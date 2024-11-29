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Новости
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Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО Украины и ускорение процесса передачи самолетов Mirage

президент України Зеленський та президент Франції Макрон

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Я подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО, расширения дальнобойных возможностей - не только как необходимой меры для противодействия российской агрессии, но и для приближения мира - и продолжения подготовки и оснащения украинских бригад как на территориях стран - членов Альянса, так и через развитие предложенной Францией идеи относительно тренировочных миссий на территории Украины", - отметил Зеленский.

Президенты также обсудили усиление ПВО Украины и ускорение процесса передачи самолетов Mirage.

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Франция предоставит Украине истребители Mirage 2000

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.

Также глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что первые истребители Mirage 2000 поступят уже в начале 2025 года.

Французские СМИ писали, что Франция поставит Украине первую партию из трех истребителей Mirage 2000 в начале 2025 года.

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер сообщил, что поставки истребителей Mirage запланированы на первый квартал 2025 года. Ранее французский депутат Франк Джилетти заявлял, что речь будет идти о шести Mirage 2000-5F.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Франция (3493) Макрон Эмманюэль (1297)


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Топ комментарии
+5
Справді цікаво, про що може говорити організм, який несе дічь про генералів в окопах і бої татарова з чеченцями на Банковій?🤔
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29.11.2024 20:09
+4
Ти козляра криворагульська коли наші ракети профінансуєш? Все чекаєш щоб дали на дурняк, щоб казну можна розкрадати!
Зєлю, геть!
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29.11.2024 20:23
+2
Вава заслухав Макрона і дав йому доручення про міражі
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29.11.2024 20:48
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навіщо тобі літаки якщо на них немає кому літати вава?
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29.11.2024 19:54 Ответить
лисого втовлять в кабміну! там в нього снайпер не попаде!
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29.11.2024 20:07 Ответить
"обговор прошёлъ в тёплой, дружєской обстановкє" (С)
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29.11.2024 20:06 Ответить
Справді цікаво, про що може говорити організм, який несе дічь про генералів в окопах і бої татарова з чеченцями на Банковій?🤔
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29.11.2024 20:09 Ответить
Міражі - міражі
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29.11.2024 20:12 Ответить
Носится Зеленский с этими Миражами, как дурень с писанной торбой.
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29.11.2024 20:15 Ответить
Затримка з передачею літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) ASC 890, відомого як Saab 340, не пов'язана безпосередньо зі Швецією. Потрібно "добро" від США.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації Костянтин Криволап.

"Без американців цього нічого не станеться (передача літаків, - ред). Тому що там є дуже багато обладнання саме американського. Літак шведський, але обладнання дуже багато американського. Тобто без згоди американців, а я не чув, що вони давали згоду на передачу нам Saab 340…" - каже експерт.

Тобто буде користі з них стільки ж, скільки з F-16, яких так чекали.
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29.11.2024 20:17 Ответить
))) тіко уявіть! концерт присвячений "мирному договорняку". на сценє группа "міраж"! соло на роялє? ))
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29.11.2024 20:20 Ответить
Тепер французи навчатимуть пілотів півроку, а то й рік...
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29.11.2024 20:20 Ответить
Ти козляра криворагульська коли наші ракети профінансуєш? Все чекаєш щоб дали на дурняк, щоб казну можна розкрадати!
Зєлю, геть!
показать весь комментарий
29.11.2024 20:23 Ответить
Вава заслухав Макрона і дав йому доручення про міражі
показать весь комментарий
29.11.2024 20:48 Ответить
 
 