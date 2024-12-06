Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 7 грудня

У суботу, 7 грудня, президент Франції Емманюель Макрон прийме українського колегу Володимира Зеленського в Єлисейському палаці.

Про це повідомила пресслужба французького лідера, передає "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

У Єлисейському палаці заявили, що Макрон спочатку прийме новообраного президента США Дональда Трампа, а потім – Зеленського. Після цього французький лідер вирушить на відкриття Собору Паризької Богоматері.

У канцелярії Макрона розповіли, що зустріч французького президента з Трампом відбудеться о 17:00 за Києвом, а з Володимиром Зеленським – о 18:00.

Раніше французька газета Le Monde писала, що президент України Володимир Зеленський може відвідати 7 грудня церемонію відкриття відреставрованого собору Паризької богоматері у Парижі.

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