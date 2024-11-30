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Новини Війна
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Україна має бути сильнішою за РФ на переговорах. Путін не може поставити нам ультиматум, бо він вбивця і терорист, - Зеленський

Зеленський про переговори з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути на тому ж рівні або сильнішою за Росію, аби вступити в мирні переговори, але не можна дозволити очільнику Кремля Володимиру Путіну висувати ультиматум Києву.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що не має значення, в якому місті чи країні відбуватимуться перемовини про мир та які лідери будуть присутні, якщо на полі бою Київ буде не в слабшій позиції, ніж Москва.

"Це мінімум. Ми дійсно повинні бути сильнішими за нього, але ми повинні бути дуже сильними, навіть на одному рівні з єдністю партнерів", - сказав президент.

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На його думку, під час переговорів Україна не може дати шанс Путіну поставити нам ультиматум.

Вони повинні говорити з нами з політикою одного голосу. Якщо ми говоримо з Путіним, то тільки з планом - ми не можемо дати йому шанс поставити нам ультиматум. Він не може поставити нам ультиматум, тому що він вбивця, і він терорист, і він один у моїй свідомості", - наголосив президент. 

Зеленський додав, що Путін хоче знищити все українське, що в Україні пов'язано з Україною та українцями. Ці ідеї диктатора РФ нагадують Адольфа Гітлера, і він піде з ними до кінця, додав глава держави.

Читайте також: Партнери обіцяли оснастити 10 бригад, але повністю оснастили тільки дві з половиною, - Зеленський 

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) путін володимир (23790) переговори з Росією (1077)


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Топ коментарі
+23
А куди подіти минулі висловлювання, що: "война не прекращаєтся, бо віноват Порошенко, он на ней наживаєтся, нада просто перестать стрелять", " попри всі данні розвідки, я бачу в очах пуйла мир", " нападу нє будєт, Америка далєко, а ми тут і всьо знаємо, ані нагнєтают і врут..." Ну що, 73% помилявся Боневтік, чи то кацапське ІПСО? А що далі?
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30.11.2024 09:45
+19
Як бути сильнішою з 100тис бракованих мін?
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30.11.2024 09:47
+10
Замкнутість у собі, занурення у світ власних переживань і відрив від дійсності...

Дехто називає це "аутизм". Але це вочевидь - дурка...
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30.11.2024 09:46
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Шо він урод це сомо собою - але без підтримки Заходу ми сильнішими не будем - апріорі
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30.11.2024 09:44 Відповісти
А куди подіти минулі висловлювання, що: "война не прекращаєтся, бо віноват Порошенко, он на ней наживаєтся, нада просто перестать стрелять", " попри всі данні розвідки, я бачу в очах пуйла мир", " нападу нє будєт, Америка далєко, а ми тут і всьо знаємо, ані нагнєтают і врут..." Ну що, 73% помилявся Боневтік, чи то кацапське ІПСО? А що далі?
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30.11.2024 09:45 Відповісти
Нє, нє Ссанич нє ашибаєтся, ета подлиє байдєни і щольци єму мєшают...
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30.11.2024 09:50 Відповісти
Обоим вованам войны конец и им ******.
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30.11.2024 09:55 Відповісти
Три, нє чотири саміти Мила, а потім саміт стійкості - і ти потужний, як ніколи...
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30.11.2024 09:46 Відповісти
Замкнутість у собі, занурення у світ власних переживань і відрив від дійсності...

Дехто називає це "аутизм". Але це вочевидь - дурка...
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30.11.2024 09:46 Відповісти
Як бути сильнішою з 100тис бракованих мін?
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30.11.2024 09:47 Відповісти
Зеля, іди геть разом з зеленими крадіями, і Україна стане сильнішою!
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30.11.2024 09:49 Відповісти
З террористами взагалі марно вести перемовини, вони коли побачать , що з ними хочуть домовлятися будуть нові умови ставить.
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30.11.2024 09:51 Відповісти
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30.11.2024 09:51 Відповісти
Так, але він хитрий. Підсунув нам тебе
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30.11.2024 09:51 Відповісти
А де міністр палива та енергетики Насралик?(Знайди його і він знову поїде на ТОТ та домовиться.
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30.11.2024 09:56 Відповісти
"...бо він вбивця і терорист" (с) - бубочка - рожевий поні
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30.11.2024 09:59 Відповісти
Но-но, наше поні смарагдове...
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30.11.2024 10:03 Відповісти
Вова ти брехун і я тобі не вірю!
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30.11.2024 10:02 Відповісти
Що воно верзе...Мама дорогенька!
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30.11.2024 10:03 Відповісти
Знову обнюхався .
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30.11.2024 10:07 Відповісти
"...то тільки з планом - ми не можемо дати йому шанс поставити нам ультиматум. Він не може поставити нам ультиматум, тому що він вбивця, і він терорист, і він один у моїй свідомості" Джерело: https://censor.net/ua/n3522690

Здається це інтерв'ю було теж " планом", але є нюанс...
По-перше, йухло від початку повномаштабного вторгнення говорить тільки ультиматумами і "не дати йому шанс поставити нам ультиматум" вже запізно
По-друге, терористи/вбивці теж ставлять тільки ультиматуми (які чомусь називають "умовами"), а при поступках, зазвичай, ще й збільшують вимоги в цих ультиматумах
По-третє, він з твоєї свідомості (якщо вона в тебе є) не вилазить від часу, коли "я побачив мир в очах прутіна". Тому ти й "не можеш мислити стратегічно", бо "в своїй голові" ти бачиш і "мир в очах прутіна", і "війну вже закінчив", і "планов громадьйо"... На будь-які конструктивні думки (чи хоча б логічні конструкції "причина-наслідок") місця там вже не вистачає.

Ну а про "посилення України" тобою і твоїми "5-6 менеджерами" на словах "єдиний марафєт" розповідає в режимі 24/7, а от дії свідчать про зовсім інші наміри вашої шобли.
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30.11.2024 10:08 Відповісти
Ну а ти - зрадник і мародер
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30.11.2024 10:08 Відповісти
https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-piaritsja-na-pomoshchi-lezhashchej-na-skladakh-vmesto-toho-chtoby-otpravit-ee-na-front-*******-1725490.html - оце вам відповідь, Вальцман Порошенко, чи не Вальцман.
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30.11.2024 10:15 Відповісти
Вбивця і террорист проти мародера і взагалі хер пойми кого, епічна битва.
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30.11.2024 10:19 Відповісти
Бабченко-Я ж говорю - прорвало плотину молчания. Новые истории будут просто ************.
Правительство США приостановило взаимодействие с полицией Украины - по делу о вымогательстве взяток министерством обороны воюющей страны, Карл! - потому что коррупция в полиции угрожает жизни американских свидетелей…
Какой же испанский ******, ****, какой же, *****, ******…
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30.11.2024 10:20 Відповісти
Цей персонаж без написаного тексту на карточці просто ганьба мами Ріми🤣
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30.11.2024 10:22 Відповісти
Дімка Литвин не встиг піднести шпаргалку.
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30.11.2024 10:39 Відповісти
Треба змусити захі
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30.11.2024 10:23 Відповісти
Захід ввести війська
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30.11.2024 10:24 Відповісти
Який дурень сюди прийде, коли зєля - шпигун російський
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30.11.2024 11:39 Відповісти
Логіка відсутня.Саме тому що пу вбивця і терорист він ставить ультиматуми.
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30.11.2024 10:28 Відповісти
Весь час одна й та сама мантра - криза жанру клоуна. А як Україна може бути сильнішою на переговорах з бракованими мінами на полі бою?
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30.11.2024 10:37 Відповісти
З порожнього в порожнє. Звичний генератор слів.
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30.11.2024 10:39 Відповісти
Випадкових і ніяк не пов'язаних з реальністю.
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30.11.2024 14:03 Відповісти
Клоун 🤡 на весь мир. Иди на х.....
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30.11.2024 11:39 Відповісти
Раз два Україна стань сильнішою
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30.11.2024 12:01 Відповісти
"Даду-даду... Даду внєдрьож..." (с)
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30.11.2024 12:07 Відповісти
Якщо подолаємо, та покараємо всіх зелепідарів, то 100відсодково станемо вже набагато сильнішими.
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30.11.2024 12:35 Відповісти
Зєльц - ти дебіл, чи ідіот? В тебе зараз не те, що слабка позиція - вона катастрофічна. США вимагають вже стабілізувати фронт хоч чучелом, хоч тушкою, бо на переговори ти підеш, як капітулянт. А ти його стабілізувати не здатен від слова зовсім, навіть якщо призвеш 18-літніх і влаштуєш нові Крути.
Яка в тебе сильна позиція, і як вона може стати сильною? Ти все просрав, а респи з тобою панькатися, як деми, не будуть, доки Дєрьмака не викинеш.
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30.11.2024 13:15 Відповісти
Так давай посилай на "ноль" вбивцю кадирівців Татарова і іже з ним!
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30.11.2024 14:01 Відповісти
щось давно не було Плану зовнішньо-внутрішнього. "свіжакокс" видно вже був сьогодні, а от плану ніт! поки....
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30.11.2024 14:09 Відповісти
Віддайте ще пів України і будеш сильнішим покидьком у історії!!!
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30.11.2024 14:27 Відповісти
Буба стань сильнішим йди геть, пора згортати шапіто
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30.11.2024 14:58 Відповісти
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30.11.2024 20:41 Відповісти
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30.11.2024 20:42 Відповісти
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30.11.2024 20:45 Відповісти
 
 