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Російський контингент у Сирії у пригніченому стані. Урядова армія та військові підрозділи РФ зазнають значних втрат і хаотично відступають, - ГУР

Сирійські повстанці увійшли у центр Алеппо 30 листопада

Особовий склад російського військового контингенту у Сирії перебуває у пригніченому стані через успіхи опозиційних сил - захоплення Алеппо, бойові дії у районі Хами та просування до Хомса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, урядова сирійська армія та військові підрозділи держави-агресора Росії зазнають значних втрат, тікають з позицій, залишають озброєння й техніку - відступ має хаотичний характер.

"До міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів - вочевидь, для потреб офіцерів зс рф, які намагаються привести до тями війська Башара Асада. Планові ротації російських військ у Сирії призупинені. На підмогу у близькосхідну країну московські вожді вирішили надіслати найманців із "приватних військових компаній" - очікується прибуття бойовиків, ймовірно, із так званого "Африканського корпусу", - наголошують у ГУР.

Читайте також: РФ та Іран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії, - МЗС України

Раніше у ГУР наголошували, що війська та дипломати РФ тікають із Дамаска.

Автор: 

армія рф (17236) Сирія (1857) ГУР (491)


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Топ коментарі
+20
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03.12.2024 11:19
+18
Ну хоч у сирійців приємні новини...
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03.12.2024 11:09
+16
Російська пропаганда каже, що сирійські повстанці досягли успіху завдяки підтримці України.

Тут я згадую старий єврейський анекдот про єврея, який на початку 1930-х в Німеччині читав нацистські газети, а не єврейські, бо в нацистських писали приємні для нього новини про те, що євреї захопили світ, а в єврейських розповідали лише про бідність, злидні, лиха й погроми.

Як почитати українські джерела, так нам вже гаплик, а як почитати російські, так виходить, що потужна Україна рулить світом і ось-ось дійде до Красної площі.
(с) Валерій Пекар (https://www.facebook.com/share/p/19EqnnXG4n/)
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03.12.2024 12:02
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шо - ГУР новини читає?
цікаво - наші чи користується перекладачем?
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03.12.2024 11:02 Відповісти
ГУРівець шевченко їм маляву прислав - в СІЗО час є новини моніторити ...
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03.12.2024 11:22 Відповісти
Ауслендера слухає.
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03.12.2024 11:22 Відповісти
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03.12.2024 11:37 Відповісти
Тебе чекають
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03.12.2024 11:28 Відповісти
Ну хоч у сирійців приємні новини...
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03.12.2024 11:09 Відповісти
за наш рахунок
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04.12.2024 00:56 Відповісти
"Шеф! Всё прапало! Гипс снимают!"
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03.12.2024 11:17 Відповісти
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03.12.2024 11:19 Відповісти
і будапешт)
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04.12.2024 01:00 Відповісти
Алеппо повернувся в радную гавань!
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03.12.2024 11:21 Відповісти
КАбами вже ******** Алеппо. )(уйлу насрати на ту Сирію,він зубами вчепився в Україну і вигризає по куску
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03.12.2024 11:22 Відповісти
Так ******** чи насрати?
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03.12.2024 11:25 Відповісти
Вас ...особисто....дуже цікавить Сирія ?.../от мені насрати/
А те що у нас, в Україні цікавить?
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03.12.2024 11:30 Відповісти
А всьому світу насрати, що в Україні?
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03.12.2024 11:38 Відповісти
Вуйку, це різні фронти однієї і тієї ж війни.
Чим він більше бомбить Сирію, тим у нього менше бомб для України.
Це елементарно.
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03.12.2024 11:44 Відповісти
Ну от тобі і більшості українців насрати, що там у Сирії. То чому, по-твоєму американці і європейці мають перейматися, що там в Україні? )
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03.12.2024 11:57 Відповісти
американці у сирії забрали 3ій потенціал зброї в світі? вперше чую.
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04.12.2024 00:59 Відповісти
Як раніше казали ...наступать бежать, отступать лежать, так какая разница....от ху...лята цю тактику і використовують
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03.12.2024 11:26 Відповісти
Пойдут на сакральные жертвы лаптями вперед.
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03.12.2024 11:48 Відповісти
Так для них це не проблема, у них уся історія пройшла під гаслом.... Матері ще понароджують... Тому керівництву пофиг
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03.12.2024 13:21 Відповісти
Російська пропаганда каже, що сирійські повстанці досягли успіху завдяки підтримці України.

Тут я згадую старий єврейський анекдот про єврея, який на початку 1930-х в Німеччині читав нацистські газети, а не єврейські, бо в нацистських писали приємні для нього новини про те, що євреї захопили світ, а в єврейських розповідали лише про бідність, злидні, лиха й погроми.

Як почитати українські джерела, так нам вже гаплик, а як почитати російські, так виходить, що потужна Україна рулить світом і ось-ось дійде до Красної площі.
(с) Валерій Пекар (https://www.facebook.com/share/p/19EqnnXG4n/)
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03.12.2024 12:02 Відповісти
А я згадую єврейський анекдот часів "шестиденної війни".
Сидять Абдулла і Мойша в своїх окопах, час від часу пострілюють один в одного. Та раптом Абдулла перестає стріляти. "Гей, Абдулла! - кричить Мойша. Шо, патрони скінчилися? То повзи сюди, я тобі продам трохи!"
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03.12.2024 12:24 Відповісти
А воно зараз щось так і є, Ізраїль продає в рашу військові технології а ті потім повертаються до арабів озброєнням.
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03.12.2024 12:42 Відповісти
Так а я про що...
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03.12.2024 12:43 Відповісти
Спасиба. Срочно переключаюсь на Известия и Аргументы и Fuckты 😁
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03.12.2024 14:20 Відповісти
👍
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03.12.2024 15:15 Відповісти
Ось приклад і«червоні лінії»для всього світу.Дають мемелю і не бояться ескалації і застосування ****** ядерки.
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03.12.2024 12:17 Відповісти
Алеппо це нова Курщина. Росія стягне війська зі східного фронту, щоб воювати там.
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03.12.2024 14:17 Відповісти
Та ви спеціяліст неабиякий!
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03.12.2024 15:16 Відповісти
Та не такий як Головнокомандуючий 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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03.12.2024 15:36 Відповісти
Сподіваюсь.
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03.12.2024 16:44 Відповісти
Вибачаюсь - неправильно написав Курвщина 😁
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03.12.2024 15:39 Відповісти
Козломордые массово получают квартиры в Алеппо и Дамаске??
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03.12.2024 16:18 Відповісти
Мабуть ні: там клімат не такий приємний, як в Маріуполі чи в Криму.
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03.12.2024 16:46 Відповісти
Я можу навіть без ГУР в твітері прочитати що вчора А-10 під Дер-ез-Зором покрошили конвой іранських найманців що із Іраку прямували на допомогу асадитам
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04.12.2024 01:09 Відповісти
 
 