Нестійкий мир коштуватиме дорожче, ніж підтримка України зараз, - євродепутатка Луазо

Якщо буде встановлено незбалансований мир в Україні, то згодом російська загроза коштуватиме набагато дорожче.

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Про це сказала очільниця підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту Наталі Луазо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли я розмовляю з французами, то постійно наголошую: якщо ви чекатимете, і якщо, з якогось лиха, буде встановлено незбалансований мир, то завтра російська загроза коштуватиме вам набагато дорожче, ніж підтримка України сьогодні. І, знаєте, прості люди часто розумніші, ніж політики", - зазначила вона.

За словами Луазо, самі французькі громадяни продовжують зберігати симпатії до України.

"І це дещо парадоксально, бо, наприклад, багато з них на останніх виборах проголосували за ультраправих, а ми знаємо, що ультраправі сили дуже проросійські, – серед цих людей маємо багато прихильників України. Я говорю про виборців, не про відповідальних політичних діячів", - додала євродепутатка.

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Вона зазначила, що ставлення нового французького уряду та влади в цілому щодо необхідності підтримки Україні не змінилося.

"В українській політиці Франції немає жодних змін. По-перше, тому що наша зовнішня політика – це пріоритетна відповідальність президента. По-друге, тому що Жан-Ноель Барро і міністр Європи Бенджамін Аддад повністю впевнені в необхідності допомоги Україні. І міністр оборони Себастьян Лекорню залишився той самий. І він теж уже багато зробив для України. Маю особисте переконання, що ті, хто в Європі говорять про відбудову України, повинні розуміти, що відбудова починається з припинення руйнування. Для мене питання військової допомоги є абсолютно пріоритетним. З цього погляду я хотіла б, щоб моя країна робила ще більше для України", - підсумувала Луазо.

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