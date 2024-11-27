Пропагандистка Скабєєва про участь країн НАТО у війні: "Франция в этом году планирует ввести свои войска в Украину под видом бригады ВСУ "Анна Киевская". ВIДЕО
Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що Франція долучить свою армію до війни в Україні під виглядом бригади ЗСУ "Анна Київська", бійці якої зараз проходять вишкіл у французьких військових навчальних центрах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва заявила, що підготовку нового "французького" підрозділу контролює особисто міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню і вже у цьому році новостворена бригада долучиться до бойових дій.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська піхотна бригада "Анна Київська" закінчує підготовку у Франції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Топ коментарі
+35 Mikola Mazurenko
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+18 Яр Холодний
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+17 Gary Grant
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Словно ограблєний єврєй?
Ти д'Артаньяна нє трєвожь-
Он дворянін, а ти плєбєй!"
Коли я одягаю капелюх, не так помітно відсутність розуму (міша баярскій).
Міша Боярішнік.
Своїм оркам вони можуть по ящику такі казки наплести, що будь-який фантаст позаздрить.
І найголовніше - кацапи "схавають" всю ту інфу, прийнявши її за чисту правду.
твої слова да Богу в уши !
Яка різниця що воно там сказало?
Вони брешуть кожен день, навіщо те лайно тут на цензорі?
Ну а з французами, під виглядом бригади "Ганна Київська" - те саме... Вони вже "чучхеїстів" зробили "якутами" і "бурятами"... Тобто виправдовують свої підлі дії та порушення законів війни тим, що звинувачують НАС у подібному... Це кацапським прислів"ям пояснюється так: "Наводить тень на плетень...".Так само адмірал Деніц у Нюрнберзі таким чином врятував свою шию від петлі - довів, що ті воєнні злочини, які вчинялися ним та його підлеглими, вчинялися і військами антигітлерівської коаліції... І лише відсидів у тюрмі десяток років... А потім спокійно дожив до смерті "мирним пенсіонером"... Так що це не "просто трепёж"! Це - далекоглядна політика!...
Це звичайно добре. Але гроші самі, без людей не воюють. Зараз треба саме люди.
ГЕРОЯМ СЛАВА!
********* весь час як бомжиха якась виглядає.. Все ж таки центральне телебачення, могла б хоч трішки відповідати статусу.
Мабудь іскри, дим як від тліючої цигарки і звук як у савецького касового апарату...
Стімпанк-***...