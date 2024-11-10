Європа має самостійно забезпечувати свою безпеку, а не покладатися на США, - міністр оборони Франції Лекорню
Країни Європи повинні самостійно забезпечувати власну безпеку, а не покладатися на Сполучені Штати у цьому питанні.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю Le Journal du Dimanche, інформує Цензор.НЕТ.
Коментуючи інформацію про те, що новообраний президент США Дональд Трамп нібито може зменшити інвестиції в НАТО з боку Вашингтона, Лекорню сказав, що Європа повинна самостійно забезпечувати свою безпеку.
"Це залежить від нового президента та його нової адміністрації. Але ця дискусія не нова. Генерал де Голль пояснював, що Європа була наївною, делегуючи свою безпеку США, і відмовився від цієї моделі для Франції",- сказав французький міністр.
Лекорню вважає, що при нових загрозах для європейців є нормальним брати відповідальність за власну безпеку. Він додав, що Франція дотримується цього принципу з 2017 року.
"Кожна країна повинна продовжувати зміцнювати свій військовий потенціал, виділяючи більше бюджетних ресурсів, а також маючи повністю оперативні сили", - сказав очільник оборонного відомства Франції.
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Як там було? нада заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє, нада только пєрєстать стрєлять...? І що? Щось змінилось? А ніхрена! То Байден винен, то Шольц, то британці... тільки не вони, придурки...
Це ж Трамп грозив Європі торговою війною та виходом з НАТО.
Ось має - відхід Європи від США суттєво послабить Америку.
з іншого боку, якшо трумп влізе в конфлікт в азії, то звідси йому будуть дулі крутити, хехе.
Мудрі люди НІКОЛИ не розпочнуть "гарячої війни" - а просто почекають та домовляться.
лілі-путін - це БЄС - сатаніст - він аномалія.
Як куди відійде Європа? Нікуди не відійде - стане САМОДОСТАТНЬОЮ.
В Європі населення є, ресурси є, моря, океани є, зброя та армія є. В чому проблема?
Шо ти несеш ахінею про те що ТИСЯЧОЛІТНЯ Європа має до когось відходити? Охолонь.
Тому у Європи Є ЧАС "перевзутися", "перевдягнутися" та зробити так як вона забажає...
... чого не скажеш про росію - що явно НЕ тисячолітня
Може, Європа це й має, але сховала дуже надійно і нікому ніколи не показувала.
@insomniadiutina
Про ленд-ліз.
Тикайте в їбала всім, хто верещить про поганий Захід. Справа в тому, одноклітинні довбойоби, що це ваша зелень присмокталася до розпилу халявної допомоги і не схотіла сплачувати за техніку, що за законом про ленд-ліз мала би надаватися у борг не безкоштовно.
Цитата:
Сильні тому, що обєднані! На мою думку, не варто руйнувати, а им більше, бикувати.
Безпеку можна підвищувати або гарантувати. Тоді звучатиме значно краще:
"гарантувати свою безпеку",
"підвищувати свою безпеку".
Але кидати партнерів у складний час не дуже рзумно, бо якщо що, тоді і США ніхто руку не подасть!
Статут НАТО черным по белому пишет что каждая страна помогает жертве агрессии так как сочтет нужным. Так что будьте покойны США всем поможет так как сочтет нужным, согласно договору. И , кстати, в Европе под 600 миллионов населения и две страны с ядеркой, и Германия ее сделает за 2 недели если захочет. Народу хватит на любые окопы, особенно если наконец признать равенство полов в плане мобилизации.
запіздали ви трохи з тим відродженням могутності заходу але крайні, для виграшу часу, як зажди знайдуться (знайшлися). 😒☹
По поводу допуска флота в какие-то там воды, ха-ха три раза.
Но как только нагрузка на Европу вырастет, то просто вопрос денег станет на первое место. А это значит что намного легче построить свои заводы и получить больше оружия за те же деньги. Это даст еще один негативный эффект - европейское оружие станет конкурентом на рынке вместо американского.
И так во всем. Все текущее статус-кво нельзя масштабировать как хочется. Оно будет меняться, если давить на страны. Текущие американцы этого не понимают.
Текущее статус-кво очень простое. Американцы получают все сливки от свободы торговли и технологического прогресса. Так как мозги уезжают в США или просто технологии свободно достаются США(покупка стартапов тем же Майкрософтом, например).
Если статус-кво изменится, вот как Трамп угрожает тарифами, то исчезнет свобода торговли и не будет такой утечки мозгов. Просто потому что Европа или еще кто там этого не даст сделать. Они сами начнут тратить на это деньги. У США уже есть проблема Китая куда текут технологии США и мозги.
Вот Европу устраивает текущий сценарий. США доминирует, получает все плюшки, но Европе не нужно ничего делать. Они получают свою долю пирога, не напрягаясь.
Кому надо - пусть реализовывается в США, кого устраивает может жить по европейским законам. Но тупые изоляционисты думают что благо США и Европы(или Азии) антагонистично США и хотят создать конфликт. Итог будет как я описал - страны начнут отстаивать агрессивнее статус-кво.
Так что все мимо.Продолжаю ждать причины по которой американцам нужно воевать за Польшу/Германию когда сами поляки и немцы не хотят этого делать.
Это все на ладони. Я не критикую США как таковое. А исключительно идиотизм как изоляционистов, так и глобалистов до этого(из-за чего у США постоянно конфликты с другими странами, так как корпорации пытаются играть как монополии). Можно даже сказать что весь американский изоляционизм это просто обратная сторона корпоративного глобализма, но тут пусть экономисты разбираются. В любом случае это разрушает всю современную мировую архитектуру, которая выстраивалась не один век и непонятно зачем это надо.
Теперь тот же трюк США хочет продвинуть с Европой и Азией. Используя политическое влияние для выгоды отдельных корпораций - итог будет как в Западном Полушарии. США снова окажется у разбитого корыта.
А крім бла бла будуть якісь діли, а то кацапня уже скоро обжене увесь ЄС по кількості вироблених артснарядів 😡