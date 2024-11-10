Европа должна самостоятельно обеспечивать свою безопасность, а не полагаться на США, - министр обороны Франции Лекорню

Страны Европы должны самостоятельно обеспечивать собственную безопасность, а не полагаться на Соединенные Штаты в этом вопросе.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя информацию о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп якобы может уменьшить инвестиции в НАТО со стороны Вашингтона, Лекорню сказал, что Европа должна самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

"Это зависит от нового президента и его новой администрации. Но эта дискуссия не нова. Генерал де Голль объяснял, что Европа была наивной, делегируя свою безопасность США, и отказался от этой модели для Франции",- сказал французский министр.

Читайте также: Трамп не откажется от поддержки Украины несмотря на свои предыдущие заявления, - глава МИД Франции Барро

Лекорню считает, что при новых угрозах для европейцев является нормальным брать ответственность за собственную безопасность. Он добавил, что Франция придерживается этого принципа с 2017 года.

"Каждая страна должна продолжать укреплять свой военный потенциал, выделяя больше бюджетных ресурсов, а также имея полностью оперативные силы", - сказал глава оборонного ведомства Франции.

Читайте также: Пришло время рассмотреть вопрос размещения в Украине сил неядерного сдерживания, - Минобороны Франции