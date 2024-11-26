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Нестійкий мир коштуватиме дорожче, ніж підтримка України зараз, - євродепутатка Луазо

Допомога Україну дешевше, ніж нестійки мир: заява євродепутатки Луазо

Якщо буде встановлено незбалансований мир в Україні, то згодом російська загроза коштуватиме набагато дорожче.

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Про це сказала очільниця підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту Наталі Луазо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли я розмовляю з французами, то постійно наголошую: якщо ви чекатимете, і якщо, з якогось лиха, буде встановлено незбалансований мир, то завтра російська загроза коштуватиме вам набагато дорожче, ніж підтримка України сьогодні. І, знаєте, прості люди часто розумніші, ніж політики", - зазначила вона.

За словами Луазо, самі французькі громадяни продовжують зберігати симпатії до України.

"І це дещо парадоксально, бо, наприклад, багато з них на останніх виборах проголосували за ультраправих, а ми знаємо, що ультраправі сили дуже проросійські, – серед цих людей маємо багато прихильників України. Я говорю про виборців, не про відповідальних політичних діячів", - додала євродепутатка.

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Вона зазначила, що ставлення нового французького уряду та влади в цілому щодо необхідності підтримки Україні не змінилося.

"В українській політиці Франції немає жодних змін. По-перше, тому що наша зовнішня політика – це пріоритетна відповідальність президента. По-друге, тому що Жан-Ноель Барро і міністр Європи Бенджамін Аддад повністю впевнені в необхідності допомоги Україні. І міністр оборони Себастьян Лекорню залишився той самий. І він теж уже багато зробив для України. Маю особисте переконання, що ті, хто в Європі говорять про відбудову України, повинні розуміти, що відбудова починається з припинення руйнування. Для мене питання військової допомоги є абсолютно пріоритетним. З цього погляду я хотіла б, щоб моя країна робила ще більше для України", - підсумувала Луазо.

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Автор: 

Європа (1785) допомога (8280) Франція (3037)


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Российская экономика уходит в пике прямо сейчас. Оттого Путин мечтает о передышке. Россию всю историю спасал Запад, когда они были на гране краха. Кто знает историю, тот знает об этом факте. Оттого они снова хотят её спасти, но делают вид что это ради Украины.
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26.11.2024 14:58 Відповісти
Дурня.
Хіба нестійкий гуй дорожчий ніж працюючий?
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26.11.2024 14:58 Відповісти
І, знаєте, прості люди часто розумніші, ніж політики
Тільки чомусь останнім часом обирають орбанів-фіцо-трампів-зєль-лепенів.
Мудрі наріди.
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26.11.2024 15:06 Відповісти
 
 