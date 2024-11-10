Європа має самостійно забезпечувати свою безпеку, а не покладатися на США, - міністр оборони Франції Лекорню

Країни Європи повинні самостійно забезпечувати власну безпеку, а не покладатися на Сполучені Штати у цьому питанні.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю Le Journal du Dimanche, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи інформацію про те, що новообраний президент США Дональд Трамп нібито може зменшити інвестиції в НАТО з боку Вашингтона, Лекорню сказав, що Європа повинна самостійно забезпечувати свою безпеку.

"Це залежить від нового президента та його нової адміністрації. Але ця дискусія не нова. Генерал де Голль пояснював, що Європа була наївною, делегуючи свою безпеку США, і відмовився від цієї моделі для Франції",- сказав французький міністр.

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Лекорню вважає, що при нових загрозах для європейців є нормальним брати відповідальність за власну безпеку. Він додав, що Франція дотримується цього принципу з 2017 року.

"Кожна країна повинна продовжувати зміцнювати свій військовий потенціал, виділяючи більше бюджетних ресурсів, а також маючи повністю оперативні сили", - сказав очільник оборонного відомства Франції.

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