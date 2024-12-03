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Российский контингент в Сирии находится в подавленном состоянии. Правительственная армия и военные подразделения РФ несут значительные потери и хаотически отступают, - ГУР

Сирійські повстанці увійшли у центр Алеппо 30 листопада

Личный состав российского военного контингента в Сирии находится в подавленном состоянии из-за успехов оппозиционных сил - захвата Алеппо, боевых действий в районе Хамы и продвижения к Хомсу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, правительственная сирийская армия и военные подразделения государства-агрессора России несут значительные потери, убегают с позиций, оставляют вооружение и технику - отступление носит хаотичный характер.

"В город Хама, где происходят боевые столкновения, срочно отправляют арабо-российских переводчиков - очевидно, для нужд офицеров ВС РФ, которые пытаются привести в чувство войска Башара Асада. Плановые ротации российских войск в Сирии приостановлены. На подмогу в ближневосточную страну московские вожди решили прислать наемников из "частных военных компаний" - ожидается прибытие боевиков, вероятно, из так называемого "Африканского корпуса", - отмечают в ГУР.

Читайте также: РФ и Иран несут основную ответственность за деградацию ситуации с безопасностью в Сирии, - МИД Украины

Ранее в ГУР отмечали, что войска и дипломаты РФ бегут из Дамаска.

Автор: 

армия РФ (19180) Сирия (3145) ГУР (423)


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Топ комментарии
+20
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03.12.2024 11:19
+18
Ну хоч у сирійців приємні новини...
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03.12.2024 11:09
+16
Російська пропаганда каже, що сирійські повстанці досягли успіху завдяки підтримці України.

Тут я згадую старий єврейський анекдот про єврея, який на початку 1930-х в Німеччині читав нацистські газети, а не єврейські, бо в нацистських писали приємні для нього новини про те, що євреї захопили світ, а в єврейських розповідали лише про бідність, злидні, лиха й погроми.

Як почитати українські джерела, так нам вже гаплик, а як почитати російські, так виходить, що потужна Україна рулить світом і ось-ось дійде до Красної площі.
(с) Валерій Пекар (https://www.facebook.com/share/p/19EqnnXG4n/)
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03.12.2024 12:02
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шо - ГУР новини читає?
цікаво - наші чи користується перекладачем?
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03.12.2024 11:02 Ответить
ГУРівець шевченко їм маляву прислав - в СІЗО час є новини моніторити ...
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03.12.2024 11:22 Ответить
Ауслендера слухає.
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03.12.2024 11:22 Ответить
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03.12.2024 11:37 Ответить
Тебе чекають
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03.12.2024 11:28 Ответить
Ну хоч у сирійців приємні новини...
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03.12.2024 11:09 Ответить
за наш рахунок
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04.12.2024 00:56 Ответить
"Шеф! Всё прапало! Гипс снимают!"
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03.12.2024 11:17 Ответить
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03.12.2024 11:19 Ответить
і будапешт)
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04.12.2024 01:00 Ответить
Алеппо повернувся в радную гавань!
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03.12.2024 11:21 Ответить
КАбами вже ******** Алеппо. )(уйлу насрати на ту Сирію,він зубами вчепився в Україну і вигризає по куску
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03.12.2024 11:22 Ответить
Так ******** чи насрати?
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03.12.2024 11:25 Ответить
Вас ...особисто....дуже цікавить Сирія ?.../от мені насрати/
А те що у нас, в Україні цікавить?
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03.12.2024 11:30 Ответить
А всьому світу насрати, що в Україні?
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03.12.2024 11:38 Ответить
Вуйку, це різні фронти однієї і тієї ж війни.
Чим він більше бомбить Сирію, тим у нього менше бомб для України.
Це елементарно.
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03.12.2024 11:44 Ответить
Ну от тобі і більшості українців насрати, що там у Сирії. То чому, по-твоєму американці і європейці мають перейматися, що там в Україні? )
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03.12.2024 11:57 Ответить
американці у сирії забрали 3ій потенціал зброї в світі? вперше чую.
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04.12.2024 00:59 Ответить
Як раніше казали ...наступать бежать, отступать лежать, так какая разница....от ху...лята цю тактику і використовують
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03.12.2024 11:26 Ответить
Пойдут на сакральные жертвы лаптями вперед.
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03.12.2024 11:48 Ответить
Так для них це не проблема, у них уся історія пройшла під гаслом.... Матері ще понароджують... Тому керівництву пофиг
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03.12.2024 13:21 Ответить
Російська пропаганда каже, що сирійські повстанці досягли успіху завдяки підтримці України.

Тут я згадую старий єврейський анекдот про єврея, який на початку 1930-х в Німеччині читав нацистські газети, а не єврейські, бо в нацистських писали приємні для нього новини про те, що євреї захопили світ, а в єврейських розповідали лише про бідність, злидні, лиха й погроми.

Як почитати українські джерела, так нам вже гаплик, а як почитати російські, так виходить, що потужна Україна рулить світом і ось-ось дійде до Красної площі.
(с) Валерій Пекар (https://www.facebook.com/share/p/19EqnnXG4n/)
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03.12.2024 12:02 Ответить
А я згадую єврейський анекдот часів "шестиденної війни".
Сидять Абдулла і Мойша в своїх окопах, час від часу пострілюють один в одного. Та раптом Абдулла перестає стріляти. "Гей, Абдулла! - кричить Мойша. Шо, патрони скінчилися? То повзи сюди, я тобі продам трохи!"
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03.12.2024 12:24 Ответить
А воно зараз щось так і є, Ізраїль продає в рашу військові технології а ті потім повертаються до арабів озброєнням.
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03.12.2024 12:42 Ответить
Так а я про що...
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03.12.2024 12:43 Ответить
Спасиба. Срочно переключаюсь на Известия и Аргументы и Fuckты 😁
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03.12.2024 14:20 Ответить
👍
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03.12.2024 15:15 Ответить
Ось приклад і«червоні лінії»для всього світу.Дають мемелю і не бояться ескалації і застосування ****** ядерки.
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03.12.2024 12:17 Ответить
Алеппо це нова Курщина. Росія стягне війська зі східного фронту, щоб воювати там.
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03.12.2024 14:17 Ответить
Та ви спеціяліст неабиякий!
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03.12.2024 15:16 Ответить
Та не такий як Головнокомандуючий 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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03.12.2024 15:36 Ответить
Сподіваюсь.
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03.12.2024 16:44 Ответить
Вибачаюсь - неправильно написав Курвщина 😁
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03.12.2024 15:39 Ответить
Козломордые массово получают квартиры в Алеппо и Дамаске??
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03.12.2024 16:18 Ответить
Мабуть ні: там клімат не такий приємний, як в Маріуполі чи в Криму.
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03.12.2024 16:46 Ответить
Я можу навіть без ГУР в твітері прочитати що вчора А-10 під Дер-ез-Зором покрошили конвой іранських найманців що із Іраку прямували на допомогу асадитам
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04.12.2024 01:09 Ответить
 
 