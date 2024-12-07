Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном: Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. ВIДЕО

У суботу, 7 грудня, в Парижі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном. За підсумками зустрічі сторони домовилися працювати разом.

Про це в Telegram заявив президент Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави назвав свою зустріч із Трампом та Макроном "хорошою і продуктивною".

"Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі", - заявив Зеленський.

За його словами, під час тристоронньої зустрічі йшлося про "наших людей", ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.

"Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий", - підсумував очільник держави.

Нагадаємо, що 7 грудня в Парижі відбулася тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Макрона.Вона тривала понад 30 хвилин.

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