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Новости Война
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Команда Трампа изучает "План победы", капитуляции не будет, - Зеленский

Зеленський про план перемоги

Команда Дональда Трампа изучает украинский план победы, подчеркнув, что капитуляции со стороны Украины не будет.

Об этом в интервью Kyodo News заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что война в Украине достигла критической точки, и возникает вопрос, продолжит ли Вашингтон поддержку Киева после инаугурации Трампа.

"Они изучают план, и мы их услышим. Но капитуляции со стороны Украины не будет. Это факт, и я думаю, что он это понимает", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что рассчитывает на дополнительные переговоры с новоизбранным президентом США, чтобы подробнее объяснить некоторые аспекты.

Напомним, что ранее Зеленский заявлял, что война в Украине может завершиться в следующем году, если удастся реализовать план победы. Выступая 16 октября в Верховной Раде, он отметил, что все зависит от поддержки международных партнеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не может вернуть оккупированные территории силой. Надо искать дипломатические решения, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) Трамп Дональд (5178) капитуляция (26) План победы (85)


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Топ комментарии
+22
Зеленский таким был с 19 года. Когда одним обещал одно, а другим другое. И люди слушали только то что хотели.
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02.12.2024 13:31
+20
Капітуляції не буде, бо іде,тупо, здача.
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02.12.2024 13:33
+13
чим більше зелене чм0 називає те, що відбувається, перемогою - тим сумніше стає
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02.12.2024 13:56
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Вже як Трамп. Вчора одне, сьогодні друге...
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02.12.2024 13:29 Ответить
Зеленский таким был с 19 года. Когда одним обещал одно, а другим другое. И люди слушали только то что хотели.
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02.12.2024 13:31 Ответить
ВСЕ ( успешные на выборах) политики были такими начиная с древней Греции и Рима.
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02.12.2024 15:32 Ответить
Нет, не были.
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02.12.2024 16:08 Ответить
Вчора одне, сьогодні зранку друге, а після обідньої мівіни - третє...
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02.12.2024 13:32 Ответить
Нагадаю усім, хто буде брати тисячу від Зе.
Умовою її отримання є повна відмова від банківської таємниці по УСІХ ваших картках на майбутнє.
Будь-хто з діючої влади чи правоохоронних органів,
хтось ще зможе узнати усі ваші витрати чи надходження і використати це як захоче.😡
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02.12.2024 15:18 Ответить
це не так
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03.12.2024 00:19 Ответить
Вже мабуть напам"ять вивчили
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02.12.2024 13:32 Ответить
Так злив інтересів України зелядями назвуть Перемогою, а числені пропагандисти з ранку до ночі із всіх утюгів це підтвердять! Які проблеми!
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02.12.2024 13:32 Ответить
Ну хіба що в інтересах України вічно воювати, тоді буде злив.
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02.12.2024 13:50 Ответить
В інтересах зе та пу вічно воювати.Ви про це не знали?
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02.12.2024 14:33 Ответить
В интересах Украины победить Россию, а не проиграть. Есть интересы отдельных людей, которые ставят свое выше общего интереса. Ты видимо из таких.
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02.12.2024 16:11 Ответить
аналогічно касапи: "Кремль вчить чиновників, як подати СВОю "перемогу" у цій війні"
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02.12.2024 13:59 Ответить
Потужне жонглювання Словами...
зЕ.
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02.12.2024 13:33 Ответить
Капітуляції не буде, бо іде,тупо, здача.
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02.12.2024 13:33 Ответить
Та це капець.Звісно,перемога.Бо ще ніхто не повернув своі териториі дипломатичним шляхом. Тай ніхто не віддав назад .З кацапами тільки перемога.Як що це не зробить зеленський,хай передасть командування тому,хто на це здатен,хто переможе.А кідацця то туди,то сюди в Украіні не треба.Вона у нас одна,інших не буде.
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02.12.2024 13:33 Ответить
Також ніхто не повернув свої території за відсутності військової переваги хоча б у чомусь.
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02.12.2024 14:02 Ответить
Хтось виключить цей "п'ятий мікрохвон"?!
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02.12.2024 13:37 Ответить
вивчає чи тупо рже ?
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02.12.2024 13:38 Ответить
Вот прямо изучают и конспектируют
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02.12.2024 13:41 Ответить
Та це все клоунада!
як ми переможемо за такої переваги по чисельності і плюс ядерних долбойобів

армії Британії і США сюда , щоб ***** не застосувало ЯО і воно побіжить миритися і віддавати нам 91 + Кубань і Білгородщину , а там газ і нафта всім вистачить.

А ці всі недолугі плпаги миру це дурня і сміх *****
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02.12.2024 13:45 Ответить
Якщо брехло каже не буде, то точно буде
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02.12.2024 13:45 Ответить
зелений покидьок - еталон брехні
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02.12.2024 13:54 Ответить
«Наразі російська армія диктує нам умови, але не вважаю, що вже настав час констатувати факт, що Україна програє», - Віктор Муженко

https://fakty.ua/446832-poka-rossijskaya-armiya-diktuet-nam-usloviya-no-ne-schitayu-chto-pora-konstatirovat-fakt-chto-ukraina-proigryvaet---viktor-muzhenko

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02.12.2024 13:55 Ответить
Що не так сказав Муженко? З цією зеленою владою добре. якщо розмежування буде по Дніпру
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02.12.2024 13:59 Ответить
Для цього треба ще було у 23 році заливати бетоном увесь правий берег Дніпра. Як завжди шикса будувала шляхи. Не тіште мріями - Україна з зеленским вже програла. Складіть історію - клістрони-вагнера + розмінування+впо вже тисячами їдуть на окупованні рашистами землі. Гурту Без Обмежень треба співати не 24.02, а 19,04.
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02.12.2024 16:55 Ответить
чим більше зелене чм0 називає те, що відбувається, перемогою - тим сумніше стає
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02.12.2024 13:56 Ответить
Байден дав обіцянку передати невикористаний PDA
Та також забрав обіцянку
Залишок 8.7млрд перейде наступному президенту, котрий зможе "лякати", що завалить Україну зброєю

На вихідних Байден "працював", та помилував свого сина
Мабуть також оголосять наступний PDA, щоб було що обговорювати в пресі замість помилування.
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02.12.2024 13:59 Ответить
Значить буде. Казочка від преза про шашлики у травні 2022 року тому красномовний приклад
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02.12.2024 14:00 Ответить
Зачитали до дірок мазню найвеличнішого і потужних менеджерів, вивчають
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02.12.2024 14:01 Ответить
Сидять вивчають всією командою...ніяк не вивчать
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02.12.2024 14:20 Ответить
Наступні вибори буду голосувати за німого кандидата!
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02.12.2024 14:20 Ответить
За тупого та веселого вже голосували.
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02.12.2024 14:36 Ответить
Кацапи вже наступають на Харківщині, а у нас говорильня
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02.12.2024 14:24 Ответить
Що там бл... вивчати? 😁
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02.12.2024 14:35 Ответить
Капітуляції не буде так само, як і кацапського нападу в 2022? Ілі ета другоє?
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02.12.2024 14:38 Ответить
Ага, віримо, віримо. Ти ж нам ніколи не брехав. А нічого, що США вимагають прибрати твого Дєрьмака з переговорної делегації? А ти рогом вперся, і це дуже злить Трампа? Думаєш, Трамп буде дивитися, як ти, криворагульний імбецил, перед ним пальці топириш, наче браток з 90-х, бо тобі Дєрьмак важливіший за Україну?
Молися, щоб капітуляції справді не було, бо тебе нарешті таки винесуть ногами вперед.
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02.12.2024 14:45 Ответить
Чого винесуть ? В такому випадку може оселитися в Ростові, поруч з папередніками.
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02.12.2024 14:55 Ответить
Цей тип уже абсолютно не контролює, не "фільтрує" і не відповідає за свій "базар".
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02.12.2024 14:50 Ответить
Значить капітуляція не за горами , раз " її не буде".
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02.12.2024 14:53 Ответить
Кто доброй сказкой входит в дом?
Кто с детства каждому знаком?
Кто не учёный, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?

Бу! Ра! Ти! Но!
Буратино!

На голове его колпак,
Но околпачен будет враг,
Злодеям он покажет нос
И рассмешит друзей до слез,
Он очень скоро будет тут,
Скажите, как его зовут?
Бу! Ра! Ти! Но!
Буратино!

Он окружён людской молвой,
Он не игрушка - он живой!
В его руках от счастья ключ,
И потому он так везуч,
Все песенки о нём поют,
Скажите, как его зовут!

Бу! Ра! Ти! Но!
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02.12.2024 15:00 Ответить
На ...уя ти виродок взагалі відкриваєш свого рота??? Нічого не змілося в цього виродка, мозок не працює, несе ахінею, напевно подвоїв дозу муки!!!
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02.12.2024 15:17 Ответить
Ні разу Боневтік Херпіду Потужна Нетряпка не брехав і на тобі знову.
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02.12.2024 15:50 Ответить
Тодi чому Трамп ще не в Киeвi?🥳
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02.12.2024 16:13 Ответить
Если бы умный нарид , не выбрал в 2019 году это чучело с 95 квартала , то и полномасштабной войны могло и не быть. Были бы минские переговоры , без конца.
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02.12.2024 16:40 Ответить
Вчора(цілком НЕ офіційно) США-вприснула В ЕФІР вкид супроти ядерного шантажу чахлика-- НЕвмирущого: -- А ЧОМУ Б НАМ не ПОВЕРНУТИ УКРАЇНІ ЙОГО Ж ВЛАСНИЙ ЯДЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ !?
Треба було бачити як зашугане срулиня-/експерт/на "Телемарафоні !"
ледь НЕ заікаючись -- мимрило спростування:--
Мовляв--- це повна нісинитниця ... цього в принципі НЕ може бути. оскільки всього того вже НЕМАЄ--все утилізовано!!! Та й де його тримати. коли у нас все вже обстрілюється ?! Срулі--зрадофіли--заполонили всі шпарини і надогоду карлуші -- брешуть...крутять всим Світом та іще й мільярди гумдопомоги встигають прихватити...
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02.12.2024 17:23 Ответить
привіт нємитая росія
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02.12.2024 17:24 Ответить
А ты причем?
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02.12.2024 18:18 Ответить
Уявляю як вони там регочуть над тим планом
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02.12.2024 18:37 Ответить
Стаття 111 , Державна зрада.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
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02.12.2024 19:24 Ответить
А що буде ?
Покромсають Україну. Ти відмовишся від окупованих територій, від НАТО та ЄС.
В обмін на власні преференції. Тим часом народ остаточно здуріє від епохи злиднів і масової дезінформації, спочатку почнеться, уже почалось, власне- навіщо нам українська, ми і рос нормально спілкуємось. Потім давайте купимо дешевий газ, світло. Далі піде торгівля з руснею і нарешті примирення.
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02.12.2024 21:15 Ответить
А після засвоєного матеріалу Трампом ,оцінки хто виставлятиме ...кремль ?
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02.12.2024 23:27 Ответить
Тiльки так ми можемо вистояти у війнi!
"Чарівної" допомоги не буде!.

Ввести талони на їжу!

Скасувати всі пільги, премії.

Ніякого капітального будівництва, крім військового!

Всіх призвати, деяким дати відстрочку (максимум пів-року)

Заборонити експорт зерна, транзид вуглеводів.ю експорт металів, деревини.

Амерам - жорсткий візовий режим.

Повернути смертну кару (після відсидки мін. 10 років)

Кримінальна відповідальність за порушення кордону, множинне громадянство.

Telegram - заблокувати.

Придністров'я - закрити в'їзд та виїзд.

Заборона азартних ігор.

Готівковий доллар - заборонити на території України за рік. Безготівковий - обкласти податками.

Власність на землю - лише громадянам і сильно обмеженa!
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03.12.2024 03:30 Ответить
Ти йолоп чи довбойоб...?!
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03.12.2024 07:28 Ответить
Це ті, з керівництва, хто досі не здійснив ці кроки!
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03.12.2024 12:01 Ответить
Мне кажется, что Зеленский потерял какую бы то ни было связь с реальностью. Для того, чтобы начать работать (не плодотворно сотрудничать, а хотя бы начать работать) с Трампом необходимо, перво-наперво отозвать нынешнего посла (или послицу - кому как больше нравиться) в США и её муженька. Можно сделать это под благовидным предлогом (для консультаций, например). Взамен направить представителя, который аккуратно, через поверенного в делах (можно добавить сюда одного из замминистров, не замаравшегося в облизывании американских демократических поп) будет представлен будущей администрации для зондажа позиций и установления контактов. С Маркаровой новая администрация работать, конечно, будет, но вряд ли стоит надеятся, что эта работа будет плодотворной.
А в нынешнем положении не то, что заявлять о том, что кто-то там что-то изучает, а вообще рот открывать - верх глупости: такие заявления просто компрометируют Трампа (он пока комьюнити) и по законам США не вправе заниматься внешней политикой (это уголовно наказуемо, и уж, как минимум, основание для импичмента в будущем).
Самое поганое не в том, что Зеленский рот открывает (у него ума, как у балалайки), самое поганое в том, что ни в его администрации, ни в правительстве (том же МИДе) не нашлось ни одного человека, который объяснил бы ему эти простые вещи и сказал: "Открой сифон. Закрой поддувало".
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03.12.2024 03:35 Ответить
"Порятунок потопаючого - справа рук самого потопаючого". Підтримка й допомога із Заходу - це добре (дипломатія повинна працювати), але треба щось і самим щось робити владі і не жалітися постійно.
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03.12.2024 06:06 Ответить
 
 