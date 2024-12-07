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Зеленський прибув до Парижу, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський

7 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський прибув до Парижу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, у Парижі він проведе низку зустрічей з кількома главами держав, зокрема призначена його зустріч в Єлисейському палаці з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Сьогодні ж у Парижі перебуває й обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 7 грудня. За даними Reuters, можливі переговори Зеленського і Трампа під час візиту до Парижу.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Франція (3060) Трамп Дональд (5607) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+20
7 грудня 2024 року голова офісу президента дЄрмак і його член офісу (в народі - президент) прибули до Парижа
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07.12.2024 13:47
+15
Щоб побачити Париж і померти? Було б добре
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07.12.2024 13:53
+13
Дурне поїхало в турне.
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07.12.2024 14:01
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Не пролетить?
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07.12.2024 13:44 Відповісти
Черговий раз?...
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07.12.2024 13:45 Відповісти
Як фанера
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07.12.2024 15:19 Відповісти
7 грудня 2024 року голова офісу президента дЄрмак і його член офісу (в народі - президент) прибули до Парижа
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07.12.2024 13:47 Відповісти
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07.12.2024 13:59 Відповісти
Шо, опять?
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07.12.2024 13:50 Відповісти
Щоб побачити Париж і померти? Було б добре
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07.12.2024 13:53 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂
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07.12.2024 14:00 Відповісти
Це приватний візит простроченого. Все що там буде відбуватись - данина етикету дипломатії. З ним, Лідором **********, вже Захід розібрався і терпить до АУДІТУ військової допомоги.
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07.12.2024 13:54 Відповісти
у вас аудит від слова Ауді? Григорій, якщо я вірно розшифровую?
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07.12.2024 14:15 Відповісти
Бідоносець, чим тобі Париж насолив??
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07.12.2024 13:59 Відповісти
Дурне поїхало в турне.
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07.12.2024 14:01 Відповісти
І повернулося смурне... Бо ,якби не їхав у турне , ніхто й не взнав , що воно дурне.
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07.12.2024 16:15 Відповісти
після пожару буде потоп?
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07.12.2024 14:02 Відповісти
Зеленського - на президента голактєгі!
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07.12.2024 14:03 Відповісти
Топ новина дня!. Є, що обговорювати до кінця дня.
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07.12.2024 14:04 Відповісти
Ну, треба ж побавитися в літачку, вигуляти скумбрію по 8, і врешті-решт не витрачати ж наші гроші на захист України. Може воно вже відчуває, що недовго йому залишилося на волі.
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07.12.2024 14:08 Відповісти
Побачити Париж і....
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07.12.2024 14:10 Відповісти
I попросить бабла побільше.
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07.12.2024 14:15 Відповісти
...порвати трампакса як пожежа Нотр-Дам!
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07.12.2024 14:16 Відповісти
Пер-Лашез (Père Lachaise) - чудове тихе місце.
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07.12.2024 15:22 Відповісти
Які, в біса, перемовини з Трампом. Наше кривороге чудо (нехай вибачить Кривий Ріг), яке корчить з себе президента України, мабуть і не здогадується, що зустрічі на такому рівні готуються місяцями? Чи Зеленський думає, що поважні політики, як наша зелена шпана, домовляються зранку перетерти за кавою? Це Зеленському мабуть наспівав головний ларьочник України, по сумісництву агент рашистів і дах усіх ворюг Єрмак.
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07.12.2024 14:14 Відповісти
ну, чого ви так.
зе!лідор буде полювати команду трампа біля чоловічого клозета. йому юлька докладний план розпише.
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07.12.2024 14:21 Відповісти
Можна вивезти мальчіка з Криворогатінска , но Криворогатінк з мальчіка не вивезти НІКАГДА !!!!
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07.12.2024 16:18 Відповісти
Зеленський прибув до Парижу, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3523923
Треба дописати: прибув з екскурсією", а то якось "по - дебільному" заголовок виглядає.
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07.12.2024 14:22 Відповісти
що згорить то не згниє
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07.12.2024 14:26 Відповісти
Тримайся Париж, цей квартальний турист як прокляття.
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07.12.2024 14:27 Відповісти
Відрядження, це чудовий засіб подорожувати. І ще коли поряд дермаки, які повністью виконають кожну хотілку зелені.
А наслідки відрядження-подорожі ніхто не звітує.
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07.12.2024 14:35 Відповісти
От навіщо, тільки відреставрували Нотр-Дам..
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07.12.2024 14:35 Відповісти
Щоб було чому горити
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07.12.2024 15:13 Відповісти
До ПарижА! Поки що норма така. Як і до Києва. А.! До Рима (якщо до міста Рима). Але: РимУ - якщо йдеться про державу. Підручник з історії Стародавнього Риму..
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07.12.2024 14:41 Відповісти
І до Рими - якщо Рима
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07.12.2024 14:57 Відповісти
Згоден! Так і є, тобто було, коли я ще якось слідкував.
Не плутати з "Римму" як у реченні: "Я б твою маму Римму..."
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07.12.2024 14:57 Відповісти
У нас ще мнемо-приказка була "я мав ПарижА", кому анекдот, а кому підказка для запам'ятовування.
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07.12.2024 15:04 Відповісти
Воно думає , що папа римський, якийсь родич мами Рімми.
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07.12.2024 15:14 Відповісти
Папа римський - його дєдушка!!!
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07.12.2024 15:25 Відповісти
Плану немає, то він вже просто літає відпочивати, гарно живе за державний кошт. Париж взимку чудовий, шкода тільки я його третій рік побачити не можу, бо ти потужне чучело кордони закрив.
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07.12.2024 14:41 Відповісти
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07.12.2024 14:43 Відповісти
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07.12.2024 15:08 Відповісти
А по дорозі давали концерти
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07.12.2024 15:15 Відповісти
з великим успіхом
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07.12.2024 17:44 Відповісти
Як фанера!
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07.12.2024 15:14 Відповісти
...а може тей то як його....дав би Бог, вже не приїде...???
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07.12.2024 15:22 Відповісти
Якщо воно не приїде - то приїде із Англії головний завгосп країни (їздив до Залужного із пропозицією на секретаря РНБО)
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07.12.2024 15:44 Відповісти
А Єрмак про це знає???
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07.12.2024 15:41 Відповісти
ЗЄ вже давно не президент.
По факту обов'язки президента виконує Єрмак, якого ніхто не обирав і посада якого взагалі відсутня у законах України.
ЗЄ по суті говоряча голова. Причому нелегітимна говоряча голова.
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07.12.2024 15:55 Відповісти
Доречі, а лідери країн проходять в аеропортах хоч якийсь контроль?
Чи ЗЄ може обдовбаним літати?
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07.12.2024 15:58 Відповісти
Коли він разом із дЄрмаком - його пропускають через залу офіційних делегацій....
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07.12.2024 16:15 Відповісти
Блазень апокаліпсісу - знов щось згорить або впаде, після відʼїзду…
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07.12.2024 15:58 Відповісти
біда буде...
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07.12.2024 17:17 Відповісти
Кому воно потрібне? З ним уже ніхто у світі не хоче розмовляти і мати справу. Приїхало на урочистості - та й усе...
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07.12.2024 18:36 Відповісти
 
 