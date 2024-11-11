РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11153 посетителя онлайн
Новости Видео Война
14 885 10

Z-блогеры набросились на роспропаганду, которая обещала "Киев за три дня": Шапкозаброс, сели в лужу. ВИДЕО

Российские Z-блогеры обвиняют пропагандистов Кремля в том, что те обещали "Киев за три дня", вместо этого "планы" сорваны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Теперь бессмысленно это отрицать и утверждать, будто, кроме американского генерала Милли, о "Киеве за три дня" никто не говорил. Интернет все помнит. Главное - не повторять ошибок и не заниматься шапкозакидательством, чтобы не садиться в лужу. Тем более в публичном пространстве", - отметил один из них.

Читайте: Несмотря на обещания Трампа завершить войну, украинцы убеждены, что судьба страны остается в их собственных руках, - The Times

Автор: 

пропаганда (3675) россия (95515)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
жеріть хрін пучками і не кашляйте
показать весь комментарий
11.11.2024 09:43
+12
Кацапам якщо з телевізора скажуть що лайно це шоколад, вони його будуть жерти не сумніваючись що так воно і є
показать весь комментарий
11.11.2024 09:56
+11
Теперь 'планы поменялись'... Остановить войну за 24 часа..
показать весь комментарий
11.11.2024 09:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жеріть хрін пучками і не кашляйте
показать весь комментарий
11.11.2024 09:43 Ответить
Теперь 'планы поменялись'... Остановить войну за 24 часа..
показать весь комментарий
11.11.2024 09:51 Ответить
Кацапам якщо з телевізора скажуть що лайно це шоколад, вони його будуть жерти не сумніваючись що так воно і є
показать весь комментарий
11.11.2024 09:56 Ответить
шизофрения ПОГЛОТИЛА росию !!!!
показать весь комментарий
11.11.2024 10:51 Ответить
То вони мали на увазі Зеленського та Єрмака, а не народ України. Ще й Кривонос смугу кишенькового аеропорту з якого керівництво тікало зпоплюжив.
показать весь комментарий
11.11.2024 11:07 Ответить
Гойданутые накабздоном
показать весь комментарий
11.11.2024 12:11 Ответить
Десь я вже це чув: починалося з "По багатому! Путін введи!" ,а закінчилося криками "Нас обдурили! Ми не цього хотіли!". Як кажуть класики: "На дурня не потрібен ніж..."
показать весь комментарий
11.11.2024 16:41 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2024 16:43 Ответить
 
 