Вокруг Трампа раздаются разные голоса, хочу работать непосредственно с ним, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна напрямую работать с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы в его лице "иметь самого большого сторонника".

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос, что он думает о Трампе, Зеленский ответил, что "мы должны работать с новым президентом" США, чтобы в его лице "иметь самого большого сторонника".

Глава государства отметил, что в команде Трампа "раздаются разные голоса".

"Я хочу работать с ним напрямую, потому что вокруг него раздаются разные голоса. И поэтому нам не нужно (позволять. - Ред.) никому вокруг разрушать наше общение... Это не будет полезным, а только разрушительным. Мы должны попытаться найти новую модель (коммуникации с Трампом. - Ред.)", - сказал Зеленский.

Также президент рассказал, что хочет поделиться с Трампом своими идеями и услышать его.

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Кроме этого, Зеленский напомнил, что уже встречался с тогда еще кандидатом в президенты США в Нью-Йорке, отметив, что их разговор "был очень теплым, добрым, конструктивным".

"Это была очень хорошая встреча, и это был важный первый шаг - теперь мы должны подготовить несколько встреч",- добавил украинский лидер.

Напомним, что в этом же интервью для Sky News президент Зеленский заявил, что готов рассмотреть прекращение "горячей фазы войны", если территории Украины, которые находятся под ее контролем, будут взяты "под зонтик НАТО".

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