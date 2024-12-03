Российский контингент в Сирии находится в подавленном состоянии. Правительственная армия и военные подразделения РФ несут значительные потери и хаотически отступают, - ГУР
Личный состав российского военного контингента в Сирии находится в подавленном состоянии из-за успехов оппозиционных сил - захвата Алеппо, боевых действий в районе Хамы и продвижения к Хомсу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, правительственная сирийская армия и военные подразделения государства-агрессора России несут значительные потери, убегают с позиций, оставляют вооружение и технику - отступление носит хаотичный характер.
"В город Хама, где происходят боевые столкновения, срочно отправляют арабо-российских переводчиков - очевидно, для нужд офицеров ВС РФ, которые пытаются привести в чувство войска Башара Асада. Плановые ротации российских войск в Сирии приостановлены. На подмогу в ближневосточную страну московские вожди решили прислать наемников из "частных военных компаний" - ожидается прибытие боевиков, вероятно, из так называемого "Африканского корпуса", - отмечают в ГУР.
Ранее в ГУР отмечали, что войска и дипломаты РФ бегут из Дамаска.
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цікаво - наші чи користується перекладачем?
А те що у нас, в Україні цікавить?
Чим він більше бомбить Сирію, тим у нього менше бомб для України.
Це елементарно.
Тут я згадую старий єврейський анекдот про єврея, який на початку 1930-х в Німеччині читав нацистські газети, а не єврейські, бо в нацистських писали приємні для нього новини про те, що євреї захопили світ, а в єврейських розповідали лише про бідність, злидні, лиха й погроми.
Як почитати українські джерела, так нам вже гаплик, а як почитати російські, так виходить, що потужна Україна рулить світом і ось-ось дійде до Красної площі.
(с) Валерій Пекар (https://www.facebook.com/share/p/19EqnnXG4n/)
Сидять Абдулла і Мойша в своїх окопах, час від часу пострілюють один в одного. Та раптом Абдулла перестає стріляти. "Гей, Абдулла! - кричить Мойша. Шо, патрони скінчилися? То повзи сюди, я тобі продам трохи!"