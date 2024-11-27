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Новости Война
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Франции не нужно согласие НАТО, чтобы отправить свои войска в Украину, - посол Литвы в НАТО Матулонис

Франція може відправити війська до України: згода НАТО не потрібна

В Литве поддерживают идею Франции относительно возможной отправки войск в Украину.

Об этом заявил посол Литвы в НАТО Дейвидас Матульонис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это могут быть национальные решения, группа стран, коалиция, которая желает присоединиться к этой инициативе. Здесь не обязательно иметь согласование или метку НАТО", - сказал дипломат.

Он отметил, что это пока "только идея", и разные страны имеют по этому поводу разные позиции.

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"Это последовательная французская позиция. Мы всегда положительно относились к этому", - добавил посол.

Матульонис не исключил, что такую дискуссию могут поднять министры иностранных дел НАТО на встрече в Брюсселе на следующей неделе:

"От них, прежде всего, зависит процесс подготовки войск и, возможно, некоторые страны рано или поздно присоединятся".

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Размещение войск НАТО в Украине

В конце февраля 2024 года президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятную отправку западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Париж действительно разрешил Украине атаковать РФ французскими дальнобойными ракетами, - глава МИД Барро

Автор: 

НАТО (9970) Франция (3500)


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Топ комментарии
+7
Якщо ракета є сумістною розробкою двух країн, чи використовує іноземні компоненти, то так. Потрібна.
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27.11.2024 09:53
+7
Якщо це і станеться, то це буде "Іноземний легіон"... А там підготовка - "дай бог!" Хоча мені здається, що прямо в бій їх не пошлють... Можливо, поставлять, як "завісу", на кордоні з БРСР - щоб звільнить наші війська, що стоять там... Але й це буде неабиякою допомогою! Бо Лука нам значні сили саме загрозою вторгнення сковує на українсько-білоруському кордоні... Ну, ще може, використовуватимуть для прикриття стратегічних об"єктів у тилу (це будуть сили ППО - їм потрібна практика ведення ******** війни...)
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27.11.2024 10:09
+5
так, бо у французькому "скальпі" встановлений американський TERCOM, а у французькому військовому його нема.
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27.11.2024 09:58
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Правила форума Совет форумчан
для далекобійних ракет потрібна французам згода США і Англії, а для війск ні???
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27.11.2024 09:45 Ответить
Якщо ракета є сумістною розробкою двух країн, чи використовує іноземні компоненти, то так. Потрібна.
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27.11.2024 09:53 Ответить
НАТО- є "скальп" ,який розроблений 32 країнами ,в котрому є в тому числі французький компонент
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27.11.2024 10:15 Ответить
тому може воювати окремий французький компонент. Без НАТО.
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27.11.2024 10:41 Ответить
так, бо у французькому "скальпі" встановлений американський TERCOM, а у французькому військовому його нема.
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27.11.2024 09:58 Ответить
Якщо це і станеться, то це буде "Іноземний легіон"... А там підготовка - "дай бог!" Хоча мені здається, що прямо в бій їх не пошлють... Можливо, поставлять, як "завісу", на кордоні з БРСР - щоб звільнить наші війська, що стоять там... Але й це буде неабиякою допомогою! Бо Лука нам значні сили саме загрозою вторгнення сковує на українсько-білоруському кордоні... Ну, ще може, використовуватимуть для прикриття стратегічних об"єктів у тилу (це будуть сили ППО - їм потрібна практика ведення ******** війни...)
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27.11.2024 10:09 Ответить
І командує зараз Легіоном - українець Кирило Ющенко.
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27.11.2024 10:18 Ответить
Це нічого не значить... Він служить ФРАНЦІЇ... Хіба що в межах своїх повноважень буде вимагать від підлеглих максимально ефективно виконувать свої обов"язки... Так це - обов"язок будь-якого командира...
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27.11.2024 10:25 Ответить
На початку вторгнення було дозволено, тим українцям у кого закінчувався контракт з Легіоном, разом з амуніцією та зброєю їхати у Україну. Не великі випадки, але вони були.
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27.11.2024 11:19 Ответить
як раз це і доб'є *********. Вона ж думаю що Ющенко вже давно на пенсії.
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27.11.2024 10:30 Ответить
Мені також цікаво, а для чого, при порохові, створювалася литовсько - українська бригада, і що вона зараз взагалі виконує ?
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27.11.2024 09:54 Ответить
Вони дочекаються, поки кацапи до Тиси підійдуть, а потім введуть війська!
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27.11.2024 09:55 Ответить
Як у Другу світову гітлеревську Германію перемогла антигітлерівська коаліція, так само путінську россію можна перемогти антипутінською коаліцією. Усвідомлення цього до заходу доходить дуже повільно, а ще цьому дуже не сприяє заяви препіздента про те, що нам така допомога не потрібна.- дайте нам грошей і зброю, ми власними силами впораємось...
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27.11.2024 10:11 Ответить
От 55 річний Веніславський і сказав, що діди 55+ підуть воювати, бо сам він не хоче!
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27.11.2024 10:13 Ответить
Цікаво скільки бабла візьмуть наші митники з кожного французького солдата за можливість воювати в Україні?
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27.11.2024 10:13 Ответить
А "митники" тут до чого? Якщо й увійдуть - то як "військовий підрозділ" - а не як "приватні особи"... Тому митники будуть "стоять збоку"...
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27.11.2024 10:30 Ответить
Як не митники, то інші Зєлєбобні знайдуть спосіб осоромити Україну хабарництвом, так як це робили з іноземними волонтерами та компаніями що відбудовували Бучу.
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27.11.2024 10:40 Ответить
Ще раз кажу - НЕ ПЛУТАЙ "ВІЙСЬКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ" З "ПРИВАТНИМИ ОСОБАМИ"...
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27.11.2024 10:42 Ответить
Польські волонтери теж були приватними особами. Скандали, як правило, повилазять пізніше.
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27.11.2024 10:46 Ответить
Прочитав і виматюкався... Ти ніяк не можеш зрозуміть одного - митники не мають права перевірки майна військового підрозділу! А раз не мають права перевірки - то й не мають "важелів тиску" на вояк!
Приведу приклад: Афганістан. Рух "через річку" (так часто називали перетинання кордону військові), військових колон та окремих військових контролювали лише ПРИКОРДОННИКИ! Сам це бачив... Митники до цього діла не мали... Так це ж "своїх" перевіряли! А тут іноземний підрозділ! Та навіть наші прикордонники стоятимуть, тримаючи руку "під козирок" - і не більше!
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27.11.2024 10:56 Ответить
Не варто матюкатися. Моя помилка: я мав на увазі прикордонників, а написав «митники».
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27.11.2024 11:18 Ответить
Та опа кістьми дяже але буде проти військ нато нам в допомогу
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27.11.2024 10:19 Ответить
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27.11.2024 10:35 Ответить
"Телятко ще не вродилося - а вони вж з довбнею бігають..."
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27.11.2024 10:43 Ответить
Що це виходить - слуга Мережко зрадив коломийську порноактрису, пропонуючи Трампа на Нобелівську премію?
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27.11.2024 10:43 Ответить
Все це вірно, але якийсь абсурд - Литва розповідає як дяіти Франції, французи, що робити німцям, німці тицькають на США. А можна кожен сам за себе??
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27.11.2024 11:34 Ответить
 
 