Батальон беспилотных систем 155-й механизированной бригады "Анна Київська" требует дронов и средств РЭБ: объявлен сбор
Батальону беспилотных систем 155-й механизированной бригады "Анна Київська" срочно нужны дроны и средства РЭБ.
Об этом говорится в заметке главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
Журналист отметил, что бригада "Анна Київська" полностью вооружена бронетехникой и артиллерией правительством Франции, на ее вооружении целый дивизион новейших 155 мм САУ "Цезарь", точные и дальнобойные 120 мм нарезные минометы MO-120-RT61, весь комплект бронетехники, часть личного состава прошла подготовку во Франции, здесь есть качественные и мотивированные командиры. Это один из важных оперативных резервов нашей страны.
"Но, к сожалению, в государственном бюджете не нашлось средств для вооружения бригады дронами и средствами РЭБ. Мы с вами понимаем, что в современной войне без дронов и РЭБ реализовать качества боевой техники и мотивацию военнослужащих невозможно. В 155-й бригаде служат мотивированные и преданные Украине люди, и это наше общее дело помочь их защите и способствовать выполнению задач. Таких резервов у нас немного, и мы должны сделать все необходимое для наших воинов. Прошу помочь батальону беспилотных систем бригады 155-й бригады", - обращается Бутусов.
Реквизиты для помощи:
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Получатель: Шолоименко Владимир Владиславович
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ИНН/ЕГРПОУ: 3632806911
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Оснащені західною зброєю бригади теж кинули у самовбивчий лобовий наступ на лінію Суровікіна.
Що заважає і цю покласти?
зеленські мародери може ще й паливом чи жратвою не забезпечать "елітних французів", щоб якнайшвидше ухайдохать, добре сподіваймося навчену, військову частину...?
Але давайте допоможемо новій бригаді в іх перших боях після навчання у Франціі. Хто ми будемо, як не допоможемо?
Хрін з тим зешоблом, давайте самі людьми будемо. Не проходьте повз, донатьте
Володимир Ш. created the jar
MANTICORA
**** UA 42 322001 00000 2620 7349 4816 49
Кошти на потреби батальйону безпілотних систем "MANTICORA" 155-ій ОМБ.
Нам потрібні:
- Зарядні станції EcoFlow DELTA 2;
- Генератори інвенторні бензинові Dnipro;
- Супутникові системи Starlink;
- Автомобілі типу пікап;
- Сканери частот 1.3-5.8 Гц;