Зеленський прибув до Парижу, - ЗМІ

7 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський прибув до Парижу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, у Парижі він проведе низку зустрічей з кількома главами держав, зокрема призначена його зустріч в Єлисейському палаці з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Сьогодні ж у Парижі перебуває й обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 7 грудня. За даними Reuters, можливі переговори Зеленського і Трампа під час візиту до Парижу.