Кулеба пояснив слова Зеленського про вступ до НАТО без окупованих територій: це меседжі для Трампа

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що слова президента України Володимира Зеленського про можливість вступу України до НАТО без окупованих територій були сигналом для новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це колишній дипломат сказав у коментарі виданню Politico, інформує Цензор.НЕТ.

На думку експосадовця, в Києві намагаються не розлютити Трампа, який неодноразово заявляв, що має намір швидко закінчити російсько-українську війну. Саме тому, за словами Кулеби, Зеленський послідовно наголошує на важливості дипломатичних рішень.

"Послухайте його (Зеленського, - ред.) нещодавні інтерв'ю, в яких він говорить, що "ми повинні шукати дипломатичні рішення", "ми повинні повернути Крим дипломатичним шляхом", "ми недостатньо сильні, щоб відновити кордони 1991 року". Це все меседжі для Трампа",- вважає Кулеба.

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Ексміністр також каже, що Трамп почне діяти швидко для розв’язання війни, але насправді ні Зеленський, ні диктатор РФ Путін не зацікавлені в цьому, бо вважають, що цього досягнуть коштом їхніх поступок.

За словами Кулеби, Путін вірить у свою перемогу і буде вимагати не лише територіальні поступки та відмову України від членства в НАТО, а й скорочення української армії, що "підірве всю ідею гарантій безпеки".

Нагадаємо, що раніше в інтервʼю Sky News президент Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути припинення "гарячої фази війни", якщо території України, які перебувають під її контролем, будуть взяті "під парасольку НАТО".

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