Попри обіцянки Трампа завершити війну, українці переконані, що доля країни залишається у їхніх власних руках, – The Times

Українці скептично ставляться до міжнародних домовленостей, наголошуючи, що лише вони можуть визначити результат цієї боротьби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

"Перспективи для України похмурі. Росія неухильно просувається в східному регіоні. На лінії фронту відчувається нестача людських ресурсів. Але, перш за все, перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США цього тижня збільшила невизначеність щодо майбутнього України", - йдеться в матеріалі.

Новообраний президент США обіцяє звершити війну в Україні за "24 години". Проте його обіцянкам не вірять ні звичайні українці, ні влада.

"Ми хочемо закінчити війну, але не за будь-яку ціну. Якщо мир на умовах швидкого завершення війни стане реальністю, це буде поразка для України", - заявив президент Володимир Зеленський.

Як зазначила у коментарі видання старший викладач з питань пострадянської безпеки на факультеті військових досліджень Королівського коледжу Лондона доктор Рут Дейермонд, Трамп дуже тісно пов'язаний з Росією щодо України, як і більшість його оточення, яке, ймовірно, займається зовнішньою політикою.

"Мирний план Трампа "буде дуже схожий на російський план: як мінімум, створення замороженого конфлікту і блокування будь-якої перспективи вступу до НАТО. Це насправді не вирішить конфлікт і, ймовірно, не зупинить бойові дії", - зазначила Дейермонд.

Нагадаємо, новообраний президент США Трамп та диктатор РФ Володимир Путін провели телефонну розмову у четвер, 7 листопада.

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