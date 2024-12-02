РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6728 посетителей онлайн
Новости Война
20 635 50

Войска и дипломаты РФ бегут из Дамаска, - ГУР МО

Російські війська тікають з Дамаска

Россияне бегут из столицы Сирии - Дамаска. Военные и дипломаты РФ аврально покидают город.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"Оппозиционные к поддерживаемому Россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, состоялись первые городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.

Военный контингент государства-агрессора России сбежал из Хамы и эвакуировался на базу "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада", - говорится в сообщении.

Также читайте: Китай на примере России изучает, как обойти западные санкции в случае вторжения на Тайвань, - WSJ

По данным ГУР МО, первые вооруженные беспорядки начались в Дамаске.

"Российские военные и дипломаты аврально и срочно начали покидать столицу Сирии. Также россияне сбежали с военной базы в городе Хан-Шейхун, оставив там значительный арсенал вооружений и техники", - отметили там.

1 декабря 2024 года самолеты войск РФ нанесли авиаудары в районах Хан-Шейхуна. Цель - уничтожить технику РФ, которая перешла к оппозиционным силам.

"На фоне панического бегства российских войск в арабоязычных пабликах получила активное распространение новость об отставке командующего контингента рф генерала Киселя. В Москву "на ковер" также отозвали полковника Вадима Байкулова, который командовал подразделением российских спецназовцев - он должен объяснить вождям, почему подчиненный ему личный состав понес потери убитыми, а военная техника в Алеппо была захвачена", - подытожили в ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турецкие войска не участвуют в конфликте в Сирии, - глава МИД Фидан

Возобновление боев в Алеппо

Отметим, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Также читайте: КНДР передала оккупантам ракетные установки, которыми армия РФ теперь может обстреливать Харьков, - Forbes

Автор: 

россия (95489) Сирия (3145) ГУР (423)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+39
москальня так само буде драпати з Криму і Донецька, Маріуполя і Луганська
показать весь комментарий
02.12.2024 10:09
+22
Турецький султан глибоко ***** ятагана засунув. А якщо ще й з проворотом- то кацапи надовго про Близький Схід забудуть. На такій розтяжці кацапи ще не стояли. Кавказ, Середня Азія, тепер ще Сірія.... Тут нахрапом в гопника нічого не вийде, мабуть ***** кацапні. Дай боже щоб у нас забуксували, тварюки.
показать весь комментарий
02.12.2024 10:19
+21
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
показать весь комментарий
02.12.2024 10:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А статью прочитать, не? Бои идут уже в Хама и Хомс - это на полпути от Алеппо до Дамаска
показать весь комментарий
02.12.2024 10:21 Ответить
Я тільки що "відкрив" Дамаск на південь від Алеппо, як і вказано в статті.
показать весь комментарий
02.12.2024 10:26 Ответить
Кацапам скажи нехай відкриють та перестануть драпати.
показать весь комментарий
02.12.2024 10:28 Ответить
В Дамаскі була спроба перевороту. Владу намагався захопити родич Башара. При чому тут карта?
показать весь комментарий
02.12.2024 10:32 Ответить
москальня так само буде драпати з Криму і Донецька, Маріуполя і Луганська
показать весь комментарий
02.12.2024 10:09 Ответить
Після смерті *****, коли там павуки почнуть жерти друг друга за владу.
показать весь комментарий
02.12.2024 10:10 Ответить
Тот *****, чо был в начале уже может и сдох. ***** это не человек, а собирательный образ. Всегда можно быдлу подсунуть картинку с человеком похожим на *****, да и дип-фейк сейчас сделать не проблема, что не отличишь от оригинала
показать весь комментарий
02.12.2024 10:28 Ответить
+100500.
показать весь комментарий
02.12.2024 12:49 Ответить
ніхто з відти не побіжить...Бо ніхто не турбує окупантів..Вони впевнені що Київ не буде обстрілювати Маріуполь та інші міста... Якщо б обстрілювався б Марик то ніякий дурак би неїхав будувати..Ніякого дипломатичного рішення вже не буде... Хіба що проведуть референдум, коли не залишить проукраїнського населення..
показать весь комментарий
02.12.2024 12:50 Ответить
звідти
показать весь комментарий
03.12.2024 13:46 Ответить
ви ще не підустали розганяти мємчик про "коли ***** сдохне"? раша - то колективне *****! сдохнути повинні кацапи всіх національностей, які її населяють
показать весь комментарий
02.12.2024 13:09 Ответить
(задумливо):
Але Господа на дорозі в Дамаск рузьге навряд чи зустрінуть...
показать весь комментарий
02.12.2024 10:14 Ответить
Головне щоб осліпли,а Господь навряд чи до них прийде.Сатана хіба що
показать весь комментарий
02.12.2024 10:39 Ответить
Криси перші тікають з тонучого корабля.
показать весь комментарий
02.12.2024 10:15 Ответить
Турецький султан глибоко ***** ятагана засунув. А якщо ще й з проворотом- то кацапи надовго про Близький Схід забудуть. На такій розтяжці кацапи ще не стояли. Кавказ, Середня Азія, тепер ще Сірія.... Тут нахрапом в гопника нічого не вийде, мабуть ***** кацапні. Дай боже щоб у нас забуксували, тварюки.
показать весь комментарий
02.12.2024 10:19 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
показать весь комментарий
02.12.2024 10:22 Ответить
Чого ото тікать , подкрєплєніє в дорозі ж?
показать весь комментарий
02.12.2024 10:23 Ответить
Та да, і чого це вони... срюскіє ж "своїх не бросають"! ???

Я уявляю, як через тиждень-два, коли оці, що драпають, дай боже, будуть вантажитись на якісь баржі в Тартусі, всі пропогандони і "зет-воєнкори" будуть вити щодо зрадоньки зрадної. В них же там за 10 років вже насправді культ своєрідний створився щодо "братньої допомоги сирійськім братушкам" і "сіли рускава оріжіва в Сирії".
показать весь комментарий
02.12.2024 15:53 Ответить
В Тартусе и Латакии ещё совковые базы были. Практически самые боевые и новые корабли ЧФ там базировались постоянно. Подводные лодки стояли даже в Албании, но давно, потом прогнали их албанцы. Так и ходили они по квадратам Средиземного моря, в одном корабли 6 флота США, в друго рядом корабль ЧФ. Но авианосцы конечно вносили резкий контраст. В Пирее, Греция, часто видел Саратогу, или на Пальма де Мальорке но на рейде. Это на 1975-84гг. Соответственно и англичане на своих базах были, но больше авиация там была, о. Мальта и Гибралтар. Иногда облетали на форсаже лайнер тбх ,,Леонид Собинов,, Харриеры кругами, так гордилсь англичане на палубу высыпав, в круизах что были. Работал лайнер от порта Саутгемтон с рыжими пенсами, понять конечно можно. Железно НАТО всегда держало Средиземное море.
показать весь комментарий
02.12.2024 20:26 Ответить
треба було б на тій базі покинутій поритися. шахтьорські танки
показать весь комментарий
02.12.2024 10:24 Ответить
Жаль що кацапня тікає, треба щоб вони там лишилися на гумус.
показать весь комментарий
02.12.2024 10:24 Ответить
Аж лапти сверкают
показать весь комментарий
02.12.2024 10:25 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2024 11:17 Ответить
Смiюсь-представила реакцiю нашого люду, як щоб хтось вийшов на вулицю в цiх черевичках-лаптях...😂
показать весь комментарий
02.12.2024 17:54 Ответить
Якщо б вони тікали з Криму, то це була б приємна новина. Але це вже не при вислюку
показать весь комментарий
02.12.2024 10:27 Ответить
А так же хорошо было, по-домашнему...
показать весь комментарий
02.12.2024 10:32 Ответить
Жест добрай волі.
показать весь комментарий
02.12.2024 10:33 Ответить
А чего они не хотят сесть за стол перегаворав и дагаварицца?
показать весь комментарий
02.12.2024 10:34 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2024 12:50 Ответить
Повстанцям треба не Дамаск, а базу Хмеймім брати. Бо там кацапмька авіація.
показать весь комментарий
02.12.2024 10:36 Ответить
Тартус теж не завадило б.
показать весь комментарий
02.12.2024 10:41 Ответить
Нехай щастить!!!
показать весь комментарий
02.12.2024 10:50 Ответить
Двойка
показать весь комментарий
02.12.2024 10:56 Ответить
Усі ті військові будуть направлені вгадайте куди?
показать весь комментарий
02.12.2024 11:12 Ответить
Ось де мав відбутись український контрнаступ, в Сирії. Там тепло, щонайменьше. І цапів видно здалеку
показать весь комментарий
02.12.2024 11:46 Ответить
Анально залишають місто.
показать весь комментарий
02.12.2024 12:26 Ответить
Ось якби зараз повстанціям підкинути Стінгерів та Джевелінів! Так, ці повстанці не кращі Хамаса, але зараз вони фактично по нашій стороні бо @издят росіян і їх халуїв. Поразка рашки в Сірії могла б дати шаленний ефект і в Україні. Але найбільше що зробить Захід це поміняє памперс і знову стурбується. Може наміть сильно.
показать весь комментарий
02.12.2024 12:35 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=46590 Слухи про… (Часть 1)

ПРО СИРИЮ

Согласно слухам из совершенно анонимных источников, Башар Асад наотрез отказывается возвращаться из москвы в Дамаск. Якобы, он очень полюбил мясо снеговиков, а в Дамаске снега нет совершенно. Судя по всему, зимнюю пору он желает провести в местах, где снег бывает регулярно. С другой стороны, местные хирурги помогут ему укрепить шею так, чтобы она оказалась устойчивой к любым поперечным нагрузкам, которые может обеспечить хоть металл, а хоть и веревка. Правда, с учетом судьбы Муамара Каддафи, чисто факультативно, ему бы хорошо подлечить и противоположное голове место на туловище, но это уже не обязательно, а в режиме «чтобы два раза не вставать».

А тем временем, про-турецкие повстанцы подошли к городу Хама, после которого останется дойти до Хомса, и можно сказать, что Западная часть Сирии, где находится военно-морская база федерации Латакия и военно-воздушная - Хмеймим, будут полностью отрезаны от остальной территории Сирии. Кстати, от нее будет отрезан и Дамаск. А если такое произойдет, то вопрос укрепления невероятно длинной шеи Асада встанет в полный рост. Поэтому он счел за благо спрятать свою шею среди стволов березок.

Тем временем, позавчера в конце дня прошло сообщение от том, что прутин намерен в течение последующих 72 часов перекинуть в Сирию 4 фронтовых бомбардировщика Су-34, оружие и боеприпасы. И если самолеты могут долететь до места своим ходом, то оружие и боеприпасы за такой короткий срок можно доставить исключительно по воздуху. Сколько он там сможет перебросить - большой вопрос, как и вопрос - кому оно достанется.

Дело в том, что повстанцы захватили https://x.com/Tendar/status/1863158643035648131 авиабазу Квейрис , а на ней был организован арсенал различного вида вооружений и боеприпасов российского производства. Его там оказалось настолько много и оно настолько разнообразно, что только этим оружием повстанцы могут обеспечивать свои операции на несколько месяцев вперед. А как пишут наши коллеги, по их данным, отступающий из Алеппо противник подорвал как минимум один крупный арсенал с боеприпасами и оружием. Но уже очевидно, что полностью «зачистить» подобные склады не удалось и теперь российское оружие будет работать против асадовых войск и лаптей.

Так что срочная переброска оружия - дело пафосное, но вот часть этого оружия уже развернулась против своих хозяев. Ну а сколько точно такого оружия вывернул ЦАХАЛ у Хезболы, это просто какая-то фантастика. Уже известно о том, что часть железа будет использована против тех, кому лапти его поставляли, а остальное - будет уничтожено. Так что именно в этом случае можно вспомнить пророческие слова Остапа Ибрагимовича Бендера: «Грузите апельсины бочками». Ну а совокупность этих слухов у самих лаптей вызывает нехорошие ощущения такого свойства:

«Такие опасения высказал источник в Минобороны. «После того, что произошло в Алеппо, в Сирии вообще из-за предательства турок, от Эрдогана можно ждать чего угодно. Есть основания думать, что будут организованы серьезные проблемы в Крыму», - сказал он. Помощью врагу могут быть наводка ракет и беспилотников на важные объекты на полуострове, разведывательная информация и даже, возможно, «какие-то действия, связанные с оружием». Хотя насчет вооружений подтверждения информации пока нет».

Причем, эти опасения звучат не только от сапогов, но и непосредственно из конюшни товарища Лаврова. Там тоже говорят о том, что от Эрдогана можно ожидать чего угодно, в плохом смысле.
https://dl-news.defence-line.org/?p=46590
показать весь комментарий
02.12.2024 12:53 Ответить
Ну-у, так вже незабаром відкриття турецької військово-морської бази в Тартусі...
А що, турків "там нЄту".
показать весь комментарий
02.12.2024 13:11 Ответить
То добра новина. Ось тільки Залужного нашим ЗСУ зараз не вистачає. А грузинській Революції (опозиції) - Саакашвілі.
показать весь комментарий
02.12.2024 14:31 Ответить
Нам, як і грузинам, виборів не вистачає
показать весь комментарий
02.12.2024 14:48 Ответить
Схоже, турки на чиїсь гроші добряче попрацювали над тим, аби "повстанці" мали на озброєнні танкові батальйони з робочою технікою.

Бритва Оккама: то, як зараз розвиваються "наступи повстанців" дає очевидну і просту версію: 4 роки Турція готувала експедиційний корпус для знищення режиму Асада під видом "повстанці знайшли танки та РСЗВ в печерах". Мабуть дуже вже ***** та Асад допікли Ердогана...
показать весь комментарий
02.12.2024 15:49 Ответить
Сирійці, долучайтеся в Україні до боротьби зі спільним ворогом з **********.
показать весь комментарий
02.12.2024 18:19 Ответить
хоч у когось все добре. Завдяки нам карабах відійшов законному хазяїну, тепер асада повалять і багаторічна війна в сирії закінчиться. Якщо б грузія не щолкала клювом, могла б підібрати абхазію, японія - свої острови, а південна корея - північну. І тільки у нас повна ж*па. Без просвіту.
показать весь комментарий
03.12.2024 00:32 Ответить
 
 