Російський контингент у Сирії у пригніченому стані. Урядова армія та військові підрозділи РФ зазнають значних втрат і хаотично відступають, - ГУР

Особовий склад російського військового контингенту у Сирії перебуває у пригніченому стані через успіхи опозиційних сил - захоплення Алеппо, бойові дії у районі Хами та просування до Хомса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, урядова сирійська армія та військові підрозділи держави-агресора Росії зазнають значних втрат, тікають з позицій, залишають озброєння й техніку - відступ має хаотичний характер.

"До міста Хама, де відбуваються бойові зіткнення, терміново відправляють арабсько-російських перекладачів - вочевидь, для потреб офіцерів зс рф, які намагаються привести до тями війська Башара Асада. Планові ротації російських військ у Сирії призупинені. На підмогу у близькосхідну країну московські вожді вирішили надіслати найманців із "приватних військових компаній" - очікується прибуття бойовиків, ймовірно, із так званого "Африканського корпусу", - наголошують у ГУР.

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Раніше у ГУР наголошували, що війська та дипломати РФ тікають із Дамаска.