Пропагандистка Скабеева об участии стран НАТО в войне: "Франция в этом году планирует ввести свои войска в Украину под видом бригады ВСУ "Анна Киевская". ВИДЕО
Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что Франция приобщит свою армию к войне в Украине под видом бригады ВСУ "Анна Киевская", бойцы которой сейчас проходят обучение во французских военных учебных центрах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Скабеева заявила, что подготовку нового "французского" подразделения контролирует лично министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, и уже в этом году новосозданная бригада присоединится к боевым действиям.
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Нічого нового немає - лише біг по колу з малюванням нових красніх ліній.
Словно ограблєний єврєй?
Ти д'Артаньяна нє трєвожь-
Он дворянін, а ти плєбєй!"
Коли я одягаю капелюх, не так помітно відсутність розуму (міша баярскій).
Міша Боярішнік.
Своїм оркам вони можуть по ящику такі казки наплести, що будь-який фантаст позаздрить.
І найголовніше - кацапи "схавають" всю ту інфу, прийнявши її за чисту правду.
твої слова да Богу в уши !
Яка різниця що воно там сказало?
Вони брешуть кожен день, навіщо те лайно тут на цензорі?
Ну а з французами, під виглядом бригади "Ганна Київська" - те саме... Вони вже "чучхеїстів" зробили "якутами" і "бурятами"... Тобто виправдовують свої підлі дії та порушення законів війни тим, що звинувачують НАС у подібному... Це кацапським прислів"ям пояснюється так: "Наводить тень на плетень...".Так само адмірал Деніц у Нюрнберзі таким чином врятував свою шию від петлі - довів, що ті воєнні злочини, які вчинялися ним та його підлеглими, вчинялися і військами антигітлерівської коаліції... І лише відсидів у тюрмі десяток років... А потім спокійно дожив до смерті "мирним пенсіонером"... Так що це не "просто трепёж"! Це - далекоглядна політика!...
Це звичайно добре. Але гроші самі, без людей не воюють. Зараз треба саме люди.
ГЕРОЯМ СЛАВА!
********* весь час як бомжиха якась виглядає.. Все ж таки центральне телебачення, могла б хоч трішки відповідати статусу.
Мабудь іскри, дим як від тліючої цигарки і звук як у савецького касового апарату...
Стімпанк-***...