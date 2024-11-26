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Неустойчивый мир обойдется дороже, чем поддержка Украины сейчас, - евродепутат Луазо

Допомога Україну дешевше, ніж нестійки мир: заява євродепутатки Луазо

Если будет установлен несбалансированный мир в Украине, то впоследствии российская угроза будет стоить гораздо дороже.

Об этом сказала глава подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента Натали Луазо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда я разговариваю с французами, то постоянно подчеркиваю: если вы будете ждать, и если, по какой-то беде, будет установлен несбалансированный мир, то завтра российская угроза будет стоить вам гораздо дороже, чем поддержка Украины сегодня. И, знаете, простые люди часто умнее, чем политики", - отметила она.

По словам Луазо, сами французские граждане продолжают сохранять симпатии к Украине.

"И это несколько парадоксально, потому что, например, многие из них на последних выборах проголосовали за ультраправых, а мы знаем, что ультраправые силы очень пророссийские, - среди этих людей есть много сторонников Украины. Я говорю об избирателях, не об ответственных политических деятелях", - добавила евродепутат.

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Она отметила, что отношение нового французского правительства и власти в целом относительно необходимости поддержки Украины не изменилось.

"В украинской политике Франции нет никаких изменений. Во-первых, потому что наша внешняя политика - это приоритетная ответственность президента. Во-вторых, потому что Жан-Ноэль Барро и министр Европы Бенджамин Аддад полностью уверены в необходимости помощи Украине. И министр обороны Себастьян Лекорню остался тот же. И он тоже уже много сделал для Украины. Имею личное убеждение, что те, кто в Европе говорят о восстановлении Украины, должны понимать, что восстановление начинается с прекращения разрушения. Для меня вопрос военной помощи является абсолютно приоритетным. С этой точки зрения я хотела бы, чтобы моя страна делала еще больше для Украины", - подытожила Луазо.

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Автор: 

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Российская экономика уходит в пике прямо сейчас. Оттого Путин мечтает о передышке. Россию всю историю спасал Запад, когда они были на гране краха. Кто знает историю, тот знает об этом факте. Оттого они снова хотят её спасти, но делают вид что это ради Украины.
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26.11.2024 14:58 Ответить
Дурня.
Хіба нестійкий гуй дорожчий ніж працюючий?
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26.11.2024 14:58 Ответить
І, знаєте, прості люди часто розумніші, ніж політики
Тільки чомусь останнім часом обирають орбанів-фіцо-трампів-зєль-лепенів.
Мудрі наріди.
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26.11.2024 15:06 Ответить
 
 