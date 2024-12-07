Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном: Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. ВIДЕО
У суботу, 7 грудня, в Парижі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном. За підсумками зустрічі сторони домовилися працювати разом.
Про це в Telegram заявив президент Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави назвав свою зустріч із Трампом та Макроном "хорошою і продуктивною".
"Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі", - заявив Зеленський.
За його словами, під час тристоронньої зустрічі йшлося про "наших людей", ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.
"Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий", - підсумував очільник держави.
Нагадаємо, що 7 грудня в Парижі відбулася тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Макрона.Вона тривала понад 30 хвилин.
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"Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони втратили 400 000 солдатів і набагато більше цивільних", - Трамп
Геній пліснявої дипломатії. ХотьПоржом.
Створення DOGE департаменту на чолі із Маском - це не просто штовханина посіпак перед коритом.
Це план, по суті, приватизації управління США, відходу від демократичних засад у державі на користь фін-технократичної аристократії (десь 20 учасників: Маск, Пітер Тіль). Які не хочуть залежати від настроїв народу, бути відповідальними за свою діяльність, а розвиватися за своїми планами. Не дивно, до речі, що там так багато прихильників Путіна, (методи Сі теж не викликають відрази, але із останнім треба більше ділитися, на що не згодні).
Такий відхід від демократії у США не перший - можна згадати передачу фінансової системи (ФРС) у приватні руки більше 100 років тому для того, щоб уряд не надрукував собі більше грошей.
До таких активних дій по обранню Трампа їх спонукало обмеження Байденом крипти. Трамп виступає як руйнівник нинішньої системи. Після цього, він може бути замінений на Венса.
Але головною фігурою буде ця нова посада керівника DOGE, у якого буде вся законодавча і виконавча влада.
Це схоже на те, як Сталін із другодесятного секретаря став головним тираном у СРСР, попри інші вищі посади.
Так що, на угоду із Трампом Україні не треба іти, бо він, по суті, на боці Путіна!
А американцям можна тільки поспівчувати: заради «ефективності» і якихось здобутків тільки у найближчий час, вони по суті відмовилися від соціального управління на користь шарлатанів, по принципу Даннінга -Крюгера і їм не позаздриш.
Хотіти--це НЕ означає могти!? Співзвучне філософському: ---Якби молодість знала...якби ж то старість МОГЛА?!
Бачили. як наш "ПОБЄДОНОСЕЦЬ" намагався втовпитися. щоб опинитися під ліктем (справа) від Трампуші..Скракльоїду( як господарю...) . ледь. вдалося його відтиснути...(проблеми з етикою. та субординацією? Чи можливо вже велич "переможця" мізки туманить? ) ЯК бачимо : наш керманич просто обожнює такі помпезні заходи ... Є привід здиміти з України ...і НЕ брати на власну совість(якщо вона в нього є)оту щоденно---повзучу напасть--ганьбу : просування рашо--саранчі! ( вже майже по центральній Україні...)