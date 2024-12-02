Трамп знает, что Украина не согласится на ультиматумы РФ, - Зеленский

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его команда знает, что Украина не пойдет на ультиматумы России.

Об этом в интервью Kyodo News заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Прежде всего, все в Украине хотят, чтобы война завершилась и быстрым путем, но справедливым, без ультиматумов РФ. На их ультиматумы никто не пойдет. Сам президент (Дональд Трамп. - Ред.), его команда знает об этом", - сказал президент.