Україна має бути сильнішою за РФ на переговорах. Путін не може поставити нам ультиматум, бо він вбивця і терорист, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути на тому ж рівні або сильнішою за Росію, аби вступити в мирні переговори, але не можна дозволити очільнику Кремля Володимиру Путіну висувати ультиматум Києву.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що не має значення, в якому місті чи країні відбуватимуться перемовини про мир та які лідери будуть присутні, якщо на полі бою Київ буде не в слабшій позиції, ніж Москва.

"Це мінімум. Ми дійсно повинні бути сильнішими за нього, але ми повинні бути дуже сильними, навіть на одному рівні з єдністю партнерів", - сказав президент.

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На його думку, під час переговорів Україна не може дати шанс Путіну поставити нам ультиматум.

Вони повинні говорити з нами з політикою одного голосу. Якщо ми говоримо з Путіним, то тільки з планом - ми не можемо дати йому шанс поставити нам ультиматум. Він не може поставити нам ультиматум, тому що він вбивця, і він терорист, і він один у моїй свідомості", - наголосив президент.

Зеленський додав, що Путін хоче знищити все українське, що в Україні пов'язано з Україною та українцями. Ці ідеї диктатора РФ нагадують Адольфа Гітлера, і він піде з ними до кінця, додав глава держави.

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