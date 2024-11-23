В бою за Часов Яр ВСУ ликвидировали российского пропагандиста, продюсера телеканала Russia Today Магомеда Бучаева
17 ноября во время штурма Часова Яра ВСУ ликвидировали российского пропагандиста, продюсера телеканала Russia Today Магомеда Бучаева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Как отмечается, Бучаев был продюсером RT, участвуя в создании и постановке пропагандистских материалов. На канале он проработал три года.
В июне 2024 года 27-летний пропагандист принял решение отправиться в оккупационную армию добровольцем.
Неизвестно, через сколько он начал участвовать в боевых действиях, но в начале ноября он вместе с другими оккупантами отправился на штурм позиций ВСУ в городе Часов Яр. Попытка штурма оказалась для пропагандиста и оккупанта неудачной, его ликвидировали.
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+17 Yurii #596422
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Окрім того, поранених після прильоту 33 руснявих солдата.
- Маю мед! - Аравійцям чулось "Магодед".
Потім він почав думати про розширення ринку збуту, але це зовсім інша історія.
Яка керівниця, такі і співробітники.
На мій погляд навпаки -дуже вдалою!
гойда!
«Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори»
Якщо Магомед йде в Україну із зброєю, то ЗС України посилають його в чорний пакет