Трамп знає, що Україна не погодиться на ультиматуми РФ, - Зеленський

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його команда знає, що Україна не піде на ультиматуми Росії.

Про це в інтерв'ю Kyodo News заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Передусім усі в Україні хочуть, щоб війна завершилась і найшвидшим шляхом, але справедливим, без ультиматумів РФ. На їхні ультиматуми ніхто не піде. Сам президент (Дональд Трамп - ред.), його команда знає про це", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що у 2024 році мав із Трампом три контакти, а під час останньої зустрічі передав йому "План перемоги".

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Глава держави зазначив, що новообраний президент США знає, що Україна не піде на капітуляцію.

"Усі хочуть швидкого миру і розраховують на президента Трампа, але капітуляції з боку України не буде". - додав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявляв, що війна в Україні може завершитися наступного року, якщо вдасться реалізувати "План перемоги".

Виступаючи 16 жовтня у Верховній Раді, він зазначив, що все залежить від підтримки міжнародних партнерів.

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