Трамп знає, що Україна не погодиться на ультиматуми РФ, - Зеленський
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його команда знає, що Україна не піде на ультиматуми Росії.
Про це в інтерв'ю Kyodo News заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Передусім усі в Україні хочуть, щоб війна завершилась і найшвидшим шляхом, але справедливим, без ультиматумів РФ. На їхні ультиматуми ніхто не піде. Сам президент (Дональд Трамп - ред.), його команда знає про це", - сказав президент.
Зеленський також зазначив, що у 2024 році мав із Трампом три контакти, а під час останньої зустрічі передав йому "План перемоги".
Глава держави зазначив, що новообраний президент США знає, що Україна не піде на капітуляцію.
"Усі хочуть швидкого миру і розраховують на президента Трампа, але капітуляції з боку України не буде". - додав Зеленський.
Нагадаємо, що раніше Зеленський заявляв, що війна в Україні може завершитися наступного року, якщо вдасться реалізувати "План перемоги".
Виступаючи 16 жовтня у Верховній Раді, він зазначив, що все залежить від підтримки міжнародних партнерів.
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У нього якесь роздвоєння особистості спостерігається.
Сьогодні він сам зробив дві протилежні заяви, які протирічать одна другій.
То він каже, що Україна не в стані відвоювати окуповані території, тільки дипломатією.
Ну Трамп таке і пропонує.
Як що не спроможні відвоювати окуповані території то заморожуєм війну на нинішній лініі фронту а далі роками можна вести дипломатичні переговори.
Але Зеля каже ми не згодні.
Тоді питання буде Зелі зі сторони Трампа - " А як тоді ти хочеш? "
Трамп вимагає від ХАМАСу звільнити заручників, погрожуючи «повним пеклом».
Дональд Трамп заявив, що ХАМАС має звільнити всіх ізраїльських заручників до 20 січня, інакше він обіцяє влаштувати на Близькому Сході «повне пекло».
Трамп також наголосив, що не зазнає подальших загроз або затримок у звільненні заручників.
Виходить, що Трамп здатен на категоричний ультиматум терористам ХАМАС, відповідно, таким же чином він міг би говорити і з терористами з Кремля, який тримає в заручниках цілий континент.https://static39.tgcnt.ru/posts/_0/ff/ffe52cf37a0091b8c7638016b9709b51.jpg
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"Чарівної" допомоги не буде!.
Ввести талони на їжу!
Скасувати всі пільги, премії.
Ніякого капітального будівництва, крім військового!
Всіх призвати, деяким дати відстрочку (максимум пів-року)
Заборонити експорт зерна, транзид вуглеводів.ю експорт металів, деревини.
Амерам - жорсткий візовий режим.
Повернути смертну кару (після відсидки мін. 10 років)
Кримінальна відповідальність за порушення кордону, множинне громадянство.
Telegram - заблокувати.
Придністров'я - закрити в'їзд та виїзд.
Заборона азартних ігор.
Готівковий доллар - заборонити на території України за рік. Безготівковий - обкласти податками.
Власність на землю - лише громадянам і сильно обмежена!
Заборонити експорт зерна
Дядечка, если не будут вывозить продукты, зачем талоны?
Кандуктор панімаєт...
Але ви ж , зелені паскуди, у Стамбулі погоджувалися?
Взнаєте переговірників від ЗЄ?