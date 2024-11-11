Z-блогери накинулися на роспропаганду, яка обіцяла "Київ за три дні": Шапкозакидання, сіли в калюжу. ВIДЕО
Російські Z-блогери звинувачують пропагандистів Кремля у тому, що ті обіцяли "Київ за три дні", натомість "плани" зірвано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тепер безглуздо це заперечувати та стверджувати, ніби, окрім американського генерала Міллі, про "Київ за три дні" ніхто не говорив. Інтернет все пам'ятає. Головне - не повторювати помилок і не займатися шапкозакиданням, щоб не сідати в калюжу. Тим більше у публічному просторі", - зазначив один із них.
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