, особливо картель
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01.12.2024 19:56 Відповісти
Навіть не дивлячись на те що він гей.
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01.12.2024 20:07 Відповісти
Взагалі начхати. Чому всіх так підгорає. Це краще ніж розмінувати чонгар, лишити сотні людей домівок і при цьому залишатися потужним незламним гідрантом
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01.12.2024 22:09 Відповісти
Не зрозумів, що хотіли сказати.
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01.12.2024 22:24 Відповісти
а де війска асада та пуйла в цій картині?
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01.12.2024 18:57 Відповісти
А сирійська армія - це хто, це ті що втекли і залишили в "ангарах" бронетехніку та такі "штуки" як "Панцир"?
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01.12.2024 18:59 Відповісти
Америка сирійських курдів кинула через х...й ще при Трампі Першому.
Туреччина тим часом озброювала туркоманів.
Курдам без підтримки США довелося йти на компроміси з Башаром Асадом.
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01.12.2024 19:01 Відповісти
***** - ворог сирійських курдів. Ви забули, як курди разом з американцями роздовбали вагнерівців у 2018 році під Дейр-ез-Зором? Курди завжди були головними союзниками США в Сирії та Іраку. Але Трамп їх фактично зрадив.
Курдський і американський військовий в Сирії.

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01.12.2024 19:19 Відповісти
Прямо зараз туркомани (сирійська опозиція) зачищають свої тили і логістику від курдських анклавів де ті пригріли відступаючих солдат Асада.
Якщо ж говорити про фронт, то повстанці вже дійшли до Хами, але поки що вирішили підтягнути тили і накопичити сили, також зачищають по флангах
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01.12.2024 19:13 Відповісти
Як і *****, доречі. То й тех пре, як скажений, поки в США безвладдя.
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01.12.2024 20:31 Відповісти
Алла Я в Бар
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01.12.2024 18:54 Відповісти
Бамбите Дамба (тьху ***) Дамаск
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01.12.2024 18:56 Відповісти
А що там у Сакартвело ? Міліція Саакашвілі вже мочить своїх співгромадян після ПЛІЗ та СЕНКЮ десять років назад ? Швидко втратили свою ввічливість ! Ой швидко.
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01.12.2024 18:56 Відповісти
мусорам російська "модель развітія" набагато ближче, де вони ще гірші злочинців.
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01.12.2024 19:00 Відповісти
Колишній антимайдан Іванішвілі чимось відрізняється від колишнього антимайдану Коломойського (Зелених)?
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01.12.2024 19:15 Відповісти
Восімь лєт дамбили дамаск ?
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01.12.2024 18:58 Відповісти
З нетерпінням чекаю зображень голови Асада на шпиці.
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01.12.2024 19:02 Відповісти
Так він вроді втік у мацкву. Чекає, чим усе закінчиться.
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01.12.2024 19:05 Відповісти
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01.12.2024 19:04 Відповісти
Алепо перше за розміром, а не друге. До того ж економічна столиця
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01.12.2024 19:09 Відповісти
имелось ввиду по населению
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02.12.2024 00:24 Відповісти
За населенням Алепо перше. Дамаск - друге.
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02.12.2024 14:56 Відповісти
пуйло раскарячился на растяжке: Украина-Курск-Сирия
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01.12.2024 19:10 Відповісти
Еще и Грузия может быть...
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01.12.2024 19:22 Відповісти
Дай Боже!
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01.12.2024 19:32 Відповісти
За Грузію ху...ло буде чіплятись щоб перекрити трубу від Айзербаджана на пряму в ЄС. Раніше там Арменія затримувала проект але тепер армяни налаштовані брати участь, все питання в грузинах.
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01.12.2024 19:47 Відповісти
а дегенерат пуйло буде стріляти "орєшніком" чи "кокошніком"?
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01.12.2024 19:11 Відповісти
якутским помето посмешником
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01.12.2024 20:42 Відповісти
вболіваєм за всі сторони конфлікту. а якщо асада-пуйла зметуть - газ та нафта попруть до ЄС через Туреччину необмеженими кількостями і за копійки. То ж і пуйло і США дуже цього НЕ хочуть. А Ердоган хоче.
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01.12.2024 19:25 Відповісти
Х.....тягне час, кааліция з рушниками накрилась мідним тазом. Асада військо розсипеться як у 15 році там питання часу.у 2019 османи надавали їм по мордасам в Ідлібі, звідти все і почалося. Зараз проксіжурналюги в Києві і Мацкві задаються поостим питанням -ну как же так. Ето всьо ісламісти, бандіти. А три мільони біженців із Сирії в Туреччині теж бандити ?
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01.12.2024 19:16 Відповісти
З падінням режиму асада почнеться поступова руйнація режиму йухла.
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01.12.2024 19:21 Відповісти
Нехай людожери ріжуть одне одного та кацапів.
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01.12.2024 19:22 Відповісти
Скоро всі ті пропагандони Кремля, що кричали "Сирія - наша сакральна земля", розкажуть "Та кому ця пустеля потрібна!". І все спрацює, ще раз доводячи, що рабам потрібна не правда і свобода, а лише лапша на вуха і право першим подохнути за царя.
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01.12.2024 19:23 Відповісти
пуйло жирів з продажів газу в ЄС. а Сирія відділяє величезні поклади газу та нафти від Туреччини, де вже готовий хаб до ЄС через Болгарію і т.д. Просто уяви, що ще в 2010р. копійчаний газ Катару потрапив би до Туреччини та ЄС. пуйло б вже здох без євро/баксів
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01.12.2024 19:32 Відповісти
Ви упустили ще Саудитів там газу більше чим в Катарі, просто їм воно не треба поки екпортувати вони на родовищах одразу кладуть мініТЕС і транспортують електроенергію для своїх потреб.

Орки розвалили Сірію щоб дешевий газ від арабів не пішов в ЄС.
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01.12.2024 19:45 Відповісти
Вам би на мапу поглянути. Там цей газ, ще має пройти через Ірак (як мінімум). Той Ірак, де, культурно кажучи - непросто. А непросто через Іран, Аль-Каїду, Ісламську державу і ще купу незрозуміло кого, хто бігає по околицях і стріляє. А стріляти по газопроводу, це взагалі феєрична справа.
І це я не згадую про інші країни Перської затоки, яким обвал ринку енергоносіїв і підсилення когось іншого непотрібні.
Тому бажання окремих заробити на транзиті зрозуміле, але реальність - це зона бойових дій ще дуже надовго. Де усі будуть проти усіх і вчорашні союзники будуть завтрашніми запеклими ворогами.
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01.12.2024 19:45 Відповісти
Навіщо там Ірак якщо є Іорданія
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01.12.2024 19:48 Відповісти
Але що заважає протягти газопровод Саудівська Аравія-Іорданія-Ізраїль/Ліван/Єгипет? І без усіляких проблем, окрім політичних. А якщо згадати взагалі усі трубопроводи, то можна напевно протягти підводний Катар-Єгипет і залишитись з прибутком.
Близький Схід це купа лайна завантаженого в Ламборгіні і з центнером вибухівки всередині і схоже що будь-який рух там, активує детонатор. Дуже вже там все непросто і взаємопов'язано, і всі намагаються не допустити збагачення інших.
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01.12.2024 19:55 Відповісти
Они все согласятся за малую мзду. Вопрос в России, которое это не выгодно. А все эти исламисты легко покупаются за новый калаш и тачку.
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01.12.2024 20:08 Відповісти
Ердоган там все чітко вирахував і підготував. То ж залишається лише Сирія. Того вони з пуйлом там і бодались, і шось підказує іменно пуйло там створив війну.
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01.12.2024 20:20 Відповісти
Чесно кажучи, Ердоган не особливо краще від путлєра. І вірогідно два диктатори зможуть домовитись, розділивши вплив та заробітки з енергоносіїв, так як зараз домовились щодо Південного потоку, та нафти що йдуть з ерефії в Туреччину. Спасаючи економіки обох країн та фінансуючи війну проти України.
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01.12.2024 20:24 Відповісти
пуйлу та параші там нічого не світить - пуйло лише не дає тим ресурсам потрапити до Туреччини та ЄС. Ердоган виждав потрібний час - тепер йому ніщо не поміша самому з'їсти весь пиріг.
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01.12.2024 20:34 Відповісти
якщо асада-пуйла зметуть - газ та нафта попруть до ЄС через Туреччину необмеженими кількостями і за копійки. То ж і пуйло і США дуже цього НЕ хочуть. А Ердоган ХОЧЕ.
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01.12.2024 19:26 Відповісти
Ще не чорний лебідь (на жаль) для **** і не жирний песець, але вже сіреньке лебедятко і маленький песечок, здається вимальовуються
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01.12.2024 19:35 Відповісти
Україна повинна створювати чорних лебедів пуйлу щодня. Його ж салом по його сосалам - підігрівати міжетнічні конфлікти, підкупляти жадібних чинуш, диверсійні групи на безкрайніх просторах підарашки і т.д.
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01.12.2024 20:39 Відповісти
Все так, але...
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01.12.2024 20:40 Відповісти
Урок всем замораживателям конфликтов. Что все эти мирные договора фиксируют положение диктаторов как Асад, а не реальное положение дел.
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01.12.2024 20:06 Відповісти
Наші хлопці бандеровці.
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01.12.2024 20:28 Відповісти
Бравоооо!!!. Главное не останавливайтесь и не ведитесь на переговоры. Иначе все закончится очень печально
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01.12.2024 21:04 Відповісти
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01.12.2024 23:09 Відповісти
Біла лінія на карті - це вже спроєктований, але нереалізований газовий трубопровід між Катаром та Європою з хабом-конектором у Туреччині. Якби газовий трубопровід був побудований, дешевий газ із Катару через Туреччину потрапив би в Європу. І пітьма ще десятиліття тому могла залишитись без європейського ринку газу.
Це одна з причин, через що рашисти підтримали війну в Сирії своїми збройними силами.
Інші причини - це отримання на Середземномор'ї забезплатно двох військових баз - повітряної в Хмеймімі та морської - в Тартусі. А також прив'язка до загарбницьких планів пітьми шиїтського Ірану - союзника алавітів Асада.
Схоже, що Тереччина має на цей проєкт свої плани, в яких пітьмі місця не залишається.

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01.12.2024 23:30 Відповісти
Так там же ще Іорданія та Саудівська Аравія. Чи вони згодні?
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02.12.2024 08:08 Відповісти
Саме так.
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02.12.2024 12:23 Відповісти
все, за що беруться москалі виходить у них погано ))
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02.12.2024 07:24 Відповісти
 
 