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Новини Війна
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Франції не потрібна згода НАТО, щоб відправити свої війська до України, - посол Литви в НАТО Матульоніс

Франція може відправити війська до України: згода НАТО не потрібна

У Литві підтримують ідею Франції щодо можливої відправки військ до України.

Про це заявив посол Литви у НАТО Дейвідас Матульоніс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це можуть бути національні рішення, група країн, коаліція, яка бажає приєднатися до цієї ініціативи. Тут не обов’язково мати погодження чи мітку НАТО", - сказав дипломат.

Він зауважив, що це наразі "лише ідея" і різні країни мають щодо цього різні позиції.

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"Це послідовна французька позиція. Ми завжди позитивно ставилися до цього", - додав посол.

Матульоніс не виключив, що таку дискусію можуть підняти міністри закордонних справ НАТО на зустрічі в Брюсселі наступного тижня:

"Від них, перш за все, залежить процес підготовки військ і, можливо, деякі країни рано чи пізно приєднаються".

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Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

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Автор: 

НАТО (6395) Франція (3037)


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Топ коментарі
+7
Якщо ракета є сумістною розробкою двух країн, чи використовує іноземні компоненти, то так. Потрібна.
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27.11.2024 09:53
+7
Якщо це і станеться, то це буде "Іноземний легіон"... А там підготовка - "дай бог!" Хоча мені здається, що прямо в бій їх не пошлють... Можливо, поставлять, як "завісу", на кордоні з БРСР - щоб звільнить наші війська, що стоять там... Але й це буде неабиякою допомогою! Бо Лука нам значні сили саме загрозою вторгнення сковує на українсько-білоруському кордоні... Ну, ще може, використовуватимуть для прикриття стратегічних об"єктів у тилу (це будуть сили ППО - їм потрібна практика ведення ******** війни...)
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27.11.2024 10:09
+5
так, бо у французькому "скальпі" встановлений американський TERCOM, а у французькому військовому його нема.
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27.11.2024 09:58
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для далекобійних ракет потрібна французам згода США і Англії, а для війск ні???
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27.11.2024 09:45 Відповісти
Якщо ракета є сумістною розробкою двух країн, чи використовує іноземні компоненти, то так. Потрібна.
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27.11.2024 09:53 Відповісти
НАТО- є "скальп" ,який розроблений 32 країнами ,в котрому є в тому числі французький компонент
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27.11.2024 10:15 Відповісти
тому може воювати окремий французький компонент. Без НАТО.
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27.11.2024 10:41 Відповісти
так, бо у французькому "скальпі" встановлений американський TERCOM, а у французькому військовому його нема.
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27.11.2024 09:58 Відповісти
Якщо це і станеться, то це буде "Іноземний легіон"... А там підготовка - "дай бог!" Хоча мені здається, що прямо в бій їх не пошлють... Можливо, поставлять, як "завісу", на кордоні з БРСР - щоб звільнить наші війська, що стоять там... Але й це буде неабиякою допомогою! Бо Лука нам значні сили саме загрозою вторгнення сковує на українсько-білоруському кордоні... Ну, ще може, використовуватимуть для прикриття стратегічних об"єктів у тилу (це будуть сили ППО - їм потрібна практика ведення ******** війни...)
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27.11.2024 10:09 Відповісти
І командує зараз Легіоном - українець Кирило Ющенко.
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27.11.2024 10:18 Відповісти
Це нічого не значить... Він служить ФРАНЦІЇ... Хіба що в межах своїх повноважень буде вимагать від підлеглих максимально ефективно виконувать свої обов"язки... Так це - обов"язок будь-якого командира...
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27.11.2024 10:25 Відповісти
На початку вторгнення було дозволено, тим українцям у кого закінчувався контракт з Легіоном, разом з амуніцією та зброєю їхати у Україну. Не великі випадки, але вони були.
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27.11.2024 11:19 Відповісти
як раз це і доб'є *********. Вона ж думаю що Ющенко вже давно на пенсії.
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27.11.2024 10:30 Відповісти
Мені також цікаво, а для чого, при порохові, створювалася литовсько - українська бригада, і що вона зараз взагалі виконує ?
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27.11.2024 09:54 Відповісти
Вони дочекаються, поки кацапи до Тиси підійдуть, а потім введуть війська!
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27.11.2024 09:55 Відповісти
Як у Другу світову гітлеревську Германію перемогла антигітлерівська коаліція, так само путінську россію можна перемогти антипутінською коаліцією. Усвідомлення цього до заходу доходить дуже повільно, а ще цьому дуже не сприяє заяви препіздента про те, що нам така допомога не потрібна.- дайте нам грошей і зброю, ми власними силами впораємось...
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27.11.2024 10:11 Відповісти
От 55 річний Веніславський і сказав, що діди 55+ підуть воювати, бо сам він не хоче!
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27.11.2024 10:13 Відповісти
Цікаво скільки бабла візьмуть наші митники з кожного французького солдата за можливість воювати в Україні?
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27.11.2024 10:13 Відповісти
А "митники" тут до чого? Якщо й увійдуть - то як "військовий підрозділ" - а не як "приватні особи"... Тому митники будуть "стоять збоку"...
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27.11.2024 10:30 Відповісти
Як не митники, то інші Зєлєбобні знайдуть спосіб осоромити Україну хабарництвом, так як це робили з іноземними волонтерами та компаніями що відбудовували Бучу.
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27.11.2024 10:40 Відповісти
Ще раз кажу - НЕ ПЛУТАЙ "ВІЙСЬКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ" З "ПРИВАТНИМИ ОСОБАМИ"...
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27.11.2024 10:42 Відповісти
Польські волонтери теж були приватними особами. Скандали, як правило, повилазять пізніше.
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27.11.2024 10:46 Відповісти
Прочитав і виматюкався... Ти ніяк не можеш зрозуміть одного - митники не мають права перевірки майна військового підрозділу! А раз не мають права перевірки - то й не мають "важелів тиску" на вояк!
Приведу приклад: Афганістан. Рух "через річку" (так часто називали перетинання кордону військові), військових колон та окремих військових контролювали лише ПРИКОРДОННИКИ! Сам це бачив... Митники до цього діла не мали... Так це ж "своїх" перевіряли! А тут іноземний підрозділ! Та навіть наші прикордонники стоятимуть, тримаючи руку "під козирок" - і не більше!
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27.11.2024 10:56 Відповісти
Не варто матюкатися. Моя помилка: я мав на увазі прикордонників, а написав «митники».
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27.11.2024 11:18 Відповісти
Та опа кістьми дяже але буде проти військ нато нам в допомогу
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27.11.2024 10:19 Відповісти
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27.11.2024 10:35 Відповісти
"Телятко ще не вродилося - а вони вж з довбнею бігають..."
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27.11.2024 10:43 Відповісти
Що це виходить - слуга Мережко зрадив коломийську порноактрису, пропонуючи Трампа на Нобелівську премію?
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27.11.2024 10:43 Відповісти
Все це вірно, але якийсь абсурд - Литва розповідає як дяіти Франції, французи, що робити німцям, німці тицькають на США. А можна кожен сам за себе??
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27.11.2024 11:34 Відповісти
 
 