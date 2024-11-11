Несмотря на обещания Трампа завершить войну, украинцы убеждены, что судьба страны остается в их руках, – The Times

Украинцы скептически относятся к международным договоренностям, подчеркивая, что только они могут определить результат этой борьбы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

"Перспективы для Украины мрачные. Россия неуклонно продвигается в восточном регионе. На линии фронта ощущается нехватка человеческих ресурсов. Но, прежде всего, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США на этой неделе увеличила неопределенность относительно будущего Украины", - говорится в материале.

Новоизбранный президент США обещает свершить войну в Украине за "24 часа". Однако его обещаниям не верят ни обычные украинцы, ни власть.

"Мы хотим закончить войну, но не любой ценой. Если мир на условиях быстрого завершения войны станет реальностью, это будет поражение для Украины", - заявил президент Владимир Зеленский.

Как отметила в комментарии изданию старший преподаватель по вопросам постсоветской безопасности на факультете военных исследований Королевского колледжа Лондона доктор Рут Дейермонд, Трамп очень тесно связан с Россией в отношении Украины, как и большинство его окружения, которое, вероятно, занимается внешней политикой.

"Мирный план Трампа" будет очень похож на российский план: как минимум, создание замороженного конфликта и блокирование любой перспективы вступления в НАТО. Это на самом деле не пвзрешит конфликт и, вероятно, не остановит боевые действия", - отметила Дейермонд.

Напомним, новоизбранный президент США Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор в четверг, 7 ноября.

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