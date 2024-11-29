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Батальон беспилотных систем 155-й механизированной бригады "Анна Київська" требует дронов и средств РЭБ: объявлен сбор

потрібні дрони і реб для 155-ї механізованої бригади

Батальону беспилотных систем 155-й механизированной бригады "Анна Київська" срочно нужны дроны и средства РЭБ.

Об этом говорится в заметке главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Журналист отметил, что бригада "Анна Київська" полностью вооружена бронетехникой и артиллерией правительством Франции, на ее вооружении целый дивизион новейших 155 мм САУ "Цезарь", точные и дальнобойные 120 мм нарезные минометы MO-120-RT61, весь комплект бронетехники, часть личного состава прошла подготовку во Франции, здесь есть качественные и мотивированные командиры. Это один из важных оперативных резервов нашей страны.

"Но, к сожалению, в государственном бюджете не нашлось средств для вооружения бригады дронами и средствами РЭБ. Мы с вами понимаем, что в современной войне без дронов и РЭБ реализовать качества боевой техники и мотивацию военнослужащих невозможно. В 155-й бригаде служат мотивированные и преданные Украине люди, и это наше общее дело помочь их защите и способствовать выполнению задач. Таких резервов у нас немного, и мы должны сделать все необходимое для наших воинов. Прошу помочь батальону беспилотных систем бригады 155-й бригады", - обращается Бутусов.

Реквизиты для помощи:

Реквизиты для пополнения банка "MANTICORA"

Получатель: Шолоименко Владимир Владиславович

IBAN: UA423220010000026207349481649

ИНН/ЕГРПОУ: 3632806911

Назначение платежа: Пополнение счета банка.

Ссылка на банк Моно: https://send.monobank.ua/jar/2dygqeE4UQ?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3oH56B7Te5VQSbgcSXuY-3vzzbKs-UP59TNWVaQlTMSEecHYY9M6RK22M_aem_JiM6NrTCSXPxe-8nRgGv9A

збір для зсу

Также читайте: Франции не нужно согласие НАТО, чтобы отправить свои войска в Украину, - посол Литвы в НАТО Матулонис

Автор: 

беспилотник (3541) помощь (7763) сбор (298) Франция (3493) ВСУ (6546) РЭБ (123) 155 отдельная механизированная бригада "Анна Киевская" (7)


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Топ комментарии
+14
Це ******* якийсь! Приїхали в Україну з Франції і просять у звичайних українців гроші на РЕБи та дрони, поки влада кошти наших західних партнерів по кишеням розсовує!
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29.11.2024 16:28
+9
гроші потрібні на Единий марафон, шо не ясно?!
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29.11.2024 16:46
+7
"ето какой-то позор"..
зеленські мародери може ще й паливом чи жратвою не забезпечать "елітних французів", щоб якнайшвидше ухайдохать, добре сподіваймося навчену, військову частину...?
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29.11.2024 16:30
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ******* якийсь! Приїхали в Україну з Франції і просять у звичайних українців гроші на РЕБи та дрони, поки влада кошти наших західних партнерів по кишеням розсовує!
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29.11.2024 16:28 Ответить
Шкода буде коли московити розхандохають бригаду, поки влада роздуплиться. То ж потрібно допомогти.
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29.11.2024 17:24 Ответить
А може так владою і задумано. 100 тис. бракованих мін, а може і більше як-то потрапили же на фронт? І вже скільки часу пройшло і ні чути про знайдених злочинців. Хоча відомий і виробник, і номера партій. Навпаки, вже гнилі відмазки чути від "слуг".
Оснащені західною зброєю бригади теж кинули у самовбивчий лобовий наступ на лінію Суровікіна.
Що заважає і цю покласти?
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29.11.2024 19:29 Ответить
"Оснащені західною зброєю бригади теж кинули у самовбивчий лобовий наступ на лінію Суровікіна." Тут я погоджуюсь. Кинули в самовбивчий лобовий наступ для того щоб Зеленський на мсаміт НАТО міг приїхати в ореолі слави. Війська були готові на 80%, а, як результат БК спалили, загинули вмотевовані бійці.
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29.11.2024 20:36 Ответить
"ето какой-то позор"..
зеленські мародери може ще й паливом чи жратвою не забезпечать "елітних французів", щоб якнайшвидше ухайдохать, добре сподіваймося навчену, військову частину...?
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29.11.2024 16:30 Ответить
На якій підставі вони тоді взагалі називаються батальйон безпілотних систем, якщо у них нема цих самих безпілотних систем? Це грьобаний паноптікум.
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29.11.2024 16:33 Ответить
що тут коментувати.
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29.11.2024 16:33 Ответить
батальон безпілотних систем при Зеленському... ну зато відосики потужні
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29.11.2024 16:35 Ответить
То може вже пора оту владу яка поклала ''товстий болт'' на наше військо вже ''тойво''! Гілляки вже зачекалися.
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29.11.2024 16:36 Ответить
Їх же ніби Франція фінансувала... ****** звісно
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29.11.2024 16:44 Ответить
гроші потрібні на Единий марафон, шо не ясно?!
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29.11.2024 16:46 Ответить
"Ето какой-то пазор..." (с) Навіть котики плачуть.

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29.11.2024 17:07 Ответить
Трішки скинув, отримаю зарплату ще перерахую. Слава Україні!
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29.11.2024 17:16 Ответить
+
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29.11.2024 19:24 Ответить
У 95-го запитайте....можна ще ахметку, каськіва і крупу!!!
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29.11.2024 17:45 Ответить
Підозри на жаль збулися. Французіки випровадили батальйон на войну без безпілотних систем та грошенят...
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29.11.2024 19:20 Ответить
+
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29.11.2024 20:11 Ответить
В мене теж спочатку "сгорила дупа", але...

Але давайте допоможемо новій бригаді в іх перших боях після навчання у Франціі. Хто ми будемо, як не допоможемо?

Хрін з тим зешоблом, давайте самі людьми будемо. Не проходьте повз, донатьте
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30.11.2024 01:57 Ответить
Та і в банці ні слова ні про РЄБ ні про дрони, може дійсно все є, і нестача в доп речах

Володимир Ш. created the jar

MANTICORA

**** UA 42 322001 00000 2620 7349 4816 49

Кошти на потреби батальйону безпілотних систем "MANTICORA" 155-ій ОМБ.
Нам потрібні:
- Зарядні станції EcoFlow DELTA 2;
- Генератори інвенторні бензинові Dnipro;
- Супутникові системи Starlink;
- Автомобілі типу пікап;
- Сканери частот 1.3-5.8 Гц;
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30.11.2024 02:00 Ответить
 
 