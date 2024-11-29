РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10969 посетителей онлайн
Новости
3 875 31

Вокруг Трампа раздаются разные голоса, хочу работать непосредственно с ним, - Зеленский

Зеленський про намір працювати безпосередньо з Трампом

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна напрямую работать с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы в его лице "иметь самого большого сторонника".

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос, что он думает о Трампе, Зеленский ответил, что "мы должны работать с новым президентом" США, чтобы в его лице "иметь самого большого сторонника".

Глава государства отметил, что в команде Трампа "раздаются разные голоса".

"Я хочу работать с ним напрямую, потому что вокруг него раздаются разные голоса. И поэтому нам не нужно (позволять. - Ред.) никому вокруг разрушать наше общение... Это не будет полезным, а только разрушительным. Мы должны попытаться найти новую модель (коммуникации с Трампом. - Ред.)", - сказал Зеленский.

Также президент рассказал, что хочет поделиться с Трампом своими идеями и услышать его.

Читайте также: У Трампа потребуют прекращения огня на время переговоров Украины и России, - CNN

Кроме этого, Зеленский напомнил, что уже встречался с тогда еще кандидатом в президенты США в Нью-Йорке, отметив, что их разговор "был очень теплым, добрым, конструктивным".

"Это была очень хорошая встреча, и это был важный первый шаг - теперь мы должны подготовить несколько встреч",- добавил украинский лидер.

Напомним, что в этом же интервью для Sky News президент Зеленский заявил, что готов рассмотреть прекращение "горячей фазы войны", если территории Украины, которые находятся под ее контролем, будут взяты "под зонтик НАТО".

Читайте также: Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО Украины и ускорение процесса передачи самолетов Mirage

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) США (26409) Трамп Дональд (5089)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Зі Спартц попрацюй.
показать весь комментарий
29.11.2024 23:20
+13
Буба з кишені Коломоя спіймала зірочку.

"Хачу бить владичіцей марскою".

Геополітик уєв...
показать весь комментарий
29.11.2024 23:12
+9
Гнида зелена після слів Сартц, заскавчала по- новому Шукає жалості для своєї сраки
показать весь комментарий
30.11.2024 00:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще цьому в сраку очі не заглядав
показать весь комментарий
29.11.2024 23:10 Ответить
Два піздабола завжди знайдуть спільну мову
показать весь комментарий
30.11.2024 09:45 Ответить
показать весь комментарий
29.11.2024 23:11 Ответить
до чого це тут?
показать весь комментарий
30.11.2024 11:49 Ответить
Буба з кишені Коломоя спіймала зірочку.

"Хачу бить владичіцей марскою".

Геополітик уєв...
показать весь комментарий
29.11.2024 23:12 Ответить
Коли це ще буде? - напряму - мабуть весною
показать весь комментарий
29.11.2024 23:12 Ответить
Это если тебе, вице-перзиденту, президент Дермак разрешит.
показать весь комментарий
29.11.2024 23:16 Ответить
Зі Спартц попрацюй.
показать весь комментарий
29.11.2024 23:20 Ответить
Я пригадую, як два роки тому тутешні форумні 73/43%зебіли третирували Вікторію.
Хоча, за тегом "Спартц Вікторія" це можна поновити в пам'яті
показать весь комментарий
29.11.2024 23:41 Ответить
от хто-хто, але Ведана під новим логіном tanya brus нехай пистує нахер, мені її підтримка не потрібна.
показать весь комментарий
30.11.2024 06:46 Ответить
Якщо у твоїй хворій голові виникла розумна думка, то чому ж не підтримати? Не соромся, розумнішай-буду підтримувати кожен твій коментар🥰🥰🥰
показать весь комментарий
30.11.2024 17:56 Ответить
Цікаво чи трамп цього хоче
показать весь комментарий
29.11.2024 23:24 Ответить
ЕрЗе хоче в подєльники Трампу у ділі здачу України *****.
показать весь комментарий
29.11.2024 23:36 Ответить
Трамп тобі офіційно вже виділив з ким ти працювати будеш.
показать весь комментарий
29.11.2024 23:37 Ответить
Ну Трамп то обраний прещтдент, а гундос хто ?
показать весь комментарий
29.11.2024 23:45 Ответить
В глоза путіну наш потужний Лідор вже заглядав, час глянути в глоза заокенського партнера і показати хто найвеличніший
показать весь комментарий
29.11.2024 23:54 Ответить
Я хочу с тобой петь...
показать весь комментарий
29.11.2024 23:57 Ответить
Це ******* створіння зі всіма зіпсує стосунки, зелене бидло навіть не знає що таке дипломатія ...
показать весь комментарий
29.11.2024 23:58 Ответить
Гнида зелена після слів Сартц, заскавчала по- новому Шукає жалості для своєї сраки
показать весь комментарий
30.11.2024 00:14 Ответить
Ми повинні спробувати знайти нову модель (комунікації з Трампом, - ред.)", - сказав Зеленський. «Я вам кажу, Зеленський - один із найкращих продавців в історії. Кожного разу, коли він приїжджає в країну, він їде із 50 або 60 мільярдами доларів. Я ніколи не міг цього зробити. Він - найкращий продавець. Краще багатьох. Ми повинні дати їм у борг, і якщо їм раптом вдасться перемогти, вони нам їх повернуть», - сказав претендент на пост президента США.
показать весь комментарий
30.11.2024 00:26 Ответить
С высокой вероятностью Трамп после своей инагурации погонит для начала Зелю на выборы
показать весь комментарий
30.11.2024 00:50 Ответить
Біля рудого чують тільки один голос- Х.....
показать весь комментарий
30.11.2024 01:39 Ответить
Это не у него в окружении, а у тебя в голове. Поговори с ними! Договорись чтобы в НАТО и ЕС приняли до конца следующей недели
показать весь комментарий
30.11.2024 01:56 Ответить
Хто із СРСР динозаврів згадає звідки: «Бажаю тільки з вами, більше ні з ким»?
показать весь комментарий
30.11.2024 02:34 Ответить
Хоче працювати? Не може бути. Він же професійний нероба.
показать весь комментарий
30.11.2024 03:51 Ответить
Трамп, візьми ваву хоть тисячним позаштатним радником, він все знає і розуміє у всьому
показать весь комментарий
30.11.2024 08:00 Ответить
Тепло поговорив з Трампом . Розмова лоха і удава.
показать весь комментарий
30.11.2024 08:47 Ответить
Вовачке треба приготуватися до великої клізми, бо Трампу Україна побоку і Вовачке за спини народу не заховатися і віце добре розуміє, тому видає заяви, що згоден повзати
показать весь комментарий
30.11.2024 08:54 Ответить
попрацює .. ,скоро йому Спарс дупу порве
показать весь комментарий
30.11.2024 11:12 Ответить
Вікторія Спартц !!!
показать весь комментарий
30.11.2024 12:12 Ответить
 
 