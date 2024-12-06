Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 7 грудня
У суботу, 7 грудня, президент Франції Емманюель Макрон прийме українського колегу Володимира Зеленського в Єлисейському палаці.
Про це повідомила пресслужба французького лідера, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.
У Єлисейському палаці заявили, що Макрон спочатку прийме новообраного президента США Дональда Трампа, а потім – Зеленського. Після цього французький лідер вирушить на відкриття Собору Паризької Богоматері.
У канцелярії Макрона розповіли, що зустріч французького президента з Трампом відбудеться о 17:00 за Києвом, а з Володимиром Зеленським – о 18:00.
Раніше французька газета Le Monde писала, що президент України Володимир Зеленський може відвідати 7 грудня церемонію відкриття відреставрованого собору Паризької богоматері у Парижі.
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Єлісейський палац за свою історію бачив багато блазнів. Але ніколи вони не були на рівних з хозяївами палацу.
я мав на увазі, що Трамп буде виходити від Емманюеля а Боневтік буде чекати ... І тут вони попадуть "в кадр"! Якщо не буде дЄрмака в кадрі - то він натискує кнопку
Не зрозуміло було би - хто "веде"!
https://x.com/ukrainiansfirst
Ukrainian
https://x.com/ukrainiansfirst
@ukrainiansfirst
https://x.com/ukrainiansfirst/status/1865080298876113336
Ця картина Ораціо Джентілескі, вона написана майже 400 років тому (1624 - 1625). Зберігається у Луврі. Молода дівчина, одягнена в тканину кольорів прапора України, тримає в руках корони переможених царів-завойовників, які ризикнули посягнути на її волю.
Нехай пробачить мене Крістіан Клавьє...
Вибач, але ЗЄ до Петена, як воші до бойового коня.
можливо загружається....