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Пропагандистка Скабеева об участии стран НАТО в войне: "Франция в этом году планирует ввести свои войска в Украину под видом бригады ВСУ "Анна Киевская". ВИДЕО

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что Франция приобщит свою армию к войне в Украине под видом бригады ВСУ "Анна Киевская", бойцы которой сейчас проходят обучение во французских военных учебных центрах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Скабеева заявила, что подготовку нового "французского" подразделения контролирует лично министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, и уже в этом году новосозданная бригада присоединится к боевым действиям.

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Автор: 

пропаганда (3672) военные учения (3457) Франция (3500) Скабеева Ольга (49) Лекорню Себастьян (70)


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Топ комментарии
+35
Підгорає.
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27.11.2024 09:15
+18
Насправді він "бздить", що "іноземні війська" побачать, чого вартий наш "припіздент" і його "шобла"... І обкрадать їх не можна буде... (бо зброю та ********** вони свої везтимуть... А от продовольством будем змушені МИ забезпечувать...) А "ЗЕ-шобла" без обкрадання вже не може... Вони вже, як Шура Балаганов - маючи в кишені 50 тисяч рублів, поліз у чужу сумочку і вкрав гаманець з дешевенькою пудреницею та кількома монетами... Це "затягує"... Знайомий, який слідчим працював та вів справу одного високопоставленого хабарника, розповідав: Сидимо в СІЗО. Знайомлю зі справою. Того "на відвертість" потягло: "Знаєш... Коли брав перший раз - було незручно... На десятий (коли не давали) - наче чогось не вистачало...".
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27.11.2024 09:36
+17
Мерзота поплутала. Це буде легіон "кардинал Рішельє".
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27.11.2024 09:21
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Підгорає.
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27.11.2024 09:15 Ответить
та нє, мокрі штанці не горять.
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27.11.2024 09:38 Ответить
Французький іноземний легіон давно присутній в Україні - про це повідомляли неодноразово.
Нічого нового немає - лише біг по колу з малюванням нових красніх ліній.
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27.11.2024 13:58 Ответить
НАТА! Астанавітєсь!
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27.11.2024 09:18 Ответить
Merci beaucoup, панове!
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27.11.2024 09:18 Ответить
мішу боярського у капелюсі - в студію
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27.11.2024 09:34 Ответить
Нахєр цього старого *************!

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27.11.2024 10:02 Ответить
Якщо що, то я лайкнув про "нахєр цього старого *************", а то товариство може не так зрозуміти)))
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27.11.2024 10:10 Ответить
Боярський - старий мерзотник. Він завжди підтримував *****, і був його "представником на виборах". Бути фанатом ***** може тільки кончений підорас.

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27.11.2024 10:18 Ответить
Так само як і один їх дєятєль - нікіта міхалков, такий же самий підарас.
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27.11.2024 10:22 Ответить
Вони там всі підараси, більш менш нормальні, вже давно виїхали з болот!
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27.11.2024 13:08 Ответить
Д'артаньян і *****... Боже, куди котиться світ!
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27.11.2024 11:06 Ответить
"Чєво ти Мішєнька арьош?
Словно ограблєний єврєй?
Ти д'Артаньяна нє трєвожь-
Он дворянін, а ти плєбєй!"
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27.11.2024 12:43 Ответить
Два піттораси підлягають знищенню
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27.11.2024 18:05 Ответить
Підор в шляпі він, а не д'Артаньян.

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27.11.2024 10:05 Ответить
Тому піда*ру капелюх давно приріс до дурної голови.
Коли я одягаю капелюх, не так помітно відсутність розуму (міша баярскій).
Міша Боярішнік.
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27.11.2024 10:25 Ответить
Снял шляпу - *********.
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27.11.2024 12:45 Ответить
Ну и тупая курица. Если европейцы что-то сделают об этом узнает вся вселенная. Они уж постараются.
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27.11.2024 09:20 Ответить
Мерзота поплутала. Це буде легіон "кардинал Рішельє".
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27.11.2024 09:21 Ответить
Не, это буде легіон "Дартаньян и чотири мушкетери "
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27.11.2024 09:50 Ответить
Нє, ''алкаш Депард'є''
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27.11.2024 10:12 Ответить
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27.11.2024 09:23 Ответить
вот чего гундосик боится больше всего на свете - хайпа параши
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27.11.2024 09:30 Ответить
Насправді він "бздить", що "іноземні війська" побачать, чого вартий наш "припіздент" і його "шобла"... І обкрадать їх не можна буде... (бо зброю та ********** вони свої везтимуть... А от продовольством будем змушені МИ забезпечувать...) А "ЗЕ-шобла" без обкрадання вже не може... Вони вже, як Шура Балаганов - маючи в кишені 50 тисяч рублів, поліз у чужу сумочку і вкрав гаманець з дешевенькою пудреницею та кількома монетами... Це "затягує"... Знайомий, який слідчим працював та вів справу одного високопоставленого хабарника, розповідав: Сидимо в СІЗО. Знайомлю зі справою. Того "на відвертість" потягло: "Знаєш... Коли брав перший раз - було незручно... На десятий (коли не давали) - наче чогось не вистачало...".
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27.11.2024 09:36 Ответить
А корейці, перевдянуті в орко-піксель з бригади Х..ло Улусський це добре
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27.11.2024 09:24 Ответить
Ета другоє, і ваабщє то буряти
Своїм оркам вони можуть по ящику такі казки наплести, що будь-який фантаст позаздрить.
І найголовніше - кацапи "схавають" всю ту інфу, прийнявши її за чисту правду.
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27.11.2024 10:17 Ответить
И ведь алени верят этому сливному бачку
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27.11.2024 09:25 Ответить
Ну і що тут поганого? Давно пора, а то своя сцикопіхота дриснула як щурі, шавки.
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27.11.2024 09:26 Ответить
А ти сцикопіхота чому в Німеччину втік?
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27.11.2024 09:29 Ответить
Хто я втік, сцикопіхотне мудило, я 25 років живу в Німеччині, і з своїх податків плачу ваших ублюдків які дриснули під час війни. Всіх хто дриснув, я ненавиджу і зневажаю. І пішла ти
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27.11.2024 09:57 Ответить
Так ти що,німець?
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27.11.2024 10:04 Ответить
Схожий на кацапського німця, які ненавидять всіх українців в Німеччині.
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27.11.2024 10:12 Ответить
У вас стільки ненависті до переселенців! Аж жовчу бризкаєте. А ви 25 років не були переселенцем? Чи вам можна, а всі решта сцикопіхота?
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27.11.2024 10:09 Ответить
Гівно ти прокацаплене під VPNом.
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27.11.2024 10:15 Ответить
"Макрон, введи войска!"
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27.11.2024 09:26 Ответить
А я й не проти,щоб так було!
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27.11.2024 09:26 Ответить
Французськоі іх навчили?
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27.11.2024 09:28 Ответить
********* !

твої слова да Богу в уши !
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27.11.2024 09:29 Ответить
"в паріжъ хоч на 3 дня!" )))
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27.11.2024 09:29 Ответить
Хто би подумав що французи першими стануть на захист України
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27.11.2024 09:30 Ответить
Я б ніколи не подумав
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27.11.2024 09:43 Ответить
вони і не стануть
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28.11.2024 01:25 Ответить
Навіщо цю падлу взагалі транслювати?!
Яка різниця що воно там сказало?
Вони брешуть кожен день, навіщо те лайно тут на цензорі?
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27.11.2024 09:32 Ответить
********* "брехати не буде"....🤞🤞🤞
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27.11.2024 09:48 Ответить
France!
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27.11.2024 09:40 Ответить
"Олечці" видніше... І от що помітив: кацапи завжди звинувачують противника в тому, що роблять (або збираються робить) самі... Згадайте про "негрів на "Абрамсах". Про гвалтування та грабунок цивільного населення. Про удари по цивільному населенню. Про "наколотих наркотиками" солдат... (До речі - у березні 2022-го мені казали хлопці, що у багатьох вбитих та полонених кацапів знаходили шприци, наповнені наркотою...) От і все
Ну а з французами, під виглядом бригади "Ганна Київська" - те саме... Вони вже "чучхеїстів" зробили "якутами" і "бурятами"... Тобто виправдовують свої підлі дії та порушення законів війни тим, що звинувачують НАС у подібному... Це кацапським прислів"ям пояснюється так: "Наводить тень на плетень...".Так само адмірал Деніц у Нюрнберзі таким чином врятував свою шию від петлі - довів, що ті воєнні злочини, які вчинялися ним та його підлеглими, вчинялися і військами антигітлерівської коаліції... І лише відсидів у тюрмі десяток років... А потім спокійно дожив до смерті "мирним пенсіонером"... Так що це не "просто трепёж"! Це - далекоглядна політика!...
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27.11.2024 09:49 Ответить
Це я кацапський? ти мудило тільки нявкаєш, а я роблю свою справу допомагаючи воїнам на передовій. А ти скикопіхота там був?
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27.11.2024 09:49 Ответить
Чим допомогаєш? Податки і донати?
Це звичайно добре. Але гроші самі, без людей не воюють. Зараз треба саме люди.
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27.11.2024 09:57 Ответить
Мені 66 років, у мене рак, як ти вважаєш я там потрібний?
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27.11.2024 09:59 Ответить
+ Звичайно що ні. Питаннь нема.
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27.11.2024 10:32 Ответить
VIVЕ LA FRANCE!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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27.11.2024 09:50 Ответить
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27.11.2024 09:55 Ответить
Франції Респект, що пам"ятає хто така Ана Київська 👍👍
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27.11.2024 11:06 Ответить
хай ********* краще про ********** з КНДР і його армію, яка вже воюює в Україні, розповість!
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27.11.2024 11:20 Ответить
Зуб дає 😸
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27.11.2024 11:37 Ответить
Какая она скабеева? **********.
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27.11.2024 12:23 Ответить
Мрії, мрії.
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27.11.2024 13:04 Ответить
цситеся, мавпи лапотні??
********* весь час як бомжиха якась виглядає.. Все ж таки центральне телебачення, могла б хоч трішки відповідати статусу.
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27.11.2024 13:54 Ответить
Цікаво булоб наживо подивитись, як працює її сифілітичний мозок...
Мабудь іскри, дим як від тліючої цигарки і звук як у савецького касового апарату...
Стімпанк-***...
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27.11.2024 14:07 Ответить
Вони вже дали єрмаку команду щоб через сирського потім злагоджені бригади розкидати повзводно як придані по усьому фронту. Так що не треба хвилюватись московитам
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27.11.2024 17:23 Ответить
 
 