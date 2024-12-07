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Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном: Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. ВIДЕО

У суботу, 7 грудня, в Парижі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном. За підсумками зустрічі сторони домовилися працювати разом.

Про це в Telegram заявив президент Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави назвав свою зустріч із Трампом та Макроном "хорошою і продуктивною".

"Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі", - заявив Зеленський.

За його словами, під час тристоронньої зустрічі йшлося про "наших людей", ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.

"Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий", - підсумував очільник держави. 

Нагадаємо, що 7 грудня в Парижі відбулася тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Макрона.Вона тривала понад 30 хвилин.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Трамп Дональд (5607) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+32
я впевнений на тисячу відсотків, що у мене і у гундосого зе!шмарклі різні уявлення про справедливість.
я не тільки про війну, а взагалі про світовідчуття.
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07.12.2024 20:07
+22
Для Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Східної Німеччини вона теж закінчилася справедливо?

Радянські концтабори замість нацистських - це те, чого вони прагнули?
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07.12.2024 20:25
+21
Справедливо війна закінчується на полі бою, або перемогою, або поразкою. В кабінеті хотєлеи Боневтіка виглядають як поразка, яку він хоче втюхати українцям, як справедливу перемогу. Ніколи не вірив Боневтіку, а в ці часи особливо. Пам'ятаю, як опозиція і патріоти тримали його за руки і не давали капітулювати ще до повномасшабного вторгнення, мітингували "Ні капітуляції", коли криком кричали, що ворог нападе і потрібні гроші на оборону і армію, а він всеодно виділив на дороги і знищив наші ракетні програми. Повномасшатне вторгнення його врятувало, бо до його звільнення залишалися місяці. Я йому не вірю. Коли клюне півень, він повідомить, що йому не залишалося нічого іншого, і у всьому винні Зіхід і США, що не дали зброю і гроші!!!
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07.12.2024 20:44
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Чонгар, Мариуполь....
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08.12.2024 06:19 Відповісти
для этого "справедливого мира" это Нарко Существо и убрал Залужного и собрал вокруг себя рЫговско-фсбэшную Кодлу под руководством Елдака, сдает Донбасс и сдаст курск...Оманский договорняк и проект буратино ни кто не отменял....
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08.12.2024 08:18 Відповісти
Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном: Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо.

"Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони втратили 400 000 солдатів і набагато більше цивільних", - Трамп

Геній пліснявої дипломатії. ХотьПоржом.
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08.12.2024 11:54 Відповісти
Цікава візія на керувальні ініціативи Трампа від Юрія Швеця. https://youtu.be/63p_je_jIiM

Створення DOGE департаменту на чолі із Маском - це не просто штовханина посіпак перед коритом.
Це план, по суті, приватизації управління США, відходу від демократичних засад у державі на користь фін-технократичної аристократії (десь 20 учасників: Маск, Пітер Тіль). Які не хочуть залежати від настроїв народу, бути відповідальними за свою діяльність, а розвиватися за своїми планами. Не дивно, до речі, що там так багато прихильників Путіна, (методи Сі теж не викликають відрази, але із останнім треба більше ділитися, на що не згодні).

Такий відхід від демократії у США не перший - можна згадати передачу фінансової системи (ФРС) у приватні руки більше 100 років тому для того, щоб уряд не надрукував собі більше грошей.

До таких активних дій по обранню Трампа їх спонукало обмеження Байденом крипти. Трамп виступає як руйнівник нинішньої системи. Після цього, він може бути замінений на Венса.

Але головною фігурою буде ця нова посада керівника DOGE, у якого буде вся законодавча і виконавча влада.

Це схоже на те, як Сталін із другодесятного секретаря став головним тираном у СРСР, попри інші вищі посади.

Так що, на угоду із Трампом Україні не треба іти, бо він, по суті, на боці Путіна!

А американцям можна тільки поспівчувати: заради «ефективності» і якихось здобутків тільки у найближчий час, вони по суті відмовилися від соціального управління на користь шарлатанів, по принципу Даннінга -Крюгера і їм не позаздриш.
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08.12.2024 12:59 Відповісти
--- Хотіти--НЕ шкідливо...
Хотіти--це НЕ означає могти!? Співзвучне філософському: ---Якби молодість знала...якби ж то старість МОГЛА?!
Бачили. як наш "ПОБЄДОНОСЕЦЬ" намагався втовпитися. щоб опинитися під ліктем (справа) від Трампуші..Скракльоїду( як господарю...) . ледь. вдалося його відтиснути...(проблеми з етикою. та субординацією? Чи можливо вже велич "переможця" мізки туманить? ) ЯК бачимо : наш керманич просто обожнює такі помпезні заходи ... Є привід здиміти з України ...і НЕ брати на власну совість(якщо вона в нього є)оту щоденно---повзучу напасть--ганьбу : просування рашо--саранчі! ( вже майже по центральній Україні...)
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08.12.2024 14:29 Відповісти
Прагнення то для хрін йього знає кого. Для ЗСУ - це браковані міни, вилучені клістрони, здача ворогові українських розвідників(вагнера), призначення агентури фсб до сбу баканова, курщина, асфальт замість Нептунів, Богдан, Стугна-П..... якшо все перечисляти то те затягнеться на п'ять з гаком років трагедій та зрад зелених шакалів.
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08.12.2024 20:14 Відповісти
Особливо американці які "за мир во всем мире!" від Кариб до В'єтнама і французи, котрі "свобода, равенство, братство" по всій Африці.
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08.12.2024 20:40 Відповісти
Раніше скиглили, що нам не дозволяють бити по рос аеродромах. Тепер дозволили. Чому ці аеродроми функціонують?
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08.12.2024 21:58 Відповісти
правильно.
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08.12.2024 23:11 Відповісти
Цікаво а китай, росія, північна корея,іран і ко хочуть!???
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08.12.2024 23:34 Відповісти
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