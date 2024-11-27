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Пропагандистка Скабєєва про участь країн НАТО у війні: "Франция в этом году планирует ввести свои войска в Украину под видом бригады ВСУ "Анна Киевская". ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що Франція долучить свою армію до війни в Україні під виглядом бригади ЗСУ "Анна Київська", бійці якої зараз проходять вишкіл у французьких військових навчальних центрах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва заявила, що підготовку нового "французького" підрозділу контролює особисто міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню і вже у цьому році новостворена бригада долучиться до бойових дій.

Дивіться: Підготовка бригади ЗСУ "Anne de Kyiv" у Франції: ППО, БПЛА та Caesar. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська піхотна бригада "Анна Київська" закінчує підготовку у Франції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

пропаганда (2791) військові навчання (2775) Франція (3037) Скабєєва (50) Лекорню Себастьєн (76)


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Топ коментарі
+35
Підгорає.
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27.11.2024 09:15
+18
Насправді він "бздить", що "іноземні війська" побачать, чого вартий наш "припіздент" і його "шобла"... І обкрадать їх не можна буде... (бо зброю та ********** вони свої везтимуть... А от продовольством будем змушені МИ забезпечувать...) А "ЗЕ-шобла" без обкрадання вже не може... Вони вже, як Шура Балаганов - маючи в кишені 50 тисяч рублів, поліз у чужу сумочку і вкрав гаманець з дешевенькою пудреницею та кількома монетами... Це "затягує"... Знайомий, який слідчим працював та вів справу одного високопоставленого хабарника, розповідав: Сидимо в СІЗО. Знайомлю зі справою. Того "на відвертість" потягло: "Знаєш... Коли брав перший раз - було незручно... На десятий (коли не давали) - наче чогось не вистачало...".
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27.11.2024 09:36
+17
Мерзота поплутала. Це буде легіон "кардинал Рішельє".
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27.11.2024 09:21
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27.11.2024 09:15 Відповісти
та нє, мокрі штанці не горять.
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27.11.2024 09:38 Відповісти
Французький іноземний легіон давно присутній в Україні - про це повідомляли неодноразово.
Нічого нового немає - лише біг по колу з малюванням нових красніх ліній.
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27.11.2024 13:58 Відповісти
НАТА! Астанавітєсь!
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27.11.2024 09:18 Відповісти
Merci beaucoup, панове!
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27.11.2024 09:18 Відповісти
мішу боярського у капелюсі - в студію
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27.11.2024 09:34 Відповісти
Нахєр цього старого *************!

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27.11.2024 10:02 Відповісти
Якщо що, то я лайкнув про "нахєр цього старого *************", а то товариство може не так зрозуміти)))
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27.11.2024 10:10 Відповісти
Боярський - старий мерзотник. Він завжди підтримував *****, і був його "представником на виборах". Бути фанатом ***** може тільки кончений підорас.

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27.11.2024 10:18 Відповісти
Так само як і один їх дєятєль - нікіта міхалков, такий же самий підарас.
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27.11.2024 10:22 Відповісти
Вони там всі підараси, більш менш нормальні, вже давно виїхали з болот!
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27.11.2024 13:08 Відповісти
Д'артаньян і *****... Боже, куди котиться світ!
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27.11.2024 11:06 Відповісти
"Чєво ти Мішєнька арьош?
Словно ограблєний єврєй?
Ти д'Артаньяна нє трєвожь-
Он дворянін, а ти плєбєй!"
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27.11.2024 12:43 Відповісти
Два піттораси підлягають знищенню
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27.11.2024 18:05 Відповісти
Підор в шляпі він, а не д'Артаньян.

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27.11.2024 10:05 Відповісти
Тому піда*ру капелюх давно приріс до дурної голови.
Коли я одягаю капелюх, не так помітно відсутність розуму (міша баярскій).
Міша Боярішнік.
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27.11.2024 10:25 Відповісти
Снял шляпу - *********.
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27.11.2024 12:45 Відповісти
Ну и тупая курица. Если европейцы что-то сделают об этом узнает вся вселенная. Они уж постараются.
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27.11.2024 09:20 Відповісти
Мерзота поплутала. Це буде легіон "кардинал Рішельє".
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27.11.2024 09:21 Відповісти
Не, это буде легіон "Дартаньян и чотири мушкетери "
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27.11.2024 09:50 Відповісти
Нє, ''алкаш Депард'є''
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27.11.2024 10:12 Відповісти
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27.11.2024 09:23 Відповісти
вот чего гундосик боится больше всего на свете - хайпа параши
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27.11.2024 09:30 Відповісти
Насправді він "бздить", що "іноземні війська" побачать, чого вартий наш "припіздент" і його "шобла"... І обкрадать їх не можна буде... (бо зброю та ********** вони свої везтимуть... А от продовольством будем змушені МИ забезпечувать...) А "ЗЕ-шобла" без обкрадання вже не може... Вони вже, як Шура Балаганов - маючи в кишені 50 тисяч рублів, поліз у чужу сумочку і вкрав гаманець з дешевенькою пудреницею та кількома монетами... Це "затягує"... Знайомий, який слідчим працював та вів справу одного високопоставленого хабарника, розповідав: Сидимо в СІЗО. Знайомлю зі справою. Того "на відвертість" потягло: "Знаєш... Коли брав перший раз - було незручно... На десятий (коли не давали) - наче чогось не вистачало...".
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27.11.2024 09:36 Відповісти
А корейці, перевдянуті в орко-піксель з бригади Х..ло Улусський це добре
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27.11.2024 09:24 Відповісти
Ета другоє, і ваабщє то буряти
Своїм оркам вони можуть по ящику такі казки наплести, що будь-який фантаст позаздрить.
І найголовніше - кацапи "схавають" всю ту інфу, прийнявши її за чисту правду.
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27.11.2024 10:17 Відповісти
И ведь алени верят этому сливному бачку
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27.11.2024 09:25 Відповісти
Ну і що тут поганого? Давно пора, а то своя сцикопіхота дриснула як щурі, шавки.
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27.11.2024 09:26 Відповісти
А ти сцикопіхота чому в Німеччину втік?
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27.11.2024 09:29 Відповісти
Хто я втік, сцикопіхотне мудило, я 25 років живу в Німеччині, і з своїх податків плачу ваших ублюдків які дриснули під час війни. Всіх хто дриснув, я ненавиджу і зневажаю. І пішла ти
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27.11.2024 09:57 Відповісти
Так ти що,німець?
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27.11.2024 10:04 Відповісти
Схожий на кацапського німця, які ненавидять всіх українців в Німеччині.
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27.11.2024 10:12 Відповісти
У вас стільки ненависті до переселенців! Аж жовчу бризкаєте. А ви 25 років не були переселенцем? Чи вам можна, а всі решта сцикопіхота?
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27.11.2024 10:09 Відповісти
Гівно ти прокацаплене під VPNом.
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27.11.2024 10:15 Відповісти
"Макрон, введи войска!"
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27.11.2024 09:26 Відповісти
А я й не проти,щоб так було!
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27.11.2024 09:26 Відповісти
Французськоі іх навчили?
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27.11.2024 09:28 Відповісти
********* !

твої слова да Богу в уши !
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27.11.2024 09:29 Відповісти
"в паріжъ хоч на 3 дня!" )))
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27.11.2024 09:29 Відповісти
Хто би подумав що французи першими стануть на захист України
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27.11.2024 09:30 Відповісти
Я б ніколи не подумав
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27.11.2024 09:43 Відповісти
вони і не стануть
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28.11.2024 01:25 Відповісти
Навіщо цю падлу взагалі транслювати?!
Яка різниця що воно там сказало?
Вони брешуть кожен день, навіщо те лайно тут на цензорі?
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27.11.2024 09:32 Відповісти
********* "брехати не буде"....🤞🤞🤞
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27.11.2024 09:48 Відповісти
France!
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27.11.2024 09:40 Відповісти
"Олечці" видніше... І от що помітив: кацапи завжди звинувачують противника в тому, що роблять (або збираються робить) самі... Згадайте про "негрів на "Абрамсах". Про гвалтування та грабунок цивільного населення. Про удари по цивільному населенню. Про "наколотих наркотиками" солдат... (До речі - у березні 2022-го мені казали хлопці, що у багатьох вбитих та полонених кацапів знаходили шприци, наповнені наркотою...) От і все
Ну а з французами, під виглядом бригади "Ганна Київська" - те саме... Вони вже "чучхеїстів" зробили "якутами" і "бурятами"... Тобто виправдовують свої підлі дії та порушення законів війни тим, що звинувачують НАС у подібному... Це кацапським прислів"ям пояснюється так: "Наводить тень на плетень...".Так само адмірал Деніц у Нюрнберзі таким чином врятував свою шию від петлі - довів, що ті воєнні злочини, які вчинялися ним та його підлеглими, вчинялися і військами антигітлерівської коаліції... І лише відсидів у тюрмі десяток років... А потім спокійно дожив до смерті "мирним пенсіонером"... Так що це не "просто трепёж"! Це - далекоглядна політика!...
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27.11.2024 09:49 Відповісти
Це я кацапський? ти мудило тільки нявкаєш, а я роблю свою справу допомагаючи воїнам на передовій. А ти скикопіхота там був?
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27.11.2024 09:49 Відповісти
Чим допомогаєш? Податки і донати?
Це звичайно добре. Але гроші самі, без людей не воюють. Зараз треба саме люди.
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27.11.2024 09:57 Відповісти
Мені 66 років, у мене рак, як ти вважаєш я там потрібний?
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27.11.2024 09:59 Відповісти
+ Звичайно що ні. Питаннь нема.
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27.11.2024 10:32 Відповісти
VIVЕ LA FRANCE!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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27.11.2024 09:50 Відповісти
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27.11.2024 09:55 Відповісти
Франції Респект, що пам"ятає хто така Ана Київська 👍👍
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27.11.2024 11:06 Відповісти
хай ********* краще про ********** з КНДР і його армію, яка вже воюює в Україні, розповість!
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27.11.2024 11:20 Відповісти
Зуб дає 😸
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27.11.2024 11:37 Відповісти
Какая она скабеева? **********.
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27.11.2024 12:23 Відповісти
Мрії, мрії.
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27.11.2024 13:04 Відповісти
цситеся, мавпи лапотні??
********* весь час як бомжиха якась виглядає.. Все ж таки центральне телебачення, могла б хоч трішки відповідати статусу.
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27.11.2024 13:54 Відповісти
Цікаво булоб наживо подивитись, як працює її сифілітичний мозок...
Мабудь іскри, дим як від тліючої цигарки і звук як у савецького касового апарату...
Стімпанк-***...
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27.11.2024 14:07 Відповісти
Вони вже дали єрмаку команду щоб через сирського потім злагоджені бригади розкидати повзводно як придані по усьому фронту. Так що не треба хвилюватись московитам
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27.11.2024 17:23 Відповісти
 
 