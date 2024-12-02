Войска и дипломаты РФ бегут из Дамаска, - ГУР МО

Россияне бегут из столицы Сирии - Дамаска. Военные и дипломаты РФ аврально покидают город.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"Оппозиционные к поддерживаемому Россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, состоялись первые городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.



Военный контингент государства-агрессора России сбежал из Хамы и эвакуировался на базу "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада", - говорится в сообщении.

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По данным ГУР МО, первые вооруженные беспорядки начались в Дамаске.

"Российские военные и дипломаты аврально и срочно начали покидать столицу Сирии. Также россияне сбежали с военной базы в городе Хан-Шейхун, оставив там значительный арсенал вооружений и техники", - отметили там.

1 декабря 2024 года самолеты войск РФ нанесли авиаудары в районах Хан-Шейхуна. Цель - уничтожить технику РФ, которая перешла к оппозиционным силам.

"На фоне панического бегства российских войск в арабоязычных пабликах получила активное распространение новость об отставке командующего контингента рф генерала Киселя. В Москву "на ковер" также отозвали полковника Вадима Байкулова, который командовал подразделением российских спецназовцев - он должен объяснить вождям, почему подчиненный ему личный состав понес потери убитыми, а военная техника в Алеппо была захвачена", - подытожили в ГУР МО.

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Возобновление боев в Алеппо

Отметим, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

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