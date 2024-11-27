Франции не нужно согласие НАТО, чтобы отправить свои войска в Украину, - посол Литвы в НАТО Матулонис

В Литве поддерживают идею Франции относительно возможной отправки войск в Украину.

Об этом заявил посол Литвы в НАТО Дейвидас Матульонис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это могут быть национальные решения, группа стран, коалиция, которая желает присоединиться к этой инициативе. Здесь не обязательно иметь согласование или метку НАТО", - сказал дипломат.

Он отметил, что это пока "только идея", и разные страны имеют по этому поводу разные позиции.

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"Это последовательная французская позиция. Мы всегда положительно относились к этому", - добавил посол.

Матульонис не исключил, что такую дискуссию могут поднять министры иностранных дел НАТО на встрече в Брюсселе на следующей неделе:

"От них, прежде всего, зависит процесс подготовки войск и, возможно, некоторые страны рано или поздно присоединятся".

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Размещение войск НАТО в Украине

В конце февраля 2024 года президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятную отправку западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

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