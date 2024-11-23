РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4181 посетитель онлайн
Новости
11 110 30

В бою за Часов Яр ВСУ ликвидировали российского пропагандиста, продюсера телеканала Russia Today Магомеда Бучаева

Ліквідували Магомеда Бучаєва

17 ноября во время штурма Часова Яра ВСУ ликвидировали российского пропагандиста, продюсера телеканала Russia Today Магомеда Бучаева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, Бучаев был продюсером RT, участвуя в создании и постановке пропагандистских материалов. На канале он проработал три года.

В июне 2024 года 27-летний пропагандист принял решение отправиться в оккупационную армию добровольцем.

Ліквідували продюсера телеканалу Russia Today Магомеда Бучаєва

Неизвестно, через сколько он начал участвовать в боевых действиях, но в начале ноября он вместе с другими оккупантами отправился на штурм позиций ВСУ в городе Часов Яр. Попытка штурма оказалась для пропагандиста и оккупанта неудачной, его ликвидировали.

Смотрите: Бойцы ГУР ударили по взводу рашистов на полигоне на ВОТ Запорожья, где те проводили обучение по такмеду. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3502) пропаганда (3672) Часов Яр (322)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
500 КНДРівців, генерал Солодчук, 18 російських офіцерів відправились гнити в землі від удару Storm Shadow по Курщині, - Global Defense Corp

Окрім того, поранених після прильоту 33 руснявих солдата.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:29
+17
Висловлюю всьому персоналу Russia Today свої щирі поздоровлення з цією подією, і бажаю їм приєднатись в пошуках творчих успіхів до цього Бучаєва в пекло. Земля їм усім скловатою.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:32
+14
ВСЕХ НА ШТУРМ Концерта кабздона!!!
гойда!
показать весь комментарий
23.11.2024 13:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
500 КНДРівців, генерал Солодчук, 18 російських офіцерів відправились гнити в землі від удару Storm Shadow по Курщині, - Global Defense Corp

Окрім того, поранених після прильоту 33 руснявих солдата.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:29 Ответить
А корейский генерал?
показать весь комментарий
23.11.2024 13:39 Ответить
Кажуть, що покоцаний, а от чи сильно невідомо.
показать весь комментарий
23.11.2024 15:11 Ответить
Ну і імєчко - магомєд ******.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:31 Ответить
МагоМед-магический мед.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:35 Ответить
Так ось хто був Магомед - торговець праукраїнського меду!!! Він казав:
- Маю мед! - Аравійцям чулось "Магодед".
Потім він почав думати про розширення ринку збуту, але це зовсім інша історія.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:54 Ответить
"Магомед"
показать весь комментарий
23.11.2024 13:55 Ответить
Висловлюю всьому персоналу Russia Today свої щирі поздоровлення з цією подією, і бажаю їм приєднатись в пошуках творчих успіхів до цього Бучаєва в пекло. Земля їм усім скловатою.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:32 Ответить
Складається таке враження, що на RT працюють дагі і армяни !!!!
показать весь комментарий
23.11.2024 13:43 Ответить
А що, забув хто керує RT?
Яка керівниця, такі і співробітники.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:54 Ответить
Если Магомет не идёт к горе, гора пришла к Магомету.
показать весь комментарий
23.11.2024 13:33 Ответить
3.14зда пришла до Мухамеду
показать весь комментарий
23.11.2024 13:35 Ответить
Схоже що не гора, а піпєц.
показать весь комментарий
23.11.2024 14:58 Ответить
Спроба штурму виявилася для пропагандиста й окупанта невдалою??

На мій погляд навпаки -дуже вдалою!
показать весь комментарий
23.11.2024 13:34 Ответить
ВСЕХ НА ШТУРМ Концерта кабздона!!!
гойда!
показать весь комментарий
23.11.2024 13:40 Ответить
Магомед говноед, повний рот йому сала , смальця в сраку , і на зустріч до алаха!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
23.11.2024 13:40 Ответить
Навіщо витрачати корисні продукти на свино-собаку?
показать весь комментарий
23.11.2024 13:57 Ответить
До чого тоді тут Свиня ?!
показать весь комментарий
23.11.2024 14:09 Ответить
Щоб ви спитали.
показать весь комментарий
23.11.2024 14:16 Ответить
«Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде до гори»

Якщо Магомед йде в Україну із зброєю, то ЗС України посилають його в чорний пакет

показать весь комментарий
23.11.2024 13:59 Ответить
Магомед вже у Кабиздоха горить у пеклі 🔥🔥🔥
показать весь комментарий
23.11.2024 14:00 Ответить
Сімоняншу тягни скоріше до себе..і захарку Прилєпкіна..йому важко з конячими яйцями стрибати
показать весь комментарий
23.11.2024 14:05 Ответить
І Сталін не був етнічним москалем
показать весь комментарий
23.11.2024 14:05 Ответить
Етнічних москалів в природі не буває - це ''зброд'' ренеґатів, колаборантів, манкуртів, яничарів від залишків знищених та окупованих спочатку золотою ордою а потім московським царством народів.
показать весь комментарий
23.11.2024 20:16 Ответить
Просто чудово!
показать весь комментарий
23.11.2024 14:29 Ответить
Як тепер, Раіся Тудой, буде без Магамета?
показать весь комментарий
23.11.2024 14:45 Ответить
Нехай тепер його дикі свині з'їдять та висруть...
показать весь комментарий
23.11.2024 16:06 Ответить
Лайно замочили. Хай в Пеклі йому вічність крутять його висери.
показать весь комментарий
23.11.2024 16:06 Ответить
кабздон ждєт.
показать весь комментарий
23.11.2024 19:37 Ответить
 
 