Войска и дипломаты РФ бегут из Дамаска, - ГУР МО
Россияне бегут из столицы Сирии - Дамаска. Военные и дипломаты РФ аврально покидают город.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
"Оппозиционные к поддерживаемому Россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, состоялись первые городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.
Военный контингент государства-агрессора России сбежал из Хамы и эвакуировался на базу "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада", - говорится в сообщении.
По данным ГУР МО, первые вооруженные беспорядки начались в Дамаске.
"Российские военные и дипломаты аврально и срочно начали покидать столицу Сирии. Также россияне сбежали с военной базы в городе Хан-Шейхун, оставив там значительный арсенал вооружений и техники", - отметили там.
1 декабря 2024 года самолеты войск РФ нанесли авиаудары в районах Хан-Шейхуна. Цель - уничтожить технику РФ, которая перешла к оппозиционным силам.
"На фоне панического бегства российских войск в арабоязычных пабликах получила активное распространение новость об отставке командующего контингента рф генерала Киселя. В Москву "на ковер" также отозвали полковника Вадима Байкулова, который командовал подразделением российских спецназовцев - он должен объяснить вождям, почему подчиненный ему личный состав понес потери убитыми, а военная техника в Алеппо была захвачена", - подытожили в ГУР МО.
Возобновление боев в Алеппо
Отметим, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
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Але Господа на дорозі в Дамаск рузьге навряд чи зустрінуть...
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Я уявляю, як через тиждень-два, коли оці, що драпають, дай боже, будуть вантажитись на якісь баржі в Тартусі, всі пропогандони і "зет-воєнкори" будуть вити щодо зрадоньки зрадної. В них же там за 10 років вже насправді культ своєрідний створився щодо "братньої допомоги сирійськім братушкам" і "сіли рускава оріжіва в Сирії".
ПРО СИРИЮ
Согласно слухам из совершенно анонимных источников, Башар Асад наотрез отказывается возвращаться из москвы в Дамаск. Якобы, он очень полюбил мясо снеговиков, а в Дамаске снега нет совершенно. Судя по всему, зимнюю пору он желает провести в местах, где снег бывает регулярно. С другой стороны, местные хирурги помогут ему укрепить шею так, чтобы она оказалась устойчивой к любым поперечным нагрузкам, которые может обеспечить хоть металл, а хоть и веревка. Правда, с учетом судьбы Муамара Каддафи, чисто факультативно, ему бы хорошо подлечить и противоположное голове место на туловище, но это уже не обязательно, а в режиме «чтобы два раза не вставать».
А тем временем, про-турецкие повстанцы подошли к городу Хама, после которого останется дойти до Хомса, и можно сказать, что Западная часть Сирии, где находится военно-морская база федерации Латакия и военно-воздушная - Хмеймим, будут полностью отрезаны от остальной территории Сирии. Кстати, от нее будет отрезан и Дамаск. А если такое произойдет, то вопрос укрепления невероятно длинной шеи Асада встанет в полный рост. Поэтому он счел за благо спрятать свою шею среди стволов березок.
Тем временем, позавчера в конце дня прошло сообщение от том, что прутин намерен в течение последующих 72 часов перекинуть в Сирию 4 фронтовых бомбардировщика Су-34, оружие и боеприпасы. И если самолеты могут долететь до места своим ходом, то оружие и боеприпасы за такой короткий срок можно доставить исключительно по воздуху. Сколько он там сможет перебросить - большой вопрос, как и вопрос - кому оно достанется.
Дело в том, что повстанцы захватили https://x.com/Tendar/status/1863158643035648131 авиабазу Квейрис , а на ней был организован арсенал различного вида вооружений и боеприпасов российского производства. Его там оказалось настолько много и оно настолько разнообразно, что только этим оружием повстанцы могут обеспечивать свои операции на несколько месяцев вперед. А как пишут наши коллеги, по их данным, отступающий из Алеппо противник подорвал как минимум один крупный арсенал с боеприпасами и оружием. Но уже очевидно, что полностью «зачистить» подобные склады не удалось и теперь российское оружие будет работать против асадовых войск и лаптей.
Так что срочная переброска оружия - дело пафосное, но вот часть этого оружия уже развернулась против своих хозяев. Ну а сколько точно такого оружия вывернул ЦАХАЛ у Хезболы, это просто какая-то фантастика. Уже известно о том, что часть железа будет использована против тех, кому лапти его поставляли, а остальное - будет уничтожено. Так что именно в этом случае можно вспомнить пророческие слова Остапа Ибрагимовича Бендера: «Грузите апельсины бочками». Ну а совокупность этих слухов у самих лаптей вызывает нехорошие ощущения такого свойства:
«Такие опасения высказал источник в Минобороны. «После того, что произошло в Алеппо, в Сирии вообще из-за предательства турок, от Эрдогана можно ждать чего угодно. Есть основания думать, что будут организованы серьезные проблемы в Крыму», - сказал он. Помощью врагу могут быть наводка ракет и беспилотников на важные объекты на полуострове, разведывательная информация и даже, возможно, «какие-то действия, связанные с оружием». Хотя насчет вооружений подтверждения информации пока нет».
Причем, эти опасения звучат не только от сапогов, но и непосредственно из конюшни товарища Лаврова. Там тоже говорят о том, что от Эрдогана можно ожидать чего угодно, в плохом смысле.
https://dl-news.defence-line.org/?p=46590
А що, турків "там нЄту".
Бритва Оккама: то, як зараз розвиваються "наступи повстанців" дає очевидну і просту версію: 4 роки Турція готувала експедиційний корпус для знищення режиму Асада під видом "повстанці знайшли танки та РСЗВ в печерах". Мабуть дуже вже ***** та Асад допікли Ердогана...