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Європа має самостійно забезпечувати свою безпеку, а не покладатися на США, - міністр оборони Франції Лекорню

Лекорню про інвестиції Європи у свою безпеку

Країни Європи повинні самостійно забезпечувати власну безпеку, а не покладатися на Сполучені Штати у цьому питанні.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю Le Journal du Dimanche, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи інформацію про те, що новообраний президент США Дональд Трамп нібито може зменшити інвестиції в НАТО з боку Вашингтона, Лекорню сказав, що Європа повинна самостійно забезпечувати свою безпеку.

"Це залежить від нового президента та його нової адміністрації. Але ця дискусія не нова. Генерал де Голль пояснював, що Європа була наївною, делегуючи свою безпеку США, і відмовився від цієї моделі для Франції",- сказав французький міністр.

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Лекорню вважає, що при нових загрозах для європейців є нормальним брати відповідальність за власну безпеку. Він додав, що Франція дотримується цього принципу з 2017 року.

"Кожна країна повинна продовжувати зміцнювати свій військовий потенціал, виділяючи більше бюджетних ресурсів, а також маючи повністю оперативні сили", - сказав очільник оборонного відомства Франції.

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Автор: 

безпека (929) США (22497) Франція (3041) Лекорню Себастьєн (76)


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Топ коментарі
+6
починає приходити розуміння. Це добре.
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10.11.2024 17:25
+4
якщо не розповідати про кількість зброї,про її нестачу та не обговорювати це в публічному просторі, то громадяни ЄС і надалі будуть жити у рожевому світі . де агресія їм не загрожує.
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10.11.2024 17:32
+4
До кого?! До французів? А вони хіба того не розуміли? Французи то розуміють, а от наші 73% дебілів, о це проблема. До них так то і не дійде, то в них невиліковно.
Як там було? нада заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє, нада только пєрєстать стрєлять...? І що? Щось змінилось? А ніхрена! То Байден винен, то Шольц, то британці... тільки не вони, придурки...
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10.11.2024 17:33
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починає приходити розуміння. Це добре.
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10.11.2024 17:25 Відповісти
Дуже правильні слова)Але захищати себе треба також і інформаційно,а не розповідати про кількість зброї,про її нестачу та обговорювати це в публічному просторі)
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10.11.2024 17:27 Відповісти
якщо не розповідати про кількість зброї,про її нестачу та не обговорювати це в публічному просторі, то громадяни ЄС і надалі будуть жити у рожевому світі . де агресія їм не загрожує.
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10.11.2024 17:32 Відповісти
Я не відкрию таємницю,що мені колеги в попередній фірмі задавали схоже за змістом запитання,коли я про війну щось намагався пояснити " а шо там ще йде якась війна"((покоління тіктока,редбулу та наркотиків((
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10.11.2024 17:36 Відповісти
зактнись вже ухилятне... достав вже...
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10.11.2024 17:40 Відповісти
Сам ти ухилянт)Сказано за кордон поїхав..26 років тому)
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10.11.2024 17:42 Відповісти
До кого?! До французів? А вони хіба того не розуміли? Французи то розуміють, а от наші 73% дебілів, о це проблема. До них так то і не дійде, то в них невиліковно.
Як там було? нада заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє, нада только пєрєстать стрєлять...? І що? Щось змінилось? А ніхрена! То Байден винен, то Шольц, то британці... тільки не вони, придурки...
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10.11.2024 17:33 Відповісти
Нажаль 73% ізбєратєлєй не проживали компактно,бо можна було б їх разом з територіями поміняти на щось(
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10.11.2024 17:34 Відповісти
Дустом було б ліпше...
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10.11.2024 17:38 Відповісти
не маніпулюйте - поцифістів і ідіотів (в академічному розумінні цтого териіну) у благополучних країнах Європи завжди було більш ніж достатньо.
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10.11.2024 17:42 Відповісти
халява закінчилась
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10.11.2024 17:27 Відповісти
Перша поразка Трампа - усвідомлення, що Європа має бути незалежною від США.
Це ж Трамп грозив Європі торговою війною та виходом з НАТО.
Ось має - відхід Європи від США суттєво послабить Америку.
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10.11.2024 18:13 Відповісти
а куди Європа відійде від штатів? до китаю? чи до індії? та нікуди особливо не дінеться. а те, що Європа має бути готовою до континентальної війни - факт. і це вже треба було на вчора.
з іншого боку, якшо трумп влізе в конфлікт в азії, то звідси йому будуть дулі крутити, хехе.
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10.11.2024 19:53 Відповісти
Для чого тут такі пафосні фрази "континентальна війна", "конфлікт в Азії"?
Мудрі люди НІКОЛИ не розпочнуть "гарячої війни" - а просто почекають та домовляться.
лілі-путін - це БЄС - сатаніст - він аномалія.
Як куди відійде Європа? Нікуди не відійде - стане САМОДОСТАТНЬОЮ.
В Європі населення є, ресурси є, моря, океани є, зброя та армія є. В чому проблема?
Шо ти несеш ахінею про те що ТИСЯЧОЛІТНЯ Європа має до когось відходити? Охолонь.
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10.11.2024 20:12 Відповісти
тисячолітня Європа втратила свою гео-політичну суб'єктність із закінченням 2св. війни і донині її немає. як і немає жодних ознак, що вона її врешті здобуде.
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10.11.2024 20:52 Відповісти
Ми з тобою смертні - колись ми помремо, а Тисячолітня Європа буде продовжувати своє існування крізь століття.
Тому у Європи Є ЧАС "перевзутися", "перевдягнутися" та зробити так як вона забажає...
... чого не скажеш про росію - що явно НЕ тисячолітня
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10.11.2024 21:58 Відповісти
Європа має самостійно забезпечувати свою безпеку

Може, Європа це й має, але сховала дуже надійно і нікому ніколи не показувала.
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10.11.2024 17:31 Відповісти
Хронічне безсоння
@insomniadiutina
Про ленд-ліз.
Тикайте в їбала всім, хто верещить про поганий Захід. Справа в тому, одноклітинні довбойоби, що це ваша зелень присмокталася до розпилу халявної допомоги і не схотіла сплачувати за техніку, що за законом про ленд-ліз мала би надаватися у борг не безкоштовно.
Цитата:
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10.11.2024 17:33 Відповісти
Там навіть не оплата, там потрібні були гарантії! Фінансові, матеріальні, політичні... А нахіба?! Щоб щось забов`язуватись, за щось відповідати... Давай халяву і бабло, щоб роздеребанити...
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10.11.2024 17:36 Відповісти
Щоб забезпечувати безпеку (цікава тавтологія) треба збільшувати видатки на озброєння. Але "палєстінскіє бєженци" будуть проти.
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10.11.2024 17:44 Відповісти
А мені здається, що це дипломатичний пнх США, типу "не даєш грошей, заткни пельку, розберемось без тебе, дядьку". Цілком закономірний, вбачаючи на невиконання міжнародних зобов'язань США.
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10.11.2024 17:51 Відповісти
Кого вони весь час закликають?
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10.11.2024 18:00 Відповісти
Вони вже десять років те саме говорять, коли б Брюсель був більш амбітним, сьогодні ЄС був би імперію від Вірменії до Гренади і від ісландії до Сахари з усим Серндземномор'ям.
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10.11.2024 18:00 Відповісти
Короч, США втрачає свій авторитет, та зі світового лідера перетворюється на країну яка може кинути у складний для тебе час
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10.11.2024 18:09 Відповісти
Авторитет на хлеб не намажншь и воевать не отправишь. Америка Францию спасла уже два раза, хватит дальше сами. Ну, или как вариант можно платить минимум 10% от всех доходов в бюджет США.
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10.11.2024 20:45 Відповісти
А якщо б не вряттувала було б краще? Зараз вибудувана модель відносин при яких США та Європа у безпеці та можуть безпечно будувати своє майбутне, це має свою ціну.
Сильні тому, що обєднані! На мою думку, не варто руйнувати, а им більше, бикувати.
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11.11.2024 10:12 Відповісти
Хто з ким об'єднан і навіщо? Не бачите що люди у Європі не хочуть навіть свої власні домівки і родини захищати?
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11.11.2024 15:28 Відповісти
Для цього треба менше фінансувати соціалку та повернутися до 40 годинного робочого тижня за ту ж зарплатню. Бо у Франції, наприклад, немає власних авіатанкерів тож для африканських місій доводилося просити танкери в Америки.
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10.11.2024 18:10 Відповісти
"забезпечувати свою безпеку"... Масло масляне...
Безпеку можна підвищувати або гарантувати. Тоді звучатиме значно краще:
"гарантувати свою безпеку",
"підвищувати свою безпеку".
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10.11.2024 18:14 Відповісти
А как насчёт заплатить США за все эти годы, когда думали что американцы воевать вместо европейцев будет, и что гражданские Америки будут рисковать ядерной войной ради того что бы европейские дупы были в комфортных условиях
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10.11.2024 18:24 Відповісти
А хіба була домовленість якихось платних послуг від США? Dони хотіли бути лідером і були.
Але кидати партнерів у складний час не дуже рзумно, бо якщо що, тоді і США ніхто руку не подасть!
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10.11.2024 18:46 Відповісти
Так и воевать вместо кого то или даже за кого то не было договоренности. За запах жаркого платят звоном монет, знаете ли. Это по поводу так называемого лидерства.
Статут НАТО черным по белому пишет что каждая страна помогает жертве агрессии так как сочтет нужным. Так что будьте покойны США всем поможет так как сочтет нужным, согласно договору. И , кстати, в Европе под 600 миллионов населения и две страны с ядеркой, и Германия ее сделает за 2 недели если захочет. Народу хватит на любые окопы, особенно если наконец признать равенство полов в плане мобилизации.
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10.11.2024 20:58 Відповісти
тобто історію не вчили і тому вчергове нагодували та відбудували не тільки кассапердонців, а і МаоКитай.
запіздали ви трохи з тим відродженням могутності заходу але крайні, для виграшу часу, як зажди знайдуться (знайшлися). 😒☹
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10.11.2024 18:34 Відповісти
А военные базы США заберет с Европы?
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10.11.2024 18:42 Відповісти
Интересный вопрос. Уверен если будет требование от местных властей, будьто теперешних или будущих, то обязательно.
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10.11.2024 21:05 Відповісти
Пока что США даже с Ирака не хочет. Несмотря на протесты местных. Европейцы в отличии от Ирака, конечно, могут и сами их выгнать силой. Но тем не менее не шути тут о воле народа.
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10.11.2024 21:06 Відповісти
В Ираке на одно строительство посольства потратили то ли один то ли два миллиарда, это когда золото было по 400 за унцию. Так что думаю из Ирака вряд ли, если им не нравятся базы, значит надо было не просерать войну за две недели. Да, и силой вряд ли получится, или однозначно себе дороже выйдет. И что такое воля народа? Желание демонстрантов или каких то сюрреальных телефонных абонентов. Если что то не нравится то пусть воюют.
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10.11.2024 21:20 Відповісти
Да срать сколько потратили. Если Америка хочет изоляционизм как говорят все трамполюбы, то придется отказаться от своих баз и на коленях просить чтобы её пропускали в чужие территориальные воды.
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10.11.2024 21:31 Відповісти
Ирония в том что США хочет провернуть в Европе и везде тот же трюк что они провернули с доктриной Монро. Когда США доминировали над Америками. А потом они начали считать что они сильно крутые и могут творить что хотят - итог, все латиносы левые, ненавидят США и у них нет американского влияния как такового. Видимо США хочет сделать то же самое с Европой, Азией.
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10.11.2024 21:38 Відповісти
Бритиши буквально на блюде принесли США мировое доминирование, которое они выстраивали три века вместе с голландцами. Но США так и не поняли откуда это взялось и зачем оно надо.
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10.11.2024 21:46 Відповісти
Нет. Изоляционизма не хотят. Хотят не нести на своем горбу халявщиков. Поэтому если какая-то страна хочет чтобы американская армия вместо местной воевала, то нужно это оплачивать долгие годы, деньгами и /или мясом ( для всех войн которые ведёт Америка, а не только для местной естественно).
По поводу допуска флота в какие-то там воды, ха-ха три раза.
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10.11.2024 23:04 Відповісти
Америка хочет паразитировать на окружающих странах. Она думает что они будут продавать свои услуги и быть монополистами. Но так не бывает.
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10.11.2024 23:14 Відповісти
Буквально спор идет касательно оружия. Америка агрессивно навязывает свое оружие европейцам, хотя те могут делать его в разы дешевле и более эффективным очень часто. Но так как Европе не нужно много оружия, то они покупают у американцев.
Но как только нагрузка на Европу вырастет, то просто вопрос денег станет на первое место. А это значит что намного легче построить свои заводы и получить больше оружия за те же деньги. Это даст еще один негативный эффект - европейское оружие станет конкурентом на рынке вместо американского.

И так во всем. Все текущее статус-кво нельзя масштабировать как хочется. Оно будет меняться, если давить на страны. Текущие американцы этого не понимают.
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10.11.2024 23:25 Відповісти
Добавлю на тему.
Текущее статус-кво очень простое. Американцы получают все сливки от свободы торговли и технологического прогресса. Так как мозги уезжают в США или просто технологии свободно достаются США(покупка стартапов тем же Майкрософтом, например).

Если статус-кво изменится, вот как Трамп угрожает тарифами, то исчезнет свобода торговли и не будет такой утечки мозгов. Просто потому что Европа или еще кто там этого не даст сделать. Они сами начнут тратить на это деньги. У США уже есть проблема Китая куда текут технологии США и мозги.

Вот Европу устраивает текущий сценарий. США доминирует, получает все плюшки, но Европе не нужно ничего делать. Они получают свою долю пирога, не напрягаясь.
Кому надо - пусть реализовывается в США, кого устраивает может жить по европейским законам. Но тупые изоляционисты думают что благо США и Европы(или Азии) антагонистично США и хотят создать конфликт. Итог будет как я описал - страны начнут отстаивать агрессивнее статус-кво.
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10.11.2024 23:50 Відповісти
Много воды. Вечно начинается болтология когда нечего сказать по существу. Вы конкретно скажите чего хотите и в обмен на что. Вы хотите что бы Америка воевала за Литву/Польшу/Германию вместо их самих и разных португальцев с итальянцами? В обмен на что, на какие-то сюрреальные плюшки, сливки мозгов из Европы, покупку пары-тройки танков у Америки? Не будет этого, не смешите. Не выпускайте за грани
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11.11.2024 15:53 Відповісти
Я написал два главных блага которые получает Америка. Она просто перестанет их получать.
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11.11.2024 16:07 Відповісти
Эти блага доступны любому Ваньке Жукову из деревни Гадюкино который может купить любой стартап и привезти телегу мозгов в свою деревню, и совершенно не эксклюзивны для Америки. Вы так говорите как будто американцы не работают в Европе и европейские компании не покупают или не могут купить американские компании и стартапы.
Так что все мимо.Продолжаю ждать причины по которой американцам нужно воевать за Польшу/Германию когда сами поляки и немцы не хотят этого делать.
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11.11.2024 17:01 Відповісти
Нет, США пользуется тем что окружающие страны открыли доступ к своим рынкам и технологиям.
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11.11.2024 17:08 Відповісти
Доступ открыли исключительно для США?
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11.11.2024 17:13 Відповісти
Доступ открыли для тех кого считают союзными государствами. Если США будет считаться враждебным государством, то ему не дадут высасывать технологии из Европы.
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11.11.2024 17:17 Відповісти
Хотелось бы узнать что за технологии США высасало из Европы за последние год-два-три.
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11.11.2024 20:31 Відповісти
Я же написал - стартапы. И вообще мозги. Европа ничего не делает чтобы конкурировать с США. Они воспринимают США как одно целое. А США мало того что имеет все эти агрессивные корпорации, так оно еще сейчас ударилось в изоляционизм. Типа, мы хотим быть агрессивными, но изоляционистами. Это ведет к ухудшению отношений.

Это все на ладони. Я не критикую США как таковое. А исключительно идиотизм как изоляционистов, так и глобалистов до этого(из-за чего у США постоянно конфликты с другими странами, так как корпорации пытаются играть как монополии). Можно даже сказать что весь американский изоляционизм это просто обратная сторона корпоративного глобализма, но тут пусть экономисты разбираются. В любом случае это разрушает всю современную мировую архитектуру, которая выстраивалась не один век и непонятно зачем это надо.
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11.11.2024 21:23 Відповісти
Я выше писал про Доктрину Монро. Короче, США в 19веке решило, что оно будет контролировать Западное Полушарие. Они там активно подрывали влияние европейских империй, вмешивались в местные дела. В итоге все закончилось буквально тем, что США стало продвигать интересы отдельных корпораций в международной политике и это привело к тому что США в итоге вышвырнули со всего региона и до сих пор к США прохладное отношение.

Теперь тот же трюк США хочет продвинуть с Европой и Азией. Используя политическое влияние для выгоды отдельных корпораций - итог будет как в Западном Полушарии. США снова окажется у разбитого корыта.
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11.11.2024 21:28 Відповісти
За границу ваши мозги, не продавайте стартапы американцам и не покупайте у них оружие. И сами разбирайтесь с Ванюшками и их ядерным оружием
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11.11.2024 15:55 Відповісти
Когда американские корабли начнут арестовывать и топить, то просто туда никто не поплывет. Собственно уже сейчас так. Это и есть та самая реалполитик о которой все кто воспринимает текущий статус как должное не догадываются. Все привилегии Америки не за красивые глаза.
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10.11.2024 23:16 Відповісти
Не прийшло і 3 роки повномасштабного вторгнення і 10 років від початку війни в Україні 🤦🤦🤦
А крім бла бла будуть якісь діли, а то кацапня уже скоро обжене увесь ЄС по кількості вироблених артснарядів 😡
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10.11.2024 19:53 Відповісти
Ого! Неужели после того, как я еще в 2014 году об этом писал, до французов доходить начало? Там еще было о том, что Украина, страны Балтии и Польша - санитарный кордон от зачумленной путинизмом вонючей *********. Напомните это ему кто.
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10.11.2024 20:21 Відповісти
 
 