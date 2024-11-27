Франції не потрібна згода НАТО, щоб відправити свої війська до України, - посол Литви в НАТО Матульоніс

У Литві підтримують ідею Франції щодо можливої відправки військ до України.

Про це заявив посол Литви у НАТО Дейвідас Матульоніс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це можуть бути національні рішення, група країн, коаліція, яка бажає приєднатися до цієї ініціативи. Тут не обов’язково мати погодження чи мітку НАТО", - сказав дипломат.

Він зауважив, що це наразі "лише ідея" і різні країни мають щодо цього різні позиції.

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"Це послідовна французька позиція. Ми завжди позитивно ставилися до цього", - додав посол.

Матульоніс не виключив, що таку дискусію можуть підняти міністри закордонних справ НАТО на зустрічі в Брюсселі наступного тижня:

"Від них, перш за все, залежить процес підготовки військ і, можливо, деякі країни рано чи пізно приєднаються".

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Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

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