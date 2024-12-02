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Новости Война
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Трамп знает, что Украина не согласится на ультиматумы РФ, - Зеленский

Зеленський: Трамп знає, що  Україна не піде ультиматуми Росії

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его команда знает, что Украина не пойдет на ультиматумы России.

Об этом в интервью Kyodo News заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Прежде всего, все в Украине хотят, чтобы война завершилась и быстрым путем, но справедливым, без ультиматумов РФ. На их ультиматумы никто не пойдет. Сам президент (Дональд Трамп. - Ред.), его команда знает об этом", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что в 2024 году имел с Трампом три контакта, а во время последней встречи передал ему "План победы".

Читайте также: Команда Трампа изучает "План победы", капитуляции не будет, - Зеленский

Глава государства отметил, что новоизбранный президент США знает, что Украина не пойдет на капитуляцию.

"Все хотят быстрого мира и рассчитывают на президента Трампа, но капитуляции со стороны Украины не будет", - добавил Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский заявлял, что война в Украине может завершиться в следующем году, если удастся реализовать "План победы".

Выступая 16 октября в Верховной Раде, он отметил, что все зависит от поддержки международных партнеров.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20331) ультиматум (62) Трамп Дональд (5178) капитуляция (26)


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Топ комментарии
+17
Заткніть вже цей фонтан красномовства..тошнотик жидовський.
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02.12.2024 23:28
+9
але "зебуїн" ще не знає ультиматумів Трампа.Ось це і є основне
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02.12.2024 23:34
+8
я коментувати зеленого покидька відмовляюсь ..це якесь генетичне гівно
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02.12.2024 23:34
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Правила форума Совет форумчан
Вова уточни який ти план передав Трампу ?
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02.12.2024 23:27 Ответить
Колумбійцям варто подумати над новими сортами " план перемоги" і план незламності" - дарую ідею
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02.12.2024 23:41 Ответить
Заткніть вже цей фонтан красномовства..тошнотик жидовський.
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02.12.2024 23:28 Ответить
але "зебуїн" ще не знає ультиматумів Трампа.Ось це і є основне
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02.12.2024 23:34 Ответить
я коментувати зеленого покидька відмовляюсь ..це якесь генетичне гівно
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02.12.2024 23:34 Ответить
Трамп знает, что у Зеленского есть план, не хуже предыдущих и такой же успешный.
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02.12.2024 23:35 Ответить
Зеля вже з розуму зійшов?
У нього якесь роздвоєння особистості спостерігається.
Сьогодні він сам зробив дві протилежні заяви, які протирічать одна другій.
То він каже, що Україна не в стані відвоювати окуповані території, тільки дипломатією.
Ну Трамп таке і пропонує.
Як що не спроможні відвоювати окуповані території то заморожуєм війну на нинішній лініі фронту а далі роками можна вести дипломатичні переговори.
Але Зеля каже ми не згодні.

Тоді питання буде Зелі зі сторони Трампа - " А як тоді ти хочеш? "
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02.12.2024 23:38 Ответить
На щастя обидва вони вже забули що патякали вранці
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02.12.2024 23:43 Ответить
Найперше,що знає Доня Фредич, це те,що ЗЄльоний бабуїн є упоротий на глухо нарколижка з манією величі...
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02.12.2024 23:49 Ответить
Настоящий мир может быть либо через полный вывод оккупационных войск.Либо продолжение уничтожения путлеровцев пока путлеру нечем будет оккупировать территории.Точно так же как было с гитлеровцами.А иначе опять минские соглашения где путлеровцы прикрываясь перемирием будут обстреливать и атаковать всу.Потом снова нападут так как путлеру огрызки не нужны.Плюс перемирие легализует рашку.Что вся ответственность за преступления с нее снята.И она уйдет от любых санкций.Что это все лишь конфликт где обе стороны виноваты а теперь они помирились.А не агрессия и военное преступление.Покажите Трампу уничтоженные мертвые города и села .
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03.12.2024 00:04 Ответить
На всіх групових фото , позаду зелі як його тінь , або поруч - завжди його завгосп......
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03.12.2024 00:09 Ответить
Но и капитуляцию можно обставить как велыку перемогу
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03.12.2024 00:28 Ответить
коли твій гуру трамп скаже, що капітуляція України, - це перемога, тоді будеш і обставляти, прямо тут, на форумі цензора.
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03.12.2024 01:02 Ответить
Так Україна не погодиться, чи пересидент ?
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03.12.2024 00:37 Ответить
Трамп, може, і знає, але до капітуляції примушуватиме; і зброї жодної не дасть, навіть по програмі USAI. яка передбачає замовлення і закупівлю озброєння у виробників, після чого його надсилають до України. Тому що, ось Павло Нусс знайшов:
Трамп вимагає від ХАМАСу звільнити заручників, погрожуючи «повним пеклом».
Дональд Трамп заявив, що ХАМАС має звільнити всіх ізраїльських заручників до 20 січня, інакше він обіцяє влаштувати на Близькому Сході «повне пекло».
Трамп також наголосив, що не зазнає подальших загроз або затримок у звільненні заручників.
Виходить, що Трамп здатен на категоричний ультиматум терористам ХАМАС, відповідно, таким же чином він міг би говорити і з терористами з Кремля, який тримає в заручниках цілий континент.https://static39.tgcnt.ru/posts/_0/ff/ffe52cf37a0091b8c7638016b9709b51.jpg

https://t.me/nusspavlo/18486
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03.12.2024 00:53 Ответить
Трамп як мантру повторював про свої фірмові "24 години", які потрібні йому, щоб покласти край цій війні, коли його виберуть президентом. Тому Трамп буде з шкіри вилазити щоб виконати свої передвиборчі обіцянки, щоб зберегти любов виборців та показати світу, що він сильний лідер, який здатен швидко вирішувати складні проблеми, а США - досі наддержава. Якщо ж він не зможе виконати таке амбітне зобов'язання, це може призвести до втрати його політичного капіталу як серед американців, так і світових лідерів. А втрата довіри вже на початку президентства, точно не входить у його плани. Тому Трампу головне як найшвидше досягнути миру, наслідки його не цікавлять. Якщо швидко - то це явно буде не на користь Украіні. Це по перше. По друге-Більш вирогідніше що Трамп запропонує такий план МИРУ що не сподобається ані Украіні ані росіі , і йому доведеться когось ,,нагинати". З ким це простіше йому зробити? Звісно з Украіною- для цього досить просто перестати надавати нам військову допомогу і гроші..... Але Трамп може спробувати ,,нагнути" і росію., навпаки заваливши Украіну купою різноманітного і ********* і далекобійного озброєння і пообіцяти росіі ще обвалити світові ціни на єнергоносіі..... Але це буде більш довший і дорожчий план.... Але що буде в реальності робити Трпамп,зараз не знає навіть і сам Трамп. І тем більше його зовсім не цікавить ніякий план миру від зеленського.........
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03.12.2024 00:59 Ответить
Трампу начхать, на що там Україна не погодиться, чи погодиться. Ми повністю втратили суб'єктність, дякуючи цій війні і тепер на короткому повідку від Заходу. Що Захід скаже, те й зробимо - інакше - перекриття допомоги і знищення країни. Щоб зараз пальці крючити, треба було не шашлики чекати, та Чонгари розміновувати, а Громи з Сапсанами клепати сотнями.
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03.12.2024 01:24 Ответить
Тільки так ми можемо вистояти у війні!
"Чарівної" допомоги не буде!.

Ввести талони на їжу!

Скасувати всі пільги, премії.

Ніякого капітального будівництва, крім військового!

Всіх призвати, деяким дати відстрочку (максимум пів-року)

Заборонити експорт зерна, транзид вуглеводів.ю експорт металів, деревини.

Амерам - жорсткий візовий режим.

Повернути смертну кару (після відсидки мін. 10 років)

Кримінальна відповідальність за порушення кордону, множинне громадянство.

Telegram - заблокувати.

Придністров'я - закрити в'їзд та виїзд.

Заборона азартних ігор.

Готівковий доллар - заборонити на території України за рік. Безготівковий - обкласти податками.

Власність на землю - лише громадянам і сильно обмежена!
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03.12.2024 03:28 Ответить
Ввести талони на їжу!
Заборонити експорт зерна
Дядечка, если не будут вывозить продукты, зачем талоны?
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03.12.2024 08:24 Ответить
Кандуктор не спєшіт,
Кандуктор панімаєт...
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03.12.2024 03:33 Ответить
Так і є - Україна не погодиться, на відміну від ішака.
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03.12.2024 07:41 Ответить
Я щось не зрозумів. У зеленського шиза чи він ******? На заході каже одне, в Україні інше. На заході що він із задоволенням задасть окуповані теріторії і при ньому ніхто окуповані теріторії звільняти не збирається, тут інше.
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03.12.2024 08:09 Ответить
Він такий, у нього розклади міняються три рази на день, це розбещених ні разу не пиж..ений хлопчик, якого весь щас в сра.у ціловали і він до цього звик і йому це подобається.
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03.12.2024 10:41 Ответить
Україна це хто? ЗЕ пудель чи Єрмак. Хто приймає рішення і чого імені трубить цей фоньан
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03.12.2024 08:53 Ответить
Самий бездарний, самий глупий президент самодур.
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03.12.2024 10:37 Ответить
Щоб вести тривалу війну потрібні гроші та зброя. Де ж ти їх візмеш , Сонцесяйний, коли Трамп потужно поставить тобі незламні умови про заморозку цієї війни , щоб вона не заважала Трампу розбиратися з Китаєм?
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03.12.2024 10:39 Ответить
Дулю пiд нiс кацапам:Кремль хоче, щоб підсумки війни розцінювали в русне "як перемогу", хоча різні соціальні групи (зокрема "розлючені патріоти" й "ліберали") вже сприймають її по-різному.
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03.12.2024 10:55 Ответить
Трамп знає, що Україна не погодиться на ультиматуми РФ

Але ви ж , зелені паскуди, у Стамбулі погоджувалися?
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03.12.2024 11:51 Ответить

Взнаєте переговірників від ЗЄ?
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03.12.2024 11:54 Ответить
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03.12.2024 11:56 Ответить
ДА ОН НА СВОЕЙ ВОЛНЕ !)
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04.12.2024 07:34 Ответить
У НЕГО СВОЙ БУНКЕР ЕСТЬ ЧАСТНЫЙ МОЖЕТ И НЕ ОДИН ! НЕ КАК У ЗЕЛИ ГОС !)
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04.12.2024 07:36 Ответить
ХЛИ МОЖЕТ ВСЕХ В БУНКЕР НАШ КИЕВА ЗАПИХАТЬ ШТАБЕЛЯМИ !?)
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04.12.2024 07:37 Ответить
БОЛЬШЕ ВСЕГО ДРАЗНИТ ЧТО ПРИЕЗЖАЮТ В КИЕВ И ВЫДЕЛЫВАЮТСЯ !)
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04.12.2024 07:38 Ответить
 
 