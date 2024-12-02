Команда Трампа изучает "План победы", капитуляции не будет, - Зеленский
Команда Дональда Трампа изучает украинский план победы, подчеркнув, что капитуляции со стороны Украины не будет.
Об этом в интервью Kyodo News заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что война в Украине достигла критической точки, и возникает вопрос, продолжит ли Вашингтон поддержку Киева после инаугурации Трампа.
"Они изучают план, и мы их услышим. Но капитуляции со стороны Украины не будет. Это факт, и я думаю, что он это понимает", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что рассчитывает на дополнительные переговоры с новоизбранным президентом США, чтобы подробнее объяснить некоторые аспекты.
Напомним, что ранее Зеленский заявлял, что война в Украине может завершиться в следующем году, если удастся реализовать план победы. Выступая 16 октября в Верховной Раде, он отметил, что все зависит от поддержки международных партнеров.
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Умовою її отримання є повна відмова від банківської таємниці по УСІХ ваших картках на майбутнє.
Будь-хто з діючої влади чи правоохоронних органів,
хтось ще зможе узнати усі ваші витрати чи надходження і використати це як захоче.😡
зЕ.
як ми переможемо за такої переваги по чисельності і плюс ядерних долбойобів
армії Британії і США сюда , щоб ***** не застосувало ЯО і воно побіжить миритися і віддавати нам 91 + Кубань і Білгородщину , а там газ і нафта всім вистачить.
А ці всі недолугі плпаги миру це дурня і сміх *****
https://fakty.ua/446832-poka-rossijskaya-armiya-diktuet-nam-usloviya-no-ne-schitayu-chto-pora-konstatirovat-fakt-chto-ukraina-proigryvaet---viktor-muzhenko
Та також забрав обіцянку
Залишок 8.7млрд перейде наступному президенту, котрий зможе "лякати", що завалить Україну зброєю
На вихідних Байден "працював", та помилував свого сина
Мабуть також оголосять наступний PDA, щоб було що обговорювати в пресі замість помилування.
Молися, щоб капітуляції справді не було, бо тебе нарешті таки винесуть ногами вперед.
Кто с детства каждому знаком?
Кто не учёный, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
Бу! Ра! Ти! Но!
Буратино!
На голове его колпак,
Но околпачен будет враг,
Злодеям он покажет нос
И рассмешит друзей до слез,
Он очень скоро будет тут,
Скажите, как его зовут?
Бу! Ра! Ти! Но!
Буратино!
Он окружён людской молвой,
Он не игрушка - он живой!
В его руках от счастья ключ,
И потому он так везуч,
Все песенки о нём поют,
Скажите, как его зовут!
Бу! Ра! Ти! Но!
Треба було бачити як зашугане срулиня-/експерт/на "Телемарафоні !"
ледь НЕ заікаючись -- мимрило спростування:--
Мовляв--- це повна нісинитниця ... цього в принципі НЕ може бути. оскільки всього того вже НЕМАЄ--все утилізовано!!! Та й де його тримати. коли у нас все вже обстрілюється ?! Срулі--зрадофіли--заполонили всі шпарини і надогоду карлуші -- брешуть...крутять всим Світом та іще й мільярди гумдопомоги встигають прихватити...
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
Покромсають Україну. Ти відмовишся від окупованих територій, від НАТО та ЄС.
В обмін на власні преференції. Тим часом народ остаточно здуріє від епохи злиднів і масової дезінформації, спочатку почнеться, уже почалось, власне- навіщо нам українська, ми і рос нормально спілкуємось. Потім давайте купимо дешевий газ, світло. Далі піде торгівля з руснею і нарешті примирення.
"Чарівної" допомоги не буде!.
Ввести талони на їжу!
Скасувати всі пільги, премії.
Ніякого капітального будівництва, крім військового!
Всіх призвати, деяким дати відстрочку (максимум пів-року)
Заборонити експорт зерна, транзид вуглеводів.ю експорт металів, деревини.
Амерам - жорсткий візовий режим.
Повернути смертну кару (після відсидки мін. 10 років)
Кримінальна відповідальність за порушення кордону, множинне громадянство.
Telegram - заблокувати.
Придністров'я - закрити в'їзд та виїзд.
Заборона азартних ігор.
Готівковий доллар - заборонити на території України за рік. Безготівковий - обкласти податками.
Власність на землю - лише громадянам і сильно обмеженa!
А в нынешнем положении не то, что заявлять о том, что кто-то там что-то изучает, а вообще рот открывать - верх глупости: такие заявления просто компрометируют Трампа (он пока комьюнити) и по законам США не вправе заниматься внешней политикой (это уголовно наказуемо, и уж, как минимум, основание для импичмента в будущем).
Самое поганое не в том, что Зеленский рот открывает (у него ума, как у балалайки), самое поганое в том, что ни в его администрации, ни в правительстве (том же МИДе) не нашлось ни одного человека, который объяснил бы ему эти простые вещи и сказал: "Открой сифон. Закрой поддувало".