17 ноября во время штурма Часова Яра ВСУ ликвидировали российского пропагандиста, продюсера телеканала Russia Today Магомеда Бучаева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, Бучаев был продюсером RT, участвуя в создании и постановке пропагандистских материалов. На канале он проработал три года.

В июне 2024 года 27-летний пропагандист принял решение отправиться в оккупационную армию добровольцем.

Неизвестно, через сколько он начал участвовать в боевых действиях, но в начале ноября он вместе с другими оккупантами отправился на штурм позиций ВСУ в городе Часов Яр. Попытка штурма оказалась для пропагандиста и оккупанта неудачной, его ликвидировали.

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