Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО Украины и ускорение процесса передачи самолетов Mirage

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Я подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО, расширения дальнобойных возможностей - не только как необходимой меры для противодействия российской агрессии, но и для приближения мира - и продолжения подготовки и оснащения украинских бригад как на территориях стран - членов Альянса, так и через развитие предложенной Францией идеи относительно тренировочных миссий на территории Украины", - отметил Зеленский.

Президенты также обсудили усиление ПВО Украины и ускорение процесса передачи самолетов Mirage.

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Франция предоставит Украине истребители Mirage 2000

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.

Также глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что первые истребители Mirage 2000 поступят уже в начале 2025 года.

Французские СМИ писали, что Франция поставит Украине первую партию из трех истребителей Mirage 2000 в начале 2025 года.

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер сообщил, что поставки истребителей Mirage запланированы на первый квартал 2025 года. Ранее французский депутат Франк Джилетти заявлял, что речь будет идти о шести Mirage 2000-5F.