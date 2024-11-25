Франція готова навчати ще більше українських військових, - міністр оборони Лекорню

У Франції готові навчати більше українських воїнів, як це було з піхотною бригадою "Анна Київська", і Париж почув ствердну відповідь від української сторони.

Про це міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню розповів на брифінгу після зустрічі зі своїми колегами з Німеччини, Польщі, Великої Британії та Італії в Берліні, присвяченій зміцненню безпеки й оборони в Європі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Бригада "Анна Київська", яка пройшла підготовку в таборах Шампані, вирушила до України. Ми висловили готовність продовжувати навчати, і ми почули ствердну відповідь від Рустема Умерова", - сказав французький міністр.

За його словами, робота Франції в цьому напрямку у найближчому майбутньому є очевидною, а європейські партнери мають пришвидшитись та працювати більш скоординовано.

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Перед нами стоїть серйозний виклик з точки зору тривалості нашої підтримки України. Нам потрібно збільшити тренувальний потенціал цих українських бригад. Само собою зрозуміло, що ми будемо розумнішими і сильнішими, якщо будемо працювати разом, доповнюючи один одного, в рамках ініціатив Європейського Союзу, але також і поза ними, як це було зроблено в Польщі та з нашими іншими партнерами", - наголосив Лекорню.

Глава Міноборони Франції також відзначив користь від використання відсотків від російських заморожених активів на допомогу Україні, оскільки саме вони були використані для фінансування наступного пакету озброєнь від Франції.

"Окрім військових зусиль, ми демонструємо інновації та винахідливість у фінансуванні. Це зброя, яка вирушить з Франції до України протягом наступних кількох тижнів - гармати "Цезар", ракети "Містраль" і ракети "Астра", - тепер значною мірою фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів. Це теж дипломатична перемога і важлива перемога для наших бюджетів", - додав Лекорню.

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