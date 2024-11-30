Україна має бути сильнішою за РФ на переговорах. Путін не може поставити нам ультиматум, бо він вбивця і терорист, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути на тому ж рівні або сильнішою за Росію, аби вступити в мирні переговори, але не можна дозволити очільнику Кремля Володимиру Путіну висувати ультиматум Києву.
Про це глава держави сказав в інтервʼю Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що не має значення, в якому місті чи країні відбуватимуться перемовини про мир та які лідери будуть присутні, якщо на полі бою Київ буде не в слабшій позиції, ніж Москва.
"Це мінімум. Ми дійсно повинні бути сильнішими за нього, але ми повинні бути дуже сильними, навіть на одному рівні з єдністю партнерів", - сказав президент.
На його думку, під час переговорів Україна не може дати шанс Путіну поставити нам ультиматум.
Вони повинні говорити з нами з політикою одного голосу. Якщо ми говоримо з Путіним, то тільки з планом - ми не можемо дати йому шанс поставити нам ультиматум. Він не може поставити нам ультиматум, тому що він вбивця, і він терорист, і він один у моїй свідомості", - наголосив президент.
Зеленський додав, що Путін хоче знищити все українське, що в Україні пов'язано з Україною та українцями. Ці ідеї диктатора РФ нагадують Адольфа Гітлера, і він піде з ними до кінця, додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дехто називає це "аутизм". Але це вочевидь - дурка...
Здається це інтерв'ю було теж " планом", але є нюанс...
По-перше, йухло від початку повномаштабного вторгнення говорить тільки ультиматумами і "не дати йому шанс поставити нам ультиматум" вже запізно
По-друге, терористи/вбивці теж ставлять тільки ультиматуми (які чомусь називають "умовами"), а при поступках, зазвичай, ще й збільшують вимоги в цих ультиматумах
По-третє, він з твоєї свідомості (якщо вона в тебе є) не вилазить від часу, коли "я побачив мир в очах прутіна". Тому ти й "не можеш мислити стратегічно", бо "в своїй голові" ти бачиш і "мир в очах прутіна", і "війну вже закінчив", і "планов громадьйо"... На будь-які конструктивні думки (чи хоча б логічні конструкції "причина-наслідок") місця там вже не вистачає.
Ну а про "посилення України" тобою і твоїми "5-6 менеджерами" на словах "єдиний марафєт" розповідає в режимі 24/7, а от дії свідчать про зовсім інші наміри вашої шобли.
Правительство США приостановило взаимодействие с полицией Украины - по делу о вымогательстве взяток министерством обороны воюющей страны, Карл! - потому что коррупция в полиции угрожает жизни американских свидетелей…
Какой же испанский ******, ****, какой же, *****, ******…
Яка в тебе сильна позиція, і як вона може стати сильною? Ти все просрав, а респи з тобою панькатися, як деми, не будуть, доки Дєрьмака не викинеш.