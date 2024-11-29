Батальон беспилотных систем 155-й механизированной бригады "Анна Київська" требует дронов и средств РЭБ: объявлен сбор

Батальону беспилотных систем 155-й механизированной бригады "Анна Київська" срочно нужны дроны и средства РЭБ.

Об этом говорится в заметке главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Журналист отметил, что бригада "Анна Київська" полностью вооружена бронетехникой и артиллерией правительством Франции, на ее вооружении целый дивизион новейших 155 мм САУ "Цезарь", точные и дальнобойные 120 мм нарезные минометы MO-120-RT61, весь комплект бронетехники, часть личного состава прошла подготовку во Франции, здесь есть качественные и мотивированные командиры. Это один из важных оперативных резервов нашей страны.

"Но, к сожалению, в государственном бюджете не нашлось средств для вооружения бригады дронами и средствами РЭБ. Мы с вами понимаем, что в современной войне без дронов и РЭБ реализовать качества боевой техники и мотивацию военнослужащих невозможно. В 155-й бригаде служат мотивированные и преданные Украине люди, и это наше общее дело помочь их защите и способствовать выполнению задач. Таких резервов у нас немного, и мы должны сделать все необходимое для наших воинов. Прошу помочь батальону беспилотных систем бригады 155-й бригады", - обращается Бутусов.

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