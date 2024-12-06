Зеленський відвідає церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері, де буде присутній Трамп, - Le Monde

Президент України Володимир Зеленський може відвідати 7 грудня церемонію відкриття відреставрованого собору Паризької богоматері у Парижі.

Про це пише Le Monde, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У суботу, 7 грудня, у Парижі пройде відкриття реконструйованого Собору Паризької Богоматері. На церемонії буде присутній новообраний президент США Дональд Трамп, для якого ця поїздка буде першим закордонним візитом після перемоги на виборах.

Також там будуть присутні близько сорока глав держав та урядів. Очікується і візит президента України Володимира Зеленського.

"Він зустрінеться з президентом Макроном. Можливі й інші зустрічі, зокрема, з новообраним президентом Дональдом Трампом", - повідомило джерело видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп знає, що Україна не погодиться на ультиматуми РФ, - Зеленський

Наразі відомо, що свою участь підтвердили президент Німеччини Франк Штайнмаєр, президент Італії Серджо Маттарелла, президент Польщі Анджей Дуда, президент Хорватії Зоран Міланович, президент Болгарії Румен Радев, президент Естонії Алар Каріс, президент Фінляндії Александр Стубб і президент Литви Гітанас Науседа. Також буде присутня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.