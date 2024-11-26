Неустойчивый мир обойдется дороже, чем поддержка Украины сейчас, - евродепутат Луазо

Если будет установлен несбалансированный мир в Украине, то впоследствии российская угроза будет стоить гораздо дороже.

Об этом сказала глава подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента Натали Луазо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда я разговариваю с французами, то постоянно подчеркиваю: если вы будете ждать, и если, по какой-то беде, будет установлен несбалансированный мир, то завтра российская угроза будет стоить вам гораздо дороже, чем поддержка Украины сегодня. И, знаете, простые люди часто умнее, чем политики", - отметила она.

По словам Луазо, сами французские граждане продолжают сохранять симпатии к Украине.

"И это несколько парадоксально, потому что, например, многие из них на последних выборах проголосовали за ультраправых, а мы знаем, что ультраправые силы очень пророссийские, - среди этих людей есть много сторонников Украины. Я говорю об избирателях, не об ответственных политических деятелях", - добавила евродепутат.

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Она отметила, что отношение нового французского правительства и власти в целом относительно необходимости поддержки Украины не изменилось.

"В украинской политике Франции нет никаких изменений. Во-первых, потому что наша внешняя политика - это приоритетная ответственность президента. Во-вторых, потому что Жан-Ноэль Барро и министр Европы Бенджамин Аддад полностью уверены в необходимости помощи Украине. И министр обороны Себастьян Лекорню остался тот же. И он тоже уже много сделал для Украины. Имею личное убеждение, что те, кто в Европе говорят о восстановлении Украины, должны понимать, что восстановление начинается с прекращения разрушения. Для меня вопрос военной помощи является абсолютно приоритетным. С этой точки зрения я хотела бы, чтобы моя страна делала еще больше для Украины", - подытожила Луазо.

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