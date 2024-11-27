Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що Франція долучить свою армію до війни в Україні під виглядом бригади ЗСУ "Анна Київська", бійці якої зараз проходять вишкіл у французьких військових навчальних центрах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва заявила, що підготовку нового "французького" підрозділу контролює особисто міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню і вже у цьому році новостворена бригада долучиться до бойових дій.

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