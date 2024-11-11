Попри обіцянки Трампа завершити війну, українці переконані, що доля країни залишається у їхніх власних руках, – The Times
Українці скептично ставляться до міжнародних домовленостей, наголошуючи, що лише вони можуть визначити результат цієї боротьби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.
"Перспективи для України похмурі. Росія неухильно просувається в східному регіоні. На лінії фронту відчувається нестача людських ресурсів. Але, перш за все, перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США цього тижня збільшила невизначеність щодо майбутнього України", - йдеться в матеріалі.
Новообраний президент США обіцяє звершити війну в Україні за "24 години". Проте його обіцянкам не вірять ні звичайні українці, ні влада.
"Ми хочемо закінчити війну, але не за будь-яку ціну. Якщо мир на умовах швидкого завершення війни стане реальністю, це буде поразка для України", - заявив президент Володимир Зеленський.
Як зазначила у коментарі видання старший викладач з питань пострадянської безпеки на факультеті військових досліджень Королівського коледжу Лондона доктор Рут Дейермонд, Трамп дуже тісно пов'язаний з Росією щодо України, як і більшість його оточення, яке, ймовірно, займається зовнішньою політикою.
"Мирний план Трампа "буде дуже схожий на російський план: як мінімум, створення замороженого конфлікту і блокування будь-якої перспективи вступу до НАТО. Це насправді не вирішить конфлікт і, ймовірно, не зупинить бойові дії", - зазначила Дейермонд.
Нагадаємо, новообраний президент США Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову у четвер, 7 листопада.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дорогие подписчики и гости канала! Вновь избранный президент США Дональд Трамп действительно провел телефонный разговор с человеком назначенным президентом России и похожим на Владимира Путина. Идейным вдохновителем и основным инициатором был Илон Маск, который имел несколько контактов с "Путиным" в телефонном режиме (о чем мы неоднократно сообщали). Была договорённость сохранять такое общение в тайне, так как было предложено использовать такой вид связи и в дальнейшем. Но, видимо, американская сторона не была удовлетворена итогами разговора, раз допустила, или организовала, утечку. В процессе общения Трамп действительно дал понять, что готов обсуждать возможность оставить Крым под контролем России и намекнул, что и украинская сторона готова обсуждать такой вариант. "Путин" заявил, что необходимо оставить под российским контролем также Донецкую и Луганскую области в их административных границах, и допустил возможность вывода российских войск с остальной части Украины, при этом получив "гарантированную" возможность сухопутного транзита в Крым через территорию Украины товаров и людей. Трамп взял время подумать и просил не создавать дополнительно эскалацию на фронте. С российской стороны такое обещание было дано. Стоит отметить, что Трамп через свои неформальные контакты задавал российскому руководству вопрос- кто отвечает за положение дел в стране и с кем лично можно обсуждать столь важные вопросы как окончание войны. В ответ российская сторона предложила единственный вариант общения непосредственно с "Путиным", как это делают Си Цзиньпин, Нарендра Моди и, собственно, Илон Маск. Двойник был проинструктирован и подготовлен к разговору. Сама беседа была не долгой и заняла около 25 минут.
Про масовану атаку Ірану на Ізраїль він попередив менше ніж за добу.
Тобто якісь інсайди точно має.
Але про кризу формування нового уряду він підписників довго за ніс водив.
Туди ж "пророчий Time", який обіцяв введення європейських військ в Україну ще цього літа, і жахливий жовтень для росії. Ну і що, і де?
від 22 листопада 2021 року.
Дорогие подписчики и гости канала! В пятницу, 19 ноября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. В этот же день было продолжено общение президента в закрытом формате с Николаем Патрушевым и Сергеем Шойгу, к разговору подключился начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Обсуждались как возможности создания новых очагов напряженности, их удержание в прогнозируемых рамках, выход с максимальным решением поставленных задач, риски реализации, так и более глобальные перспективы реализации геополитических планов с использованием гибридных спецопераций.
В этом же составе прошло совещание и в субботу, 20 ноября. Идёт полномасштабная подготовка для реализации планов геополитического ревизионизма. Основное направление - Украина; примыкающие направления реализации гибридных операций - Литва, Латвия, Эстония, Польша, также рассматриваются возможности по аннексии северного Казахстана. На сегодняшний день большинство планов проработано, согласовано и готово к реализации, и главный вопрос, когда эти планы начнут реализовать.
Валерию Герасимову и Николаю Патрушеву поставлена задача проработать и предоставить варианты провокаций, которые могут послужить весомым формальным поводом (casus belli) для начала активной фазы гибридной войны, в том числе с применением войск и вооружений.
Дорогие подписчики и гости канала! Хотя на сегодняшний день президент России Владимир Путин не определился с датами возможного начала вооруженного конфликта, подготовка к нему идёт полным ходом. Мы уже рассказывали об утвержденной Путиным концепции начала конфликта. Практически каждый день с участием президента проходят обсуждения возможного развития событий после начала военных действий. Конфронтацию продолжают усиливать пропаганда на федеральных каналах, Минобороны, Генштаб и МИД. МИД вообще прекратил выполнять свои прямые обязанности, превратившись в министерство пропаганды, лжи и предъявления претензий.
6 січня 2022 року
Российским миротворцам в Казахстане запрещено делиться информацией об участии в миссии. Особенно пресекается хвастовство, кто сколько "завалил".
18 січня 2022 року
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера настроение президенту России Владимиру Путину испортил вечерний доклад. Беда пришла откуда не ждали..., вернее, ждали, но не предательство..., а если и предательство, то не такое. Дело в том, что в докладе была распечатка записи разговора ответственного сотрудника посольства Республики Беларусь в Украине с его коллегой из министерства иностранных дел Украины. По информации авторов доклада, этот разговор происходил в неформальной обстановке в кафе торгового центра в Киеве. Из распечатки разговора следует, что представитель посольства Республики Беларусь в Украине информирует украинского визави от имени Александра Лукашенко и просит донести до украинского руководства о планах возможного нападения на Украину российских войск во время совместных российско-белорусских учений, которые должны состоятся в феврале этого года. От имени Лукашенко передали, что он категорически не хочет войны с Украиной и, тем более, не хочет, чтобы Россия для военных действий использовала территорию Республики Беларусь, поэтому, предупредив, просит украинское руководство принять "все возможные меры". Путин был очень расстроен после доклада и дал распоряжение вынести эту тему на обсуждение во время совещания с Патрушевым, Лавровым, Герасимовым, Шойгу, Нарышкиным и Бортниковым после закрытой части ближайшего Совбеза. По итогам обсуждения этой проблемы в конце недели состоится разговор Путина и Лукашенко
2.У мене немає кумирів тим більше серед кацапів.
3.Що стосується питання двійника люди не хочуть думати жоден не порівняв виступи старого та нового "путєна"а я це зробив тільки дурень не розуміє що це різні люди.
4.люди звикли думати чужою головою наприклад вірять в теорію Дарвіна навіть не знаючи ії.
5.Навіть якщо Соловей був 100 відсотково неправий і це був його вкид ,нам слід було його підтримувати,тому що режим-путенський і тримається на його імені і колишньому страху перед ним.Якби путєн був живий соловей би вже згнив в тюрмі а сам головний кацап цинічно заявив би всім "не дождетесь" він завжди так казав.але дочекалися.тому головною причиною того що Солов'я не саджають є те що посадка буде підтвердженням його "теорії" камінгаутом від фсб.Простіше його висміювати і наші дурні допомагають фсб це робити не розуміючи того що сміються над собою.
1. Початок вторгнення зі спущиними штанами
2. Заспокоювання цивільних, яке призвело до упокою багатьох
3. Злив півдня
4. Стамбульский злив
5. 4-5 ефективних менеджерів в обмін на міжнародну повагу і хоть якусь внятну дипломатичну гру
6. Заяви і вчинки " в Україні корупція не щось драматичне і катастрофічне"
7. Гіфнофон в спаркі з інформаційними кейсами і злитим мегаконтрнаступом.
8. Злита мобілізація
9. Злитий Залужний в обмін на некомпетентного совка
10. Злита єдність і бойовий дух
10. Злита робота по фортифікаціям
11. Мільйон дронів і т.д
Скільки з цього тягне на державну зраду?
Обіцяти завершити війну (за 24 години) - не мішки тягати...
*******
Повертайтесь в Україну.
Тим більше скоро мір, небезпеки буде нуль.
Площа 850100 кв. км²
Але після окупації УНР у 1922 р. бандитська РСФРР
анесувала велику частину територій України і її площа
вже стала 603,7 тис. кв км. А з 2014 р. кацапська армія
вже знову захопила стільки українських земель, що їх
загальна площа 125 000 кв. км м перевищує разом узяті
території Угорщини та Болгарії. Так нас онуки -
правнуки проклянуть якщо ми не звільнимо
всю свою рідну але тимчасово окуповану
проклятими москалями українську землю.