Z-блогеры набросились на роспропаганду, которая обещала "Киев за три дня": Шапкозаброс, сели в лужу. ВИДЕО
Российские Z-блогеры обвиняют пропагандистов Кремля в том, что те обещали "Киев за три дня", вместо этого "планы" сорваны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Теперь бессмысленно это отрицать и утверждать, будто, кроме американского генерала Милли, о "Киеве за три дня" никто не говорил. Интернет все помнит. Главное - не повторять ошибок и не заниматься шапкозакидательством, чтобы не садиться в лужу. Тем более в публичном пространстве", - отметил один из них.
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