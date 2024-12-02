Команда Трампа вивчає "План перемоги", капітуляції не буде, - Зеленський

Команда Дональда Трампа вивчає український план перемоги, підкресливши, що капітуляції з боку України не буде.

Про це в інтерв'ю Kyodo News заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що війна в Україні досягла критичної точки, і виникає питання, чи продовжить Вашингтон підтримку Києва після інавгурації Трампа.

"Вони вивчають план, і ми їх почуємо. Але капітуляції з боку України не буде. Це факт, і я думаю, що він це розуміє", - сказав Зеленський.

Президент додав, що розраховує на додаткові переговори з новообраним президентом США, щоб детальніше пояснити деякі аспекти.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявляв, що війна в Україні може завершитися наступного року, якщо вдасться реалізувати план перемоги. Виступаючи 16 жовтня у Верховній Раді, він зазначив, що все залежить від підтримки міжнародних партнерів.

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