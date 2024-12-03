Російський контингент у Сирії у пригніченому стані. Урядова армія та військові підрозділи РФ зазнають значних втрат і хаотично відступають, - ГУР
Особовий склад російського військового контингенту у Сирії перебуває у пригніченому стані через успіхи опозиційних сил - захоплення Алеппо, бойові дії у районі Хами та просування до Хомса.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, урядова сирійська армія та військові підрозділи держави-агресора Росії зазнають значних втрат, тікають з позицій, залишають озброєння й техніку - відступ має хаотичний характер.
"До міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів - вочевидь, для потреб офіцерів зс рф, які намагаються привести до тями війська Башара Асада. Планові ротації російських військ у Сирії призупинені. На підмогу у близькосхідну країну московські вожді вирішили надіслати найманців із "приватних військових компаній" - очікується прибуття бойовиків, ймовірно, із так званого "Африканського корпусу", - наголошують у ГУР.
Раніше у ГУР наголошували, що війська та дипломати РФ тікають із Дамаска.
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цікаво - наші чи користується перекладачем?
А те що у нас, в Україні цікавить?
Чим він більше бомбить Сирію, тим у нього менше бомб для України.
Це елементарно.
Тут я згадую старий єврейський анекдот про єврея, який на початку 1930-х в Німеччині читав нацистські газети, а не єврейські, бо в нацистських писали приємні для нього новини про те, що євреї захопили світ, а в єврейських розповідали лише про бідність, злидні, лиха й погроми.
Як почитати українські джерела, так нам вже гаплик, а як почитати російські, так виходить, що потужна Україна рулить світом і ось-ось дійде до Красної площі.
(с) Валерій Пекар (https://www.facebook.com/share/p/19EqnnXG4n/)
Сидять Абдулла і Мойша в своїх окопах, час від часу пострілюють один в одного. Та раптом Абдулла перестає стріляти. "Гей, Абдулла! - кричить Мойша. Шо, патрони скінчилися? То повзи сюди, я тобі продам трохи!"