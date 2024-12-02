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Команда Трампа вивчає "План перемоги", капітуляції не буде, - Зеленський

Зеленський про план перемоги

Команда Дональда Трампа вивчає український план перемоги, підкресливши, що капітуляції з боку України не буде.

Про це в інтерв'ю Kyodo News заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що війна в Україні досягла критичної точки, і виникає питання, чи продовжить Вашингтон підтримку Києва після інавгурації Трампа.

"Вони вивчають план, і ми їх почуємо. Але капітуляції з боку України не буде. Це факт, і я думаю, що він це розуміє", - сказав Зеленський.

Президент додав, що розраховує на додаткові переговори з новообраним президентом США, щоб детальніше пояснити деякі аспекти.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявляв, що війна в Україні може завершитися наступного року, якщо вдасться реалізувати план перемоги. Виступаючи 16 жовтня у Верховній Раді, він зазначив, що все залежить від підтримки міжнародних партнерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не може повернути окуповані території силою. Треба шукати дипломатичні рішення, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Трамп Дональд (5510) капітуляція (26) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+22
Зеленский таким был с 19 года. Когда одним обещал одно, а другим другое. И люди слушали только то что хотели.
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02.12.2024 13:31
+20
Капітуляції не буде, бо іде,тупо, здача.
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02.12.2024 13:33
+13
чим більше зелене чм0 називає те, що відбувається, перемогою - тим сумніше стає
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02.12.2024 13:56
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Вже як Трамп. Вчора одне, сьогодні друге...
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02.12.2024 13:29 Відповісти
Зеленский таким был с 19 года. Когда одним обещал одно, а другим другое. И люди слушали только то что хотели.
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02.12.2024 13:31 Відповісти
ВСЕ ( успешные на выборах) политики были такими начиная с древней Греции и Рима.
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02.12.2024 15:32 Відповісти
Нет, не были.
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02.12.2024 16:08 Відповісти
Вчора одне, сьогодні зранку друге, а після обідньої мівіни - третє...
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02.12.2024 13:32 Відповісти
Нагадаю усім, хто буде брати тисячу від Зе.
Умовою її отримання є повна відмова від банківської таємниці по УСІХ ваших картках на майбутнє.
Будь-хто з діючої влади чи правоохоронних органів,
хтось ще зможе узнати усі ваші витрати чи надходження і використати це як захоче.😡
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02.12.2024 15:18 Відповісти
це не так
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03.12.2024 00:19 Відповісти
Вже мабуть напам"ять вивчили
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02.12.2024 13:32 Відповісти
Так злив інтересів України зелядями назвуть Перемогою, а числені пропагандисти з ранку до ночі із всіх утюгів це підтвердять! Які проблеми!
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02.12.2024 13:32 Відповісти
Ну хіба що в інтересах України вічно воювати, тоді буде злив.
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02.12.2024 13:50 Відповісти
В інтересах зе та пу вічно воювати.Ви про це не знали?
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02.12.2024 14:33 Відповісти
В интересах Украины победить Россию, а не проиграть. Есть интересы отдельных людей, которые ставят свое выше общего интереса. Ты видимо из таких.
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02.12.2024 16:11 Відповісти
аналогічно касапи: "Кремль вчить чиновників, як подати СВОю "перемогу" у цій війні"
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02.12.2024 13:59 Відповісти
Потужне жонглювання Словами...
зЕ.
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02.12.2024 13:33 Відповісти
Капітуляції не буде, бо іде,тупо, здача.
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02.12.2024 13:33 Відповісти
Та це капець.Звісно,перемога.Бо ще ніхто не повернув своі териториі дипломатичним шляхом. Тай ніхто не віддав назад .З кацапами тільки перемога.Як що це не зробить зеленський,хай передасть командування тому,хто на це здатен,хто переможе.А кідацця то туди,то сюди в Украіні не треба.Вона у нас одна,інших не буде.
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02.12.2024 13:33 Відповісти
Також ніхто не повернув свої території за відсутності військової переваги хоча б у чомусь.
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02.12.2024 14:02 Відповісти
Хтось виключить цей "п'ятий мікрохвон"?!
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02.12.2024 13:37 Відповісти
вивчає чи тупо рже ?
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02.12.2024 13:38 Відповісти
Вот прямо изучают и конспектируют
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02.12.2024 13:41 Відповісти
Та це все клоунада!
як ми переможемо за такої переваги по чисельності і плюс ядерних долбойобів

армії Британії і США сюда , щоб ***** не застосувало ЯО і воно побіжить миритися і віддавати нам 91 + Кубань і Білгородщину , а там газ і нафта всім вистачить.

А ці всі недолугі плпаги миру це дурня і сміх *****
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02.12.2024 13:45 Відповісти
Якщо брехло каже не буде, то точно буде
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02.12.2024 13:45 Відповісти
зелений покидьок - еталон брехні
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02.12.2024 13:54 Відповісти
«Наразі російська армія диктує нам умови, але не вважаю, що вже настав час констатувати факт, що Україна програє», - Віктор Муженко

https://fakty.ua/446832-poka-rossijskaya-armiya-diktuet-nam-usloviya-no-ne-schitayu-chto-pora-konstatirovat-fakt-chto-ukraina-proigryvaet---viktor-muzhenko

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02.12.2024 13:55 Відповісти
Що не так сказав Муженко? З цією зеленою владою добре. якщо розмежування буде по Дніпру
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02.12.2024 13:59 Відповісти
Для цього треба ще було у 23 році заливати бетоном увесь правий берег Дніпра. Як завжди шикса будувала шляхи. Не тіште мріями - Україна з зеленским вже програла. Складіть історію - клістрони-вагнера + розмінування+впо вже тисячами їдуть на окупованні рашистами землі. Гурту Без Обмежень треба співати не 24.02, а 19,04.
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02.12.2024 16:55 Відповісти
чим більше зелене чм0 називає те, що відбувається, перемогою - тим сумніше стає
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02.12.2024 13:56 Відповісти
Байден дав обіцянку передати невикористаний PDA
Та також забрав обіцянку
Залишок 8.7млрд перейде наступному президенту, котрий зможе "лякати", що завалить Україну зброєю

На вихідних Байден "працював", та помилував свого сина
Мабуть також оголосять наступний PDA, щоб було що обговорювати в пресі замість помилування.
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02.12.2024 13:59 Відповісти
Значить буде. Казочка від преза про шашлики у травні 2022 року тому красномовний приклад
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02.12.2024 14:00 Відповісти
Зачитали до дірок мазню найвеличнішого і потужних менеджерів, вивчають
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02.12.2024 14:01 Відповісти
Сидять вивчають всією командою...ніяк не вивчать
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02.12.2024 14:20 Відповісти
Наступні вибори буду голосувати за німого кандидата!
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02.12.2024 14:20 Відповісти
За тупого та веселого вже голосували.
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02.12.2024 14:36 Відповісти
Кацапи вже наступають на Харківщині, а у нас говорильня
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02.12.2024 14:24 Відповісти
Що там бл... вивчати? 😁
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02.12.2024 14:35 Відповісти
Капітуляції не буде так само, як і кацапського нападу в 2022? Ілі ета другоє?
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02.12.2024 14:38 Відповісти
Ага, віримо, віримо. Ти ж нам ніколи не брехав. А нічого, що США вимагають прибрати твого Дєрьмака з переговорної делегації? А ти рогом вперся, і це дуже злить Трампа? Думаєш, Трамп буде дивитися, як ти, криворагульний імбецил, перед ним пальці топириш, наче браток з 90-х, бо тобі Дєрьмак важливіший за Україну?
Молися, щоб капітуляції справді не було, бо тебе нарешті таки винесуть ногами вперед.
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02.12.2024 14:45 Відповісти
Чого винесуть ? В такому випадку може оселитися в Ростові, поруч з папередніками.
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02.12.2024 14:55 Відповісти
Цей тип уже абсолютно не контролює, не "фільтрує" і не відповідає за свій "базар".
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02.12.2024 14:50 Відповісти
Значить капітуляція не за горами , раз " її не буде".
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02.12.2024 14:53 Відповісти
Кто доброй сказкой входит в дом?
Кто с детства каждому знаком?
Кто не учёный, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?

Бу! Ра! Ти! Но!
Буратино!

На голове его колпак,
Но околпачен будет враг,
Злодеям он покажет нос
И рассмешит друзей до слез,
Он очень скоро будет тут,
Скажите, как его зовут?
Бу! Ра! Ти! Но!
Буратино!

Он окружён людской молвой,
Он не игрушка - он живой!
В его руках от счастья ключ,
И потому он так везуч,
Все песенки о нём поют,
Скажите, как его зовут!

Бу! Ра! Ти! Но!
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02.12.2024 15:00 Відповісти
На ...уя ти виродок взагалі відкриваєш свого рота??? Нічого не змілося в цього виродка, мозок не працює, несе ахінею, напевно подвоїв дозу муки!!!
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02.12.2024 15:17 Відповісти
Ні разу Боневтік Херпіду Потужна Нетряпка не брехав і на тобі знову.
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02.12.2024 15:50 Відповісти
Тодi чому Трамп ще не в Киeвi?🥳
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02.12.2024 16:13 Відповісти
Если бы умный нарид , не выбрал в 2019 году это чучело с 95 квартала , то и полномасштабной войны могло и не быть. Были бы минские переговоры , без конца.
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02.12.2024 16:40 Відповісти
Вчора(цілком НЕ офіційно) США-вприснула В ЕФІР вкид супроти ядерного шантажу чахлика-- НЕвмирущого: -- А ЧОМУ Б НАМ не ПОВЕРНУТИ УКРАЇНІ ЙОГО Ж ВЛАСНИЙ ЯДЕРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ !?
Треба було бачити як зашугане срулиня-/експерт/на "Телемарафоні !"
ледь НЕ заікаючись -- мимрило спростування:--
Мовляв--- це повна нісинитниця ... цього в принципі НЕ може бути. оскільки всього того вже НЕМАЄ--все утилізовано!!! Та й де його тримати. коли у нас все вже обстрілюється ?! Срулі--зрадофіли--заполонили всі шпарини і надогоду карлуші -- брешуть...крутять всим Світом та іще й мільярди гумдопомоги встигають прихватити...
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02.12.2024 17:23 Відповісти
привіт нємитая росія
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02.12.2024 17:24 Відповісти
А ты причем?
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02.12.2024 18:18 Відповісти
Уявляю як вони там регочуть над тим планом
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02.12.2024 18:37 Відповісти
Стаття 111 , Державна зрада.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
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02.12.2024 19:24 Відповісти
А що буде ?
Покромсають Україну. Ти відмовишся від окупованих територій, від НАТО та ЄС.
В обмін на власні преференції. Тим часом народ остаточно здуріє від епохи злиднів і масової дезінформації, спочатку почнеться, уже почалось, власне- навіщо нам українська, ми і рос нормально спілкуємось. Потім давайте купимо дешевий газ, світло. Далі піде торгівля з руснею і нарешті примирення.
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02.12.2024 21:15 Відповісти
А після засвоєного матеріалу Трампом ,оцінки хто виставлятиме ...кремль ?
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02.12.2024 23:27 Відповісти
Тiльки так ми можемо вистояти у війнi!
"Чарівної" допомоги не буде!.

Ввести талони на їжу!

Скасувати всі пільги, премії.

Ніякого капітального будівництва, крім військового!

Всіх призвати, деяким дати відстрочку (максимум пів-року)

Заборонити експорт зерна, транзид вуглеводів.ю експорт металів, деревини.

Амерам - жорсткий візовий режим.

Повернути смертну кару (після відсидки мін. 10 років)

Кримінальна відповідальність за порушення кордону, множинне громадянство.

Telegram - заблокувати.

Придністров'я - закрити в'їзд та виїзд.

Заборона азартних ігор.

Готівковий доллар - заборонити на території України за рік. Безготівковий - обкласти податками.

Власність на землю - лише громадянам і сильно обмеженa!
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03.12.2024 03:30 Відповісти
Ти йолоп чи довбойоб...?!
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03.12.2024 07:28 Відповісти
Це ті, з керівництва, хто досі не здійснив ці кроки!
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03.12.2024 12:01 Відповісти
Мне кажется, что Зеленский потерял какую бы то ни было связь с реальностью. Для того, чтобы начать работать (не плодотворно сотрудничать, а хотя бы начать работать) с Трампом необходимо, перво-наперво отозвать нынешнего посла (или послицу - кому как больше нравиться) в США и её муженька. Можно сделать это под благовидным предлогом (для консультаций, например). Взамен направить представителя, который аккуратно, через поверенного в делах (можно добавить сюда одного из замминистров, не замаравшегося в облизывании американских демократических поп) будет представлен будущей администрации для зондажа позиций и установления контактов. С Маркаровой новая администрация работать, конечно, будет, но вряд ли стоит надеятся, что эта работа будет плодотворной.
А в нынешнем положении не то, что заявлять о том, что кто-то там что-то изучает, а вообще рот открывать - верх глупости: такие заявления просто компрометируют Трампа (он пока комьюнити) и по законам США не вправе заниматься внешней политикой (это уголовно наказуемо, и уж, как минимум, основание для импичмента в будущем).
Самое поганое не в том, что Зеленский рот открывает (у него ума, как у балалайки), самое поганое в том, что ни в его администрации, ни в правительстве (том же МИДе) не нашлось ни одного человека, который объяснил бы ему эти простые вещи и сказал: "Открой сифон. Закрой поддувало".
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03.12.2024 03:35 Відповісти
"Порятунок потопаючого - справа рук самого потопаючого". Підтримка й допомога із Заходу - це добре (дипломатія повинна працювати), але треба щось і самим щось робити владі і не жалітися постійно.
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03.12.2024 06:06 Відповісти
 
 