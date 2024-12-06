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Зеленський відвідає церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері, де буде присутній Трамп, - Le Monde

президент України Зеленський та президент Франції Макрон

Президент України Володимир Зеленський може відвідати 7 грудня церемонію відкриття відреставрованого собору Паризької богоматері у Парижі.

Про це пише Le Monde, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У суботу, 7 грудня, у Парижі пройде відкриття реконструйованого Собору Паризької Богоматері. На церемонії буде присутній новообраний президент США Дональд Трамп, для якого ця поїздка буде першим закордонним візитом після перемоги на виборах.

Також там будуть присутні близько сорока глав держав та урядів. Очікується і візит президента України Володимира Зеленського.

"Він зустрінеться з президентом Макроном. Можливі й інші зустрічі, зокрема, з новообраним президентом Дональдом Трампом", - повідомило джерело видання.

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Наразі відомо, що свою участь підтвердили президент Німеччини Франк Штайнмаєр, президент Італії Серджо Маттарелла, президент Польщі Анджей Дуда, президент Хорватії Зоран Міланович, президент Болгарії Румен Радев, президент Естонії Алар Каріс, президент Фінляндії Александр Стубб і президент Литви Гітанас Науседа. Також буде присутня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Париж (220) Франція (3060) Трамп Дональд (5607)


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Топ коментарі
+15
На цей раз Собор мабуть затопить або станеться землетрус. Французи вже забули, що пожежа виникла після візиту Вовки-бвдоносця
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06.12.2024 17:36
+14
Він зараз туди знову якусь біду притягне!
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06.12.2024 17:30
+9
Вова, ТАЗАШО , давно у французів собори не горіли?
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06.12.2024 17:33
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Думаєш Єрмака там не буде?
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06.12.2024 17:50 Відповісти
Він зараз туди знову якусь біду притягне!
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06.12.2024 17:30 Відповісти
- Какой-какой матери?
- Парижской. Бога... матери... (с)
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06.12.2024 17:30 Відповісти
Нє ну все ок, можна по культурних заходах пошлятися. Знач на перемовини з США завгоспа, а в " музей" президента. Оце розстановка пріоритетів.
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06.12.2024 17:30 Відповісти
Вова, ТАЗАШО , давно у французів собори не горіли?
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06.12.2024 17:33 Відповісти
На цей раз Собор мабуть затопить або станеться землетрус. Французи вже забули, що пожежа виникла після візиту Вовки-бвдоносця
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06.12.2024 17:36 Відповісти
Перекриття нове завалиться...
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06.12.2024 18:43 Відповісти
Я Трампа бачив.....
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06.12.2024 17:36 Відповісти
Багато рухів, відсутні позитивні результати.
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06.12.2024 17:38 Відповісти
Як відсутні?! А підписая 27 папірців,названих "безпековими угодами", більш нікчемні за " Будапешський меморандум"(бо там хоч було слово "гарантії"!)?!
Цеж не аби що,не те що безвіз і Томос Порошенка!
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06.12.2024 18:38 Відповісти
Тоді в далекому 2019 році, коли цей зеоений бідоносець припхався в Париж, згорів лише Собор Паризької Богоматері. Взагалі, Макрону дуже пощастило, що після приїзду Зеленського згорів усього лиш Собор Паризької Богоматері. А міг би й Єлисейський палац спалахнути.
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06.12.2024 17:40 Відповісти
Крім того, що я написав вище,відбувалися ще деякі трагічні події в Парижі після візиту "найвеличнішого".
Під час останнього візиту президента Зеленського в Париж на околиці цього прекрасного міста почалася масштабна пожежа. Вогонь охопив величезну територію, де знаходилися промислові склади. Вранці наступного дня в передмісті Парижа розбився літак, загинуло чотири людини.

Прочитавши повідомлення про ці трагічні події, я не здивувався. Адже те, що закордонні візити Зеленського дивним чином збігаються з трагедіями і катастрофами стало вже всім відомою закономірністю.

Після впевненої перемоги на президентських виборах, Зеленський здійснює 4-5 червня вже офіційний візит в столицю Бельгії і Євросоюзу Брюссель. У Бельгії починається масштабна повінь.

17 червня того ж знакового для Зеленського року - офіційний візит до Франції. Нещасних французів наздоганяє шторм і повінь. На сході Франції випадає небачений колись град розміром як тенісний м'яч, зруйновано дахи будинків, розбиті автомобілі, завдано непоправного удару по аграрному комплексу регіону.

З Франції Зеленський направляється до Німеччини, де 18 червня зустрічається в Берліні з канцлером Ангелою Меркель. Прямо під час зустрічі змінивши своє амплуа актором, «залізного» канцлера починає трясти, як в припадку. Це не дивно, адже мало хто знає, що фрау Меркель - дочка священика, отже, має підвищену чутливість до нечистої енергії. Її оточення дає офіційне пояснення цього випадку, мовляв, «різке погіршення здоров'я у зв'язку з високою температурою повітря». З великими труднощами кращі лікарі Європи змогли позбавити керівника Німеччини від цієї раптової небезпечної проблеми зі здоров'ям.

1-3 червня 2019 року, візит українського президента до Канади збігся з початком масштабних лісових пожеж. Їх з великими труднощами вдалося загасити, але вигоріли тисячі гектарів вікового лісу.

Той же рік 7-8 серпня - перший візит Зеленського в Туреччину. Під час офіційних зустрічей в Анкарі 8 серпня в країні починається землетрус з магнітудою 6 балів. Зруйновано будівлі, багато постраждалих.

В кінці вересня 2019 року Зеленський спромігся відвідати США. Відразу після його візиту в країні відбувається, ввігнавши в ступор багатьох американців, природний катаклізм. За одну ніч температура в північних і центральних штатах впала з +26 до -5 градусів за Цельсієм. Подібних стихійних лих в бувалої Америки, до цього не відбувалося.

Візит до Японії (21-24 жовтня 2019 року) збігся з початком тяжкої повені, що спричинило просідання, обвали ґрунту і загибель людей.
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06.12.2024 17:44 Відповісти
2020 рік почався зі скандальної подорожі Зеленського і його сім'ї в Оман. Придворні султана цієї близькосхідної країни, професійно аналізуючи чорний містичний шлейф українського президента не допустили його зустрічі з їх вінценосним лідером. Це не допомогло. Відразу після того, як непоказний вісник Апокаліпсису покинув країну, султан Омана помер.

7-8 лютого 2020 року Зеленський відвідує Рим. Італія відразу стає епіцентром коронавірусної трагедії, вийшовши на перше місце в Європі за кількістю заражених і померлих громадян.

14-15 лютого невтомний «Зе» знову відвідує Німеччину. Натхненний цим візитом ультраправий терорист впритул розстрілює дев'ятьох осіб в околицях Франкфурта.

В кінці жовтня цього ж року, Зеленський повторно приїжджає до Туреччини. Ви не повірите, але в Туреччині відбувається повторний землетрус, але тепер уже з магнітудою 7 балів. Десятки людей загинули, тисячі отримали поранення.

У 2020 і на початку 2021 року кількість міжнародних візитів українського лідера було різко скорочено. Нашу країну накрила пандемія, економічна криза, різко зросла загроза російського вторгнення. Але головною причиною відсутності закордонних вояжів стало небажання лідерів провідних країн зустрічатися з Зеленським (від гріха подалі).

Спостерігаючи за фіґлярством Зеленського і його «чорним» слідом руйнівних наслідків всюди - чим би він не займався і де б не з'являвся, як в нашій багатостраждальній країні, так і далеко за її межами, проглядається неймовірна схожість з одним похмурим історичним персонажем, відомим з давніх часів демоном, що має назву Азазель.

Азазель - занепалий ангел, який став демоном пустелі, описаний у відомій апокрифічній «Книзі Еноха». Згідно з переказами, він спокушав людей в безбожництво, вчив брехні і розпусти.

З Азазель також пов'язаний один із старовинних іудейських обрядів - відпущення козла (козел відпущення). Первосвященик покладав руки на козла, передаючи йому всі гріхи староєврейського народу, після чого козла відпускали в пустелю. Після проведеного обряду, до нього не можна було торкатися, будь-яка зустріч з козлом відпущення була передвісником страшних бід і нещасть.

У середньовічних літописах є багато згадок про прояви (вселення) демона Азазеля. Носії цього «чорного духу» завжди фіґлярі і насмішники. Вони вміють не тільки розважати людей, але вміло впливати на них, легко входять у довіру, захоплюючи тисячі ошуканих за собою. Зваблюючи наївних і довірливих, Азазель завжди веде їх до смерті. Давні джерела повідомляють, що там, де з'являється цей «чорний клоун», завжди відбуваються лиха, страждання, страшні хвороби (в ті дні - чума, холера, віспа).

Азазель сміється і знущається над тими, хто йому повірив і пішов за ним, роблячи все протилежне тому, що наобіцяв. Якщо він обіцяє багатство - буде страшна убогість. Пообіцяє здоров'я - прийдуть страшні хвороби. Замість обіцяної справедливості - свавілля і безправ'я. Присягне забезпечити мир - прийде кровопролитна війна. Відомий коментатор Тори і Талмуда - Рабі Шломо бен Іцхак, що жив в одинадцятому столітті у Франції, пише в своїх працях, що чим дурніша, брехлива і жадібна людина, тим легше Азазелю захопити її і привести до смерті.

Чорний клоун - демон Азазель, став прототипом Булгаковського літературного героя - Азазелло в його досить комплементарному по відношенню до нечистої сили творінні «Майстер і Маргарита». Там він виглядає веселуном і балагуром. Але коли в реальному житті стикаєшся з перетворенням цього демона і захоплений його іскрометними спічами і обіцянками, йдеш за ним, то в кінці шляху тобі стає не до сміху. Не вірите? Запитайте у більшості українців!
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06.12.2024 17:46 Відповісти
А ось візуалізація цих процесів
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06.12.2024 17:54 Відповісти
дєрмак вчергове обісрався в США і тепер ішак особисто під приводом екскурсії хоче показатись йому на очі. Ну і фотосесія, а якже без неї.
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06.12.2024 17:52 Відповісти
Трампу приготуватись!
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06.12.2024 17:54 Відповісти
Точно! На часі пора його "домочити".
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06.12.2024 20:16 Відповісти
зеленку повезе на щопінг в лафайєт кікімора прикупить собі нову сумочку від луї вітон
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06.12.2024 17:55 Відповісти
Знову згорить.
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06.12.2024 17:59 Відповісти
Жах
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06.12.2024 18:10 Відповісти
Несна балка будівлі трісне....
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06.12.2024 18:20 Відповісти
Ну чому не в х*йлостан????????????????????????????????????????????????????
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06.12.2024 18:23 Відповісти
Після першого приїзду Зельоного собор горів, Відновили. Тепер приїде Бідоносец, вже не відновлять!
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06.12.2024 18:25 Відповісти
І цей бідоносець мешкає в Україні...
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06.12.2024 20:23 Відповісти
Злодії завжди повертаються на місце злочину. 😁

На місці французів я б Бубу Бідосевича ближче 100 метрів до собору не підпускав.
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06.12.2024 18:35 Відповісти
1.000!
Не менше!
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06.12.2024 18:46 Відповісти
Після цієї новини у мене виникла задумка лібрето до нового балету "Собор Паризької Богоматері 2.0".
Нещасний дзвонар собору КваЗемода закохався в красуню ЕСмеральду, яка символізує Євросоюз...далі за текстом класіка.
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06.12.2024 18:38 Відповісти
Туристи з оточення зЄ попруть табуном туди за кошт армії
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06.12.2024 18:49 Відповісти
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06.12.2024 18:53 Відповісти
До Франції поїде,а на фронт у день ЗСУ-ні. І справді,навіщо.. такий Верховний головнокомандувач?
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06.12.2024 18:55 Відповісти
Панове французи, будьте обережни, бо після "гастролей" КваЗемоди до собору знов може прийти якесь нещастя.
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06.12.2024 19:04 Відповісти
А Бахмут, Вугледар не бажає відвідати і подивитися на результати брехні про підготовку фортифікацій для нашої армії, які відводить і відводить в чисте поле і підвозить їм муляжі, які мають сходство на міни за 23 мільярди гривень, які не летять і не вибухають?
Після перевиборів потрібно не випустити жодного слугоригу, зібрати в один підрозділ і під головуванням Боневтіка направити в "окопи", які нарили слугориги із військово-цивільної адміністрації, а замість автоматів видати по три шматка асфальту і муляжі мін. Замість бронемашин організаторів "великого крадівництва" посадити на асфальтоукладчики, насипати гарячого асфальту, прикривати цей підрозділ.
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06.12.2024 19:05 Відповісти
Прошу вибачення: недочув - якої-якої матері???!!!
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06.12.2024 19:32 Відповісти
- Шо, апять?
- Не апять, а снова!
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06.12.2024 21:23 Відповісти
які тупі коменти. Повна деградація
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07.12.2024 01:23 Відповісти
 
 