Россияне продвинулись в Торецке и вблизи Селидово, - DeepState. ФОТО
Армия РФ продолжает захватывать новые территории в Донецкой области.
Об этом сообщает телеграм-канал DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Торецке, возле Антоновки, Селидово и Богоявленки", - пишут осинтеры.
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Дійсно, рашисти щодня просуваються на вузьких ділянках від 200 метрів до 1,5 кілометри вглибину. Але хіба на цьому «фундаменті» можна робити якісь далекосяжні висновки щодо «розвитку подій»?
Чому ніхто не задає, наприклад, питання, чому ворожі сили не пішли від Воздвиженки на північ, охоплюючи Торецьк і Часів Яр, а повернулися на захід? Експерти "народили" думку про "захист флангу". Тоді чому в рашистів цього немає на Куп'янському напрямку, де "кишка" втричі тонше?
https://pbs.twimg.com/media/GbNWBN3WAAAdMcE?format=jpg&name=900x900
Рашистські генерали не воюють політичними настановами. Вони мають стратегічну ціль, але це не завоювання всієї України, а певна смуга на карті. Крім того, слід розуміти, що ворожі генерали отримують ордени і звання не лише за саму мету, а й за рух до мети. І ця мета не змінилася з моменту битви за Ізюм: територія двох областей «лугандонії».
Для цих генералів не має значення, з чого «почати» - з В.Новосілки та Ізюму, як це було в 2022-му, чи - Костянтинополя та Борової, як вони собі планують під кінець 2024-го.
https://pbs.twimg.com/media/GbNX_awXgAAq4o7?format=jpg&name=small
У 2022-му рашистські генерали не змогли це зробити «регулярами» і тепер вони кладуть десятки і сотні тисяч «чмобів» і їм це подобається.
Тож, розглянемо суху «арифметику війни».
Так от:
Хто пам'ятає, у «віддаленому» 2022-му році вісім армій, три корпуси та кілька дивізій повітряно-десантих військ ворога, підкріплених бригадами морської піхоти та іншими формуваннями, вже намагались зустрічними ударами вирішити основне завдання рашистської пітьми і ***** - «питання лугандону».
https://pbs.twimg.com/media/GbZqhFVaAAAn8Us?format=jpg&name=small
Тоді із півночі та південного сходу наступали 6 армій і 3 корпуси регулярних військ, а також корпус «лугандону» та бойовики «Вагнера». З півдня наступали частини 58-ї та 8-ї армій, підкріплених корпусом південних «лугандонів» - всі "правильні" війська із повним набором танків, ББM, арти. Із максимумом снарядів.
Однак, операція рашистів в Ізюмі пройшла невдало. Основне завдання не було виконано, а трохи згодом раніше завойовані території були втрачені. Регулярні війська зазнали значних втрат в особовому складі і в техніці.
Але!
Командування рашистської армії зробило рад висновків.
Перш за все, що "пиріг" нарізається частинами по 50 км фронту.
Й при цьому:
- концентрація артилерії є обов'язковою,
- «м'ясні» штурми а-ля «Вагнер» - це супер!
Після чого розпочалася безперервна «мобілізація» контрактників.
Рашисти розробили концепцію "м'ясо в обмін на території". А тут потрібна лише одна умова - безперервне відновлення втрат штурмовиків-найманців не дивлячись а ні на що. І станом на червень 2024-го це виглядало приблизно так:
Сьогодні ці виплати доходять вже до $30 000 і вище. Можна припустити, що маркер "всё херово" буде сума контракту на $50 000.
https://pbs.twimg.com/media/GboTzMkW8AAAey6?format=jpg&name=small
То чому йде зростання виплат найманцям? Все пояснюється дуже просто: "живі свідки" повертаються з фронту, які повинні були копати траншеї та стояти на блокпостах, "випадково" потрапили на "нуль". Тому цим оркам заборонили припиняти контракти та демобілізовуватись.
Тож, амія рашистів, програвши битви 22-го року й втративши до 20% регулярних військ, розпочала заново виконання основного завдання з першого пункту плану : протягом 2023 року зібрала +500 тисяч новобранців (700 набрали, 200 утилізували).
Другий пункт: де знайти ділянку фронту у 50 км? Вони вибрали таку - «Авдіївка - Часів Яр». І "м'ясо" на чолі з 1-м армійським корпусом (АК) днр (51 ОA) та 3-м AК пішли вперед.
Через 2 місяці стало зрозуміло, що корпуси «лугандонії» цю ділянку- фронт не витягують. Тоді рашисти кинули додаткові частини ЦВО на Авдіївку, насичуючи їх величезною кількістю «мобіків».
https://pbs.twimg.com/media/GbeSewSa8AEAuEa?format=jpg&name=small
51-а армія пішла в наступ на Торецьк, намагаючись дотиснути цю ділянку фронту допоміжним ударом. Але атаки на Часів Яр умовно «заглохли», бо рашисти не змогли перейти «канал». А далі 51-а армія «облажалась» в Торецьку. І тоді туди спрямували 41-шу армію.
Одночасно рашисти "нарІзали" собі нові 50 км. Вони ввели в напрямку на Покровськ всі свої резерви - 90-у танкову дивізію та 27-у мотострілецьку дивізію і рушили на зустріч військам ЮВО. Однак, і цей наступ почав «буксувати». Через що 41-шу армію відправили назад на Покровськ. А також підсилення у вигляді морської піхоти з «дніпровського» напрямку. За задумом рашистського командування це мало б вирішити всі питання. Але!
https://pbs.twimg.com/media/GbeVP9UbEAABrn_?format=jpg&name=small
У цей період рашисти "злили" увесь свій підготовлений Резерв. Вони нічого не добилися поблизу Харкова. Україна нав'язали ворогу «Курськ»…
Як результат, на сьогодні - мінуснулись -200 тис. особового складу Резерву, і цей показник продовжує погіршуватися. Рашисти забирають на фронт менше людей, ніж вони втрачають. Не кажучи вже про механізовану компоненту.
Оцінимо масштаб зростання втрат за 1 кв.км від 2022-го року і до сьогодні:
Так, від початку наступу рашистських військ у жовтні 2023-го року по середину жовтня 2024-го року ворог захопив приблизно 2000 кв.км. території України, втративши при цьому живої сили і техніки згідно інфографіки приблизно 200 вбитими і пораненими за 1 кв.км., 2 танки, 5 ББМ, 7 одиниць артилерії.
https://pbs.twimg.com/media/GbeWKMbbYAABglo?format=jpg&name=small
Натомість, для прикладу від початку наступу рашистів на Донбасі із середини квітня 2022-го року ворожі сили захопили близько 2500 кв.км. Луганської області й при цьому навіть із врахуванням подальшої поразки в Ізюмсько-Купянській операції та під Херсоном втрати ворога становили лише 25 вбитих і поранених на 1 кв.км.
https://pbs.twimg.com/media/GbZ_u94aEAAGbiP?format=jpg&name=small
Тож, можна стверджувати, що ще зо три місяці такого «обміну м'яса на територію» і в рашистів зникне усяке бажання наступати на кількох ділянках-фронтах. НІчим. А попереду до "закінчення" Донецької області ще "довгих" 12 000 кв.км. території. Що тоді робити? Проводити мобілізацію? Сподіватись на КНДР?
Слід зауважити, що кожен із відкритих ворогом напрямків наступу, навіть завширшки 50 км, вимагав ресурсів у «м'ясі» в обсязі 40 тисяч на місяць. Немає «м'яса» - немає і темпів наступу. А коли падає темп - ворог отримує конратаки ЗСУ.
https://pbs.twimg.com/media/GbfJ1GAaUAAwU55?format=jpg&name=small
Ось чому не наступає «Південна група» військ. Адже по факту їм не дають новомобілізованої живої сили. Більше немає зайвих. Наступ «м'яса» не може тривати місяцями. Якщо в рашистів поблизу Курахового щось піде не так, то найманих «мобіків» перекинуть під Пологи й тоді буде «двіж» на Гуляйполе вздовж залізниці.
https://pbs.twimg.com/media/GbfGbEaa0AAiWeH?format=jpg&name=small
Чи схожі між собою угрупування рашистських військ взірця 22-го року із взірцем 24-го ?
Тобто, 200 тисяч піхоти «на нулі» із 250 тисячами резерву та з повним «фаршем заліза» 2022-го року проти 385 тисяч «на нулі», резерви 50 тисяч + полігон 20 тисяч, а "залізо" - 50% від штату - 2024-го.
Що приховує число 435K = 385К+50К?
Це 50% регулярних військ, що воюють з 22-го року, та 50% набраних і підготовлених на полігонах за 2 роки новобранців, ефективність яких знижена щонайменше на 30%.
Тобто 435К взірця 24-го року можна умовно прирівняти із 300К регуляторних військ 22-го. Але вже без "заліза" та з відносним дефіцитом снарядів.
https://pbs.twimg.com/media/GbnMMttXgAAzC24?format=png&name=small
Мобілізація та спрямування військ на фронт йдуть у "протифазі".
Рашистам знадобилося 10 місяців 2023-го, під час яких готувався й відбувався український контрнаступ, щоб створити ударні угруповання на передовій і задіяти їх у 2024-му по повній.
Пік бойових зіткнень припав на 31-й - 32-й тижні війни. Потім почався «Курськ» - активна стратегічна оборона у всій красі.
https://pbs.twimg.com/media/GbnOkkrWoAEQtgC?format=jpg&name=small
Вітаємо виборців ЗЕ з черговим досягненням!!...
Це я роблю з двох причин: не поважаю комформізм та завжди намагаюсь тверезо оцінювати різні думки, якщо вони мають зміст і містять корисну інформацію.