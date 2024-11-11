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Z-блогери накинулися на роспропаганду, яка обіцяла "Київ за три дні": Шапкозакидання, сіли в калюжу. ВIДЕО

Російські Z-блогери звинувачують пропагандистів Кремля у тому, що ті обіцяли "Київ за три дні", натомість "плани" зірвано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тепер безглуздо це заперечувати та стверджувати, ніби, окрім американського генерала Міллі, про "Київ за три дні" ніхто не говорив. Інтернет все пам'ятає. Головне - не повторювати помилок і не займатися шапкозакиданням, щоб не сідати в калюжу. Тим більше у публічному просторі", - зазначив один із них.

Читайте: Попри обіцянки Трампа завершити війну, українці переконані, що доля країни залишається у їхніх власних руках, – The Times

Автор: 

пропаганда (2801) росія (65129)


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Топ коментарі
+14
жеріть хрін пучками і не кашляйте
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11.11.2024 09:43
+12
Кацапам якщо з телевізора скажуть що лайно це шоколад, вони його будуть жерти не сумніваючись що так воно і є
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11.11.2024 09:56
+11
Теперь 'планы поменялись'... Остановить войну за 24 часа..
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11.11.2024 09:51
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жеріть хрін пучками і не кашляйте
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11.11.2024 09:43 Відповісти
Теперь 'планы поменялись'... Остановить войну за 24 часа..
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11.11.2024 09:51 Відповісти
Кацапам якщо з телевізора скажуть що лайно це шоколад, вони його будуть жерти не сумніваючись що так воно і є
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11.11.2024 09:56 Відповісти
шизофрения ПОГЛОТИЛА росию !!!!
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11.11.2024 10:51 Відповісти
То вони мали на увазі Зеленського та Єрмака, а не народ України. Ще й Кривонос смугу кишенькового аеропорту з якого керівництво тікало зпоплюжив.
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11.11.2024 11:07 Відповісти
Гойданутые накабздоном
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11.11.2024 12:11 Відповісти
Десь я вже це чув: починалося з "По багатому! Путін введи!" ,а закінчилося криками "Нас обдурили! Ми не цього хотіли!". Як кажуть класики: "На дурня не потрібен ніж..."
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11.11.2024 16:41 Відповісти
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11.11.2024 16:43 Відповісти
 
 