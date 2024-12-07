Зеленський прибув до Парижу, - ЗМІ
7 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський прибув до Парижу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, у Парижі він проведе низку зустрічей з кількома главами держав, зокрема призначена його зустріч в Єлисейському палаці з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Сьогодні ж у Парижі перебуває й обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 7 грудня. За даними Reuters, можливі переговори Зеленського і Трампа під час візиту до Парижу.
Топ коментарі
+20 Luk Viktor
показати весь коментар07.12.2024 13:47
+15 Любо Неожиданнов
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+13 news 245 #510424
показати весь коментар07.12.2024 14:01
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зе!лідор буде полювати команду трампа біля чоловічого клозета. йому юлька докладний план розпише.
Треба дописати: прибув з екскурсією", а то якось "по - дебільному" заголовок виглядає.
А наслідки відрядження-подорожі ніхто не звітує.
Не плутати з "Римму" як у реченні: "Я б твою маму Римму..."
По факту обов'язки президента виконує Єрмак, якого ніхто не обирав і посада якого взагалі відсутня у законах України.
ЗЄ по суті говоряча голова. Причому нелегітимна говоряча голова.
Чи ЗЄ може обдовбаним літати?