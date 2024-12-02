Украина не может вернуть оккупированные территории силой. Надо искать дипломатические решения, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский считает, что вернуть оккупированные Россией территории Украины можно дипломатическим путем.

Об этом глава государства заявил в интервью Kyodo News, передает Цензор.НЕТ.

На фоне продвижения РФ на востоке Зеленский сказал, что поддержки со стороны партнеров "недостаточно" и призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев к переговорам о членстве в Альянсе.

Президент признал, что силой вернуть некоторые оккупированные территории, в частности Крым, трудно.

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"У нашей армии для этого не хватает сил. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения", - подчеркнул он.

Однако, по словам Зеленского, такие шаги можно будет рассматривать "только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны", чтобы РФ не могла начать новую агрессию против Украины.

Напомним, что глава государства заявлял, что сейчас лучшей гарантией безопасности для нашей страны является вступление в НАТО.

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