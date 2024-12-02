Трамп знает, что Украина не согласится на ультиматумы РФ, - Зеленский
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его команда знает, что Украина не пойдет на ультиматумы России.
Об этом в интервью Kyodo News заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Прежде всего, все в Украине хотят, чтобы война завершилась и быстрым путем, но справедливым, без ультиматумов РФ. На их ультиматумы никто не пойдет. Сам президент (Дональд Трамп. - Ред.), его команда знает об этом", - сказал президент.
Зеленский также отметил, что в 2024 году имел с Трампом три контакта, а во время последней встречи передал ему "План победы".
Глава государства отметил, что новоизбранный президент США знает, что Украина не пойдет на капитуляцию.
"Все хотят быстрого мира и рассчитывают на президента Трампа, но капитуляции со стороны Украины не будет", - добавил Зеленский.
Напомним, что ранее Зеленский заявлял, что война в Украине может завершиться в следующем году, если удастся реализовать "План победы".
Выступая 16 октября в Верховной Раде, он отметил, что все зависит от поддержки международных партнеров.
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У нього якесь роздвоєння особистості спостерігається.
Сьогодні він сам зробив дві протилежні заяви, які протирічать одна другій.
То він каже, що Україна не в стані відвоювати окуповані території, тільки дипломатією.
Ну Трамп таке і пропонує.
Як що не спроможні відвоювати окуповані території то заморожуєм війну на нинішній лініі фронту а далі роками можна вести дипломатичні переговори.
Але Зеля каже ми не згодні.
Тоді питання буде Зелі зі сторони Трампа - " А як тоді ти хочеш? "
Трамп вимагає від ХАМАСу звільнити заручників, погрожуючи «повним пеклом».
Дональд Трамп заявив, що ХАМАС має звільнити всіх ізраїльських заручників до 20 січня, інакше він обіцяє влаштувати на Близькому Сході «повне пекло».
Трамп також наголосив, що не зазнає подальших загроз або затримок у звільненні заручників.
Виходить, що Трамп здатен на категоричний ультиматум терористам ХАМАС, відповідно, таким же чином він міг би говорити і з терористами з Кремля, який тримає в заручниках цілий континент.https://static39.tgcnt.ru/posts/_0/ff/ffe52cf37a0091b8c7638016b9709b51.jpg
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"Чарівної" допомоги не буде!.
Ввести талони на їжу!
Скасувати всі пільги, премії.
Ніякого капітального будівництва, крім військового!
Всіх призвати, деяким дати відстрочку (максимум пів-року)
Заборонити експорт зерна, транзид вуглеводів.ю експорт металів, деревини.
Амерам - жорсткий візовий режим.
Повернути смертну кару (після відсидки мін. 10 років)
Кримінальна відповідальність за порушення кордону, множинне громадянство.
Telegram - заблокувати.
Придністров'я - закрити в'їзд та виїзд.
Заборона азартних ігор.
Готівковий доллар - заборонити на території України за рік. Безготівковий - обкласти податками.
Власність на землю - лише громадянам і сильно обмежена!
Заборонити експорт зерна
Дядечка, если не будут вывозить продукты, зачем талоны?
Кандуктор панімаєт...
Але ви ж , зелені паскуди, у Стамбулі погоджувалися?
Взнаєте переговірників від ЗЄ?