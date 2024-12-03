Российский контингент в Сирии находится в подавленном состоянии. Правительственная армия и военные подразделения РФ несут значительные потери и хаотически отступают, - ГУР

Личный состав российского военного контингента в Сирии находится в подавленном состоянии из-за успехов оппозиционных сил - захвата Алеппо, боевых действий в районе Хамы и продвижения к Хомсу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, правительственная сирийская армия и военные подразделения государства-агрессора России несут значительные потери, убегают с позиций, оставляют вооружение и технику - отступление носит хаотичный характер.

"В город Хама, где происходят боевые столкновения, срочно отправляют арабо-российских переводчиков - очевидно, для нужд офицеров ВС РФ, которые пытаются привести в чувство войска Башара Асада. Плановые ротации российских войск в Сирии приостановлены. На подмогу в ближневосточную страну московские вожди решили прислать наемников из "частных военных компаний" - ожидается прибытие боевиков, вероятно, из так называемого "Африканского корпуса", - отмечают в ГУР.

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Ранее в ГУР отмечали, что войска и дипломаты РФ бегут из Дамаска.